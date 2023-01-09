Пресс-выпуски

Массовые страхи в декабре 2022 года

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

Больше всего респонденты боятся “болезни близких, детей” (64%), “мировой войны” (54%) и “болезни, мучений” (39%). Большинство массовых фобий в 2022 году ослабли по сравнению с замером 2021 года – на фоне консолидации общественного мнения, вызванного участием в “спецоперации” и противостоянием с Западом. Только страх “мировой войны” остается постоянной величиной. Наибольшее беспокойство по большинству вопросов демонстрируют женщины (по сравнению с мужчинами), старшие поколения (по сравнению с молодежью) и наиболее уязвимые слои населения (по сравнению с обеспеченными россиянами).

Совершенно не боюсь / скорее, не боюсьИногда да, иногда нетСкорее боюсь / постоянно испытываю страх  Затруднились ответить
Болезни близких, детей2113641
Мировой войны2915542
Болезни, мучений4120392
Произвола властей4021373
Бедности, нищеты4620321
Смерти5214322
Возврата к репрессиям5115305
Ужесточения политического режима4719305
СПИДа5910284
Потери сбережений5418272
Нападения преступников5119273
Стихийных бедствий                      5421241
Потери работы51152212
Публичных унижений, оскорблений6613203
Старости6117202
Совершенно не боюсь/ скорее, не боюсьИногда да, иногда нетИспытываю постоянный страх/ боюсьЗатруднились ответить
1994710785
199936856
2003813773
20081115704
2013712803
2014917722
20151218682
20171620622
20181011781
20191112761
20201110791
мар.2189821
дек.21108820
дек.222113641
Совершенно не боюсь/ скорее, не боюсьИногда да, иногда нетИспытываю постоянный страх/ боюсьЗатруднились ответить
199421145114
199922144916
20033321397
200844163010
20132921456
20142126512
20153222433
20173225403
20182814571
20193115531
20203015542
мар.212414621
дек.212914561
дек.222915542
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсьИногда да, иногда нетИспытываю постоянный страх/ скорее, боюсьЗатруднились ответить
20082221516
20131921573
20142327483
20152626452
20172426483
20183120491
20192721511
20203022471
мар.212617571
дек.212918521
дек.224120392
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсьИногда да, иногда нетИспытываю постоянный страх/скорее, боюсьЗатруднились ответить
199416185116
199913165516
20032326447
200832263012
20132726416
20143819332
20154227293
20174028294
20183018512
20192920501
20202920492
мар.212219582
дек.212718532
дек.224021373
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсьИногда да, иногда нетИспытываю постоянный страх/скорее, боюсьЗатруднились ответить
20082723445
201141232710
20122724454
20132024524
20142825462
20153024442
20172927422
20183718451
20193520441
20203321461
мар.213221461
дек.213619450
дек.224620321
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсьИногда да, иногда нетИспытываю постоянный страх/скорее, боюсьЗатруднились ответить
200836203211
20123823327
20133319416
20143628324
20153525364
20173726334
20184616372
20194417372
20204618315
мар.214214422
дек.214514391
дек.225214322
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсьИногда да, иногда нетИспытываю постоянный страх/скорее, боюсьЗатруднились ответить
199426163720
199934142823
200351211910
200847171719
201338233010
20144921264
20155322205
20175123215
20184116403
20194116394
20203917395
мар.212916523
дек.213713473
дек.225115305
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсьИногда да, иногда нетИспытываю постоянный страх/скорее, боюсьЗатруднились ответить
201342242510
20144825243
20155722174
20175425174
20184218364
20194021354
20203721374
мар.213423413
дек.213921373
дек.224719305
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсьИногда да, иногда нетИспытываю постоянный страх/скорее, боюсьЗатруднились ответить
200848142711
20134419316
20144923263
20155817204
20175222224
20184511413
20194613383
2020471363
мар.214113452
дек.214613392
дек.225910284
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсьИногда да, иногда нетИспытываю постоянный страх/скорее, боюсьЗатруднились ответить
20134024297
20144026322
20154822274
20174424294
20184816343
20195117283
20204019392
мар.213818441
дек.214515391
дек.225418272
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсьИногда да, иногда нетИспытываю постоянный страх/скорее, боюсьЗатруднились ответить
19941415629
199919165214
20031928495
20083325339
20132830394
20143233332
20153930302
20173930293
20184019391
20194522321
20204320332
мар.213621441
дек.214121381
дек.225119273
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсьИногда да, иногда нетИспытываю постоянный страх/скорее, боюсьЗатруднились ответить
199428243315
199928193320
20033525346
20084024279
20133425383
20142828432
20154825252
20173828323
20184820321
20194721320
20205221261
мар.214520331
дек.214622311
дек.225421241
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсьИногда да, иногда нетИспытываю постоянный страх/скорее, боюсьЗатруднились ответить
199421204910
19991213669
20084518307
20133719386
20144521305
20154421315
20174522304
20185014307
20195016269
20204618315
мар.215017313
дек.214716325
дек.2251152212
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсьИногда да, иногда нетИспытываю постоянный страх/скорее, боюсьЗатруднились ответить
199428203716
199931183219
20034524247
200844202610
20133527326
20144226303
20155224222
20174725244
20185314312
20195318272
20205319262
мар.214618361
дек.215318281
дек.226613203
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсьИногда да, иногда нетИспытываю постоянный страх/скорее, боюсьЗатруднились ответить
200843192910
20134622276
20143832282
20154822273
20174624273
20185716272
20195416281
20205318282
мар.215317301
дек.216016241
дек.226117202

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 15 — 21 декабря 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1611 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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