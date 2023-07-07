Пресс-выпуски

Отношение к Владимиру Путину

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР».

Большинство респондентов описывают свое отношение к В. Путину как позитивно-нейтральное. Две трети опрошенных хотели бы переизбрания действующего главы государства в 2024 году. Сторонники его переизбрания объясняют это тем, что В.Путин “ведет правильную политику”, “хороший лидер”, “за народ”, “ему нет альтернативы”. Противники переизбрания говорят о том, что он “уже долго на посту”, “не нравится его политика”, “нужны перемены”. По мнению опрошенных В. Путин выражает интересы “силовиков”, а также “простых людей”, “олигархов” и “среднего класса”.

В отношении президента, как и ранее, преобладают позитивно-нейтральные оценки. Около четверти (23%) респондентов описывают своё отношение к В. Путину как “симпатию”, еще 19% — как “восхищение” – по сравнению с прошлым годом доля таких оценок практически не изменилась. Еще 12% респондентов говорят о “нейтральном, безразличном” отношении к президенту, около трети (31%) не могут сказать о нём ничего плохого.

Какими словами вы могли бы обозначить свое отношение к Владимиру Путину? (таблица)

ноя.00ноя.02ноя.05мар.08окт.11мар.13мар.14мар.15июл.16апр.17окт.19мар.20авг.21май.22июн.23
Симпатия313732412418313729322420212523
Восхищение4549326108108981919
Нейтральное, безразличное11911101722151017171516161112
Настороженное, выжидательное11652710654689745
Отвращение001012011133622
Антипатия112125222335422
Не могу сказать о нем  ничего плохого363736343330293031273027273131
Не могу сказать о нем  ничего хорошего438388736488945
Затруднились ответить111253421113222

Как и в прошлом году, большинство опрошенных хотели бы видеть В. Путина на посту президента России и после 2024 года – их 68% (в мае 2022 года – 72%). Пятая часть 20% (в мае 2022 года – 19%) не хотела бы его переизбрания на пост главы государства.

Вы хотели или не хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента России по истечении его нынешнего президентского срока, после 2024 года? (таблица)

окт.12окт.13ноя.14май.16окт.16май.17авг.17май.18июл.19мар.20фев.21сен.21май.22июн.22
Хотели бы3433586063666751544648477268
Не хотели бы4045192119201827384041421920
Затруднились ответить26232219191416228141111912

Чаще всего о желании видеть В. Путина президентом по истечении нынешнего срока говорили респонденты 55 лет и старше (74% за то, чтобы остался, и 17% против этого), те, кто доверяет ТВ как основному источнику информации (86% против 8%), наиболее состоятельные россияне (72% против 17%) и опрошенные, полагающие, что дела в стране идут в правильном направлении (85% против 7%). За то, чтобы В. Путин покинул свой пост в 2024 году, чаще выступали опрошенные 18-24 лет (60% за то, чтобы остался, и 25% против этого), читатели Интернет-изданий (55% против 31%), те, кому заработанных средств едва хватает на еду (66% против 22%), и опрошенные, считающие, что страна движется по неверному пути (34% против 55%).

Из тех, кто хочет, чтобы В. Путин оставался президентом после 2024 года, 29% опрошенных выражают такое желание, потому что он “ведёт правильную политику, укрепляет государство”, 20% – так как он “лидер, хороший президент”, по 17% – так как он “за народ, за стабильность” и “больше некому, нет альтернативы”.

Опрошенные, которые не хотят, чтобы действующий глава государства переизбирался на следующий срок, называют следующие причины: “долго на посту, устали от него и его правления” (23%), “не нравится его политика, разрушает страну, ввод пенсионной реформы, нарушение конституции” (18%), “нужны перемены, смена власти” (18%).

39% опрошенных считают, что В. Путин выражает интересы “силовиков” — этот показатель практически не изменился за два года. 29% респондентов полагают, что он выражает интересы “простых людей” – самый высокий показатель за всё время наблюдений. Ещё четверть (в августе 2021 года – 40%) считают, что глава государства выражает интересы “олигархов”. Кроме того, возросла доля опрошенных, считающих, что В. Путин защищает интересы среднего класса, – с 16% в 2021 году до 24% в этом.

Интересы каких слоев населения выражает, на ваш взгляд, Владимир Путин? (полная таблица с динамикой)

сен.00сен.01дек.03дек.05окт.10окт.11июл.13авг.14авг.16окт.17мар.20авг.21июн.23
“Силовиков”: работников спецслужб, армии, МВД39393341343841393541374039
“Простых людей”: служащих, рабочих, тружеников села18172318201711131417161729
“Олигархов”, банкиров, крупных предпринимателей16171423263535302831384025
«Среднего класса»: людей с доходами выше среднего19192421272524222023181624
Государственных чиновников, бюрократии14161522242530242231282922
“Директорского корпуса”: руководителей крупных предприятий13131013182723191925171413
Культурной и научной элиты679810991091581010
Интеллигенции96116109898127910
Ближайшего окружения Ельцина, “семьи”1918131411131498108129
Всех без исключения911151071012141717967
“Люмпенов”: нищих, опустившихся людей3111101111122
Затруднились ответить16181211131110151412131111

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 22 — 28 июня 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1634 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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