Общественное мнение об убийстве Владлена Татарского и страхе терактов

75% опрошенных знают о взрыве в петербургском кафе, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Большая часть респондентов полагает, что за этим стоят украинские спецслужбы, украинские националисты либо западные спецслужбы. При этом убийство Татарского не привело к всплеску страхов среди респондентов самому оказаться жертвой терактов.

Три четверти опрошенных знают о взрыве в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский: 24% респондентов внимательно следили за этой историей, чуть более половины (52%) что-то слышали об этом. Четверть не знали об этом происшествии.

Наиболее осведомлены о взрыве респонденты 55 лет и старше (87%), а также те, кто доверяет ТВ и Telegram-каналам как основным источникам информации (79%). Меньше остальных знакомы с данной ситуацией опрошенные 18-24 лет (54%) и те, кто не доверяет никаким источникам информации (70%).

Среди всех респондентов преобладают мнения, что этот взрыв был организован украинскими спецслужбами (37%), украинскими националистами (25%), западными спецслужбами (15%). При этом около трети (31%) респондентов не имеют точки зрения по этому вопросу и в первую очередь те, кто не знал о случившемся (59%).

Наибольшей уверенностью в том, что данный взрыв организован украинскими спецслужбами, отличаются респонденты 55 лет и старше (46%) и те, кто внимательно следил за развитием событий (60%).

При этом убийство Татарского не привело к всплеску страхов среди респондентов самому оказаться жертвой терактов. По сравнению с 2017 годом, когда почти 80% опасались стать жертвой терактов на фоне взрывов в метро в Санкт-Петербурге, снизилась доля опрошенных, опасающихся этого сегодня, – до 55%. Так, 16% респондентов очень боятся оказаться жертвами теракта (как и в 2017 году), 39% – в какой-то мере опасаются (в 2017 – 50%). Доля тех, кто не задумывался об этом либо уверен, что с ними или их близкими такого не случится, составила 43% (в 2017 – 31%).

Опасаетесь ли Вы, что Вы сами или Ваши близкие могут оказаться жертвами теракта? (полная таблица) Очень боюсь В какой-то мере опасаюсь Уверен, что ни со мной, ни с моими близкими этого не случится Не задумывался над этим Затруднились ответить сен.99 42 44 6 6 2 сен.00 27 52 10 10 1 авг.01 26 50 13 9 2 авг.02 28 50 9 13 1 июл.03 34 47 8 10 1 сен.03 29 45 6 12 9 окт.03 25 48 10 16 2 дек.03 28 47 9 13 2 фев.04 33 48 7 10 1 май.04 27 52 9 12 1 сен.04 35 52 7 5 2 май.05 28 50 9 10 3 июн.05 30 49 9 11 <1 июн.06 23 52 11 13 2 авг.06 19 55 11 14 2 май.07 20 50 11 17 2 ноя.07 21 52 10 14 4 дек.07 18 49 12 19 3 ноя.08 17 52 11 18 2 авг.09 19 49 12 18 2 июл.10 21 52 10 14 3 мар.11 24 53 10 10 4 авг.11 22 51 9 14 4 мар.12 14 54 11 17 4 май.12 16 54 11 16 3 сен.12 12 55 14 17 2 апр.13 13 47 19 19 2 сен.13 12 50 13 22 3 окт.13 20 51 9 18 3 янв.14 18 53 10 16 4 сен.14 12 47 14 24 3 окт.15 14 44 18 22 3 мар.16 16 52 16 15 2 окт.16 18 45 15 20 2 апр.17 30 48 9 12 1 сен.17 16 50 13 18 3 апр.23 16 39 15 28 2

Больше всего опасающихся возможности оказаться жертвами терактов представлено среди жителей городов с населением более 500 тысяч человек (57%): из них 15% очень боятся, 42% в какой-то мере опасаются. При этом тех, кто очень боится, больше всего представлено среди жителей городов с населением до 100 тысяч человек – 21%.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 апреля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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