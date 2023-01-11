Представления о будущем: горизонт планирования и настроения

Половина респондентов не знают, что с ними будет даже в ближайшие месяцы. Горизонт планирования собственного будущего незначительно увеличился по сравнению с предыдущим замером. При этом на фоне прошлогодней консолидации общественного мнения заметно вырос позитивный настрой, с которым люди смотрят в собственное будущее и будущее страны. В целом настроения похожи на те, что наблюдались в 2015-16 годах.
К декабрю 2022 года горизонт планирования собственного будущего респондентов незначительно увеличился по сравнению с предыдущим замером. Тем не менее половина опрошенных говорит о том, что они не знают, что “с ними будет даже в ближайшие месяцы” (в декабре 2021 таких было 56%). Ещё 29% ответили, что планируют будущее на год-два вперед (в декабре 2021 – 30%). 11% и 7% отметили, что могут планировать на ближайшие пять-шесть лет или много лет вперёд (в 2021 году – 8% и 3% соответственно).
|дек.91
|янв.01
|мар.06
|апр.10
|май.12
|июл.13
|ноя.14
|май.15
|май.16
|окт.17
|май.18
|окт.18
|дек.21
|дек.22
|на много лет вперед
|2
|2
|3
|4
|4
|3
|4
|5
|4
|4
|3
|4
|3
|7
|на ближайшие пять-шесть лет
|3
|6
|11
|14
|15
|11
|11
|11
|17
|15
|13
|11
|8
|11
|на ближайшие год-два
|14
|34
|34
|31
|32
|36
|37
|33
|37
|38
|40
|35
|30
|29
|не знаю, что со мной будет даже в ближайшие месяцы
|63
|53
|48
|47
|45
|47
|43
|46
|37
|38
|41
|46
|56
|51
|затрудняюсь ответить
|18
|5
|5
|5
|5
|4
|7
|5
|5
|5
|4
|3
|3
|2
Наименьший горизонт планирования собственного будущего характерен для респондентов 55 лет и старше, тем, кому не хватает на еду, и сельским жителям. Дальше всего планируют свое будущее опрошенные 18-24 лет, те, кто может позволить себе товары длительного пользования.
Более половины опрошенных отметили, что смотрят в собственное будущее “скорее спокойно, с уверенностью” – по сравнению с концом 2021 года их доля выросла на 12 п.п. “Скорее с беспокойством, опасениями” в личное будущее смотрят 44% респондентов (в декабре 2021 года – 58%). Впервые за несколько лет позитивный настрой начал преобладать над негативным.
|май.13
|мар.14
|ноя.14
|фев.15
|сен.15
|май.15
|май.16
|июн.17
|июн.18
|авг.19
|фев.21
|дек.21
|дек.22
|скорее спокойно, с уверенностью
|32
|51
|33
|35
|48
|42
|42
|50
|41
|42
|43
|40
|52
|скорее с беспокойством, опасениями
|59
|43
|56
|59
|45
|47
|49
|44
|56
|54
|55
|58
|44
|затрудняюсь ответить
|9
|6
|10
|5
|7
|11
|8
|6
|3
|4
|2
|2
|4
Более уверенно в собственное будущее смотрят респонденты 18-24 лет, наиболее богатые респонденты и жители городов с населением до 100 тыс. и до 500 тыс. человек. Более подвержены негативным настроениям относительно будущего респонденты 40-54 лет и 55 лет и старше, те, кому едва хватает на еду.
Аналогичные изменения затронули чувства респондентов относительно будущего России. Если в конце 2021 года у опрошенных преобладали беспокойство и опасения, то в декабре 2022 года доли “пессимистов” и “оптимистов” сравнялись.
|май.13
|ноя.14
|фев.15
|сен.15
|май.15
|май.16
|июн.17
|июн.18
|авг.19
|фев.21
|дек.21
|дек.22
|скорее спокойно, с уверенностью
|29
|33
|38
|46
|38
|39
|46
|39
|37
|40
|36
|49
|скорее с беспокойством, опасениями
|58
|55
|57
|47
|50
|50
|45
|54
|58
|56
|61
|48
|затрудняюсь ответить
|13
|12
|5
|7
|12
|11
|9
|7
|5
|4
|3
|3
Распределение чувств относительно будущего России по группам повторяет характер распределения чувств относительно личного будущего.
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 15 — 21 декабря 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1611 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.