Институциональное доверие: сентябрь 2023

За год, прошедший с предыдущего опроса, доверие к большей части общественных институтов немного выросло. Однако по большинству позиций изменения незначительные. Наибольший рост институционального доверия наблюдался в прошлом году в результате общей консолидации общественного мнения на фоне российско-украинского конфликта. Наибольшим доверием, как и в прошлом году, пользуются президент, армия, органы госбезопасности, правительство и церковь. Меньше всего доверяют крупному бизнесу, профсоюзам и политическим партиям, однако доверие к этим институтам сегодня достигает максимальных значений с начала измерений.

Уровень доверия основным государственным и общественным институтам за минувший год изменился незначительно. Наибольшим доверием пользуются следующие институты: президент (76%, в августе 2022 – 80%), армия (72%), органы госбезопасности (60%), правительство (56%) и религиозные организации (55%). Общая структура институционального доверия сохраняется.

Основные политические институты

Отношение к основным государственным институтам за последний год изменилось мало. Наибольший рост институционального доверия наблюдался в прошлом году в результате общей консолидации общественного мнения на фоне российско-украинского конфликта.

Политические институты (таблица) Партии Региональные власти Правительство Госдума Совет Федерации Местные органы власти Президент июн.94 — 8 7 — — 12 16 янв.95 — 13 6 — — 8 май.95 — 9 4 — — 13 6 ноя.95 — 9 5 — — 13 6 мар.96 — 11 6 — — 15 10 июл.96 — 13 13 — — 16 23 ноя.96 4 12 8 — — 16 12 мар.97 4 17 6 — — 19 10 сен.97 4 20 10 — — 23 13 мар.98 5 17 8 — — 18 11 сен.98 4 15 4 — — 18 2 мар.99 3 14 12 — — 15 3 сен.99 4 19 8 — — — 2 мар.00 7 18 20 — — 18 — сен.00 7 20 20 — — 19 45 мар.01 7 21 21 10 12 20 52 сен.01 6 22 22 11 — 21 54 мар.02 7 17 20 10 — 16 54 сен.02 7 19 24 11 13 21 61 мар.03 5 13 16 9 10 15 59 сен.03 5 17 15 9 8 16 58 мар.04 5 19 12 9 8 18 62 сен.04 5 19 17 11 12 19 56 мар.05 5 17 14 10 10 14 47 сен.05 4 20 15 10 10 16 54 мар.06 4 19 14 11 11 16 56 сен.06 6 20 19 12 13 17 58 мар.07 7 18 19 13 12 16 64 сен.07 5 19 17 12 12 17 70 мар.08 10 28 30 24 20 24 71 окт.09 7 21 34 21 22 19 63 апр.10 12 21 35 22 22 20 66 окт.10 10 18 35 21 21 15 63 апр.11 9 22 28 21 20 19 53 окт.11 10 23 30 20 — — 47 июн.12 11 22 30 20 21 22 49 окт.12 13 23 29 20 21 19 51 сен.13 12 32 30 25 24 27 55 сен.14 18 35 46 37 39 27 79 сен.15 20 38 45 40 40 32 80 сен.16 12 23 26 22 24 22 74 сен.17 19 31 35 33 35 27 75 сен.18 16 29 27 23 25 27 58 сен.19 16 31 26 24 24 29 60 авг.20 22 36 38 29 30 33 58 авг.21 17 31 33 25 25 29 53 авг.22 32 44 55 43 44 40 80 сен.23 37 48 56 46 45 45 76

Армия, правоохранительные органы и суд

Несколько изменилось отношение к силовым структурам: так, армии доверяют 72% опрошенных (77% в 2022), органам госбезопасности 60% (61% в 2022), полиции — 46% (41% в 2022), прокуратуре 43% (38% в 2022) и суду 43% (36% в 2022).

