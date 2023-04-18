Пресс-выпуски

Аудитория социальных сетей и мессенджеров

Версия для печати Версия для печати
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

72% респондентов ежедневно выходят в интернет. Наиболее активные пользователи – молодежь, но количество пользователей старшего возраста постоянно увеличивается. Две трети россиян регулярно пользуются соцсетями. Аудитория самых популярных социальных сетей – ВК, YouTube и Одноклассников – практически не изменилась. Четыре пятых опрошенных используют мессенджеры. Наиболее популярны Whatsapp, Telegram и Viber. Мобильным банкингом пользуются 60% россиян, заказывают такси через приложение – почти половина россиян.

Доля ежедневных интернет-пользователей продолжает медленно расти: 65% — в ноябре 2019 года, 68% — в марте 2022 года, 70% — в апреле 2022 года и 72% – в марте этого года.

Как часто Вы, в среднем, выходите в интернет? (таблица)

ноя.15сен.16дек.17ноя.18ноя.19мар.22апр.22мар.23
Ежедневно/практически ежедневно4344495765687072
Несколько раз в неделю1919171110886
Примерно 1 раз в неделю76644334
Реже 1 раза в неделю44332222
Никогда2727262519191716

Доля ежедневных пользователей интернета не изменилась в двух – самых молодых – возрастных группах, так как среди молодежи интернетом пользуются практически все: в группе 18-24 года таких пользователей 95%, в группе 25-39 лет — 91%. Продолжает увеличиваться доля ежедневных интернет-пользователей среди старших групп: так, в группе 40-54 года таких стало 78% (в апреле 2022 года – 73%), в группе 55 лет и старше – 48% (в апреле 2022 года – 44%).

Как часто Вы, в среднем, выходите в интернет? доля ответов «Ежедневно/практически ежедневно» (таблица)

ноя.15сен.16дек.17ноя.18ноя.19мар.22апр.22мар.23
Всего4344495765687072
18-24 года8186929294899595
25-39 года6264738389919291
40-54 года3937495969767378
55 лет и старше1113162634404448

Более половины респондентов (56%) посещают социальные сети ежедневно или практически ежедневно (в апреле 2022 года – 60%), еще 9% — несколько раз в неделю, 8% — 1 раз в неделю и реже. Не посещают социальные сети чуть более четверти (27%) опрошенных – данный показатель практически не меняется последние пару лет.

Как и следовало ожидать, среди возрастных групп больше всего ежедневных пользователей соцсетей среди опрошенных 18-24 лет (91%), меньше всего – среди респондентов 55 лет и старше (30%). В последней возрасте группе половина опрошенных не посещает социальные сети, в группе 40-54 лет таких чуть более четверти (26%).

Доля пользователей основных социальных сетей за год практически не изменилась. В ТОП-3 социальных сетей по популярности среди пользователей, как и в апреле 2022 года, остаются: ВКонтакте (66%), YouTube (47%) и Одноклассники (36%). Аудитории попавших под запрет в России Instagram* и Facebook* после заметного снижения в начале прошлого года (сразу после блокировки) практически не изменились и составили 21% и 4% соответственно.

Какие «социальные сети» Вы посещаете? (таблица)

июл.13мар.14июл.14авг.15фев.16авг.16мар.17авг.17дек.17мар.18авг.18мар.19мар.20янв.21мар.21мар.22апр.22мар.23
Вконтакте163332353636403938353742454344656566
YouTube (Ютуб)000000000152230303537464747
Одноклассники214544454440424337353333313130404038
Tik Tok (Тик Ток)00000000000251416343130
Instagram (Инстаграм)*0235611111613141723283134232121
Дзен (Яндекс-Дзен)12
Facebook (Фэйсбук)*511109111212111298910910654
Rutube4
Мой мир на Mail.ru (Мэйл Ру)81411988796567544543
Twitter (Твиттер)345456674434335232

Самые молодые респонденты чаще представителей других возрастных групп посещают ВКонтакте (87%), YouTube (69%), TikTok (46%) и Instagram* (36%). Среди старших возрастных групп большей популярностью пользуется соцсеть “Одноклассники”: так, среди опрошенных 18-24 лет ей пользуются 8%, 25-39 лет – 26%, 40-54 лет – половина, 55 лет и старше – 59%.

Значительных изменений среди количества пользователей наиболее популярных мессенджеров не наблюдается. 70% опрошенных используют WhatsApp (в марте 2022 года – 66%), 40% – Telegram (вырос на фоне блокировок в начале прошлого года до 37%, после чего аудитория растет медленно), четверть – Viber (как и в марте 2022 года).

Среди респондентов 18-24 лет представлена наибольшая доля как тех, кто пользуется WhatsApp (89%), так и пользователей Telegram (78%). Во всех возрастных группах преобладают пользователи приложения WhatsApp. Молодежь пользуется мессенджерами заметно активнее.

Самыми популярными сервисами у интернет-пользователей остаются мобильный банкинг (60%, в марте 2021 года – 58%), заказ такси (45%, в марте 2021 года – 41%), покупки в онлайн-магазинах (32%, в марте 2021 года – 27%) и навигационные карты (27%, в марте 2021 года – 29%).

С марта 2019 года незначительно возросла доля опрошенных, продающих вещи или услугу через интернет. В основном для этого респонденты используют “Avito” (32%, в марте 2019 года – 24%), приложение “Юла” (9%, в марте 2019 года – 11%) и группы “ВКонтакте” (4%, в марте 2019 года – 3%). 64% не продавали вещи или услугу через интернет, 4 года назад таких было 69%.

*Компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, объявлена в РФ экстремистской организацией, её деятельность запрещена.

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 — 29 марта 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!

Выберите список(-ки):