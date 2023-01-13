Чувство ответственности и возможности влиять на ситуацию

Россияне в большей степени ощущают ответственность и свою возможность повлиять на то, что происходит в их семье, в меньшей степени — на то, что происходит в стране. Чувство ответственности и ощущение возможности влиять на то, что происходит в стране и городе, в последние годы медленно росло.

Больше всего россияне чувствуют ответственность за то, что происходит в семье: 90% чувствуют ответственность в полной или значительной мере. Ответственность за происходящее в доме или во дворе, а также на работе, чувствуют 57% и 54% соответственно. Еще 39% говорят об ответственности за ситуацию в городе или районе, примерно столько же — 37% – за то, что происходит в стране.

Среди отдельных групп наибольшую ответственность за происходящее во всех категориях чувствуют респонденты 25-39 лет, самые обеспеченные опрошенные (те, кто может позволить себе товары длительного пользования) и те, кто полагает, что дела в стране идут в правильном направлении.

По сравнению с октябрем 2021 года показатели ощущаемой ответственности изменились преимущественно в отношении событий, касающихся всей страны. Так, если осенью 2021 года за события в стране чувствовали себя в какой-то мере ответственными 57% опрошенных, то в конце прошлого – 64%. Остальные показатели остаются достаточно стабильными.

окт.06 июн.09 сен.12 ноя.14 окт.15 июн.16 окт.17 окт.18 сен.19 сен.20 окт.21 дек.22 В полной мере 68 72 59 57 59 70 63 72 71 71 71,6 70,6 В значительной мере 26 20 34 32 32 23 28 20 19 22 16,8 18,8 В незначительной мере 4 6 6 9 7 6 6 5 6 4 4,4 5,2 Совершенно не чувствую 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 4,8 3,4 Затруднились ответить 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2,3 2,0

окт.06 июн.09 сен.12 ноя.14 окт.15 июн.16 окт.17 окт.18 сен.19 сен.20 окт.21 дек.22 В полной мере 15 18 23 17 21 21 16 25 25 32 27,1 30,3 В значительной мере 30 23 35 35 33 25 25 24 23 24 23,8 24,2 В незначительной мере 20 16 21 23 23 17 21 16 17 12 14,4 12,3 Совершенно не чувствую 17 13 9 13 11 16 15 16 12 6 8,7 6,7 Затруднились ответить 18 30 12 13 12 20 22 20 24 26 26 26,5

окт.06 июн.09 сен.12 ноя.14 окт.15 июн.16 окт.17 окт.18 сен.19 сен.20 окт.21 дек.22 В полной мере 13 22 11 14 12 19 13 29 27 32 30 32 В значительной мере 27 23 24 28 24 28 23 24 26 29 24,3 25 В незначительной мере 38 31 38 39 38 29 36 30 30 27 27,8 27 Совершенно не чувствую 17 20 24 17 23 19 23 16 14 10 13,9 12 Затруднились ответить 5 4 4 2 3 5 5 1 2 2 4 4

окт.06 июн.09 сен.12 ноя.14 окт.15 июн.16 окт.17 окт.18 сен.19 сен.20 окт.21 дек.22 В полной мере 3 3 3 3 4 4 5 15 13 18 15,6 21,1 В значительной мере 12 11 11 14 10 14 9 17 19 23 18,4 18,3 В незначительной мере 37 31 33 39 36 34 34 35 39 30 34,8 32,5 Совершенно не чувствую 43 49 49 41 45 44 48 31 27 25 26,2 23,5 Затруднились ответить 5 6 5 3 5 4 5 3 2 3 5 4,6

