Потребительские настроения в октябре 2023 несколько улучшились. Повышение уверенности заметно во всех социально демографических группах, однако, это не отразилось на готовности совершать крупные покупки.

Потребительские настроения в октябре 2023 года улучшились после летнего спада. Характерно, что положительные сдвиги коснулись как оценок текущего, так и будущего материального положения, что говорит о некотором улучшении материального самочувствия. Отчасти это может объясняться укреплением курса рубля и правительственными мерами по сдерживанию цен. Отсутствие значительных негативных новостей способствует улучшению потребительских настроений.

Улучшение настроений произошло во всех основных социально-демографических группах вне зависимости от возраста, размера населенного пункта, материального статуса и даже отношения к положению дел в стране. Если говорить о долгосрочных трендах, то в группе «скептиков» (тех, кто считает, что дела в стране движутся в неверном направлении) преобладают надежды на свои силы и уверенность в благополучном будущем своей семьи, укрепившиеся после 2018 года. Это заметно на правой части графика: прогноз «скептиков» на будущее своей семьи более благополучный, чем ожидание изменений в экономике страны; этим они отличаются от тех россиян, кто одобряет траекторию движения страны. Среди тех, кто одобряет положение дел в стране, надежды на коллективное будущее общества традиционно сильнее, чем личные.

Несмотря на ощутимый улучшение настроений во всех возрастных группах, важно отметить, что ожидания материального благополучия особенно выросли в молодежной группе, а оценки будущего страны на горизонте 12 месяцев – в группе от 18 до 39 лет. Стоит отметить, что размер группы респондентов 18-24 лет в относительно небольшой (менее 9% в общенациональной выборке), поэтому изменения настроений в этой группе не могут существенно изменить общероссийские тенденции. Рост индекса определяется, прежде всего, настроениями в старших возрастных группах.

Индекс покупок в кредит продолжает восстанавливаться после продолжительного снижения в 2018-2022 годах. Однако это восстановление происходит медленно. За прошедший год индекс укрепился лишь на 3 пункта.

Ограниченный потенциал роста индекса крупных покупок хорошо заметен на примере рынков недвижимости и автомобилей. 23% россиян оценивают нынешнее время как благоприятное для покупки жилья (30% считают его не хорошим и не плохим, 37% — плохим). В отношении рынка автомобилей оценки еще более скептические: лишь 18% считают, что сейчас хорошее время для приобретения автомобиля (27% считают его не хорошим, но и не плохим; 44% — плохим).

За последние полгода потребительские стратегии россиян практически не изменились. Респонденты предпочитают откладывать крупные покупки (40%), а 35% их не планируют.

Респондентам предлагался вопрос о том, как они готовы распорядиться дополнительными средствами в размере 1) одного месячного дохода семьи, 2) шести месячных доходов семьи.

В случае получения дополнительного месячного дохода 23% россиян потратят его на повседневные покупки (на питание – 10%, на покупку одежды, обуви – 13%), а 24% — на крупные покупки для дома (18%), машину или квартиру (6%). При получении дополнительного шестимесячного дохода структура трат изменится. В этом случае респонденты с большей вероятностью совершат крупные покупки (рост с 24% до 36%), а также увеличится доля респондентов, направивших средства на сбережения с 19% до 25%.

ЕСЛИ БЫ ВЫ ПОЛУЧИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ В РАЗМЕРЕ ДОХОДА ВАШЕЙ СЕМЬИ…, ТО НА ЧТО БЫ ВЫ ИХ ПОТРАТИЛИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ? (в %)

…ЗА ОДИН МЕСЯЦ …ЗА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ На питание 10 2 На покупку одежды, обуви 13 6 На крупные покупки для дома (мебель, техника) 18 22 На покупку автомобиля или недвижимости 6 14 На отдых и развлечения 9 10 На образование 5 6 На медицину 15 10 На формирование сбережений 19 25 Затрудняюсь ответить 5 6

Дополнительные средства меняют потребительское и сберегательное поведение во всех наблюдаемых потребительских группах. В этом случае респонденты меньше тратят на базовые нужды, зато больше откладывают для крупных приобретений и сбережения. При этом траты на человеческий капитал – образование, медицину и здоровье сравняются во всех трех группах.

Материальный статус Хватает на питание Хватает на одежду Хватает на ТДП Средства на 1 мес. Средства на 6 мес. Средства на 1 мес. Средства на 6 мес. Средства на 1 мес. Средства на 6 мес. Базовые покупки (Еда и одежда) 32 15 25 8 17 5 Крупные покупки (техника, авто, недвижимость) 21 32 26 39 23 35 Инвестиции в человеческий капитал (отдых, здоровье, образование) 28 28 27 26 32 24 Сбережения 10 15 17 22 25 32 Затрудняюсь ответить 8 10 5 5 3 4

Респонденты, которые прежде готовы были потратить дополнительные средства на потребление, при увеличении доп. дохода «переходят» в более высокую потребительскую категорию и начинают задумываться о крупных покупках. Интересно, что относительное большинство (42%) тех, кто планировал потратить деньги на свой отдых, саморазвитие или здоровье, не планируют значительно менять свои планы, оставаясь в той же категории. Сохранение линии на сберегательное поведения характерно для большинства (57%) тех, кто и при меньшем дополнительном доходе планировал отправить средства на сбережения.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО И СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ (в %)

Дополнительный доход за 1 месяц Базовые покупки Крупные покупки Инвестиции в чел. капитал Сбережения Доп. доход за 6 месяцев Базовые покупки (Еда и одежда) 22 5 4 2 Крупные покупки (техника, авто, недвижимость) 36 56 31 23 Инвестиции в человеческий капитал (отдых, медицина, образование) 25 20 42 13 Сбережения 14 16 20 57 Затрудняюсь ответить 3 3 4 5

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 19-25 октября 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1607 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

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