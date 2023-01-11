Пресс-выпуски

Представления о будущем: горизонт планирования и настроения

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

Половина респондентов не знают, что с ними будет даже в ближайшие месяцы. Горизонт планирования собственного будущего незначительно увеличился по сравнению с предыдущим замером. При этом на фоне прошлогодней консолидации общественного мнения заметно вырос позитивный настрой, с которым люди смотрят в собственное будущее и будущее страны. В целом настроения похожи на те, что наблюдались в 2015-16 годах.

К декабрю 2022 года горизонт планирования собственного будущего респондентов незначительно увеличился по сравнению с предыдущим замером. Тем не менее половина опрошенных говорит о том, что они не знают, что “с ними будет даже в ближайшие месяцы” (в декабре 2021 таких было 56%). Ещё 29% ответили, что планируют будущее на год-два вперед (в декабре 2021 – 30%). 11% и 7% отметили, что могут планировать на ближайшие пять-шесть лет или много лет вперёд (в 2021 году – 8% и 3% соответственно). 

дек.91янв.01мар.06апр.10май.12июл.13ноя.14май.15май.16окт.17май.18окт.18дек.21дек.22
на много лет вперед22344345443437
на ближайшие пять-шесть лет3611141511111117151311811
на ближайшие год-два1434343132363733373840353029
не знаю, что со мной будет даже в ближайшие месяцы6353484745474346373841465651
затрудняюсь ответить185555475554332

Наименьший горизонт планирования собственного будущего характерен для респондентов 55 лет и старше, тем, кому не хватает на еду, и сельским жителям. Дальше всего планируют свое будущее опрошенные 18-24 лет, те, кто может позволить себе товары длительного пользования.

Более половины опрошенных отметили, что смотрят в собственное будущее “скорее спокойно, с уверенностью” – по сравнению с концом 2021 года их доля выросла на 12 п.п. “Скорее с беспокойством, опасениями” в личное будущее смотрят 44% респондентов (в декабре 2021 года – 58%). Впервые за несколько лет позитивный настрой начал преобладать над негативным.

май.13мар.14ноя.14фев.15сен.15май.15май.16июн.17июн.18авг.19фев.21дек.21дек.22
скорее спокойно, с уверенностью32513335484242504142434052
скорее с беспокойством, опасениями59435659454749445654555844
затрудняюсь ответить961057118634224

Более уверенно в собственное будущее смотрят респонденты 18-24 лет, наиболее богатые респонденты и жители городов с населением до 100 тыс. и до 500 тыс. человек. Более подвержены негативным настроениям относительно будущего респонденты 40-54 лет и 55 лет и старше, те, кому едва хватает на еду.

Аналогичные изменения затронули чувства респондентов относительно будущего России. Если в конце 2021 года у опрошенных преобладали беспокойство и опасения, то в декабре 2022 года доли “пессимистов” и “оптимистов” сравнялись.

май.13ноя.14фев.15сен.15май.15май.16июн.17июн.18авг.19фев.21дек.21дек.22
скорее спокойно, с уверенностью293338463839463937403649
скорее с беспокойством, опасениями585557475050455458566148
затрудняюсь ответить1312571211975433

Распределение чувств относительно будущего России по группам повторяет характер распределения чувств относительно личного будущего.

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 15 — 21 декабря 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1611 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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