Конфликт с Украиной: оценки февраля 2023 года

Поддержка действий ВС РФ в Украине остается высокой. В вопросе о мирных переговорах общество разделилось практически поровну: 50% выступает за переговоры, 43% – за продолжение военных действий. При этом однозначной поддержкой пользуются только идея обмена военнопленными. Немедленное прекращение огня поддерживают половина опрошенных. Возвращение Украине территорий или членство страны в НАТО большинство опрошенных считают недопустимым. С ноября прошлого года несколько увеличилось число людей, уверенных в успешном ходе “спецоперации”. Главными целями “спецоперации” респонденты называют защиту российских границ и защиту русскоязычного населения Донбасса.

В конце февраля наблюдается незначительное увеличение поддержки действий ВС РФ в Украине, плавный рост продолжается с декабря прошлого года: 48% определенно поддерживают (в декабре – 41%), 29% скорее поддерживают (в декабре – 30%). Не поддерживают – 17% (в декабре – 21%).

фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 янв.23 фев.23 Определенно да 48 53 45 47 47 48 46 44 44 42 41 45 48 Скорее да 20 28 29 30 28 28 30 28 29 32 30 30 29 Скорее нет 8 8 8 8 11 10 8 11 11 11 10 10 10 Определенно нет 15 6 11 9 9 8 9 10 9 9 11 9 7 Затрудняюсь ответить 9 6 7 6 5 7 7 8 8 7 8 6 6

Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине характерен для тех, кто доверяет ТВ как основному источнику новостей и кто одобряет деятельность президента (по 86%), а также для опрошенных 55 лет и старше (86%) и мужчин (83%).

Наименьший уровень поддержки наблюдается среди тех, кто не одобряет работу президента (32%). Также свою поддержку реже демонстрируют молодежь (57% среди респондентов 18–24 лет) и женщины (73%), а также те, кто не доверяет никаким источникам новостей (62%).

Сторонников мирных переговоров в обществе по-прежнему чуть больше, чем сторонников продолжения военных действий (50% против 43% в конце февраля). Однако доля сторонников продолжения военных действий плавно возрастала с октябре прошлого года, по мере того, как проходил шок от объявления частичной мобилизации.

За переход к мирным переговорам чаще выступают прежде всего молодежь, женщины и оппозиционно настроенные граждане (в последней группе желание мирных переговоров доминирует). За продолжение военных действий чаще выступают представители старших поколений, мужчины и сторонники власти. Но даже в этих группах нет единого мнения по данному вопросу.

Для большинства респондентов наиболее предпочтительными условиями заключения мирного соглашения между Россией и Украиной являются обмен военнопленными (85%) и немедленное прекращение огня (51%). Недопустимыми условиями опрошенные видят возвращение в состав Украины Запорожской и Херсонской областей (как недопустимое это воспринимают 67%), ЛНР и ДНР (71%), а также вступление Украины в НАТО (76%).

Среди целей “спецоперации” респонденты в основном называли “предотвратить нападение на Россию, обезопасить границы” (30%), “защита русского/русскоязычного населения, мирных жителей, ДНР/ЛНР” (27%) и “избавить от националистов, искоренить фашизм” (12%).

C ноября прошлого года несколько увеличилась доля респондентов, полагающих, что “спецоперация” продвигается успешно. Если в конце осени 2022 года так считали 54%, то в феврале этого года – 63%. Около четверти (24%) думают, что “военная операция” продвигается неуспешно.

6% респондентов полагают, что почти все цели “военной операции” достигнуты, 66% – что “какие-то цели достигнуты, какие-то – нет”, ещё 18% считают, что “почти никакие цели не достигнуты”.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 — 28 февраля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1626 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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