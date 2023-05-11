Общественное мнение об убийстве Владлена Татарского и страхе терактов

75% опрошенных знают о взрыве в петербургском кафе, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Большая часть респондентов полагает, что за этим стоят украинские спецслужбы, украинские националисты либо западные спецслужбы. При этом убийство Татарского не привело к всплеску страхов среди респондентов самому оказаться жертвой терактов.
Три четверти опрошенных знают о взрыве в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский: 24% респондентов внимательно следили за этой историей, чуть более половины (52%) что-то слышали об этом. Четверть не знали об этом происшествии.
Наиболее осведомлены о взрыве респонденты 55 лет и старше (87%), а также те, кто доверяет ТВ и Telegram-каналам как основным источникам информации (79%). Меньше остальных знакомы с данной ситуацией опрошенные 18-24 лет (54%) и те, кто не доверяет никаким источникам информации (70%).
Среди всех респондентов преобладают мнения, что этот взрыв был организован украинскими спецслужбами (37%), украинскими националистами (25%), западными спецслужбами (15%). При этом около трети (31%) респондентов не имеют точки зрения по этому вопросу и в первую очередь те, кто не знал о случившемся (59%).
Наибольшей уверенностью в том, что данный взрыв организован украинскими спецслужбами, отличаются респонденты 55 лет и старше (46%) и те, кто внимательно следил за развитием событий (60%).
При этом убийство Татарского не привело к всплеску страхов среди респондентов самому оказаться жертвой терактов. По сравнению с 2017 годом, когда почти 80% опасались стать жертвой терактов на фоне взрывов в метро в Санкт-Петербурге, снизилась доля опрошенных, опасающихся этого сегодня, – до 55%. Так, 16% респондентов очень боятся оказаться жертвами теракта (как и в 2017 году), 39% – в какой-то мере опасаются (в 2017 – 50%). Доля тех, кто не задумывался об этом либо уверен, что с ними или их близкими такого не случится, составила 43% (в 2017 – 31%).
Опасаетесь ли Вы, что Вы сами или Ваши близкие могут оказаться жертвами теракта? (полная таблица)
|Очень боюсь
|В какой-то мере опасаюсь
|Уверен, что ни со мной, ни с моими близкими этого не случится
|Не задумывался над этим
|Затруднились ответить
|сен.99
|42
|44
|6
|6
|2
|сен.00
|27
|52
|10
|10
|1
|авг.01
|26
|50
|13
|9
|2
|авг.02
|28
|50
|9
|13
|1
|июл.03
|34
|47
|8
|10
|1
|сен.03
|29
|45
|6
|12
|9
|окт.03
|25
|48
|10
|16
|2
|дек.03
|28
|47
|9
|13
|2
|фев.04
|33
|48
|7
|10
|1
|май.04
|27
|52
|9
|12
|1
|сен.04
|35
|52
|7
|5
|2
|май.05
|28
|50
|9
|10
|3
|июн.05
|30
|49
|9
|11
|<1
|июн.06
|23
|52
|11
|13
|2
|авг.06
|19
|55
|11
|14
|2
|май.07
|20
|50
|11
|17
|2
|ноя.07
|21
|52
|10
|14
|4
|дек.07
|18
|49
|12
|19
|3
|ноя.08
|17
|52
|11
|18
|2
|авг.09
|19
|49
|12
|18
|2
|июл.10
|21
|52
|10
|14
|3
|мар.11
|24
|53
|10
|10
|4
|авг.11
|22
|51
|9
|14
|4
|мар.12
|14
|54
|11
|17
|4
|май.12
|16
|54
|11
|16
|3
|сен.12
|12
|55
|14
|17
|2
|апр.13
|13
|47
|19
|19
|2
|сен.13
|12
|50
|13
|22
|3
|окт.13
|20
|51
|9
|18
|3
|янв.14
|18
|53
|10
|16
|4
|сен.14
|12
|47
|14
|24
|3
|окт.15
|14
|44
|18
|22
|3
|мар.16
|16
|52
|16
|15
|2
|окт.16
|18
|45
|15
|20
|2
|апр.17
|30
|48
|9
|12
|1
|сен.17
|16
|50
|13
|18
|3
|апр.23
|16
|39
|15
|28
|2
Больше всего опасающихся возможности оказаться жертвами терактов представлено среди жителей городов с населением более 500 тысяч человек (57%): из них 15% очень боятся, 42% в какой-то мере опасаются. При этом тех, кто очень боится, больше всего представлено среди жителей городов с населением до 100 тысяч человек – 21%.
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 апреля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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