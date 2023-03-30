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Конфликт с Украиной: оценки марта 2023 года

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

В марте наблюдается незначительное снижение внимания к событиям в Украине и поддержки действий ВС РФ, при этом поддержка остается высокой. Кроме того, по сравнению с осенью прошлого года отмечается уменьшение доли тех, кто опасается объявления всеобщей мобилизации. За переход к мирным переговорам по-прежнему высказываются около половины респондентов, за продолжение военных действий – почти столько же.

Внимание к украинским событиями продолжает снижаться с декабря прошлого года. 21% следят “очень внимательно” (в январе — 22%) и еще 32% следят “довольно внимательно” (35% – в январе). 47% опрошенных следят без особого внимания или вообще не следят.

Следите ли Вы за ситуацией вокруг Украины? (таблица)

мар.22апр.22май.22июн.22июл.22авг.22сен.22ноя.22дек.22янв.23мар.23
Очень внимательно29262224252132232721,721
Довольно внимательно3533343131303435323532
Без особого внимания2729333232342529303232
Вообще не слежу81010131114811111115
Ничего не слышал(а) о ней22111111111

Как и в другие месяцы, респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной: в этой группе внимательно следят 64%. В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 57% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – 41%, от 18 до 24 – четверть.

В конце марта наблюдается снижение поддержки действий российских ВС в Украине. 41% определенно поддерживают (в феврале – 48%), 31% скорее поддерживают (в феврале – 31%). Не поддерживают – 20% (в феврале – 17%).

Вы лично поддерживаете или нет действия ВС РФ в Украине? (таблица)

фев.22мар.22апр.22май.22июн.22июл.22авг.22сен.22окт.22ноя.22дек.22янв.23фев.23мар.23
Определенно да4853454747484644444241454841
Скорее да2028293028283028293230302931
Скорее нет88881110811111110101011
Определенно нет156119989109911979
Затрудняюсь ответить96765778878668

Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине характерен для тех, кто доверяет ТВ как основному источнику новостей (79%) и кто одобряет деятельность президента (81%), а также для опрошенных 55 лет и старше (79%) и мужчин (77%).

Наименьший уровень поддержки наблюдается среди тех, кто не одобряет работу президента (26%). Также свою поддержку реже демонстрируют молодежь (58% среди респондентов 18–24 лет) и женщины (68%), а также те, кто не доверяет никаким источникам новостей (62%).

Сторонников мирных переговоров в обществе по-прежнему чуть больше, чем сторонников продолжения военных действий (48% против 42% в конце марта). С конца февраля не наблюдается значительных изменений.

Как и ранее, за переход к мирным переговорам чаще выступают прежде всего молодежь, женщины и оппозиционно настроенные граждане (в последней группе желание мирных переговоров доминирует). За продолжение военных действий чаще выступают представители старших поколений, мужчины и сторонники власти. Но даже в этих группах нет единого мнения по данному вопросу.

Преобладающими чувствами респондентов относительно военных действий России в Украине остаются “гордость за Россию” (43%), “тревога, страх, ужас” (35%), а также “гнев, возмущение” и “шок” (по 10%).

По сравнению с октябрем прошлого года снизилась доля тех, кто опасается объявления в России всеобщей мобилизации из-за боевых действий. Если прошлой осенью опасавшихся такого развития событий было 65%, то в этом месяце – 57%. Не опасаются объявления всеобщей мобилизации 39% (в октябре 2022 года – 31%).

Более всего такие опасения характерны для самых молодых респондентов (среди них опасаются 66%) и тех, кто не одобряет деятельность президента (69%), менее всего – для опрошенных 40-54 лет (53%) и одобряющих работу главы государства (54%).

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 — 29 марта 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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