Конфликт с Украиной: оценки марта 2023 года

В марте наблюдается незначительное снижение внимания к событиям в Украине и поддержки действий ВС РФ, при этом поддержка остается высокой. Кроме того, по сравнению с осенью прошлого года отмечается уменьшение доли тех, кто опасается объявления всеобщей мобилизации. За переход к мирным переговорам по-прежнему высказываются около половины респондентов, за продолжение военных действий – почти столько же.

Внимание к украинским событиями продолжает снижаться с декабря прошлого года. 21% следят “очень внимательно” (в январе — 22%) и еще 32% следят “довольно внимательно” (35% – в январе). 47% опрошенных следят без особого внимания или вообще не следят.

Следите ли Вы за ситуацией вокруг Украины? (таблица)

мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 ноя.22 дек.22 янв.23 мар.23 Очень внимательно 29 26 22 24 25 21 32 23 27 21,7 21 Довольно внимательно 35 33 34 31 31 30 34 35 32 35 32 Без особого внимания 27 29 33 32 32 34 25 29 30 32 32 Вообще не слежу 8 10 10 13 11 14 8 11 11 11 15 Ничего не слышал(а) о ней 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Как и в другие месяцы, респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной: в этой группе внимательно следят 64%. В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 57% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – 41%, от 18 до 24 – четверть.

В конце марта наблюдается снижение поддержки действий российских ВС в Украине. 41% определенно поддерживают (в феврале – 48%), 31% скорее поддерживают (в феврале – 31%). Не поддерживают – 20% (в феврале – 17%).

Вы лично поддерживаете или нет действия ВС РФ в Украине? (таблица)

фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 янв.23 фев.23 мар.23 Определенно да 48 53 45 47 47 48 46 44 44 42 41 45 48 41 Скорее да 20 28 29 30 28 28 30 28 29 32 30 30 29 31 Скорее нет 8 8 8 8 11 10 8 11 11 11 10 10 10 11 Определенно нет 15 6 11 9 9 8 9 10 9 9 11 9 7 9 Затрудняюсь ответить 9 6 7 6 5 7 7 8 8 7 8 6 6 8

Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине характерен для тех, кто доверяет ТВ как основному источнику новостей (79%) и кто одобряет деятельность президента (81%), а также для опрошенных 55 лет и старше (79%) и мужчин (77%).

Наименьший уровень поддержки наблюдается среди тех, кто не одобряет работу президента (26%). Также свою поддержку реже демонстрируют молодежь (58% среди респондентов 18–24 лет) и женщины (68%), а также те, кто не доверяет никаким источникам новостей (62%).

Сторонников мирных переговоров в обществе по-прежнему чуть больше, чем сторонников продолжения военных действий (48% против 42% в конце марта). С конца февраля не наблюдается значительных изменений.

Как и ранее, за переход к мирным переговорам чаще выступают прежде всего молодежь, женщины и оппозиционно настроенные граждане (в последней группе желание мирных переговоров доминирует). За продолжение военных действий чаще выступают представители старших поколений, мужчины и сторонники власти. Но даже в этих группах нет единого мнения по данному вопросу.

Преобладающими чувствами респондентов относительно военных действий России в Украине остаются “гордость за Россию” (43%), “тревога, страх, ужас” (35%), а также “гнев, возмущение” и “шок” (по 10%).

По сравнению с октябрем прошлого года снизилась доля тех, кто опасается объявления в России всеобщей мобилизации из-за боевых действий. Если прошлой осенью опасавшихся такого развития событий было 65%, то в этом месяце – 57%. Не опасаются объявления всеобщей мобилизации 39% (в октябре 2022 года – 31%).

Более всего такие опасения характерны для самых молодых респондентов (среди них опасаются 66%) и тех, кто не одобряет деятельность президента (69%), менее всего – для опрошенных 40-54 лет (53%) и одобряющих работу главы государства (54%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 — 29 марта 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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