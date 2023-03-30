Конфликт с Украиной: оценки марта 2023 года

В марте наблюдается незначительное снижение внимания к событиям в Украине и поддержки действий ВС РФ, при этом поддержка остается высокой. Кроме того, по сравнению с осенью прошлого года отмечается уменьшение доли тех, кто опасается объявления всеобщей мобилизации. За переход к мирным переговорам по-прежнему высказываются около половины респондентов, за продолжение военных действий – почти столько же.
Внимание к украинским событиями продолжает снижаться с декабря прошлого года. 21% следят “очень внимательно” (в январе — 22%) и еще 32% следят “довольно внимательно” (35% – в январе). 47% опрошенных следят без особого внимания или вообще не следят.
Следите ли Вы за ситуацией вокруг Украины? (таблица)
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|сен.22
|ноя.22
|дек.22
|янв.23
|мар.23
|Очень внимательно
|29
|26
|22
|24
|25
|21
|32
|23
|27
|21,7
|21
|Довольно внимательно
|35
|33
|34
|31
|31
|30
|34
|35
|32
|35
|32
|Без особого внимания
|27
|29
|33
|32
|32
|34
|25
|29
|30
|32
|32
|Вообще не слежу
|8
|10
|10
|13
|11
|14
|8
|11
|11
|11
|15
|Ничего не слышал(а) о ней
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
Как и в другие месяцы, респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной: в этой группе внимательно следят 64%. В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 57% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – 41%, от 18 до 24 – четверть.
В конце марта наблюдается снижение поддержки действий российских ВС в Украине. 41% определенно поддерживают (в феврале – 48%), 31% скорее поддерживают (в феврале – 31%). Не поддерживают – 20% (в феврале – 17%).
Вы лично поддерживаете или нет действия ВС РФ в Украине? (таблица)
|фев.22
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|сен.22
|окт.22
|ноя.22
|дек.22
|янв.23
|фев.23
|мар.23
|Определенно да
|48
|53
|45
|47
|47
|48
|46
|44
|44
|42
|41
|45
|48
|41
|Скорее да
|20
|28
|29
|30
|28
|28
|30
|28
|29
|32
|30
|30
|29
|31
|Скорее нет
|8
|8
|8
|8
|11
|10
|8
|11
|11
|11
|10
|10
|10
|11
|Определенно нет
|15
|6
|11
|9
|9
|8
|9
|10
|9
|9
|11
|9
|7
|9
|Затрудняюсь ответить
|9
|6
|7
|6
|5
|7
|7
|8
|8
|7
|8
|6
|6
|8
Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине характерен для тех, кто доверяет ТВ как основному источнику новостей (79%) и кто одобряет деятельность президента (81%), а также для опрошенных 55 лет и старше (79%) и мужчин (77%).
Наименьший уровень поддержки наблюдается среди тех, кто не одобряет работу президента (26%). Также свою поддержку реже демонстрируют молодежь (58% среди респондентов 18–24 лет) и женщины (68%), а также те, кто не доверяет никаким источникам новостей (62%).
Сторонников мирных переговоров в обществе по-прежнему чуть больше, чем сторонников продолжения военных действий (48% против 42% в конце марта). С конца февраля не наблюдается значительных изменений.
Как и ранее, за переход к мирным переговорам чаще выступают прежде всего молодежь, женщины и оппозиционно настроенные граждане (в последней группе желание мирных переговоров доминирует). За продолжение военных действий чаще выступают представители старших поколений, мужчины и сторонники власти. Но даже в этих группах нет единого мнения по данному вопросу.
Преобладающими чувствами респондентов относительно военных действий России в Украине остаются “гордость за Россию” (43%), “тревога, страх, ужас” (35%), а также “гнев, возмущение” и “шок” (по 10%).
По сравнению с октябрем прошлого года снизилась доля тех, кто опасается объявления в России всеобщей мобилизации из-за боевых действий. Если прошлой осенью опасавшихся такого развития событий было 65%, то в этом месяце – 57%. Не опасаются объявления всеобщей мобилизации 39% (в октябре 2022 года – 31%).
Более всего такие опасения характерны для самых молодых респондентов (среди них опасаются 66%) и тех, кто не одобряет деятельность президента (69%), менее всего – для опрошенных 40-54 лет (53%) и одобряющих работу главы государства (54%).
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 — 29 марта 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.