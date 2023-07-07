Большинство респондентов описывают свое отношение к В. Путину как позитивно-нейтральное. Две трети опрошенных хотели бы переизбрания действующего главы государства в 2024 году. Сторонники его переизбрания объясняют это тем, что В.Путин “ведет правильную политику”, “хороший лидер”, “за народ”, “ему нет альтернативы”. Противники переизбрания говорят о том, что он “уже долго на посту”, “не нравится его политика”, “нужны перемены”. По мнению опрошенных В. Путин выражает интересы “силовиков”, а также “простых людей”, “олигархов” и “среднего класса”.

В отношении президента, как и ранее, преобладают позитивно-нейтральные оценки. Около четверти (23%) респондентов описывают своё отношение к В. Путину как “симпатию”, еще 19% — как “восхищение” – по сравнению с прошлым годом доля таких оценок практически не изменилась. Еще 12% респондентов говорят о “нейтральном, безразличном” отношении к президенту, около трети (31%) не могут сказать о нём ничего плохого.

Какими словами вы могли бы обозначить свое отношение к Владимиру Путину? (таблица)

ноя.00 ноя.02 ноя.05 мар.08 окт.11 мар.13 мар.14 мар.15 июл.16 апр.17 окт.19 мар.20 авг.21 май.22 июн.23 Симпатия 31 37 32 41 24 18 31 37 29 32 24 20 21 25 23 Восхищение 4 5 4 9 3 2 6 10 8 10 8 9 8 19 19 Нейтральное, безразличное 11 9 11 10 17 22 15 10 17 17 15 16 16 11 12 Настороженное, выжидательное 11 6 5 2 7 10 6 5 4 6 8 9 7 4 5 Отвращение 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1 3 3 6 2 2 Антипатия 1 1 2 1 2 5 2 2 2 3 3 5 4 2 2 Не могу сказать о нем ничего плохого 36 37 36 34 33 30 29 30 31 27 30 27 27 31 31 Не могу сказать о нем ничего хорошего 4 3 8 3 8 8 7 3 6 4 8 8 9 4 5 Затруднились ответить 1 1 1 2 5 3 4 2 1 1 1 3 2 2 2

Как и в прошлом году, большинство опрошенных хотели бы видеть В. Путина на посту президента России и после 2024 года – их 68% (в мае 2022 года – 72%). Пятая часть 20% (в мае 2022 года – 19%) не хотела бы его переизбрания на пост главы государства.

Вы хотели или не хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента России по истечении его нынешнего президентского срока, после 2024 года? (таблица)

окт.12 окт.13 ноя.14 май.16 окт.16 май.17 авг.17 май.18 июл.19 мар.20 фев.21 сен.21 май.22 июн.22 Хотели бы 34 33 58 60 63 66 67 51 54 46 48 47 72 68 Не хотели бы 40 45 19 21 19 20 18 27 38 40 41 42 19 20 Затруднились ответить 26 23 22 19 19 14 16 22 8 14 11 11 9 12

Чаще всего о желании видеть В. Путина президентом по истечении нынешнего срока говорили респонденты 55 лет и старше (74% за то, чтобы остался, и 17% против этого), те, кто доверяет ТВ как основному источнику информации (86% против 8%), наиболее состоятельные россияне (72% против 17%) и опрошенные, полагающие, что дела в стране идут в правильном направлении (85% против 7%). За то, чтобы В. Путин покинул свой пост в 2024 году, чаще выступали опрошенные 18-24 лет (60% за то, чтобы остался, и 25% против этого), читатели Интернет-изданий (55% против 31%), те, кому заработанных средств едва хватает на еду (66% против 22%), и опрошенные, считающие, что страна движется по неверному пути (34% против 55%).

Из тех, кто хочет, чтобы В. Путин оставался президентом после 2024 года, 29% опрошенных выражают такое желание, потому что он “ведёт правильную политику, укрепляет государство”, 20% – так как он “лидер, хороший президент”, по 17% – так как он “за народ, за стабильность” и “больше некому, нет альтернативы”.

Опрошенные, которые не хотят, чтобы действующий глава государства переизбирался на следующий срок, называют следующие причины: “долго на посту, устали от него и его правления” (23%), “не нравится его политика, разрушает страну, ввод пенсионной реформы, нарушение конституции” (18%), “нужны перемены, смена власти” (18%).

39% опрошенных считают, что В. Путин выражает интересы “силовиков” — этот показатель практически не изменился за два года. 29% респондентов полагают, что он выражает интересы “простых людей” – самый высокий показатель за всё время наблюдений. Ещё четверть (в августе 2021 года – 40%) считают, что глава государства выражает интересы “олигархов”. Кроме того, возросла доля опрошенных, считающих, что В. Путин защищает интересы среднего класса, – с 16% в 2021 году до 24% в этом.

Интересы каких слоев населения выражает, на ваш взгляд, Владимир Путин? (полная таблица с динамикой)

сен.00 сен.01 дек.03 дек.05 окт.10 окт.11 июл.13 авг.14 авг.16 окт.17 мар.20 авг.21 июн.23 “Силовиков”: работников спецслужб, армии, МВД 39 39 33 41 34 38 41 39 35 41 37 40 39 “Простых людей”: служащих, рабочих, тружеников села 18 17 23 18 20 17 11 13 14 17 16 17 29 “Олигархов”, банкиров, крупных предпринимателей 16 17 14 23 26 35 35 30 28 31 38 40 25 «Среднего класса»: людей с доходами выше среднего 19 19 24 21 27 25 24 22 20 23 18 16 24 Государственных чиновников, бюрократии 14 16 15 22 24 25 30 24 22 31 28 29 22 “Директорского корпуса”: руководителей крупных предприятий 13 13 10 13 18 27 23 19 19 25 17 14 13 Культурной и научной элиты 6 7 9 8 10 9 9 10 9 15 8 10 10 Интеллигенции 9 6 11 6 10 9 8 9 8 12 7 9 10 Ближайшего окружения Ельцина, “семьи” 19 18 13 14 11 13 14 9 8 10 8 12 9 Всех без исключения 9 11 15 10 7 10 12 14 17 17 9 6 7 “Люмпенов”: нищих, опустившихся людей 3 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 Затруднились ответить 16 18 12 11 13 11 10 15 14 12 13 11 11

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 — 28 июня 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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