Армия, правоохранительные органы и суд (таблица) Армия Органы госбезопасности Полиция Прокуратура Суд июн.94 37 21 — — — янв.95 24 13 — — — май.95 26 — — — — ноя.95 24 13 — — — мар.96 25 16 — — — июл.96 27 18 — — — ноя.96 30 19 — — — мар.97 28 14 — — — сен.97 28 19 — — — мар.98 23 15 — — — сен.98 28 18 — — — мар.99 29 19 — — — сен.99 35 20 — — — мар.00 48 24 — — — сен.00 35 21 14 — — мар.01 33 22 12 11 13 сен.01 33 23 12 12 14 мар.02 29 20 9 12 12 сен.02 28 23 12 13 16 мар.03 27 23 11 11 13 сен.03 28 20 10 11 11 мар.04 28 20 11 13 14 сен.04 27 21 10 12 14 мар.05 31 25 12 16 15 сен.05 30 23 12 13 16 мар.06 20 23 11 14 15 сен.06 26 23 14 14 14 мар.07 31 24 12 16 17 сен.07 30 25 13 15 15 мар.08 37 32 15 17 15 окт.09 37 31 17 21 21 апр.10 38 30 16 22 21 окт.10 36 29 14 21 16 апр.11 34 27 17 19 20 окт.11 34 24 18 22 19 июн.12 41 30 18 21 21 окт.12 39 33 20 23 23 сен.13 43 36 18 26 21 сен.14 53 46 21 32 26 сен.15 64 50 29 37 29 сен.16 60 46 24 24 22 сен.17 69 57 30 33 26 сен.18 66 50 31 29 28 сен.19 63 48 32 30 28 авг.20 66 53 36 31 31 авг.21 61 45 29 28 28 авг.22 77 61 41 38 36 сен.23 72 66 46 43 43

Церковь, СМИ и благотворительные организации

Доверие к церкви и религиозным организациям немного выросло — 55% (51% в 2022). Доверие к СМИ и благотворительным организациям не изменилось: 43% (41% в 2022 году) и 51% (49% в 2022 году), соответственно.

Церковь, СМИ и благотворительные организации (таблица) Церковь и религиозные организации Печать, радио, телевидение Благотворительные организации 1989 — 38 — 1993 — 26 — 1994 — 27 — 1995 — 23 — 1996 — 24 — 1997 38 — 1998 35 24 — 1999 37 25 — 2000 38 26 — 2001 38 30 — 2002 40 23 — 2003 40 22 — 2004 43 26 — 2005 44 24 — 2006 40 24 — 2007 41 25 — 2008 47 28 — 2009 48 28 — 2010 54 29 — 2011 49 25 — 2012 50 26 — 2013 48 24 — 2014 54 36 — 2015 53 34 — 2016 43 27 — 2017 48 30 34 2018 48 31 38 2019 40 27 33 2020 42 35 40 2021 40 36 36 2022 51 41 49 2023 55 43 51

Экономические организации

Среди экономических организаций наибольшим доверием пользуется малый и средний бизнес (47%) — рост на 5 п.п. с 2022 года. Наименьшим доверием — крупный бизнес (32%) — рост на 4 п.п. с 2022 года.

Экономические организации (таблица) Профсоюзы Крупный бизнес Малый и средний бизнес Российские банки дек.89 21 — — — янв.90 20 — — — мар.90 18 — — — июл.90 27 — — — окт.90 21 — — — окт.90 16 — — — янв.93 11 — — — июн.94 8 — — — янв.95 8 — — — май.95 6 — — — ноя.95 8 — — — мар.96 8 — — — июл.96 10 — — — ноя.96 11 — — — мар.97 11 — — — сен.97 11 — — — мар.98 11 — — — сен.98 11 — — — мар.99 10 — — — сен.99 9 — — — мар.00 10 — — — сен.00 11 — — — мар.01 14 — — — сен.01 11 — — — мар.02 13 — — — сен.02 13 — — — мар.03 13 — — — сен.03 10 — — — мар.04 10 — — — сен.04 11 — — — мар.05 12 — — — сен.05 12 — — — мар.06 9 — — — сен.06 11 — — — мар.07 9 — — — сен.07 12 — — — мар.08 12 — — — окт.09 16 9 17 17 апр.10 14 12 17 22 окт.10 14 12 22 23 апр.11 12 11 19 20 окт.11 16 — — — июн.12 17 14 22 22 окт.12 19 16 24 27 сен.13 18 — — — сен.14 28 — — — сен.15 24 — — — сен.16 15 11 22 15 сен.17 22 18 29 20 сен.18 24 16 30 25 сен.19 23 16 26 22 авг.20 27 23 38 30 авг.21 20 18 33 28 авг.22 31 28 42 37 сен.23 33 32 47 39

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21-27 сентября 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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