Палестино-израильский конфликт: октябрь 2023 года

О новом витке палестино-израильского конфликта осведомлены большинство россиян, внимательно следит за происходящем около трети. Большинство опрошенных не поддерживает ни одну из сторон конфликта. При этом палестинцам симпатизируют чаще, чем Израилю, хотя еще 14-15 лет назад симпатии распределялись примерно поровну. Основную ответственность за нестабильность на Ближнем Востоке опрошенные, как и раньше, возлагают преимущественно на США и их союзников.

О новом обострении палестино-израильского конфликта осведомлены 88% россиян, треть (32%) внимательно следят за развитием событий. Внимательнее всего следят за развитием событий респонденты старшего возраста (55 лет и старше) – 44% следят внимательно, 49% что-то слышали, но не в деталях; а также те, у кого есть родственники или друзья в Израиле (внимательно следят 66%). Всего, согласно опросу, у 7% россиян есть в Израиле родственники или друзья, с которыми они общаются.

Две трети опрошенных (66%) не готовы поддержать в конфликте ни одну из сторон. 21% скорее симпатизируют палестинцам, еще 15 лет назад таких было в два раза меньше. 6% россиян говорят о симпатиях Израилю, за последние годы это число сократилось вдвое.

Гораздо более пристрастны в своих предпочтениях те, кто внимательно следит за развитием событий (не поддерживают ни одну из сторон 48%, 41% симпатизируют палестинцам). Кроме того больше симпатизируют палестинцам люди старшего возраста, а также исповедующие ислам (всего придерживается этой религии в России около 6%).

О симпатиях израильской стороне чаще говорят люди в возрасте 25-39 лет (10%), те, кто не относит себя ни к какому вероисповеданию/ атеисты (11%) и те, у кого есть родственники/друзья в Израиле (21%).

Чаще всего опрошенные отмечали, что основную ответственность за происходящее несут США и страны НАТО (45%), а 12% возлагают ответственность на Израиль, 11% уверены, что никто конкретно не несет ответственности за происходящее, вину на ХАМАС/Палестинскую сторону возлагают 8% опрошенных. Ранее этот вопрос задавался с прекодификатором, тогда так же основная ответственность, по мнению респондентов, лежала на США (20% в 2010, 26% в 2009, 29% в 2006), еще 3%-6% возлагали ответственность на другие страны Запада/НАТО.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 19-25 октября 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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