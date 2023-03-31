Разговоры со знакомыми и обсуждение украинских событий

Чаще всего респонденты говорят с друзьями о рутинных делах: детях, работе и домашнем хозяйстве. Каждый пятых любит поговорить о политике. При этом около половины опрошенных обсуждают с домашними и знакомыми тему “спецоперации”. Однако большинство не готово включаться в разговоры об этом с незнакомыми людьми. Это напоминает то, как респонденты обсуждают другие общественно-политические темы.

В конце марта респонденты отмечали, что чаще всего говорят со своими друзьями и знакомыми о детях (39%), о своей работе (35%) и о домашнем хозяйстве (29%). 28% опрошенных говорят о ценах, товарах, очередях, 22% – о политике.

Около половины (46%) респондентов утверждают, что вопросы о “спецоперации” обсуждаются в кругу их домашних, соседей, коллег и что они принимают в них участие. Еще 13% опрошенных говорят, что такие темы обсуждаются, но они не принимают в них участия, 40% – что эти вопросы не обсуждаются.

Чаще всего об участии в обсуждении “спецоперации” среди домашних, соседей, коллег говорили респонденты 55 лет и старше: среди них 57% утверждают, что такие темы обсуждаются и они принимают участие в этих разговорах, треть – что такие разговоры не ведутся. Также более активно в таких разговорах участвуют опрошенные, одобряющие деятельность президента: около половины (48%) присоединяются к этим разговорам, 38% говорят, что такие темы не обсуждаются. Реже всего об участии в таких обсуждениях говорили самые молодые респонденты и те, кто не одобряет деятельность президента – 30% и 37% соответственно.

Также наблюдается, что в разговорах о “спецоперации” среди ближайшего окружения чаще участвуют респонденты, которые поддерживают действия ВС РФ в Украине: 53% из них участвуют, 34% говорят о том, что эта тема не обсуждается. Зеркальная ситуация наблюдается среди тех, кто не поддерживает “спецоперацию”: 52% говорят о том, что эта тема не обсуждается и только 29% участвуют в подобных разговорах.

Отметим, что в 2016 году вопрос в похожих формулировках задавался про обсуждение приближающихся выборов в Думу. По мере приближения дня голосования увеличивалось число людей, обсуждающих выборы. На пике интереса к предвыборной кампании в сентябре 2016 года эту тему обсуждало примерно столько же, сколько сегодня обсуждает ход “спецоперации”.

14% опрошенных говорят о том, что в случае обсуждения “спецоперации” в общественном месте, они будут высказывать свою точку зрения, 84% – что они не будут этого делать. Чаще всего о возможности высказать свою точку зрения по поводу “спецоперации” в общественном месте говорят самые возрастные респонденты (17%) и те, кто одобряет деятельность президента (14%). Реже готовы выразить свою позицию опрошенные 18-24 лет (8%) и те, кто не одобряет деятельность президента (8%). Нет существенных отличий между теми, кто поддерживает и не поддерживает “спецоперацию”, подавляющее большинство тех и других не стараются не обсуждать эти вопросы на публике.

Примерно такая же доля респондентов (около 20%) были готовы включиться в разговор о выборах в ГД РФ в 2016 году и высказать свою точку зрения. И в этом смысле тема “спецоперации” не сильно отличается от других общественно-политических тем.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 — 29 марта 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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