окт.06 июн.09 сен.12 ноя.14 окт.15 июн.16 окт.17 окт.18 сен.19 сен.20 окт.21 дек.22 В полной мере 2 2 3 2 4 3 4 13 13 15 14,2 20,3 В значительной мере 8 5 8 9 7 8 5 15 16 16 15,3 16,6 В незначительной мере 23 22 24 27 27 22 24 28 28 25 28,2 27,0 Совершенно не чувствую 59 62 60 57 56 64 60 41 39 40 36,4 29,4 Затруднились ответить 8 9 6 4 6 4 6 3 4 5 5,9 6,7

Похожим образом, россияне в большей степени считают, что могут повлиять на происходящее в семье — 83% в полной или значительной мере. Меньше всего — на то, что происходит в стране – 19%. Наибольшую возможность собственного влияния на ход процессов в разных категориях видят самые молодые респонденты – 18-24 лет и 25-39 лет, а также самые обеспеченные респонденты и те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении.

По сравнению с октябрем 2021 года возросли оценки собственного влияния на ситуацию в стране и городе/районе. Если осенью 2021 года о возможности собственного влияния на ситуацию в городе или районе говорила половина респондентов, то в конце прошлого – 60%.

окт.06 июн.08 июн.09 сен.12 окт.15 июн.16 окт.17 окт.18 сен.19 сен.20 окт.21 дек.22 В полной мере 57 24 62 54 55 65 59 61 61 61 63,7 59,4 В значительной мере 33 52 26 36 34 26 30 25 24 26 20,8 24,4 В незначительной мере 7 17 8 8 8 7 7 8 10 8 6,9 7,8 Совершенно не могу 2 4 3 2 2 2 2 4 4 5 6 6,6 Затруднились ответить 2 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2,5 1,8

окт.06 июн.09 сен.12 окт.15 июн.16 окт.17 окт.18 сен.19 сен.20 окт.21 дек.22 В полной мере 11 12 17 16 19 12 16 18 21 18,5 19,6 В значительной мере 26 18 34 32 23 24 24 22 27 22,9 27,2 В незначительной мере 27 23 25 27 19 25 21 22 16 21,6 17,7 Совершенно не могу 21 18 11 15 20 18 20 15 10 11,7 10,3 Затруднились ответить 17 30 12 11 19 20 19 22 26 25,3 25,2

окт.06 июн.08 июн.09 сен.12 окт.15 июн.16 окт.17 окт.18 сен.19 сен.20 окт.21 дек.22 В полной мере 10 12 16 7 8 15 10 18 18 21 19,9 21,3 В значительной мере 22 32 20 20 21 26 19 24 25 28 22,6 24,6 В незначительной мере 41 34 35 41 40 32 39 36 39 34 36,8 32,5 Совершенно не могу 23 18 25 28 28 23 28 21 17 15 17,2 17,5 Затруднились ответить 4 4 4 4 4 5 5 2 2 2 3,6 4,1

окт.06 июн.08 июн.09 сен.12 окт.15 июн.16 окт.17 окт.18 сен.19 сен.20 окт.21 дек.22 В полной мере 1 2 2 1 2 2 3 6 6 9 7,7 10,2 В значительной мере 7 6 3 6 6 10 6 10 10 13 10,6 12,9 В незначительной мере 30 31 24 29 32 30 30 37 41 37 38,7 37,2 Совершенно не могу 56 58 67 59 56 54 57 46 41 38 38,4 35,2 Затруднились ответить 5 4 5 5 5 5 5 2 3 3 4,7 4,4

окт.06 июн.08 июн.09 сен.12 окт.15 июн.16 окт.17 окт.18 сен.19 сен.20 окт.21 дек.22 В полной мере 1 1 1 1 2 2 2 4 5 8 7,2 9,0 В значительной мере 3 3 1 4 4 3 3 6 6 8 7,7 9,6 В незначительной мере 15 16 10 20 22 17 21 25 27 26 29,5 31,1 Совершенно не могу 75 75 81 69 67 73 68 62 58 55 50,7 45,2 Затруднились ответить 7 5 7 6 6 4 6 3 4 3 5 5,1

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 15 — 21 декабря 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1611 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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