Массовые страхи в декабре 2022 года

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».
Больше всего респонденты боятся “болезни близких, детей” (64%), “мировой войны” (54%) и “болезни, мучений” (39%). Большинство массовых фобий в 2022 году ослабли по сравнению с замером 2021 года – на фоне консолидации общественного мнения, вызванного участием в “спецоперации” и противостоянием с Западом. Только страх “мировой войны” остается постоянной величиной. Наибольшее беспокойство по большинству вопросов демонстрируют женщины (по сравнению с мужчинами), старшие поколения (по сравнению с молодежью) и наиболее уязвимые слои населения (по сравнению с обеспеченными россиянами).
Совершенно не боюсь / скорее, не боюсь
Иногда да, иногда нет
Скорее боюсь / постоянно испытываю страх
Затруднились ответить
Болезни близких, детей
21
13
64
1
Мировой войны
29
15
54
2
Болезни, мучений
41
20
39
2
Произвола властей
40
21
37
3
Бедности, нищеты
46
20
32
1
Смерти
52
14
32
2
Возврата к репрессиям
51
15
30
5
Ужесточения политического режима
47
19
30
5
СПИДа
59
10
28
4
Потери сбережений
54
18
27
2
Нападения преступников
51
19
27
3
Стихийных бедствий
54
21
24
1
Потери работы
51
15
22
12
Публичных унижений, оскорблений
66
13
20
3
Старости
61
17
20
2
Совершенно не боюсь/ скорее, не боюсь
Иногда да, иногда нет
Испытываю постоянный страх/ боюсь
Затруднились ответить
1994
7
10
78
5
1999
3
6
85
6
2003
8
13
77
3
2008
11
15
70
4
2013
7
12
80
3
2014
9
17
72
2
2015
12
18
68
2
2017
16
20
62
2
2018
10
11
78
1
2019
11
12
76
1
2020
11
10
79
1
мар.21
8
9
82
1
дек.21
10
8
82
0
дек.22
21
13
64
1
Совершенно не боюсь/ скорее, не боюсь
Иногда да, иногда нет
Испытываю постоянный страх/ боюсь
Затруднились ответить
1994
21
14
51
14
1999
22
14
49
16
2003
33
21
39
7
2008
44
16
30
10
2013
29
21
45
6
2014
21
26
51
2
2015
32
22
43
3
2017
32
25
40
3
2018
28
14
57
1
2019
31
15
53
1
2020
30
15
54
2
мар.21
24
14
62
1
дек.21
29
14
56
1
дек.22
29
15
54
2
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь
Иногда да, иногда нет
Испытываю постоянный страх/ скорее, боюсь
Затруднились ответить
2008
22
21
51
6
2013
19
21
57
3
2014
23
27
48
3
2015
26
26
45
2
2017
24
26
48
3
2018
31
20
49
1
2019
27
21
51
1
2020
30
22
47
1
мар.21
26
17
57
1
дек.21
29
18
52
1
дек.22
41
20
39
2
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь
Иногда да, иногда нет
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь
Затруднились ответить
1994
16
18
51
16
1999
13
16
55
16
2003
23
26
44
7
2008
32
26
30
12
2013
27
26
41
6
2014
38
19
33
2
2015
42
27
29
3
2017
40
28
29
4
2018
30
18
51
2
2019
29
20
50
1
2020
29
20
49
2
мар.21
22
19
58
2
дек.21
27
18
53
2
дек.22
40
21
37
3
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь
Иногда да, иногда нет
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь
Затруднились ответить
2008
27
23
44
5
2011
41
23
27
10
2012
27
24
45
4
2013
20
24
52
4
2014
28
25
46
2
2015
30
24
44
2
2017
29
27
42
2
2018
37
18
45
1
2019
35
20
44
1
2020
33
21
46
1
мар.21
32
21
46
1
дек.21
36
19
45
0
дек.22
46
20
32
1
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь
Иногда да, иногда нет
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь
Затруднились ответить
2008
36
20
32
11
2012
38
23
32
7
2013
33
19
41
6
2014
36
28
32
4
2015
35
25
36
4
2017
37
26
33
4
2018
46
16
37
2
2019
44
17
37
2
2020
46
18
31
5
мар.21
42
14
42
2
дек.21
45
14
39
1
дек.22
52
14
32
2
