Отношение к Борису Ельцину, к его эпохе, к Ельцин-Центру

Среди респондентов преобладает нейтрально-отрицательное отношение к Борису Ельцину, при этом в течение последних лет увеличивается доля опрошенных с негативным отношением к первому президенту. Кроме того, продолжает увеличиваться число опрошенных, полагающих, что время правления Ельцина принесло стране больше плохого, чем хорошего. В заслугу первому президенту ставят “улучшение материального положения”, “экономическое развитие”, ”появление рыночной экономики”, “окончание дефицита”, “свободу” и “демократию”. Предъявляют претензии за “разруху”, “бардак”, “обнищание людей, голод, рост цен” и “распад СССР”.

Среди респондентов преобладает нейтрально-отрицательное отношение к Борису Ельцину. Наиболее высоких показателей положительное отношение к первому президенту наблюдалось в первые несколько лет после его смерти в 2007 году (порядка 17%). Затем отношение снова стало ухудшаться: в декабре 2015 года к нему положительно относились 14%, в 2021 – 10%, в январе нынешнего года – только 8%. Соответственно возросла доля опрошенных, относящихся отрицательно к первому президенту России: если в 2010 и 2015 таких было около 35%, то в 2021-м – 46%, а в начале 2023-го – уже половина. Чуть более трети (35%) высказывают нейтральные эмоции по отношению к Борису Ельцину.

мар.00 дек.00 июн.01 дек.01 дек.02 ноя.03 дек.04 дек.05 дек.06 май.07 дек.07 дек.09 дек.10 дек.11 апр.13 дек.14 дек.15 янв.21 янв.23 Очень положительное 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 4 4 1 2 Скорее положительное 6 7 9 8 8 6 9 8 7 16 11 14 14 10 9 7 10 9 6 Нейтральное 37 32 36 31 34 35 32 33 39 51 42 42 42 38 37 38 37 39 35 Скорее отрицательное 28 29 28 26 28 32 27 29 28 17 27 23 21 30 28 24 21 24 19 Резко отрицательное 25 27 23 30 26 23 29 26 20 10 13 11 14 13 19 16 15 22 31 Затруднились ответить 3 4 4 4 2 2 2 3 5 4 5 7 7 7 6 11 13 5 8

Наблюдаются заметные различия в отношении к Борису Ельцину по возрастным группам: самые молодые респонденты относятся к его фигуре нейтрально-положительно, в то время как среди старших возрастных групп преобладает отрицательное отношение.

Сходным образом, положительные оценки “эпохи Ельцина” достигали максимальных значений сразу после его смерти: в 2007 году 26% оценивали ее положительно и только 47% отрицательно. После этого оценки вновь начали ухудшаться. Сегодня только 17% опрошенных считает, что время правления Ельцина принесло больше хорошего, противоположной точки зрения придерживается 67%.

янв.00 дек.00 июн.01 дек.01 дек.02 фев.03 дек.04 дек.05 дек.06 май.07 дек.07 дек.09 дек.10 дек.11 апр.13 дек.15 янв.21 янв.23 Больше хорошего 15 15 17 15 14 13 16 13 15 26 19 17 20 18 14 18 19 17 Больше плохого 67 75 66 67 69 71 69 70 64 47 58 63 59 63 66 56 62 67 Затруднились ответить 18 11 17 18 17 16 15 17 21 27 23 20 22 19 20 26 19 16

Анализ мнений в отдельных группах опрошенных показывает, что позитивное отношение к Ельцину и его эпохе чаще встречается среди респондентов 18-24 лет (31%), жителей Москвы (28%) и читателей Telegram-каналов (27%). Респонденты с отрицательным отношением более всего представлены в старших поколениях опрошенных (около 75%), жителей некрупных городов (около 70%), а также среди тех, кто доверяет новостям из ТВ или не доверяет никаким источникам информации (68% и 71%).

В январе 2021 года в рамках похожего опроса респондентам задавались открытые вопросы о том, что хорошего и что плохого принесла эпоха Бориса Ельцина. Среди позитивных итогов его правления опрошенные называли “улучшение материального положения, низкие цены” (19%), “экономическое развитие, рыночная экономика, появление продуктов, окончание дефицита” (18%) и “свобода, демократия, гласность” (16%).

Из отрицательных итогов правления Бориса Ельцина респонденты называли “разруху, бардак, развал страны/армии/предприятий” (43%), “обнищание людей, голод, рост цен” (22%) и “распад СССР” (14%).

В октябре 2021 года похожий опрос показал, что 36% респондентов знали о работающем с 2015 года в Екатеринбурге “Ельцин-центре”, 63% – впервые слышали об этом. При этом большинство (59%) опрошенных говорили о своем безразличии по поводу существования подобного центра, 18% отнеслись положительно, 21% – отрицательно.

Тем респондентам, которые относились к центру положительно или отрицательно задавался уточняющий открытый вопрос с просьбой объяснить их позицию. Те, кто высказывался положительно, мотивировал свое мнение тем, что “это история нашей страны, ее нужно знать”, что “там проводятся культурные мероприятия”, “учат чему-то”, “молодежь будет знать кто это и что это” или же своим положительным отношением к первому президенту: “Ельцин – это эпоха”, “нравится сам Ельцин”, “центр – память о нем”.

Скептически настроенные говорили прежде всего о своем отрицательном отношении к Борису Ельцину: “предатель”, “ничего не сделал для России”, “прогулял/развалил/уничтожил страну” и, в меньшей степени тем, что в Центре проповедуют вредные идеи: “центр – рассадник русофобии и антисоветизма”, “там оскорбляют Россию”, “доминируют либеральные взгляды”.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 26 — 31 января 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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