Алексей Навальный: отношение к политику и его уголовному преследованию

О своем одобрительном отношении к Алексею Навальному говорят 9% респондентов, за два года эта цифра снизилась вдвое. Лучше к политику относятся молодые люди, Интернет-пользователи и оппозиционно настроенные граждане. Опрошенные хорошо осведомлены о том, что Навального отправили в колонию два года назад. Более половины считают решение суда справедливым и полагают, что Навальный должен понести наказание. Пятая часть придерживаются противоположного мнения и думают, что таким образом власть сводит счеты с политическим противником.



По сравнению с февралем 2022 года уровень одобрения деятельности Алексея Навального снизился: 9% одобряют (в феврале 2022 года – 14%), 57% не одобряют (в феврале 2022 года – 60%). Кроме того, возросла доля респондентов, которые не знают А. Навального: если в начале прошлого года таких было 14%, то в этом – 23%.

Наибольшую поддержку деятельности Навального высказывают представители возрастной категории 18-24 года (14%), опрошенные, не одобряющие деятельность президента (30%), и респонденты, доверяющие информации из Интернет-изданий, соцсетей и Telegram-каналов (около 17%).

Наименьший уровень поддержки Навального отмечается среди представителей группы 55 лет и старше (7%), тех, кто не одобряет работу президента (5%), и опрошенных, доверяющих ТВ как источнику информации (4%).

На сегодняшний день 89% респондентов знают о том, что два года назад суд отправил Алексея Навального в колонию: 22% внимательно следили за тем, как развиваются событии, 67% что-то слышали об этом. В феврале 2022 года о заключении Навального в колонию знали 81% опрошенных.

59% опрошенных говорят о том, что данное решение суда скорее справедливо, 21% — скорее несправедливо. В феврале 2022 года, через год после заключения А. Навального, скорее справедливым решение считали 44% респондентов, скорее несправедливым — 27%.

В возрастной группе 18-24 года 51% опрошенных считают данное решение суда скорее справедливым, еще 34% — несправедливым (самая большая доля представителей с такой позицией среди всех возрастных групп). В возрастных группах 40-54 года и 55 лет и старше решение суда считают скорее справедливым около 63%, скорее несправедливым – примерно 17%.

Среди всех опрошенных 22% полагают, что уголовное преследование в отношении А. Навального было запущено, потому что “власть сводит счеты со своим политическим противником”, 61% – потому что “Навальный нарушил закон и должен понести ответственность”.

Первое мнение преобладает среди респондентов 18-24 лет (38%), тех, кто не одобряет деятельность президента (62%), и опрошенных, доверяющих соцсетям как источникам информации (40%). Мнение о том, что А. Навальный должен понести наказание из-за нарушения закона более заметно среди респондентов 55 лет и старше (70%), тех, кто одобряет деятельность президента (70%), и опрошенных, доверяющих телевидению как источнику новостей (78%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 26 — 31 января 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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