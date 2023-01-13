Пресс-выпуски

Чувство ответственности и возможности влиять на ситуацию

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

Россияне в большей степени ощущают ответственность и свою возможность повлиять на то, что происходит в их семье, в меньшей степени — на то, что происходит в стране. Чувство ответственности и ощущение возможности влиять на то, что происходит в стране и городе, в последние годы медленно росло.

Больше всего россияне чувствуют ответственность за то, что происходит в семье: 90% чувствуют ответственность в полной или значительной мере. Ответственность за происходящее в доме или во дворе, а также на работе, чувствуют 57% и 54% соответственно. Еще 39% говорят об ответственности за ситуацию в городе или районе, примерно столько же — 37% – за то, что происходит в стране.

Среди отдельных групп наибольшую ответственность за происходящее во всех категориях чувствуют респонденты 25-39 лет, самые обеспеченные опрошенные (те, кто может позволить себе товары длительного пользования) и те, кто полагает, что дела в стране идут в правильном направлении.

По сравнению с октябрем 2021 года показатели ощущаемой ответственности изменились преимущественно в отношении событий, касающихся всей страны. Так, если осенью 2021 года за события в стране чувствовали себя в какой-то мере ответственными 57% опрошенных, то в конце прошлого – 64%. Остальные показатели остаются достаточно стабильными.

окт.06июн.09сен.12ноя.14окт.15июн.16окт.17окт.18сен.19сен.20окт.21дек.22
В полной мере6872595759706372717171,670,6
В значительной мере2620343232232820192216,818,8
В незначительной мере46697665644,45,2
Совершенно не чувствую11121112324,83,4
Затруднились ответить21111121112,32,0
окт.06июн.09сен.12ноя.14окт.15июн.16окт.17окт.18сен.19сен.20окт.21дек.22
В полной мере1518231721211625253227,130,3
В значительной мере3023353533252524232423,824,2
В незначительной мере2016212323172116171214,412,3
Совершенно не чувствую1713913111615161268,76,7
Затруднились ответить183012131220222024262626,5
окт.06июн.09сен.12ноя.14окт.15июн.16окт.17окт.18сен.19сен.20окт.21дек.22
В полной мере132211141219132927323032
В значительной мере2723242824282324262924,325
В незначительной мере3831383938293630302727,827
Совершенно не чувствую1720241723192316141013,912
Затруднились ответить544235512244
окт.06июн.09сен.12ноя.14окт.15июн.16окт.17окт.18сен.19сен.20окт.21дек.22
В полной мере333344515131815,621,1
В значительной мере121111141014917192318,418,3
В незначительной мере3731333936343435393034,832,5
Совершенно не чувствую4349494145444831272526,223,5
Затруднились ответить565354532354,6
окт.06июн.09сен.12ноя.14окт.15июн.16окт.17окт.18сен.19сен.20окт.21дек.22
В полной мере223243413131514,220,3
В значительной мере858978515161615,316,6
В незначительной мере2322242727222428282528,227,0
Совершенно не чувствую5962605756646041394036,429,4
Затруднились ответить89646463455,96,7

Похожим образом, россияне в большей степени считают, что могут повлиять на происходящее в семье — 83% в полной или значительной мере. Меньше всего — на то, что происходит в стране – 19%. Наибольшую возможность собственного влияния на ход процессов в разных категориях видят самые молодые респонденты – 18-24 лет и 25-39 лет, а также самые обеспеченные респонденты и те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении.

По сравнению с октябрем 2021 года возросли оценки собственного влияния на ситуацию в стране и городе/районе. Если осенью 2021 года о возможности собственного влияния на ситуацию в городе или районе говорила половина респондентов, то в конце прошлого – 60%. 

окт.06июн.08июн.09сен.12окт.15июн.16окт.17окт.18сен.19сен.20окт.21дек.22
В полной мере5724625455655961616163,759,4
В значительной мере3352263634263025242620,824,4
В незначительной мере7178887781086,97,8
Совершенно не могу243222244566,6
Затруднились ответить23211121112,51,8
окт.06июн.09сен.12окт.15июн.16окт.17окт.18сен.19сен.20окт.21дек.22
В полной мере11121716191216182118,519,6
В значительной мере26183432232424222722,927,2
В незначительной мере27232527192521221621,617,7
Совершенно не могу21181115201820151011,710,3
Затруднились ответить17301211192019222625,325,2
окт.06июн.08июн.09сен.12окт.15июн.16окт.17окт.18сен.19сен.20окт.21дек.22
В полной мере10121678151018182119,921,3
В значительной мере2232202021261924252822,624,6
В незначительной мере4134354140323936393436,832,5
Совершенно не могу2318252828232821171517,217,5
Затруднились ответить44444552223,64,1
окт.06июн.08июн.09сен.12окт.15июн.16окт.17окт.18сен.19сен.20окт.21дек.22
В полной мере12212236697,710,2
В значительной мере7636610610101310,612,9
В незначительной мере3031242932303037413738,737,2
Совершенно не могу5658675956545746413838,435,2
Затруднились ответить54555552334,74,4
окт.06июн.08июн.09сен.12окт.15июн.16окт.17окт.18сен.19сен.20окт.21дек.22
В полной мере11112224587,29,0
В значительной мере33144336687,79,6
В незначительной мере1516102022172125272629,531,1
Совершенно не могу7575816967736862585550,745,2
Затруднились ответить757664634355,1

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 15 — 21 декабря 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1611 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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