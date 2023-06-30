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Конфликт с Украиной: оценки конца июня 2023 года

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

Уровень внимания к украинским событиям остается на уровне последних двух месяцев. Поддержка действий ВС РФ также практически не изменилась и держится на высоком уровне. После всплеска поддержки идеи продолжения военных действий в мае на фоне взятия Бахмута (Артемовска) в июне заметно возросло число сторонников мирных переговоров. Возможно, что хотя бы отчасти это связано с опасениями, вызванными событиями 24 июня. Подавляющее большинство опрошенных обеспокоены как начавшимся контрнаступлением ВСУ, так и поставками западных вооружений в Украину. Большинство по-прежнему возлагают ответственность за происходящее на США и НАТО. Обеспокоенность возможностью прямого столкновения между Россией и НАТО за год заметно выросла.

Уровень внимания к украинским событиями остается на уровне прошлого месяца. 20% следят “очень внимательно” (в мае — 21%) и еще 34% следят “довольно внимательно” (33% – в мае). 46% опрошенных следят без особого внимания или вообще не следят.

Следите ли Вы за ситуацией вокруг Украины? (полная таблица)

мар.22апр.22май.22июн.22июл.22авг.22сен.22ноя.22дек.22янв.23мар.23апр.23май.23июн.23
Очень внимательно2926222425213223272221242120
Довольно внимательно3533343131303435323532313334
Без особого внимания2729333232342529303232323334
Вообще не слежу81010131114811111115131212
Ничего не слышал(а) о ней22111111111111

Как и в другие месяцы, респонденты из старшей возрастной группы (55 лет и старше) наиболее внимательно следят за событиями, связанными с Украиной: в этой группе внимательно следят 67%. В возрастной группе от 40 до 54 лет внимательно следят 56% опрошенных, в возрасте от 25 до 39 – 41%, от 18 до 24 – 34%.

В июне поддержка действий российских вооруженных сил в Украине незначительно снизилась. 40% определенно поддерживают (в мае – 43%), 33% скорее поддерживают (как и в мае). Не поддерживают – 19% (в мае – 18%).

Вы лично поддерживаете или нет действия ВС РФ в Украине? (полная таблица)

фев.22мар.22апр.22май.22июн.22июл.22авг.22сен.22окт.22ноя.22дек.22янв.23фев.23мар.23апр.23май.23июн.23
Определенно да4853454747484644444241454841434340
Скорее да2028293028283028293230302931323333
Скорее нет8888111081111111010101171010
Определенно нет156119989109911979989
Затрудняюсь ответить96765778878668968

Наибольший уровень поддержки действий российских вооруженных сил в Украине характерен для тех, кто доверяет ТВ как основному источнику новостей (86%) и кто одобряет деятельность президента (82%), а также для опрошенных 55 лет и старше (82%), мужчин (77%). Наименьший уровень поддержки наблюдается среди тех, кто не одобряет работу главы государства (31%). Также свою поддержку реже демонстрируют молодежь (56% среди респондентов 18–24 лет) и женщины (70%), а также те, кто не доверяет никаким источникам новостей (62%).

Доминирующими чувствами у россиян, вызванными военными действиями в Украине, остаются “гордость за Россию” (43%), “тревога, страх, ужас” (32%), “шок” (11%).

К концу июня несколько снизилась доля опрошенных, поддерживающих продолжение военных действий, – в этом месяце их 40% (в мае – 48%), сторонников перехода к мирным переговорам – 53% (в мае – 45%). Можно предположить, что на изменения настроений по этому вопросу повлиял мятеж ЧВК “Вагнер”, так как до начала мятежа сторонников продолжения “спецоперации” было немного больше (43%), чем в последующие дни (39%). Сторонников переговоров, напротив, вначале было чуть меньше (49%), чем 25-28 июня – 55%.

Переход к мирным переговорам чаще поддерживают респонденты в группах 18-24 и 25-39 лет, женщины и опрошенные, не поддерживающие деятельность В. Путина на посту президента. За продолжение военных действий чаще выступают представители старших поколений, мужчины и сторонники власти.

17% респондентов полагают, что больше всего заинтересована в проведении мирных переговоров украинская сторона, 38% – что российская, ещё 30% считают, что это в этом в равной мере заинтересованы и РФ, и Украина.

Несколько снизилась доля респондентов, полагающих, что “спецоперация” продвигается успешно. Если в мае таких было 61%, то в июне – 54%. Такое снижение произошло за счёт увеличения доли затруднившихся с ответом (в мае – 12%, в июне – 17%).

Респонденты, считающие, что “спецоперация” продвигается успешно, обосновывают это тем, что “освобождаем города, наступаем” (40%), “выполняем цели СВО, всё по плану” (18%), “уничтожаем боевиков, националистов, наемников, технику НАТО” (14%).

Те, кто считает, что “спецоперация” проходит неуспешно, приводят следующие доводы: “затянулось, большой срок” (33%), “нет успехов, цели не достигнуты, не взяли Киев” (26%), “много погибших, потери людей и техники” (22%).

Более всего респонденты обеспокоены обстрелами российских регионов, не граничащих с зоной “спецоперации”, а также обстрелами приграничных российских городов со стороны ВСУ и угрозой применения ядерного оружия в украинском конфликте.

66% респондентов обеспокоены контрнаступлением ВСУ, не обеспокоены – 30%. Меньше всего оно беспокоит опрошенных 18-24 лет (56%) и тех, кто доверяет Telegram-каналам как основным источникам информации (63%), более всего обеспокоены респонденты 55 лет и старше (72%) и доверяющие ТВ (71%).

Подавляющее большинство (81%, в апреле – 77%) респондентов обеспокоены поставками западных вооружений украинской армии. Наибольшей обеспокоенностью отличается группа 55 лет и старше (89%), наименьшей – 18-24 лет (62%).

60% респондентов полагают, что ситуация в Украине может перерасти в вооруженный конфликт между РФ и НАТО, год назад так считали 48% опрошенных.

Как и год назад, большинство (56%) опрошенных считают, что за гибель людей и разрушения в Украине несут ответственность США и НАТО, 16% – что за ответственна Украина, по 8% – что либо Россия, либо никто конкретно.

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 — 28 июня 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

АНО “Левада-Центр” внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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