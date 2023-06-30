Конфликт с Украиной: оценки конца июня 2023 года

Уровень внимания к украинским событиям остается на уровне последних двух месяцев. Поддержка действий ВС РФ также практически не изменилась и держится на высоком уровне. После всплеска поддержки идеи продолжения военных действий в мае на фоне взятия Бахмута (Артемовска) в июне заметно возросло число сторонников мирных переговоров. Возможно, что хотя бы отчасти это связано с опасениями, вызванными событиями 24 июня. Подавляющее большинство опрошенных обеспокоены как начавшимся контрнаступлением ВСУ, так и поставками западных вооружений в Украину. Большинство по-прежнему возлагают ответственность за происходящее на США и НАТО. Обеспокоенность возможностью прямого столкновения между Россией и НАТО за год заметно выросла.
Уровень внимания к украинским событиями остается на уровне прошлого месяца. 20% следят “очень внимательно” (в мае — 21%) и еще 34% следят “довольно внимательно” (33% – в мае). 46% опрошенных следят без особого внимания или вообще не следят.
Следите ли Вы за ситуацией вокруг Украины? (полная таблица)
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|сен.22
|ноя.22
|дек.22
|янв.23
|мар.23
|апр.23
|май.23
|июн.23
|Очень внимательно
|29
|26
|22
|24
|25
|21
|32
|23
|27
|22
|21
|24
|21
|20
|Довольно внимательно
|35
|33
|34
|31
|31
|30
|34
|35
|32
|35
|32
|31
|33
|34
|Без особого внимания
|27
|29
|33
|32
|32
|34
|25
|29
|30
|32
|32
|32
|33
|34
|Вообще не слежу
|8
|10
|10
|13
|11
|14
|8
|11
|11
|11
|15
|13
|12
|12
|Ничего не слышал(а) о ней
|2
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
|1
Как и в другие месяцы, респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной: в этой группе внимательно следят 67%. В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 56% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – 41%, от 18 до 24 – 34%.
В июне поддержка действий российских вооруженных сил в Украине незначительно снизилась. 40% определенно поддерживают (в мае – 43%), 33% скорее поддерживают (как и в мае). Не поддерживают – 19% (в мае – 18%).
Вы лично поддерживаете или нет действия ВС РФ в Украине? (полная таблица)
|фев.22
|мар.22
|апр.22
|май.22
|июн.22
|июл.22
|авг.22
|сен.22
|окт.22
|ноя.22
|дек.22
|янв.23
|фев.23
|мар.23
|апр.23
|май.23
|июн.23
|Определенно да
|48
|53
|45
|47
|47
|48
|46
|44
|44
|42
|41
|45
|48
|41
|43
|43
|40
|Скорее да
|20
|28
|29
|30
|28
|28
|30
|28
|29
|32
|30
|30
|29
|31
|32
|33
|33
|Скорее нет
|8
|8
|8
|8
|11
|10
|8
|11
|11
|11
|10
|10
|10
|11
|7
|10
|10
|Определенно нет
|15
|6
|11
|9
|9
|8
|9
|10
|9
|9
|11
|9
|7
|9
|9
|8
|9
|Затрудняюсь ответить
|9
|6
|7
|6
|5
|7
|7
|8
|8
|7
|8
|6
|6
|8
|9
|6
|8
Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине характерен для тех, кто доверяет ТВ как основному источнику новостей (86%) и кто одобряет деятельность президента (82%), а также для опрошенных 55 лет и старше (82%), мужчин (77%). Наименьший уровень поддержки наблюдается среди тех, кто не одобряет работу главы государства (31%). Также свою поддержку реже демонстрируют молодежь (56% среди респондентов 18–24 лет) и женщины (70%), а также те, кто не доверяет никаким источникам новостей (62%).
Доминирующими чувствами у россиян, вызванными военными действиями в Украине, остаются “гордость за Россию” (43%), “тревога, страх, ужас” (32%), “шок” (11%).
К концу июня несколько снизилась доля опрошенных, поддерживающих продолжение военных действий, – в этом месяце их 40% (в мае – 48%), сторонников перехода к мирным переговорам – 53% (в мае – 45%). Можно предположить, что на изменения настроений по этому вопросу повлиял мятеж ЧВК “Вагнер”, так как до начала мятежа сторонников продолжения “спецоперации” было немного больше (43%), чем в последующие дни (39%). Сторонников переговоров, напротив, вначале было чуть меньше (49%), чем 25-28 июня – 55%.
Переход к мирным переговорам чаще поддерживают респонденты в группах 18-24 и 25-39 лет, женщины и опрошенные, не поддерживающие деятельность В. Путина на посту президента. За продолжение военных действий чаще выступают представители старших поколений, мужчины и сторонники власти.
17% респондентов полагают, что больше всего заинтересована в проведении мирных переговоров украинская сторона, 38% – что российская, ещё 30% считают, что это в этом в равной мере заинтересованы и РФ, и Украина.
Несколько снизилась доля респондентов, полагающих, что “спецоперация” продвигается успешно. Если в мае таких было 61%, то в июне – 54%. Такое снижение произошло за счёт увеличения доли затруднившихся с ответом (в мае – 12%, в июне – 17%).
Респонденты, считающие, что “спецоперация” продвигается успешно, обосновывают это тем, что “освобождаем города, наступаем” (40%), “выполняем цели СВО, всё по плану” (18%), “уничтожаем боевиков, националистов, наемников, технику НАТО” (14%).
Те, кто считает, что “спецоперация” проходит неуспешно, приводят следующие доводы: “затянулось, большой срок” (33%), “нет успехов, цели не достигнуты, не взяли Киев” (26%), “много погибших, потери людей и техники” (22%).
Более всего респонденты обеспокоены обстрелами российских регионов, не граничащих с зоной “спецоперации”, а также обстрелами приграничных российских городов со стороны ВСУ и угрозой применения ядерного оружия в украинском конфликте.
66% респондентов обеспокоены контрнаступлением ВСУ, не обеспокоены – 30%. Меньше всего оно беспокоит опрошенных 18-24 лет (56%) и тех, кто доверяет Telegram-каналам как основным источникам информации (63%), более всего обеспокоены респонденты 55 лет и старше (72%) и доверяющие ТВ (71%).
Подавляющее большинство (81%, в апреле – 77%) респондентов обеспокоены поставками западных вооружений украинской армии. Наибольшей обеспокоенностью отличается группа 55 лет и старше (89%), наименьшей – 18-24 лет (62%).
60% респондентов полагают, что ситуация в Украине может перерасти в вооруженный конфликт между РФ и НАТО, год назад так считали 48% опрошенных.
Как и год назад, большинство (56%) опрошенных считают, что за гибель людей и разрушения в Украине несут ответственность США и НАТО, 16% – что за ответственна Украина, по 8% – что либо Россия, либо никто конкретно.
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 — 28 июня 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.