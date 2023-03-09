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Отношение к странам: февраль 2023 года

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

В отношении США, ЕС и Украины среди респондентов преобладают негативные оценки. Как и ранее, заметна дифференциация мнений по возрасту. Положительные оценки характерны в отношении Китая, Индии и Турции.

Респондентам было предложено оценить свое отношение к странам и объединениям из следующего списка: США, ЕС, Украина, Китай, Турция, Индия. Лучше всего опрошенные относятся к Китаю, Индии и Турции. В отношении стран Запада и Украины до сих пор преобладает негативное отношение.

Отношение россиян к США остается преимущественно негативным. Доля положительных оценок составила в феврале 14% (в ноябре — 18%) опрошенных, отрицательных — 73% (как и в ноябре). Как и прежде, лучше всего к США относятся молодые группы населения: 27% респондентов в возрасте 18-24 года и 20% в группе 25-39 лет. Хуже всего относятся старшие группы: 13% респондентов 40-54 лет относятся положительно, 72% — отрицательно; 7% респондентов 55 лет и старше относятся положительно, 83% — отрицательно.

Отношение к США

Как вы в целом относитесь сейчас к Соединенным Штатам Америки?

 
Хорошо
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Затруднились ответить
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Отношение к Европейскому Союзу также продолжает оставаться негативным. 18% (в ноябре — 21%) респондентов относятся к ЕС хорошо, плохо — 69% (в ноябре — 68%). Возрастное распределение повторяет характер отношения к США. Молодежь в возрасте 18-24 лет лучше всего относится к Евросоюзу (39% положительно, 45% отрицательно), хуже всего — респонденты 55 лет и старше (11% положительно, 79% отрицательно).

Отношение к ЕС

Как вы в целом относитесь сейчас к Европейскому Союзу?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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Доля положительных оценок в отношении Украины продолжает снижаться: 17% опрошенных относятся к этой стране хорошо (в ноябре – 20%), 69% — плохо (в ноябре – 70%). В отношении Украины более положительное отношение преобладает в возрастной группе 18-24 года и 25-39 лет: примерно 20% относятся хорошо. Негативные оценки преобладают среди опрошенных 55 лет и старше: таких в этой группе 73%.

Отношение к Украине

Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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Отношение к Китаю остается позитивным: 85% относятся хорошо, 6% — плохо. Серьезных изменений по сравнению с предыдущим замером не зафиксировано.

Отношение к Китаю

Как вы в целом относитесь сейчас к Китаю?

 
Хорошо
Плохо
Затруднились ответить
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С февраля 2023 года отношение респондентов к Турции ухудшилось: 61% относятся хорошо (в августе 2022 года – 68%), 22% – плохо (в августе 2022 года – 20%).

В отношении Индии не наблюдается значительных изменений с декабря 1998 года: 80% относятся хорошо, 5% – плохо.

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 — 28 февраля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1626 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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