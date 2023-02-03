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Отношение к Борису Ельцину, к его эпохе, к Ельцин-Центру

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

Среди респондентов преобладает нейтрально-отрицательное отношение к Борису Ельцину, при этом в течение последних лет увеличивается доля опрошенных с негативным отношением к первому президенту. Кроме того, продолжает увеличиваться число опрошенных, полагающих, что время правления Ельцина принесло стране больше плохого, чем хорошего. В заслугу первому президенту ставят “улучшение материального положения”, “экономическое развитие”, ”появление рыночной экономики”, “окончание дефицита”, “свободу” и “демократию”. Предъявляют претензии за “разруху”, “бардак”, “обнищание людей, голод, рост цен” и “распад СССР”.

Среди респондентов преобладает нейтрально-отрицательное отношение к Борису Ельцину. Наиболее высоких показателей положительное отношение к первому президенту наблюдалось в первые несколько лет после его смерти в 2007 году (порядка 17%). Затем отношение снова стало ухудшаться: в декабре 2015 года к нему положительно относились 14%, в 2021 – 10%, в январе нынешнего года – только 8%. Соответственно возросла доля опрошенных, относящихся отрицательно к первому президенту России: если в 2010 и 2015 таких было около 35%, то в 2021-м – 46%, а в начале 2023-го – уже половина. Чуть более трети (35%) высказывают нейтральные эмоции по отношению к Борису Ельцину.

мар.00дек.00июн.01дек.01дек.02ноя.03дек.04дек.05дек.06май.07дек.07дек.09дек.10дек.11апр.13дек.14дек.15янв.21янв.23
Очень положительное1211221212233224412
Скорее положительное6798869871611141410971096
Нейтральное37323631343532333951424242383738373935
Скорее отрицательное28292826283227292817272321302824212419
Резко отрицательное25272330262329262010131114131916152231
Затруднились ответить344422235457776111358

Наблюдаются заметные различия в отношении к Борису Ельцину по возрастным группам: самые молодые респонденты относятся к его фигуре нейтрально-положительно, в то время как среди старших возрастных групп преобладает отрицательное отношение. 

Сходным образом, положительные оценки “эпохи Ельцина” достигали максимальных значений сразу после его смерти: в 2007 году 26% оценивали ее положительно и только 47% отрицательно. После этого оценки вновь начали ухудшаться. Сегодня только 17% опрошенных считает, что  время правления Ельцина принесло больше хорошего, противоположной точки зрения придерживается 67%.

янв.00дек.00июн.01дек.01дек.02фев.03дек.04дек.05дек.06май.07дек.07дек.09дек.10дек.11апр.13дек.15янв.21янв.23
Больше хорошего151517151413161315261917201814181917
Больше плохого677566676971697064475863596366566267
Затруднились ответить181117181716151721272320221920261916

Анализ мнений в отдельных группах опрошенных показывает, что позитивное отношение к Ельцину и его эпохе чаще встречается среди респондентов 18-24 лет (31%), жителей Москвы (28%) и читателей Telegram-каналов (27%). Респонденты с отрицательным отношением более всего представлены в старших поколениях опрошенных (около 75%), жителей некрупных городов (около 70%), а также среди тех, кто доверяет новостям из ТВ или не доверяет никаким источникам информации (68% и 71%).

В январе 2021 года в рамках похожего опроса респондентам задавались открытые вопросы о том, что хорошего и что плохого принесла эпоха Бориса Ельцина. Среди позитивных итогов его правления опрошенные называли “улучшение материального положения, низкие цены” (19%), “экономическое развитие, рыночная экономика, появление продуктов, окончание дефицита” (18%) и “свобода, демократия, гласность” (16%).

Из отрицательных итогов правления Бориса Ельцина респонденты называли “разруху, бардак, развал страны/армии/предприятий” (43%), “обнищание людей, голод, рост цен” (22%) и “распад СССР” (14%).

В октябре 2021 года похожий опрос показал, что 36% респондентов знали о работающем с 2015 года в Екатеринбурге “Ельцин-центре”, 63% – впервые слышали об этом. При этом большинство (59%) опрошенных говорили о своем безразличии по поводу существования подобного центра, 18% отнеслись положительно, 21% – отрицательно.

Тем респондентам, которые относились к центру положительно или отрицательно задавался уточняющий открытый вопрос с просьбой объяснить их позицию. Те, кто высказывался положительно, мотивировал свое мнение тем, что “это история нашей страны, ее нужно знать”, что “там проводятся культурные мероприятия”, “учат чему-то”, “молодежь будет знать кто это и что это” или же своим положительным отношением к первому президенту: “Ельцин – это эпоха”, “нравится сам Ельцин”, “центр – память о нем”.

Скептически настроенные говорили прежде всего о своем отрицательном отношении к Борису Ельцину: “предатель”, “ничего не сделал для России”, “прогулял/развалил/уничтожил страну” и, в меньшей степени тем, что в Центре проповедуют вредные идеи: “центр – рассадник русофобии и антисоветизма”, “там оскорбляют Россию”, “доминируют либеральные взгляды”.

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 26 — 31 января 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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