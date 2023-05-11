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Общественное мнение об убийстве Владлена Татарского и страхе терактов

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

75% опрошенных знают о взрыве в петербургском кафе, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Большая часть респондентов полагает, что за этим стоят украинские спецслужбы, украинские националисты либо западные спецслужбы. При этом убийство Татарского не привело к всплеску страхов среди респондентов самому оказаться жертвой терактов.

Три четверти опрошенных знают о взрыве в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский: 24% респондентов внимательно следили за этой историей, чуть более половины (52%) что-то слышали об этом. Четверть не знали об этом происшествии.

Наиболее осведомлены о взрыве респонденты 55 лет и старше (87%), а также те, кто доверяет ТВ и Telegram-каналам как основным источникам информации (79%). Меньше остальных знакомы с данной ситуацией опрошенные 18-24 лет (54%) и те, кто не доверяет никаким источникам информации (70%).

Среди всех респондентов преобладают мнения, что этот взрыв был организован украинскими спецслужбами (37%), украинскими националистами (25%), западными спецслужбами (15%). При этом около трети (31%) респондентов не имеют точки зрения по этому вопросу и в первую очередь те, кто не знал о случившемся (59%).

Наибольшей уверенностью в том, что данный взрыв организован украинскими спецслужбами, отличаются респонденты 55 лет и старше (46%) и те, кто внимательно следил за развитием событий (60%).

При этом убийство Татарского не привело к всплеску страхов среди респондентов самому оказаться жертвой терактов. По сравнению с 2017 годом, когда почти 80% опасались стать жертвой терактов на фоне взрывов в метро в Санкт-Петербурге, снизилась доля опрошенных, опасающихся этого сегодня, – до 55%. Так, 16% респондентов очень боятся оказаться жертвами теракта (как и в 2017 году), 39% – в какой-то мере опасаются (в 2017 – 50%). Доля тех, кто не задумывался об этом либо уверен, что с ними или их близкими такого не случится, составила 43% (в 2017 – 31%).

Опасаетесь ли Вы, что Вы сами или Ваши близкие могут оказаться жертвами теракта? (полная таблица)

Очень боюсьВ какой-то мере опасаюсьУверен, что ни со мной, ни с моими близкими этого не случитсяНе задумывался над этимЗатруднились ответить
сен.994244662
сен.00275210101
авг.0126501392
авг.0228509131
июл.0334478101
сен.0329456129
окт.03254810162
дек.0328479132
фев.0433487101
май.0427529121
сен.043552752
май.0528509103
июн.053049911<1
июн.06235211132
авг.06195511142
май.07205011172
ноя.07215210144
дек.07184912193
ноя.08175211182
авг.09194912182
июл.10215210143
мар.11245310104
авг.1122519144
мар.12145411174
май.12165411163
сен.12125514172
апр.13134719192
сен.13125013223
окт.1320519183
янв.14185310164
сен.14124714243
окт.15144418223
мар.16165216152
окт.16184515202
апр.1730489121
сен.17165013183
апр.23163915282

Больше всего опасающихся возможности оказаться жертвами терактов представлено среди жителей городов с населением более 500 тысяч человек (57%): из них 15% очень боятся, 42% в какой-то мере опасаются. При этом тех, кто очень боится, больше всего представлено среди жителей городов с населением до 100 тысяч человек – 21%.

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 апреля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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