Аудитория социальных сетей и мессенджеров

72% респондентов ежедневно выходят в интернет. Наиболее активные пользователи – молодежь, но количество пользователей старшего возраста постоянно увеличивается. Две трети россиян регулярно пользуются соцсетями. Аудитория самых популярных социальных сетей – ВК, YouTube и Одноклассников – практически не изменилась. Четыре пятых опрошенных используют мессенджеры. Наиболее популярны Whatsapp, Telegram и Viber. Мобильным банкингом пользуются 60% россиян, заказывают такси через приложение – почти половина россиян.
Доля ежедневных интернет-пользователей продолжает медленно расти: 65% — в ноябре 2019 года, 68% — в марте 2022 года, 70% — в апреле 2022 года и 72% – в марте этого года.
Как часто Вы, в среднем, выходите в интернет? (таблица)
|ноя.15
|сен.16
|дек.17
|ноя.18
|ноя.19
|мар.22
|апр.22
|мар.23
|Ежедневно/практически ежедневно
|43
|44
|49
|57
|65
|68
|70
|72
|Несколько раз в неделю
|19
|19
|17
|11
|10
|8
|8
|6
|Примерно 1 раз в неделю
|7
|6
|6
|4
|4
|3
|3
|4
|Реже 1 раза в неделю
|4
|4
|3
|3
|2
|2
|2
|2
|Никогда
|27
|27
|26
|25
|19
|19
|17
|16
Доля ежедневных пользователей интернета не изменилась в двух – самых молодых – возрастных группах, так как среди молодежи интернетом пользуются практически все: в группе 18-24 года таких пользователей 95%, в группе 25-39 лет — 91%. Продолжает увеличиваться доля ежедневных интернет-пользователей среди старших групп: так, в группе 40-54 года таких стало 78% (в апреле 2022 года – 73%), в группе 55 лет и старше – 48% (в апреле 2022 года – 44%).
Как часто Вы, в среднем, выходите в интернет? доля ответов «Ежедневно/практически ежедневно» (таблица)
|ноя.15
|сен.16
|дек.17
|ноя.18
|ноя.19
|мар.22
|апр.22
|мар.23
|Всего
|43
|44
|49
|57
|65
|68
|70
|72
|18-24 года
|81
|86
|92
|92
|94
|89
|95
|95
|25-39 года
|62
|64
|73
|83
|89
|91
|92
|91
|40-54 года
|39
|37
|49
|59
|69
|76
|73
|78
|55 лет и старше
|11
|13
|16
|26
|34
|40
|44
|48
Более половины респондентов (56%) посещают социальные сети ежедневно или практически ежедневно (в апреле 2022 года – 60%), еще 9% — несколько раз в неделю, 8% — 1 раз в неделю и реже. Не посещают социальные сети чуть более четверти (27%) опрошенных – данный показатель практически не меняется последние пару лет.
Как и следовало ожидать, среди возрастных групп больше всего ежедневных пользователей соцсетей среди опрошенных 18-24 лет (91%), меньше всего – среди респондентов 55 лет и старше (30%). В последней возрасте группе половина опрошенных не посещает социальные сети, в группе 40-54 лет таких чуть более четверти (26%).
Доля пользователей основных социальных сетей за год практически не изменилась. В ТОП-3 социальных сетей по популярности среди пользователей, как и в апреле 2022 года, остаются: ВКонтакте (66%), YouTube (47%) и Одноклассники (36%). Аудитории попавших под запрет в России Instagram* и Facebook* после заметного снижения в начале прошлого года (сразу после блокировки) практически не изменились и составили 21% и 4% соответственно.
Какие «социальные сети» Вы посещаете? (таблица)
|июл.13
|мар.14
|июл.14
|авг.15
|фев.16
|авг.16
|мар.17
|авг.17
|дек.17
|мар.18
|авг.18
|мар.19
|мар.20
|янв.21
|мар.21
|мар.22
|апр.22
|мар.23
|Вконтакте
|16
|33
|32
|35
|36
|36
|40
|39
|38
|35
|37
|42
|45
|43
|44
|65
|65
|66
|YouTube (Ютуб)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|22
|30
|30
|35
|37
|46
|47
|47
|Одноклассники
|21
|45
|44
|45
|44
|40
|42
|43
|37
|35
|33
|33
|31
|31
|30
|40
|40
|38
|Tik Tok (Тик Ток)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|5
|14
|16
|34
|31
|30
|Instagram (Инстаграм)*
|0
|2
|3
|5
|6
|11
|11
|16
|13
|14
|17
|23
|28
|31
|34
|23
|21
|21
|Дзен (Яндекс-Дзен)
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|12
|Facebook (Фэйсбук)*
|5
|11
|10
|9
|11
|12
|12
|11
|12
|9
|8
|9
|10
|9
|10
|6
|5
|4
|Rutube
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4
|Мой мир на Mail.ru (Мэйл Ру)
|8
|14
|11
|9
|8
|8
|7
|9
|6
|5
|6
|7
|5
|4
|4
|5
|4
|3
|Twitter (Твиттер)
|3
|4
|5
|4
|5
|6
|6
|7
|4
|4
|3
|4
|3
|3
|5
|2
|3
|2
Самые молодые респонденты чаще представителей других возрастных групп посещают ВКонтакте (87%), YouTube (69%), TikTok (46%) и Instagram* (36%). Среди старших возрастных групп большей популярностью пользуется соцсеть “Одноклассники”: так, среди опрошенных 18-24 лет ей пользуются 8%, 25-39 лет – 26%, 40-54 лет – половина, 55 лет и старше – 59%.
Значительных изменений среди количества пользователей наиболее популярных мессенджеров не наблюдается. 70% опрошенных используют WhatsApp (в марте 2022 года – 66%), 40% – Telegram (вырос на фоне блокировок в начале прошлого года до 37%, после чего аудитория растет медленно), четверть – Viber (как и в марте 2022 года).
Среди респондентов 18-24 лет представлена наибольшая доля как тех, кто пользуется WhatsApp (89%), так и пользователей Telegram (78%). Во всех возрастных группах преобладают пользователи приложения WhatsApp. Молодежь пользуется мессенджерами заметно активнее.
Самыми популярными сервисами у интернет-пользователей остаются мобильный банкинг (60%, в марте 2021 года – 58%), заказ такси (45%, в марте 2021 года – 41%), покупки в онлайн-магазинах (32%, в марте 2021 года – 27%) и навигационные карты (27%, в марте 2021 года – 29%).
С марта 2019 года незначительно возросла доля опрошенных, продающих вещи или услугу через интернет. В основном для этого респонденты используют “Avito” (32%, в марте 2019 года – 24%), приложение “Юла” (9%, в марте 2019 года – 11%) и группы “ВКонтакте” (4%, в марте 2019 года – 3%). 64% не продавали вещи или услугу через интернет, 4 года назад таких было 69%.
*Компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, объявлена в РФ экстремистской организацией, её деятельность запрещена.
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 — 29 марта 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.