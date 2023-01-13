Чувство ответственности и возможности влиять на ситуацию

Россияне в большей степени ощущают ответственность и свою возможность повлиять на то, что происходит в их семье, в меньшей степени — на то, что происходит в стране. Чувство ответственности и ощущение возможности влиять на то, что происходит в стране и городе, в последние годы медленно росло.
Больше всего россияне чувствуют ответственность за то, что происходит в семье: 90% чувствуют ответственность в полной или значительной мере. Ответственность за происходящее в доме или во дворе, а также на работе, чувствуют 57% и 54% соответственно. Еще 39% говорят об ответственности за ситуацию в городе или районе, примерно столько же — 37% – за то, что происходит в стране.
Среди отдельных групп наибольшую ответственность за происходящее во всех категориях чувствуют респонденты 25-39 лет, самые обеспеченные опрошенные (те, кто может позволить себе товары длительного пользования) и те, кто полагает, что дела в стране идут в правильном направлении.
По сравнению с октябрем 2021 года показатели ощущаемой ответственности изменились преимущественно в отношении событий, касающихся всей страны. Так, если осенью 2021 года за события в стране чувствовали себя в какой-то мере ответственными 57% опрошенных, то в конце прошлого – 64%. Остальные показатели остаются достаточно стабильными.
|окт.06
|июн.09
|сен.12
|ноя.14
|окт.15
|июн.16
|окт.17
|окт.18
|сен.19
|сен.20
|окт.21
|дек.22
|В полной мере
|68
|72
|59
|57
|59
|70
|63
|72
|71
|71
|71,6
|70,6
|В значительной мере
|26
|20
|34
|32
|32
|23
|28
|20
|19
|22
|16,8
|18,8
|В незначительной мере
|4
|6
|6
|9
|7
|6
|6
|5
|6
|4
|4,4
|5,2
|Совершенно не чувствую
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|2
|3
|2
|4,8
|3,4
|Затруднились ответить
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|2,3
|2,0
|окт.06
|июн.09
|сен.12
|ноя.14
|окт.15
|июн.16
|окт.17
|окт.18
|сен.19
|сен.20
|окт.21
|дек.22
|В полной мере
|15
|18
|23
|17
|21
|21
|16
|25
|25
|32
|27,1
|30,3
|В значительной мере
|30
|23
|35
|35
|33
|25
|25
|24
|23
|24
|23,8
|24,2
|В незначительной мере
|20
|16
|21
|23
|23
|17
|21
|16
|17
|12
|14,4
|12,3
|Совершенно не чувствую
|17
|13
|9
|13
|11
|16
|15
|16
|12
|6
|8,7
|6,7
|Затруднились ответить
|18
|30
|12
|13
|12
|20
|22
|20
|24
|26
|26
|26,5
|окт.06
|июн.09
|сен.12
|ноя.14
|окт.15
|июн.16
|окт.17
|окт.18
|сен.19
|сен.20
|окт.21
|дек.22
|В полной мере
|13
|22
|11
|14
|12
|19
|13
|29
|27
|32
|30
|32
|В значительной мере
|27
|23
|24
|28
|24
|28
|23
|24
|26
|29
|24,3
|25
|В незначительной мере
|38
|31
|38
|39
|38
|29
|36
|30
|30
|27
|27,8
|27
|Совершенно не чувствую
|17
|20
|24
|17
|23
|19
|23
|16
|14
|10
|13,9
|12
|Затруднились ответить
|5
|4
|4
|2
|3
|5
|5
|1
|2
|2
|4
|4
|окт.06
|июн.09
|сен.12
|ноя.14
|окт.15
|июн.16
|окт.17
|окт.18
|сен.19
|сен.20
|окт.21
|дек.22
|В полной мере
|3
|3
|3
|3
|4
|4
|5
|15
|13
|18
|15,6
|21,1
|В значительной мере
|12
|11
|11
|14
|10
|14
|9
|17
|19
|23
|18,4
|18,3
|В незначительной мере
|37
|31
|33
|39
|36
|34
|34
|35
|39
|30
|34,8
|32,5
|Совершенно не чувствую
|43
|49
|49
|41
|45
|44
|48
|31
|27
|25
|26,2
|23,5
|Затруднились ответить
|5
|6
|5
|3
|5
|4
|5
|3
|2
|3
|5
|4,6
|окт.06
|июн.09
|сен.12
|ноя.14
|окт.15
|июн.16
|окт.17
|окт.18
|сен.19
|сен.20
|окт.21
|дек.22
|В полной мере
|2
|2
|3
|2
|4
|3
|4
|13
|13
|15
|14,2
|20,3
|В значительной мере
|8
|5
|8
|9
|7
|8
|5
|15
|16
|16
|15,3
|16,6
|В незначительной мере
|23
|22
|24
|27
|27
|22
|24
|28
|28
|25
|28,2
|27,0
|Совершенно не чувствую
|59
|62
|60
|57
|56
|64
|60
|41
|39
|40
|36,4
|29,4
|Затруднились ответить
|8
|9
|6
|4
|6
|4
|6
|3
|4
|5
|5,9
|6,7
Похожим образом, россияне в большей степени считают, что могут повлиять на происходящее в семье — 83% в полной или значительной мере. Меньше всего — на то, что происходит в стране – 19%. Наибольшую возможность собственного влияния на ход процессов в разных категориях видят самые молодые респонденты – 18-24 лет и 25-39 лет, а также самые обеспеченные респонденты и те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении.
