Сбережения россиян в феврале 2023 года

В феврале исследования зафиксировали рост потребительских настроений. Сберегательные установки значительно не изменились, но за весь 2022 год заметно усилились перепады в экономических оценках россиян. По сравнению с сентябрем увеличилась доля респондентов, не имеющих, по их собственным оценкам, сбережений.

В феврале 2023 года по сравнению с ноябрем 2022 года несколько выросло число респондентов, которые воспринимают текущий период не как хорошее и не как плохое время, для того чтобы делать сбережения. В то же время стоит обратить внимание на возросший размах колебаний и пиковые значения в ноябре, когда наибольшее число респондентов ответили, что «сейчас хорошее время для сбережений». Это происходит на фоне продолжающегося с осени роста потребительских настроений.

Индекс потребительских настроений

(март 2008 года - 100%)

ИПН

03.2008 09.2008 12.2008 02.2009 05.2009 06.2009 07.2009 08.2009 09.2009 10.2009 11.2009 12.2009 01.2010 02.2010 03.2010 04.2010 05.2010 06.2010 07.2010 08.2010 09.2010 10.2010 11.2010 12.2010 01.2011 02.2011 03.2011 04.2011 05.2011 06.2011 07.2011 08.2011 09.2011 10.2011 11.2011 12.2011 01.2012 02.2012 03.2012 04.2012 05.2012 06.2012 07.2012 08.2012 09.2012 10.2012 11.2012 12.2012 01.2013 02.2013 03.2013 04.2013 05.2013 06.2013 07.2013 08.2013 09.2013 10.2013 11.2013 12.2013 01.2014 02.2014 03.2014 04.2014 05.2014 06.2014 07.2014 08.2014 09.2014 10.2014 11.2014 12.2014 01.2015 02.2015 03.2015 04.2015 05.2015 06.2015 07.2015 08.2015 09.2015 10.2015 11.2015 12.2015 01.2016 02.2016 03.2016 04.2016 05.2016 06.2016 07.2016 08.2016 09.2016 10.2016 11.2016 12.2016 01.2017 02.2017 03.2017 04.2017 05.2017 06.2017 07.2017 08.2017 09.2017 10.2017 11.2017 12.2017 01.2018 03.2018 05.2018 07.2018 09.2018 11.2018 01.2019 03.2019 05.2019 07.2019 09.2019 11.2019 01.2020 03.2020 09.2020 11.2020 02.2021 04.2021 06.2021 08.2021 10.2021 12.2021 02.2022 04.2022 06.2022 08.2022 10.2022 12.2022 02.2023 100 95 75 62 64 69 72 76 72 75 73 83 78 77 78 77 82 82 82 82 80 84 84 87 77 74 79 78 81 84 80 81 84 84 82 81 84 84 84 85 90 81 80 81 82 80 79 83 82 80 81 81 85 85 83 80 81 79 76 83 82 80 82 84 89 87 83 85 78 78 78 68 63 63 66 70 75 75 69 66 70 69 64 65 57 63 59 64 65 70 69 67 67 72 68 71 71 72 72 76 76 76 75 76 81 77 74 81 79 87 80 75 75 72 72 80 79 80 81 82 84 68 73 69 74 78 75 75 72 75 74 70 80 82 78 84 88

Методика построения индекса потребительских настроений

Особенно заметную роль в этом росте играют оценки будущего – их возрастающая динамика особенно характерна в старших возрастных группах и среди тех, кто оптимистично смотрит на положение дел в стране.

Как Вы считаете, сейчас хорошее или плохое время для того, чтобы делать сбережения? (в %)

Подавляющее большинство респондентов предполагает, что у них будет меньше возможностей для сбережений. В то же время доля респондентов, считающих, что у них будет меньшевозможностей, снижается на протяжении последних шести лет с наибольшими колебаниями в периоды социальных потрясений.

Как Вы думаете, в ближайший год у Вас будет больше, меньше или примерно столько же возможностей делать сбережения, как и сейчас? (в %)

Выбирая самые оптимальные способы для сохранения сбережений, респонденты чаще всего выбирают хранение в рублях на счету в банке (37%), недвижимости (33%) и наличных рублях (30%).

авг.21 авг.22 фев.23 На счете в банке в рублях 31 32 37 В недвижимости 32 27 33 В наличных рублях 23 33 30 В изделиях из драг.металлов 11 10 9 В ценных бумагах 8 6 5 В наличной валюте 11 5 5 В криптовалюте 5 3 3 На счете в банке в валюте 9 3 2 В накопительных страховых полисах 1 1 1 Другое 4 3 3 Затрудняюсь ответить 8 10 7

Рассматривая данные в перспективе последних двух лет, обратим внимание на снижение интереса к хранению средств в валюте (наличной и валютных счетах) и ценностях (в т.ч. ценных бумагах). Наоборот, ценность наличных рублей в представлении россиян выросла. В феврале 2023 года заметно вырос интерес к недвижимости, спадавший в течение 2022 года. Также заметно вернулся интерес к хранению средств на рублевых счетах.

Каким способом сейчас лучше всего хранить сбережения? (в %)

По сравнению с сентябрем 2022 года, в феврале заметно выросло число россиян, ответивших, что у них нет сбережений (с 24% до 35%). В то же время снизилась доля респондентов, чьи накопления меньше или равны месячному доходу. Следует принять во внимание возросшее напряжение и резкое снижение положительных оценок будущего, что могло повлиять на данные полугодовой давности.

Если сравнить сбережения Вашей семьи со средним ежемесячным доходом Вашей семьи, то они? (в %)

Половина россиян не имеет финансовых целей (47%). Чаще всего респонденты копят средства на покупку недвижимости (19%) и автомобилей (12%). Данные ответов на этот вопрос фактически не отличаются от сентябрьских результатов исследований.

Есть ли у Вас долгосрочная финансовая цель, для которой Вы сберегаете средства? Если да, то какая? (в %)

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 — 28 февраля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1626 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Вконтакте Facebook Twitter