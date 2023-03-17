Пресс-выпуски

Сбережения россиян в феврале 2023 года

Степан Гончаров
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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

В феврале исследования зафиксировали рост потребительских настроений. Сберегательные установки значительно не изменились, но за весь 2022 год заметно усилились перепады в экономических оценках россиян. По сравнению с сентябрем увеличилась доля респондентов, не имеющих, по их собственным оценкам, сбережений.

В феврале 2023 года по сравнению с ноябрем 2022 года несколько выросло число респондентов, которые воспринимают текущий период не как хорошее и не как плохое время, для того чтобы делать сбережения. В то же время стоит обратить внимание на возросший размах колебаний и пиковые значения в ноябре, когда наибольшее число респондентов ответили, что «сейчас хорошее время для сбережений». Это происходит на фоне продолжающегося с осени роста потребительских настроений.

Индекс потребительских настроений

(март 2008 года - 100%)

 
ИПН
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Методика построения индекса потребительских настроений

Особенно заметную роль в этом росте играют оценки будущего – их возрастающая динамика особенно характерна в старших возрастных группах и среди тех, кто оптимистично смотрит на положение дел в стране.

Как Вы считаете, сейчас хорошее или плохое время для того, чтобы делать сбережения? (в %)

Подавляющее большинство респондентов предполагает, что у них будет меньше возможностей для сбережений. В то же время доля респондентов, считающих, что у них будет меньшевозможностей, снижается на протяжении последних шести лет с наибольшими колебаниями в периоды социальных потрясений.

Как Вы думаете, в ближайший год у Вас будет больше, меньше или примерно столько же возможностей делать сбережения, как и сейчас? (в %)

Выбирая самые оптимальные способы для сохранения сбережений, респонденты чаще всего выбирают хранение в рублях на счету в банке (37%), недвижимости (33%) и наличных рублях (30%).

 авг.21авг.22фев.23
На счете в банке в рублях313237
В недвижимости322733
В наличных рублях233330
В изделиях из драг.металлов11109
В ценных бумагах865
В наличной валюте1155
В криптовалюте533
На счете в банке в валюте932
В накопительных страховых полисах111
Другое433
Затрудняюсь ответить8107

Рассматривая данные в перспективе последних двух лет, обратим внимание на снижение интереса к хранению средств в валюте (наличной и валютных счетах) и ценностях (в т.ч. ценных бумагах). Наоборот, ценность наличных рублей в представлении россиян выросла. В феврале 2023 года заметно вырос интерес к недвижимости, спадавший в течение 2022 года. Также заметно вернулся интерес к хранению средств на рублевых счетах.
Каким способом сейчас лучше всего хранить сбережения? (в %)

По сравнению с сентябрем 2022 года, в феврале заметно выросло число россиян, ответивших, что у них нет сбережений (с 24% до 35%). В то же время снизилась доля респондентов, чьи накопления меньше или равны месячному доходу. Следует принять во внимание возросшее напряжение и резкое снижение положительных оценок будущего, что могло повлиять на данные полугодовой давности.

Если сравнить сбережения Вашей семьи со средним ежемесячным доходом Вашей семьи, то они? (в %)

Половина россиян не имеет финансовых целей (47%). Чаще всего респонденты копят средства на покупку недвижимости (19%) и автомобилей (12%). Данные ответов на этот вопрос фактически не отличаются от сентябрьских результатов исследований.

Есть ли у Вас долгосрочная финансовая цель, для которой Вы сберегаете средства? Если да, то какая? (в %)

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 — 28 февраля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1626 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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