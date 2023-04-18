Аудитория социальных сетей и мессенджеров

72% респондентов ежедневно выходят в интернет. Наиболее активные пользователи – молодежь, но количество пользователей старшего возраста постоянно увеличивается. Две трети россиян регулярно пользуются соцсетями. Аудитория самых популярных социальных сетей – ВК, YouTube и Одноклассников – практически не изменилась. Четыре пятых опрошенных используют мессенджеры. Наиболее популярны Whatsapp, Telegram и Viber. Мобильным банкингом пользуются 60% россиян, заказывают такси через приложение – почти половина россиян.

Доля ежедневных интернет-пользователей продолжает медленно расти: 65% — в ноябре 2019 года, 68% — в марте 2022 года, 70% — в апреле 2022 года и 72% – в марте этого года.

Как часто Вы, в среднем, выходите в интернет? (таблица)

ноя.15 сен.16 дек.17 ноя.18 ноя.19 мар.22 апр.22 мар.23 Ежедневно/практически ежедневно 43 44 49 57 65 68 70 72 Несколько раз в неделю 19 19 17 11 10 8 8 6 Примерно 1 раз в неделю 7 6 6 4 4 3 3 4 Реже 1 раза в неделю 4 4 3 3 2 2 2 2 Никогда 27 27 26 25 19 19 17 16

Доля ежедневных пользователей интернета не изменилась в двух – самых молодых – возрастных группах, так как среди молодежи интернетом пользуются практически все: в группе 18-24 года таких пользователей 95%, в группе 25-39 лет — 91%. Продолжает увеличиваться доля ежедневных интернет-пользователей среди старших групп: так, в группе 40-54 года таких стало 78% (в апреле 2022 года – 73%), в группе 55 лет и старше – 48% (в апреле 2022 года – 44%).

Как часто Вы, в среднем, выходите в интернет? доля ответов «Ежедневно/практически ежедневно» (таблица)

ноя.15 сен.16 дек.17 ноя.18 ноя.19 мар.22 апр.22 мар.23 Всего 43 44 49 57 65 68 70 72 18-24 года 81 86 92 92 94 89 95 95 25-39 года 62 64 73 83 89 91 92 91 40-54 года 39 37 49 59 69 76 73 78 55 лет и старше 11 13 16 26 34 40 44 48

Более половины респондентов (56%) посещают социальные сети ежедневно или практически ежедневно (в апреле 2022 года – 60%), еще 9% — несколько раз в неделю, 8% — 1 раз в неделю и реже. Не посещают социальные сети чуть более четверти (27%) опрошенных – данный показатель практически не меняется последние пару лет.

Как и следовало ожидать, среди возрастных групп больше всего ежедневных пользователей соцсетей среди опрошенных 18-24 лет (91%), меньше всего – среди респондентов 55 лет и старше (30%). В последней возрасте группе половина опрошенных не посещает социальные сети, в группе 40-54 лет таких чуть более четверти (26%).

Доля пользователей основных социальных сетей за год практически не изменилась. В ТОП-3 социальных сетей по популярности среди пользователей, как и в апреле 2022 года, остаются: ВКонтакте (66%), YouTube (47%) и Одноклассники (36%). Аудитории попавших под запрет в России Instagram* и Facebook* после заметного снижения в начале прошлого года (сразу после блокировки) практически не изменились и составили 21% и 4% соответственно.

Какие «социальные сети» Вы посещаете? (таблица)

июл.13 мар.14 июл.14 авг.15 фев.16 авг.16 мар.17 авг.17 дек.17 мар.18 авг.18 мар.19 мар.20 янв.21 мар.21 мар.22 апр.22 мар.23 Вконтакте 16 33 32 35 36 36 40 39 38 35 37 42 45 43 44 65 65 66 YouTube (Ютуб) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 22 30 30 35 37 46 47 47 Одноклассники 21 45 44 45 44 40 42 43 37 35 33 33 31 31 30 40 40 38 Tik Tok (Тик Ток) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 14 16 34 31 30 Instagram (Инстаграм)* 0 2 3 5 6 11 11 16 13 14 17 23 28 31 34 23 21 21 Дзен (Яндекс-Дзен) — — — — — — — — — — — — — — — — — 12 Facebook (Фэйсбук)* 5 11 10 9 11 12 12 11 12 9 8 9 10 9 10 6 5 4 Rutube — — — — — — — — — — — — — — — — — 4 Мой мир на Mail.ru (Мэйл Ру) 8 14 11 9 8 8 7 9 6 5 6 7 5 4 4 5 4 3 Twitter (Твиттер) 3 4 5 4 5 6 6 7 4 4 3 4 3 3 5 2 3 2

Самые молодые респонденты чаще представителей других возрастных групп посещают ВКонтакте (87%), YouTube (69%), TikTok (46%) и Instagram* (36%). Среди старших возрастных групп большей популярностью пользуется соцсеть “Одноклассники”: так, среди опрошенных 18-24 лет ей пользуются 8%, 25-39 лет – 26%, 40-54 лет – половина, 55 лет и старше – 59%.

Значительных изменений среди количества пользователей наиболее популярных мессенджеров не наблюдается. 70% опрошенных используют WhatsApp (в марте 2022 года – 66%), 40% – Telegram (вырос на фоне блокировок в начале прошлого года до 37%, после чего аудитория растет медленно), четверть – Viber (как и в марте 2022 года).

Среди респондентов 18-24 лет представлена наибольшая доля как тех, кто пользуется WhatsApp (89%), так и пользователей Telegram (78%). Во всех возрастных группах преобладают пользователи приложения WhatsApp. Молодежь пользуется мессенджерами заметно активнее.

Самыми популярными сервисами у интернет-пользователей остаются мобильный банкинг (60%, в марте 2021 года – 58%), заказ такси (45%, в марте 2021 года – 41%), покупки в онлайн-магазинах (32%, в марте 2021 года – 27%) и навигационные карты (27%, в марте 2021 года – 29%).

С марта 2019 года незначительно возросла доля опрошенных, продающих вещи или услугу через интернет. В основном для этого респонденты используют “Avito” (32%, в марте 2019 года – 24%), приложение “Юла” (9%, в марте 2019 года – 11%) и группы “ВКонтакте” (4%, в марте 2019 года – 3%). 64% не продавали вещи или услугу через интернет, 4 года назад таких было 69%.

*Компания Meta, владеющая соцсетями Facebook и Instagram, объявлена в РФ экстремистской организацией, её деятельность запрещена.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 — 29 марта 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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