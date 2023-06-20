Готовность к участию в политике

Большая часть респондентов не готовы принимать участие в политике: чаще всего из-за того, что не видят возможности влиять на политику, или из-за отсутствия интереса к этой сфере. Готовы более активно вовлекаться в политику пятая часть опрошенных. Нежелание участвовать в политике респонденты чаще всего объясняют тем, что «политика – не для рядовых граждан», что они «ничего не понимают в политике» и слишком заняты повседневными делами.

Оценивая свое участие в политической жизни, респонденты чаще всего отмечали, что “политика их не интересует, они не разбираются в политике” (39%, в декабре 2018 – 40%), “по-прежнему нет возможности влиять на события политической жизни” (25%, в декабре 2018 – 29%), “самое важное – судьба моего родного народа” (19%, в декабре 2018 – 12%).

Чаще остальных об отсутствии заинтересованности в политике говорили респонденты 18-24 лет (48%), россияне со средним и ниже среднего уровнями образования (48%) и сельские жители (45%). Об отсутствии возможность влиять на события политической жизни больше упоминали опрошенные 40-54 лет (28%), респонденты с высшим образованием (29%) и москвичи (32%).

Свою готовность более активно участвовать в политике выразила пятая часть (22%) респондентов: “определенно да” – 5%, “в какой-то мере да” – 17%. Большая часть – 78% – отметили, что не готовы сильнее вовлекаться в политическую деятельность.

Наибольшая готовность характерна для опрошенных 18-24 лет: из них треть (32%) выразили эту возможность, наименьшая – самые возрастные россияне (17%). Также о готовности принимать более активное участие в политике говорили респонденты с высшим образованием (26%), москвичи и жители городов с населением от 100 до 500 тыс. человек (по 25%) и самые обеспеченные опрошенные – те, которые могут позволить себе товары длительного пользования (25%).

Готовы ли Вы более активно участвовать в политике? (полная таблица) фев.06 мар.10 янв.12 фев.12 мар.13 мар.14 мар.15 авг.16 мар.17 дек.18 июн.19 апр.23 Определенно да 5 5 3 3 3 2 5 3 3 8 4 5 В какой-то мере да 14 14 14 14 13 17 18 15 13 17 17 17 Скорее нет 30 31 31 38 35 39 33 34 28 33 31 32 Определенно нет 47 46 47 39 45 36 38 46 52 41 47 45 Затруднились ответить 4 4 6 6 5 6 7 2 5 2 2 1

Респонденты, не готовые более активно участвовать в политике, среди причин такого выбора называют следующее: “политика – не для рядовых граждан, политикой занимаются власти” (30%), “я ничего не понимаю в политике” (29%), “я занят своими повседневными делами” (25%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 апреля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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