По сравнению с октябрем 2021 года возросли оценки собственного влияния на ситуацию в стране и городе/районе. Если осенью 2021 года о возможности собственного влияния на ситуацию в городе или районе говорила половина респондентов, то в конце прошлого – 60%.
|окт.06
|июн.08
|июн.09
|сен.12
|окт.15
|июн.16
|окт.17
|окт.18
|сен.19
|сен.20
|окт.21
|дек.22
|В полной мере
|57
|24
|62
|54
|55
|65
|59
|61
|61
|61
|63,7
|59,4
|В значительной мере
|33
|52
|26
|36
|34
|26
|30
|25
|24
|26
|20,8
|24,4
|В незначительной мере
|7
|17
|8
|8
|8
|7
|7
|8
|10
|8
|6,9
|7,8
|Совершенно не могу
|2
|4
|3
|2
|2
|2
|2
|4
|4
|5
|6
|6,6
|Затруднились ответить
|2
|3
|2
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|2,5
|1,8
|окт.06
|июн.09
|сен.12
|окт.15
|июн.16
|окт.17
|окт.18
|сен.19
|сен.20
|окт.21
|дек.22
|В полной мере
|11
|12
|17
|16
|19
|12
|16
|18
|21
|18,5
|19,6
|В значительной мере
|26
|18
|34
|32
|23
|24
|24
|22
|27
|22,9
|27,2
|В незначительной мере
|27
|23
|25
|27
|19
|25
|21
|22
|16
|21,6
|17,7
|Совершенно не могу
|21
|18
|11
|15
|20
|18
|20
|15
|10
|11,7
|10,3
|Затруднились ответить
|17
|30
|12
|11
|19
|20
|19
|22
|26
|25,3
|25,2
|окт.06
|июн.08
|июн.09
|сен.12
|окт.15
|июн.16
|окт.17
|окт.18
|сен.19
|сен.20
|окт.21
|дек.22
|В полной мере
|10
|12
|16
|7
|8
|15
|10
|18
|18
|21
|19,9
|21,3
|В значительной мере
|22
|32
|20
|20
|21
|26
|19
|24
|25
|28
|22,6
|24,6
|В незначительной мере
|41
|34
|35
|41
|40
|32
|39
|36
|39
|34
|36,8
|32,5
|Совершенно не могу
|23
|18
|25
|28
|28
|23
|28
|21
|17
|15
|17,2
|17,5
|Затруднились ответить
|4
|4
|4
|4
|4
|5
|5
|2
|2
|2
|3,6
|4,1
|окт.06
|июн.08
|июн.09
|сен.12
|окт.15
|июн.16
|окт.17
|окт.18
|сен.19
|сен.20
|окт.21
|дек.22
|В полной мере
|1
|2
|2
|1
|2
|2
|3
|6
|6
|9
|7,7
|10,2
|В значительной мере
|7
|6
|3
|6
|6
|10
|6
|10
|10
|13
|10,6
|12,9
|В незначительной мере
|30
|31
|24
|29
|32
|30
|30
|37
|41
|37
|38,7
|37,2
|Совершенно не могу
|56
|58
|67
|59
|56
|54
|57
|46
|41
|38
|38,4
|35,2
|Затруднились ответить
|5
|4
|5
|5
|5
|5
|5
|2
|3
|3
|4,7
|4,4
|окт.06
|июн.08
|июн.09
|сен.12
|окт.15
|июн.16
|окт.17
|окт.18
|сен.19
|сен.20
|окт.21
|дек.22
|В полной мере
|1
|1
|1
|1
|2
|2
|2
|4
|5
|8
|7,2
|9,0
|В значительной мере
|3
|3
|1
|4
|4
|3
|3
|6
|6
|8
|7,7
|9,6
|В незначительной мере
|15
|16
|10
|20
|22
|17
|21
|25
|27
|26
|29,5
|31,1
|Совершенно не могу
|75
|75
|81
|69
|67
|73
|68
|62
|58
|55
|50,7
|45,2
|Затруднились ответить
|7
|5
|7
|6
|6
|4
|6
|3
|4
|3
|5
|5,1
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 15 — 21 декабря 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1611 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.