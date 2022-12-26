Итоги 2022 года в представлении россиян

Для большинства респондентов 2022 год оказался труднее предыдущего, “для страны” он показался опрошенным более трудным, чем для них лично. По многим показателям 2020, 1998 и первая половина 1990-х казались в свое время россиянам более трудными, чем уходящий 2022. Большинство оценили его как “средний”, треть – как “плохой”. При этом удачным для себя лично 2022 год назвали более половины респондентов, неудачным – треть. Среди главных событий года респонденты отметили “спецоперацию” и связанное с ней. Также опрошенные назвали человека года, главный фильм и сериал года.

Около половины россиян (53%) назвали уходящий год более сложным для своей семьи , чем предыдущий (год назад таких было 44%,). Более сложным для страны уходящий год назвали 76% (год назад таких было 55%). При этом до сих пор наиболее сложными годами в восприятии россиян были 1998 и 2020 годы, а также начало 1990-х.

Большинство респондентов (55%) оценили уходящий год как “средний” (в 2021 – 59%), еще 30% опрошенных назвали его плохим (в 2021 – 28%); хорошим 2022-й год назвали 14%. Безусловно “плохими” были 2020 и 1998 (ранее этот вопрос не задавался).

При этом 57% опрошенных назвали уходящий год удачным для себя лично (53% – в прошлом году), треть (32%) — неудачным (36% – в прошлом году). Наиболее неудачными оказалось окончание 1990-х (ранее вопрос не задавался).

Около половины (46%) респондентов отметили “спецоперацию” в Украине как главное событие года. 34% считают важнейшим событием объявленную в сентябре частичную мобилизацию, еще треть (32%) — присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России. Коронавирус, который оставался главным событием на протяжении последних двух лет, в этом году отступил на второй план, его отметили около 30% респондентов. Лишь каждый десятый опрошенный назвал среди важных событий года чемпионат мира по футболу, 6% – уголовные сроки известным оппозиционным политикам, 3% – присуждение Нобелевской премии правозащитникам из российского Мемориала (объявлен в России НКО-иноагентом).

Специальная военная операция в Украине 46 Частичная мобилизация на службу в армии в связи со спецоперацией 34 Присоединение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России 32 Коронавирус 30 Повышение тарифов ЖКХ, рост цен на товары 26 Взрыв и разрушение пролета Крымского моста 25 Санкции Запада против России в связи со спецоперацией 21 Смерть М.Горбачева, В.Жириновского, Ю.Шатунова и других известных людей 20 Стрельба в школе в Ижевске 18 Повышение пенсии, МРОТ 18 Газовая война между Россией и Западом, установление потолка цен на нефть, взрывы на Северном Потоке 16 Чемпионат мира по футболу в Катаре 11 Убийство журналистки Д.Дугиной 11 Зимняя Олимпиада-2022 в Китае, допинговый скандал 9 Смерть королевы Елизаветы II и вступление на престол Карла III в Великобритании 9 Пожары в Сибири, в Рязани и других регионах, наводнение в Сочи 8 Отъезд квалифицированных специалистов и молодежи из России в связи со спецоперацией 7 Чрезвычайные происшествия: падения самолетов в Ейске и Иркутске, взрывы газа в жилых домах, пожары в торговых центрах и др. 7 Вступление Финляндии и Швеции в НАТО 6 Новый уголовный срок А.Навальному, осуждение И.Яшина, начало уголовного процесса над С.Фургалом и др. 6 Новые столкновения в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном 5 Разгон антивоенных протестов в российских городах 4 Массовые протесты и введение военного контингента ОДКБ в Казахстане в начале года 4 Присуждение Нобелевской премии российской правозащитной организации Мемориал 3 затрудняюсь ответить 4

«Человеком года» большинство респондентов в очередной раз назвали Владимира Путина (48% в этом году, в прошлом – только 26%, в 2020 – 33%). На втором месте – Сергей Лавров (8%), на третьем – Михаил Мишустин, Александр Лукашенко и Сергей Шойгу (по 7%).

Лучшими телесериалами опрошенные отметили следующие: “Жуки”, “Пес”, “След”, “Тайны следствия”, “Уэнсдей” (по 2%). Как лучший фильм года 3% опрошенных назвали“Сердце Пармы” и “Аватар” (2%).

В 2021 году большинство россиян отмечают ухудшение в таких сферах как: отношения со странами Запада и НАТО (82%), общий уровень жизни (49%), работа медицинский учреждений (40%), возможность хорошо зарабатывать (39%). В таких областях, как влияние простых людей на государственные дела, возможность свободно высказывать свое мнение, личная безопасность, справедливость в распределении благ, большинство россиян не увидели значимых изменений.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 15 — 21 декабря 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1611 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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