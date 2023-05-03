Армия: частичная мобилизация, электронные повестки, выплаты участникам СВО и служба по призыву

Большинство опрошенных считают, что в ближайшие 3 месяца может быть объявлена новая волна мобилизации. Чуть больше половины респондентов не готовы выплачивать дополнительные 1-2 тысячи рублей на содержание армии. Половина поддерживают повышение верхнего порога призывного возраста. Большей части опрошенных известно об изменениях в законе о воинской службе. В связи с этим преобладают негативные настроения, при этом около четверти не испытывает никаких особых чувств.

Более половины (56%) опрошенных полагают, что в ближайшие 3 месяца может быть объявлена вторая волна частичной мобилизации: 15% – определённо так считают, 41% – скорее. Около трети (31%) придерживаются обратного мнения. Наибольшая уверенность в этом свойственна респондентам 25-39 лет: среди них к этому склоняются 62% опрошенных. Меньше всего поддерживающих это мнение – среди респондентов 55 лет и старше (48%).

По вопросу о готовности отдавать 1-2 тысячи рублей ежемесячно для нужд армии и повышения выплат бойцам, участвующим в СВО, преобладают респонденты, не готовые выплачивать такие суммы – их чуть более половины (51%). Больше всего опрошенных, выражающих готовность участвовать в этом, представлено среди наиболее обеспеченных респондентов (50%) и среди жителей городов с населением до 100 тыс. человек (52%), меньше всего – среди москвичей (32%) и опрошенных, которым едва хватает на еду (38%).

Чуть более половины (52%) опрошенных поддерживают увеличение возраста верхнего порога возраста призыва на срочную службу, не поддерживают – 37%. Больше всего опрошенных, поддерживающих данное решение, представлено среди самых молодых респондентов (52%), меньше всего – среди опрошенных 25-39 лет (47%).

69% респондентов известно о законе, вводящем единый реестр военнобязанных, “электронные повестки” и новые ограничения для уклонистов: четверть хорошо знают о нем, 44% – что-то слышали, но без подробностей. Около трети (30%) ничего не слышали об этом. Наиболее осведомлены об этом законе опрошенные 40-54 лет (71%), москвичи (81%), а также те, кто доверяет Интернет-изданиям и Telegram-каналам как основным источникам информации (около 82%). Меньше ознакомившихся с законом опрошенных представлено среди опрошенных 18-24 лет (63%), сельских жителей (61%) и среди тех, кто доверяет ТВ как основному источнику информации и кто не доверяет никаким источникам информации (по 66%).

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Преобладающими чувствами, вызванными данными изменениями в законодательстве, являются “тревога, страх, ужас” (18%), “гордость за Россию” (13%), а также “гнев, возмущение” и “шок” (по 11%), при этом четверть респондентов ответили, что никаких особых чувств не испытывают. Чувства “тревоги” и “шока” преобладают среди самых молодых респондентов – 18-24 лет.

По сравнению с ноябрем прошлого года возросла – с 49% до 54% – поддержка мнения, согласно которому каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии, при этом не достигнув уровня мая 2019 года. Однако с 34% до 31% снизилась доля тех, кто рассматривает службу в армии как долг, который нужно отдать государства, пусть это и не отвечает личным интересам. Еще 9% (в ноябре 2022 года – 13%) полагают, что службы в призывной армии нужно стараться избежать.

Наибольшая поддержка первого мнения (“каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии”) представлена среди респондентов 55 лет и старше – таких там 63%, меньше всего таких среди опрошенных 18-24 лет (31%). При этом в последней группе сильнее представлены (44%) те, кто видит службу по призыву как как долг, который нужно отдать государствам.

36% респондентов считают, что российская армия должна формироваться полностью на контрактной основе, около половины (47%) полагают, что армия должна быть сформирована и по контракту и по призыву, 11% — что полностью по призыву. С ноября прошлого года данное соотношение практически не изменилось. Больше всего сторонников полностью контрактной армии представлено среди респондентов 18-24 лет (43%), меньше всего – среди пожилых опрошенных: таких в этой группе 32%. При этом в последней категории половина опрошенных придерживается мнения о необходимости смешанного типа формирования армии.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 апреля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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