Религиозные представления

72% респондентов относят себя к православию, 18% либо не причисляют себя ни к какому вероисповеданию, либо являются атеистами. 40% отмечают, что религия играет важную роль в их жизни, 45% считают себя религиозными людьми – их доля за год несколько снизилась. Одна десятая опрошенных посещает религиозные службы хотя бы раз в месяц.

Оценка роли религии в личной жизни респондентов не изменилась за два года: 40% отмечают, что она играет важную роль в их жизни (14% – очень важную, 26% – довольно важную). При этом большинство – 59% – утверждают, что религия либо имеет не слишком важное место в их жизни (33%), либо не играет никакой роли (26%).

Чаще остальных важную роль религии в их жизни отмечают респонденты 55 лет и старше: среди них таких 43%, меньше остальных – опрошенные 18-24 лет (34%).

Доля опрошенных, считающих себя религиозными, снизилась за год. Так, религиозными себя называют 45% (в апреле 2022 года – 53%): 7% – очень религиозными (в апреле 2022 года – 9%), 38% – в какой-то мере религиозными (в апреле 2022 года – 44%). Не слишком религиозными или совершенно нерелигиозными себя идентифицируют 54% респондентов.

Больше всего респондентов, определяющих себя как религиозных, представлено среди тех, кто старше 55 лет (48%), меньше всего – среди опрошенных 18-24 лет (38%).

С прошлого года практически не изменилось распределение ответов по частоте посещения религиозных служб. Как и в апреле 2022 года, 43% опрошенных не посещают службы, относительно регулярно (хотя бы раз в месяц) службы посещают 12% (в апреле 2022 года – 8%).

Подавляющее большинство (82%) респондентов отмечали Пасху в этом году, в том числе красили яйца (70%) и покупали или пекли куличи (39% и 29% соответственно). Богослужение посещали 5% опрошенных. При этом доля тех, кто совершенно не празднует этот праздник за четверть века выросла в три раза – с 6-7% до 18%.

72% респондентов относят себя к православным, 7% — к мусульманам и еще около 3% к другим религиям (прежде всего к католицизму, протестантизму и буддизму). Еще 13% респондентов не относят себя ни к какому вероисповеданию и 5% определяют себя как атеистов.

Крещеными являются 83% респондентов, в октябре 2020 года таких было 79%. 42% опрошенных становились крестными (в апреле 2014 – 26%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 апреля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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