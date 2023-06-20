Готовность к участию в политике

Большая часть респондентов не готовы принимать участие в политике: чаще всего из-за того, что не видят возможности влиять на политику, или из-за отсутствия интереса к этой сфере. Готовы более активно вовлекаться в политику пятая часть опрошенных. Нежелание участвовать в политике респонденты чаще всего объясняют тем, что «политика – не для рядовых граждан», что они «ничего не понимают в политике» и слишком заняты повседневными делами.
Оценивая свое участие в политической жизни, респонденты чаще всего отмечали, что “политика их не интересует, они не разбираются в политике” (39%, в декабре 2018 – 40%), “по-прежнему нет возможности влиять на события политической жизни” (25%, в декабре 2018 – 29%), “самое важное – судьба моего родного народа” (19%, в декабре 2018 – 12%).
Чаще остальных об отсутствии заинтересованности в политике говорили респонденты 18-24 лет (48%), россияне со средним и ниже среднего уровнями образования (48%) и сельские жители (45%). Об отсутствии возможность влиять на события политической жизни больше упоминали опрошенные 40-54 лет (28%), респонденты с высшим образованием (29%) и москвичи (32%).
Свою готовность более активно участвовать в политике выразила пятая часть (22%) респондентов: “определенно да” – 5%, “в какой-то мере да” – 17%. Большая часть – 78% – отметили, что не готовы сильнее вовлекаться в политическую деятельность.
Наибольшая готовность характерна для опрошенных 18-24 лет: из них треть (32%) выразили эту возможность, наименьшая – самые возрастные россияне (17%). Также о готовности принимать более активное участие в политике говорили респонденты с высшим образованием (26%), москвичи и жители городов с населением от 100 до 500 тыс. человек (по 25%) и самые обеспеченные опрошенные – те, которые могут позволить себе товары длительного пользования (25%).
Готовы ли Вы более активно участвовать в политике? (полная таблица)
|фев.06
|мар.10
|янв.12
|фев.12
|мар.13
|мар.14
|мар.15
|авг.16
|мар.17
|дек.18
|июн.19
|апр.23
|Определенно да
|5
|5
|3
|3
|3
|2
|5
|3
|3
|8
|4
|5
|В какой-то мере да
|14
|14
|14
|14
|13
|17
|18
|15
|13
|17
|17
|17
|Скорее нет
|30
|31
|31
|38
|35
|39
|33
|34
|28
|33
|31
|32
|Определенно нет
|47
|46
|47
|39
|45
|36
|38
|46
|52
|41
|47
|45
|Затруднились ответить
|4
|4
|6
|6
|5
|6
|7
|2
|5
|2
|2
|1
Респонденты, не готовые более активно участвовать в политике, среди причин такого выбора называют следующее: “политика – не для рядовых граждан, политикой занимаются власти” (30%), “я ничего не понимаю в политике” (29%), “я занят своими повседневными делами” (25%).
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 апреля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.