Массовое восприятие “иностранных агентов”

Однозначного отношения к закону об “иностранных агентах” в обществе нет. При этом год назад большая часть опрошенных считала, что этот закон – способ давления государства на независимые общественные организации. Сегодня на фоне произошедшей консолидации общественного мнения вокруг власти и углубления конфликта с Западом начинает преобладать мнение, что закон призван “ограничить негативное влияние Запада на нашу страну”. Половина опрошенных говорят, что статус иноагента у СМИ, НКО или политика не влияет на отношение к ним.

С лета 2021 года возросла доля респондентов, которым известно о законе об “иностранных агентах”. Если в июле 2021 года о нем было известно 42% опрошенных, то в конце прошлого года о нём слышали более половины (53%). Наиболее осведомленными об этом законе являются самые молодые респонденты (56%) и жители Москвы (69%).

Хотя однозначного отношения к закону в обществе так и не сложилось, большая часть респондентов (45%) полагает, что смысл закона об “иноагентах” в том, чтобы ограничить негативное влияние Запада на страну (еще год назад таких было 36%). Однако на фоне произошедшей консолидации общественного мнения вокруг власти и углубления конфликта с Западом эта доля увеличилась. Около трети опрошенных (30%) сегодня придерживаются мнения, что этот закон – это способ давления власти на независимые общественные организации. Порядка четверти затруднились с ответом на вопрос.

Считают закон способом защиты от негативного влияния Запада прежде всего сторонники власти, представители старших поколений, получающие новости главным образом по телевизору. Противоположная точка зрения чаще распространена среди молодежи, оппозиционно настроенных граждан, получающих новости через социальные сети. Москвичи и аудитория Telegram-каналов представляется наиболее информированной и крайне поляризованной.

Половина опрошенных говорит о том, что их отношение к НКО, политику или СМИ не изменится, если станет известно об их внесении в реестр иноагентов. Треть говорит, что их отношение ухудшится. В июле 2021 года нейтральной точки зрения придерживались 58% респондентов, отрицательной – 26%.

Об изменении своего отношении в негативную сторону чаще всего говорят респонденты 55 лет и старше (42%), те, кто использует ТВ как основной источник информации (43%), и сторонники президента (38%). В других социально-демографических группах скорее преобладает нейтральное отношение к статусу иноагента.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 15 — 21 декабря 2022 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1611 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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