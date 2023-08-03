Чувство ответственности и возможности влиять на ситуацию

Россияне в большей степени ощущают ответственность и свою возможность повлиять на то, что происходит в их семье и доме/дворе, в меньшей степени — на то, что происходит в стране. Чувство ответственности и ощущение возможности влиять за последние месяцы немного ослабли.

Больше всего россияне чувствуют ответственность за то, что происходит в семье: 85% чувствуют ответственность в полной или значительной мере. Ответственность за происходящее в доме или во дворе, а также на работе, чувствуют 54% и 48% соответственно. Еще 36% говорят об ответственности за ситуацию в городе или районе, чуть меньше — 32% – за то, что происходит в стране. При этом с конца прошлого года снизилась доля чувствующих ответственность по всем категориям.

Как и в оценках персональной ответственности, респонденты в большей степени считают, что могут повлиять на происходящее в семье — 80% в полной или значительной мере. Меньше всего — на то, что происходит в стране – 17%. 44% видят возможность влиять на ситуацию в доме и во дворе, 38% – на работе, 20% – в городе и районе.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 — 26 июля 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1629 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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