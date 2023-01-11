Представления о будущем: горизонт планирования и настроения

Половина респондентов не знают, что с ними будет даже в ближайшие месяцы. Горизонт планирования собственного будущего незначительно увеличился по сравнению с предыдущим замером. При этом на фоне прошлогодней консолидации общественного мнения заметно вырос позитивный настрой, с которым люди смотрят в собственное будущее и будущее страны. В целом настроения похожи на те, что наблюдались в 2015-16 годах.

К декабрю 2022 года горизонт планирования собственного будущего респондентов незначительно увеличился по сравнению с предыдущим замером. Тем не менее половина опрошенных говорит о том, что они не знают, что “с ними будет даже в ближайшие месяцы” (в декабре 2021 таких было 56%). Ещё 29% ответили, что планируют будущее на год-два вперед (в декабре 2021 – 30%). 11% и 7% отметили, что могут планировать на ближайшие пять-шесть лет или много лет вперёд (в 2021 году – 8% и 3% соответственно).

дек.91 янв.01 мар.06 апр.10 май.12 июл.13 ноя.14 май.15 май.16 окт.17 май.18 окт.18 дек.21 дек.22 на много лет вперед 2 2 3 4 4 3 4 5 4 4 3 4 3 7 на ближайшие пять-шесть лет 3 6 11 14 15 11 11 11 17 15 13 11 8 11 на ближайшие год-два 14 34 34 31 32 36 37 33 37 38 40 35 30 29 не знаю, что со мной будет даже в ближайшие месяцы 63 53 48 47 45 47 43 46 37 38 41 46 56 51 затрудняюсь ответить 18 5 5 5 5 4 7 5 5 5 4 3 3 2

Наименьший горизонт планирования собственного будущего характерен для респондентов 55 лет и старше, тем, кому не хватает на еду, и сельским жителям. Дальше всего планируют свое будущее опрошенные 18-24 лет, те, кто может позволить себе товары длительного пользования.

Более половины опрошенных отметили, что смотрят в собственное будущее “скорее спокойно, с уверенностью” – по сравнению с концом 2021 года их доля выросла на 12 п.п. “Скорее с беспокойством, опасениями” в личное будущее смотрят 44% респондентов (в декабре 2021 года – 58%). Впервые за несколько лет позитивный настрой начал преобладать над негативным.

май.13 мар.14 ноя.14 фев.15 сен.15 май.15 май.16 июн.17 июн.18 авг.19 фев.21 дек.21 дек.22 скорее спокойно, с уверенностью 32 51 33 35 48 42 42 50 41 42 43 40 52 скорее с беспокойством, опасениями 59 43 56 59 45 47 49 44 56 54 55 58 44 затрудняюсь ответить 9 6 10 5 7 11 8 6 3 4 2 2 4

Более уверенно в собственное будущее смотрят респонденты 18-24 лет, наиболее богатые респонденты и жители городов с населением до 100 тыс. и до 500 тыс. человек. Более подвержены негативным настроениям относительно будущего респонденты 40-54 лет и 55 лет и старше, те, кому едва хватает на еду.

Аналогичные изменения затронули чувства респондентов относительно будущего России. Если в конце 2021 года у опрошенных преобладали беспокойство и опасения, то в декабре 2022 года доли “пессимистов” и “оптимистов” сравнялись.

май.13 ноя.14 фев.15 сен.15 май.15 май.16 июн.17 июн.18 авг.19 фев.21 дек.21 дек.22 скорее спокойно, с уверенностью 29 33 38 46 38 39 46 39 37 40 36 49 скорее с беспокойством, опасениями 58 55 57 47 50 50 45 54 58 56 61 48 затрудняюсь ответить 13 12 5 7 12 11 9 7 5 4 3 3

Распределение чувств относительно будущего России по группам повторяет характер распределения чувств относительно личного будущего.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 15 — 21 декабря 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1611 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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