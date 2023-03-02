Конфликт с Украиной: оценки февраля 2023 года

Поддержка действий ВС РФ в Украине остается высокой. В вопросе о мирных переговорах общество разделилось практически поровну: 50% выступает за переговоры, 43% – за продолжение военных действий. При этом однозначной поддержкой пользуются только идея обмена военнопленными. Немедленное прекращение огня поддерживают половина опрошенных. Возвращение Украине территорий или членство страны в НАТО большинство опрошенных считают недопустимым. С ноября прошлого года несколько увеличилось число людей, уверенных в успешном ходе “спецоперации”. Главными целями “спецоперации” респонденты называют защиту российских границ и защиту русскоязычного населения Донбасса.
В конце февраля наблюдается незначительное увеличение поддержки действий ВС РФ в Украине, плавный рост продолжается с декабря прошлого года: 48% определенно поддерживают (в декабре – 41%), 29% скорее поддерживают (в декабре – 30%). Не поддерживают – 17% (в декабре – 21%).
|фев.22
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|сен.22
|окт.22
|ноя.22
|дек.22
|янв.23
|фев.23
|Определенно да
|48
|53
|45
|47
|47
|48
|46
|44
|44
|42
|41
|45
|48
|Скорее да
|20
|28
|29
|30
|28
|28
|30
|28
|29
|32
|30
|30
|29
|Скорее нет
|8
|8
|8
|8
|11
|10
|8
|11
|11
|11
|10
|10
|10
|Определенно нет
|15
|6
|11
|9
|9
|8
|9
|10
|9
|9
|11
|9
|7
|Затрудняюсь ответить
|9
|6
|7
|6
|5
|7
|7
|8
|8
|7
|8
|6
|6
Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине характерен для тех, кто доверяет ТВ как основному источнику новостей и кто одобряет деятельность президента (по 86%), а также для опрошенных 55 лет и старше (86%) и мужчин (83%).
Наименьший уровень поддержки наблюдается среди тех, кто не одобряет работу президента (32%). Также свою поддержку реже демонстрируют молодежь (57% среди респондентов 18–24 лет) и женщины (73%), а также те, кто не доверяет никаким источникам новостей (62%).
Сторонников мирных переговоров в обществе по-прежнему чуть больше, чем сторонников продолжения военных действий (50% против 43% в конце февраля). Однако доля сторонников продолжения военных действий плавно возрастала с октябре прошлого года, по мере того, как проходил шок от объявления частичной мобилизации.
За переход к мирным переговорам чаще выступают прежде всего молодежь, женщины и оппозиционно настроенные граждане (в последней группе желание мирных переговоров доминирует). За продолжение военных действий чаще выступают представители старших поколений, мужчины и сторонники власти. Но даже в этих группах нет единого мнения по данному вопросу.
Для большинства респондентов наиболее предпочтительными условиями заключения мирного соглашения между Россией и Украиной являются обмен военнопленными (85%) и немедленное прекращение огня (51%). Недопустимыми условиями опрошенные видят возвращение в состав Украины Запорожской и Херсонской областей (как недопустимое это воспринимают 67%), ЛНР и ДНР (71%), а также вступление Украины в НАТО (76%).
Среди целей “спецоперации” респонденты в основном называли “предотвратить нападение на Россию, обезопасить границы” (30%), “защита русского/русскоязычного населения, мирных жителей, ДНР/ЛНР” (27%) и “избавить от националистов, искоренить фашизм” (12%).
C ноября прошлого года несколько увеличилась доля респондентов, полагающих, что “спецоперация” продвигается успешно. Если в конце осени 2022 года так считали 54%, то в феврале этого года – 63%. Около четверти (24%) думают, что “военная операция” продвигается неуспешно.
6% респондентов полагают, что почти все цели “военной операции” достигнуты, 66% – что “какие-то цели достигнуты, какие-то – нет”, ещё 18% считают, что “почти никакие цели не достигнуты”.
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 — 28 февраля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1626 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.