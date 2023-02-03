Отношение к Борису Ельцину, к его эпохе, к Ельцин-Центру

Среди респондентов преобладает нейтрально-отрицательное отношение к Борису Ельцину, при этом в течение последних лет увеличивается доля опрошенных с негативным отношением к первому президенту. Кроме того, продолжает увеличиваться число опрошенных, полагающих, что время правления Ельцина принесло стране больше плохого, чем хорошего. В заслугу первому президенту ставят “улучшение материального положения”, “экономическое развитие”, ”появление рыночной экономики”, “окончание дефицита”, “свободу” и “демократию”. Предъявляют претензии за “разруху”, “бардак”, “обнищание людей, голод, рост цен” и “распад СССР”.
Среди респондентов преобладает нейтрально-отрицательное отношение к Борису Ельцину. Наиболее высоких показателей положительное отношение к первому президенту наблюдалось в первые несколько лет после его смерти в 2007 году (порядка 17%). Затем отношение снова стало ухудшаться: в декабре 2015 года к нему положительно относились 14%, в 2021 – 10%, в январе нынешнего года – только 8%. Соответственно возросла доля опрошенных, относящихся отрицательно к первому президенту России: если в 2010 и 2015 таких было около 35%, то в 2021-м – 46%, а в начале 2023-го – уже половина. Чуть более трети (35%) высказывают нейтральные эмоции по отношению к Борису Ельцину.
|мар.00
|дек.00
|июн.01
|дек.01
|дек.02
|ноя.03
|дек.04
|дек.05
|дек.06
|май.07
|дек.07
|дек.09
|дек.10
|дек.11
|апр.13
|дек.14
|дек.15
|янв.21
|янв.23
|Очень положительное
|1
|2
|1
|1
|2
|2
|1
|2
|1
|2
|2
|3
|3
|2
|2
|4
|4
|1
|2
|Скорее положительное
|6
|7
|9
|8
|8
|6
|9
|8
|7
|16
|11
|14
|14
|10
|9
|7
|10
|9
|6
|Нейтральное
|37
|32
|36
|31
|34
|35
|32
|33
|39
|51
|42
|42
|42
|38
|37
|38
|37
|39
|35
|Скорее отрицательное
|28
|29
|28
|26
|28
|32
|27
|29
|28
|17
|27
|23
|21
|30
|28
|24
|21
|24
|19
|Резко отрицательное
|25
|27
|23
|30
|26
|23
|29
|26
|20
|10
|13
|11
|14
|13
|19
|16
|15
|22
|31
|Затруднились ответить
|3
|4
|4
|4
|2
|2
|2
|3
|5
|4
|5
|7
|7
|7
|6
|11
|13
|5
|8
Наблюдаются заметные различия в отношении к Борису Ельцину по возрастным группам: самые молодые респонденты относятся к его фигуре нейтрально-положительно, в то время как среди старших возрастных групп преобладает отрицательное отношение.
Сходным образом, положительные оценки “эпохи Ельцина” достигали максимальных значений сразу после его смерти: в 2007 году 26% оценивали ее положительно и только 47% отрицательно. После этого оценки вновь начали ухудшаться. Сегодня только 17% опрошенных считает, что время правления Ельцина принесло больше хорошего, противоположной точки зрения придерживается 67%.
|янв.00
|дек.00
|июн.01
|дек.01
|дек.02
|фев.03
|дек.04
|дек.05
|дек.06
|май.07
|дек.07
|дек.09
|дек.10
|дек.11
|апр.13
|дек.15
|янв.21
|янв.23
|Больше хорошего
|15
|15
|17
|15
|14
|13
|16
|13
|15
|26
|19
|17
|20
|18
|14
|18
|19
|17
|Больше плохого
|67
|75
|66
|67
|69
|71
|69
|70
|64
|47
|58
|63
|59
|63
|66
|56
|62
|67
|Затруднились ответить
|18
|11
|17
|18
|17
|16
|15
|17
|21
|27
|23
|20
|22
|19
|20
|26
|19
|16
Анализ мнений в отдельных группах опрошенных показывает, что позитивное отношение к Ельцину и его эпохе чаще встречается среди респондентов 18-24 лет (31%), жителей Москвы (28%) и читателей Telegram-каналов (27%). Респонденты с отрицательным отношением более всего представлены в старших поколениях опрошенных (около 75%), жителей некрупных городов (около 70%), а также среди тех, кто доверяет новостям из ТВ или не доверяет никаким источникам информации (68% и 71%).
В январе 2021 года в рамках похожего опроса респондентам задавались открытые вопросы о том, что хорошего и что плохого принесла эпоха Бориса Ельцина. Среди позитивных итогов его правления опрошенные называли “улучшение материального положения, низкие цены” (19%), “экономическое развитие, рыночная экономика, появление продуктов, окончание дефицита” (18%) и “свобода, демократия, гласность” (16%).
Из отрицательных итогов правления Бориса Ельцина респонденты называли “разруху, бардак, развал страны/армии/предприятий” (43%), “обнищание людей, голод, рост цен” (22%) и “распад СССР” (14%).
В октябре 2021 года похожий опрос показал, что 36% респондентов знали о работающем с 2015 года в Екатеринбурге “Ельцин-центре”, 63% – впервые слышали об этом. При этом большинство (59%) опрошенных говорили о своем безразличии по поводу существования подобного центра, 18% отнеслись положительно, 21% – отрицательно.
Тем респондентам, которые относились к центру положительно или отрицательно задавался уточняющий открытый вопрос с просьбой объяснить их позицию. Те, кто высказывался положительно, мотивировал свое мнение тем, что “это история нашей страны, ее нужно знать”, что “там проводятся культурные мероприятия”, “учат чему-то”, “молодежь будет знать кто это и что это” или же своим положительным отношением к первому президенту: “Ельцин – это эпоха”, “нравится сам Ельцин”, “центр – память о нем”.
Скептически настроенные говорили прежде всего о своем отрицательном отношении к Борису Ельцину: “предатель”, “ничего не сделал для России”, “прогулял/развалил/уничтожил страну” и, в меньшей степени тем, что в Центре проповедуют вредные идеи: “центр – рассадник русофобии и антисоветизма”, “там оскорбляют Россию”, “доминируют либеральные взгляды”.
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 26 — 31 января 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.