Сбережения россиян в феврале 2023 года

В феврале исследования зафиксировали рост потребительских настроений. Сберегательные установки значительно не изменились, но за весь 2022 год заметно усилились перепады в экономических оценках россиян. По сравнению с сентябрем увеличилась доля респондентов, не имеющих, по их собственным оценкам, сбережений.
В феврале 2023 года по сравнению с ноябрем 2022 года несколько выросло число респондентов, которые воспринимают текущий период не как хорошее и не как плохое время, для того чтобы делать сбережения. В то же время стоит обратить внимание на возросший размах колебаний и пиковые значения в ноябре, когда наибольшее число респондентов ответили, что «сейчас хорошее время для сбережений». Это происходит на фоне продолжающегося с осени роста потребительских настроений.
Индекс потребительских настроений
(март 2008 года - 100%)
|ИПН
|03.2008
|09.2008
|12.2008
|02.2009
|05.2009
|06.2009
|07.2009
|08.2009
|09.2009
|10.2009
|11.2009
|12.2009
|01.2010
|02.2010
|03.2010
|04.2010
|05.2010
|06.2010
|07.2010
|08.2010
|09.2010
|10.2010
|11.2010
|12.2010
|01.2011
|02.2011
|03.2011
|04.2011
|05.2011
|06.2011
|07.2011
|08.2011
|09.2011
|10.2011
|11.2011
|12.2011
|01.2012
|02.2012
|03.2012
|04.2012
|05.2012
|06.2012
|07.2012
|08.2012
|09.2012
|10.2012
|11.2012
|12.2012
|01.2013
|02.2013
|03.2013
|04.2013
|05.2013
|06.2013
|07.2013
|08.2013
|09.2013
|10.2013
|11.2013
|12.2013
|01.2014
|02.2014
|03.2014
|04.2014
|05.2014
|06.2014
|07.2014
|08.2014
|09.2014
|10.2014
|11.2014
|12.2014
|01.2015
|02.2015
|03.2015
|04.2015
|05.2015
|06.2015
|07.2015
|08.2015
|09.2015
|10.2015
|11.2015
|12.2015
|01.2016
|02.2016
|03.2016
|04.2016
|05.2016
|06.2016
|07.2016
|08.2016
|09.2016
|10.2016
|11.2016
|12.2016
|01.2017
|02.2017
|03.2017
|04.2017
|05.2017
|06.2017
|07.2017
|08.2017
|09.2017
|10.2017
|11.2017
|12.2017
|01.2018
|03.2018
|05.2018
|07.2018
|09.2018
|11.2018
|01.2019
|03.2019
|05.2019
|07.2019
|09.2019
|11.2019
|01.2020
|03.2020
|09.2020
|11.2020
|02.2021
|04.2021
|06.2021
|08.2021
|10.2021
|12.2021
|02.2022
|04.2022
|06.2022
|08.2022
|10.2022
|12.2022
|02.2023
|100
|95
|75
|62
|64
|69
|72
|76
|72
|75
|73
|83
|78
|77
|78
|77
|82
|82
|82
|82
|80
|84
|84
|87
|77
|74
|79
|78
|81
|84
|80
|81
|84
|84
|82
|81
|84
|84
|84
|85
|90
|81
|80
|81
|82
|80
|79
|83
|82
|80
|81
|81
|85
|85
|83
|80
|81
|79
|76
|83
|82
|80
|82
|84
|89
|87
|83
|85
|78
|78
|78
|68
|63
|63
|66
|70
|75
|75
|69
|66
|70
|69
|64
|65
|57
|63
|59
|64
|65
|70
|69
|67
|67
|72
|68
|71
|71
|72
|72
|76
|76
|76
|75
|76
|81
|77
|74
|81
|79
|87
|80
|75
|75
|72
|72
|80
|79
|80
|81
|82
|84
|68
|73
|69
|74
|78
|75
|75
|72
|75
|74
|70
|80
|82
|78
|84
|88
Методика построения индекса потребительских настроений
Особенно заметную роль в этом росте играют оценки будущего – их возрастающая динамика особенно характерна в старших возрастных группах и среди тех, кто оптимистично смотрит на положение дел в стране.
Как Вы считаете, сейчас хорошее или плохое время для того, чтобы делать сбережения? (в %)
Подавляющее большинство респондентов предполагает, что у них будет меньше возможностей для сбережений. В то же время доля респондентов, считающих, что у них будет меньшевозможностей, снижается на протяжении последних шести лет с наибольшими колебаниями в периоды социальных потрясений.
Как Вы думаете, в ближайший год у Вас будет больше, меньше или примерно столько же возможностей делать сбережения, как и сейчас? (в %)
Выбирая самые оптимальные способы для сохранения сбережений, респонденты чаще всего выбирают хранение в рублях на счету в банке (37%), недвижимости (33%) и наличных рублях (30%).
|авг.21
|авг.22
|фев.23
|На счете в банке в рублях
|31
|32
|37
|В недвижимости
|32
|27
|33
|В наличных рублях
|23
|33
|30
|В изделиях из драг.металлов
|11
|10
|9
|В ценных бумагах
|8
|6
|5
|В наличной валюте
|11
|5
|5
|В криптовалюте
|5
|3
|3
|На счете в банке в валюте
|9
|3
|2
|В накопительных страховых полисах
|1
|1
|1
|Другое
|4
|3
|3
|Затрудняюсь ответить
|8
|10
|7
Рассматривая данные в перспективе последних двух лет, обратим внимание на снижение интереса к хранению средств в валюте (наличной и валютных счетах) и ценностях (в т.ч. ценных бумагах). Наоборот, ценность наличных рублей в представлении россиян выросла. В феврале 2023 года заметно вырос интерес к недвижимости, спадавший в течение 2022 года. Также заметно вернулся интерес к хранению средств на рублевых счетах.
Каким способом сейчас лучше всего хранить сбережения? (в %)
По сравнению с сентябрем 2022 года, в феврале заметно выросло число россиян, ответивших, что у них нет сбережений (с 24% до 35%). В то же время снизилась доля респондентов, чьи накопления меньше или равны месячному доходу. Следует принять во внимание возросшее напряжение и резкое снижение положительных оценок будущего, что могло повлиять на данные полугодовой давности.
Если сравнить сбережения Вашей семьи со средним ежемесячным доходом Вашей семьи, то они? (в %)
Половина россиян не имеет финансовых целей (47%). Чаще всего респонденты копят средства на покупку недвижимости (19%) и автомобилей (12%). Данные ответов на этот вопрос фактически не отличаются от сентябрьских результатов исследований.
Есть ли у Вас долгосрочная финансовая цель, для которой Вы сберегаете средства? Если да, то какая? (в %)
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 — 28 февраля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1626 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.