Конфликт с Украиной: оценки конца июня 2023 года

Уровень внимания к украинским событиям остается на уровне последних двух месяцев. Поддержка действий ВС РФ также практически не изменилась и держится на высоком уровне. После всплеска поддержки идеи продолжения военных действий в мае на фоне взятия Бахмута (Артемовска) в июне заметно возросло число сторонников мирных переговоров. Возможно, что хотя бы отчасти это связано с опасениями, вызванными событиями 24 июня. Подавляющее большинство опрошенных обеспокоены как начавшимся контрнаступлением ВСУ, так и поставками западных вооружений в Украину. Большинство по-прежнему возлагают ответственность за происходящее на США и НАТО. Обеспокоенность возможностью прямого столкновения между Россией и НАТО за год заметно выросла.

Уровень внимания к украинским событиями остается на уровне прошлого месяца. 20% следят “очень внимательно” (в мае — 21%) и еще 34% следят “довольно внимательно” (33% – в мае). 46% опрошенных следят без особого внимания или вообще не следят.

Следите ли Вы за ситуацией вокруг Украины? (полная таблица)

мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 ноя.22 дек.22 янв.23 мар.23 апр.23 май.23 июн.23 Очень внимательно 29 26 22 24 25 21 32 23 27 22 21 24 21 20 Довольно внимательно 35 33 34 31 31 30 34 35 32 35 32 31 33 34 Без особого внимания 27 29 33 32 32 34 25 29 30 32 32 32 33 34 Вообще не слежу 8 10 10 13 11 14 8 11 11 11 15 13 12 12 Ничего не слышал(а) о ней 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Как и в другие месяцы, респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной: в этой группе внимательно следят 67%. В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 56% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – 41%, от 18 до 24 – 34%.

В июне поддержка действий российских вооруженных сил в Украине незначительно снизилась. 40% определенно поддерживают (в мае – 43%), 33% скорее поддерживают (как и в мае). Не поддерживают – 19% (в мае – 18%).

Вы лично поддерживаете или нет действия ВС РФ в Украине? (полная таблица)

фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 янв.23 фев.23 мар.23 апр.23 май.23 июн.23 Определенно да 48 53 45 47 47 48 46 44 44 42 41 45 48 41 43 43 40 Скорее да 20 28 29 30 28 28 30 28 29 32 30 30 29 31 32 33 33 Скорее нет 8 8 8 8 11 10 8 11 11 11 10 10 10 11 7 10 10 Определенно нет 15 6 11 9 9 8 9 10 9 9 11 9 7 9 9 8 9 Затрудняюсь ответить 9 6 7 6 5 7 7 8 8 7 8 6 6 8 9 6 8

Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине характерен для тех, кто доверяет ТВ как основному источнику новостей (86%) и кто одобряет деятельность президента (82%), а также для опрошенных 55 лет и старше (82%), мужчин (77%). Наименьший уровень поддержки наблюдается среди тех, кто не одобряет работу главы государства (31%). Также свою поддержку реже демонстрируют молодежь (56% среди респондентов 18–24 лет) и женщины (70%), а также те, кто не доверяет никаким источникам новостей (62%).

Доминирующими чувствами у россиян, вызванными военными действиями в Украине, остаются “гордость за Россию” (43%), “тревога, страх, ужас” (32%), “шок” (11%).

К концу июня несколько снизилась доля опрошенных, поддерживающих продолжение военных действий, – в этом месяце их 40% (в мае – 48%), сторонников перехода к мирным переговорам – 53% (в мае – 45%). Можно предположить, что на изменения настроений по этому вопросу повлиял мятеж ЧВК “Вагнер”, так как до начала мятежа сторонников продолжения “спецоперации” было немного больше (43%), чем в последующие дни (39%). Сторонников переговоров, напротив, вначале было чуть меньше (49%), чем 25-28 июня – 55%.

Переход к мирным переговорам чаще поддерживают респонденты в группах 18-24 и 25-39 лет, женщины и опрошенные, не поддерживающие деятельность В. Путина на посту президента. За продолжение военных действий чаще выступают представители старших поколений, мужчины и сторонники власти.

17% респондентов полагают, что больше всего заинтересована в проведении мирных переговоров украинская сторона, 38% – что российская, ещё 30% считают, что это в этом в равной мере заинтересованы и РФ, и Украина.

Несколько снизилась доля респондентов, полагающих, что “спецоперация” продвигается успешно. Если в мае таких было 61%, то в июне – 54%. Такое снижение произошло за счёт увеличения доли затруднившихся с ответом (в мае – 12%, в июне – 17%).

Респонденты, считающие, что “спецоперация” продвигается успешно, обосновывают это тем, что “освобождаем города, наступаем” (40%), “выполняем цели СВО, всё по плану” (18%), “уничтожаем боевиков, националистов, наемников, технику НАТО” (14%).

Те, кто считает, что “спецоперация” проходит неуспешно, приводят следующие доводы: “затянулось, большой срок” (33%), “нет успехов, цели не достигнуты, не взяли Киев” (26%), “много погибших, потери людей и техники” (22%).

Более всего респонденты обеспокоены обстрелами российских регионов, не граничащих с зоной “спецоперации”, а также обстрелами приграничных российских городов со стороны ВСУ и угрозой применения ядерного оружия в украинском конфликте.

66% респондентов обеспокоены контрнаступлением ВСУ, не обеспокоены – 30%. Меньше всего оно беспокоит опрошенных 18-24 лет (56%) и тех, кто доверяет Telegram-каналам как основным источникам информации (63%), более всего обеспокоены респонденты 55 лет и старше (72%) и доверяющие ТВ (71%).

Подавляющее большинство (81%, в апреле – 77%) респондентов обеспокоены поставками западных вооружений украинской армии. Наибольшей обеспокоенностью отличается группа 55 лет и старше (89%), наименьшей – 18-24 лет (62%).

60% респондентов полагают, что ситуация в Украине может перерасти в вооруженный конфликт между РФ и НАТО, год назад так считали 48% опрошенных.

Как и год назад, большинство (56%) опрошенных считают, что за гибель людей и разрушения в Украине несут ответственность США и НАТО, 16% – что за ответственна Украина, по 8% – что либо Россия, либо никто конкретно.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 — 28 июня 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

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