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь
Иногда да, иногда нет
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь
Затруднились ответить
1994
26
16
37
20
1999
34
14
28
23
2003
51
21
19
10
2008
47
17
17
19
2013
38
23
30
10
2014
49
21
26
4
2015
53
22
20
5
2017
51
23
21
5
2018
41
16
40
3
2019
41
16
39
4
2020
39
17
39
5
мар.21
29
16
52
3
дек.21
37
13
47
3
дек.22
51
15
30
5
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь
Иногда да, иногда нет
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь
Затруднились ответить
2013
42
24
25
10
2014
48
25
24
3
2015
57
22
17
4
2017
54
25
17
4
2018
42
18
36
4
2019
40
21
35
4
2020
37
21
37
4
мар.21
34
23
41
3
дек.21
39
21
37
3
дек.22
47
19
30
5
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь
Иногда да, иногда нет
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь
Затруднились ответить
2008
48
14
27
11
2013
44
19
31
6
2014
49
23
26
3
2015
58
17
20
4
2017
52
22
22
4
2018
45
11
41
3
2019
46
13
38
3
2020
47
1
36
3
мар.21
41
13
45
2
дек.21
46
13
39
2
дек.22
59
10
28
4
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь
Иногда да, иногда нет
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь
Затруднились ответить
2013
40
24
29
7
2014
40
26
32
2
2015
48
22
27
4
2017
44
24
29
4
2018
48
16
34
3
2019
51
17
28
3
2020
40
19
39
2
мар.21
38
18
44
1
дек.21
45
15
39
1
дек.22
54
18
27
2
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь
Иногда да, иногда нет
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь
Затруднились ответить
1994
14
15
62
9
1999
19
16
52
14
2003
19
28
49
5
2008
33
25
33
9
2013
28
30
39
4
2014
32
33
33
2
2015
39
30
30
2
2017
39
30
29
3
2018
40
19
39
1
2019
45
22
32
1
2020
43
20
33
2
мар.21
36
21
44
1
дек.21
41
21
38
1
дек.22
51
19
27
3
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь
Иногда да, иногда нет
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь
Затруднились ответить
1994
28
24
33
15
1999
28
19
33
20
2003
35
25
34
6
2008
40
24
27
9
2013
34
25
38
3
2014
28
28
43
2
2015
48
25
25
2
2017
38
28
32
3
2018
48
20
32
1
2019
47
21
32
0
2020
52
21
26
1
мар.21
45
20
33
1
дек.21
46
22
31
1
дек.22
54
21
24
1
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь
Иногда да, иногда нет
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь
Затруднились ответить
1994
21
20
49
10
1999
12
13
66
9
2008
45
18
30
7
2013
37
19
38
6
2014
45
21
30
5
2015
44
21
31
5
2017
45
22
30
4
2018
50
14
30
7
2019
50
16
26
9
2020
46
18
31
5
мар.21
50
17
31
3
дек.21
47
16
32
5
дек.22
51
15
22
12
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь
Иногда да, иногда нет
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь
Затруднились ответить
1994
28
20
37
16
1999
31
18
32
19
2003
45
24
24
7
2008
44
20
26
10
2013
35
27
32
6
2014
42
26
30
3
2015
52
24
22
2
2017
47
25
24
4
2018
53
14
31
2
2019
53
18
27
2
2020
53
19
26
2
мар.21
46
18
36
1
дек.21
53
18
28
1
дек.22
66
13
20
3
Совершенно не боюсь/скорее, не боюсь
Иногда да, иногда нет
Испытываю постоянный страх/скорее, боюсь
Затруднились ответить
2008
43
19
29
10
2013
46
22
27
6
2014
38
32
28
2
2015
48
22
27
3
2017
46
24
27
3
2018
57
16
27
2
2019
54
16
28
1
2020
53
18
28
2
мар.21
53
17
30
1
дек.21
60
16
24
1
дек.22
61
17
20
2
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 15 — 21 декабря 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1611 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.