Потребительские настроения россиян в декабре 2023 года

К концу 2023 года потребительские настроения несколько ухудшились. Надежды на будущее сохраняются на высоком уровне, но показатели текущего положения – материальное состояние и готовность к крупным покупкам – оказались ниже, чем в октябре. Выросла обеспокоенность в отношении потребительских цен: россияне чаще стали отмечать их высокие темпы роста и ожидают дальнейшего увеличения. Также снизилась удовлетворенность общим уровнем жизни.

В декабре индекс потребительских настроений зафиксировал разнонаправленные тенденции: индекс оценок будущего продолжил рост, поставив новый максимум за период наблюдений с 2009 года, однако, индекс текущего материального положения снизился, вернувшись к летним показателям. Поскольку данные изменения зафиксированы лишь в ходе одного опроса, проведенного в декабре, говорит о смене тенденции преждевременно. Тем не менее, усиление инфляционного давления и рост цен на продукты питания могут оказывать продолжительное воздействие на настроения россиян.

Отметим, что спад оценок текущего материального положения произошел во всех возрастных группах. При этом в молодежной группе (18-24 лет) также заметно снизилась уверенность в завтрашнем дне. Спад ожиданий произошел в группе тех, кто с неодобрением смотрит на курс движения страны.

Рост цен является одним из важнейших факторов ухудшения экономических и потребительских настроений. К концу 2023 года увеличилось число респондентов, ожидающих рост цен в ближайшие месяцы. В августе по сравнению с мартом оно стало выше на 8 процентных пунктов (возросло с 21% до 29%). В декабре опрос зафиксировал очередной рост до 34%.

По мнению опрошенных в декабре, темпы роста цен за последние двенадцать месяцев существенно возросли: 26% россиян отметили рост цен на уровне от 30% до 50%. Это на 7 процентных пунктов больше, чем в ходе августовского исследования. В то же время большинство россиян (59%) полагают, что цены за последние 12 месяцев росли темпами до 30% в год.

Доля респондентов, вынужденных отказываться от продуктов питания и товаров первой необходимости, к концу года несколько выросла, хотя изменения остались в пределах статистической погрешности. Чаще всего экономить вынуждены россияне старшего возраста, а также люди, ограниченные в средствах. Среди респондентов, кому «денег хватает только на еду», 66% вынуждены отказываться от части необходимых продуктов питания, 73% — от одежды и обуви, 81% — от крупных покупок для дома.

ПРИХОДИЛОСЬ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ… (в %% от всех опрошенных)

08.2021 04.2022 03.2023 08.2023 12.2023 НЕОБХОДИМЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 39 28 29 25 28 НЕОБХОДИМОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 52 35 39 35 38 НЕОБХОДИМЫХ КРУПНЫХ ПОКУПОК ДЛЯ ДОМА 71 53 56 56 57

В декабре впервые за последние два года зафиксировано снижение доли респондентов, которых скорее устраивает жизнь, которую они ведут: с 55% до 44%. В то же время возросло число россиян, удовлетворенных своей жизнью лишь частично – с 29% до 36%. Доля респондентов, не удовлетворенных собственной жизнью, выросла незначительно (на 3 процентных пункта).

Мнение о том, что жизнь скорее не устраивает, более характерно для респондентов с низким потребительским статусом. За период с апреля по декабрь их доля подросла с 32% до 42%. В более обеспеченных потребительских группах «дрейф» произошел скорее в промежуточную позицию («отчасти устраивает, отчасти нет»). Величина изменений также составила примерно 10 процентных пунктов. Суть изменений свидетельствует о том, что негативные перемены наиболее остро восприняты в среде наиболее уязвимых в материальном отношении россиян. Более обеспеченные группы ощущают меньшие изменения в своей жизни.

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, В КАКОЙ МЕРЕ ВАС УСТРАИВАЕТ СЕЙЧАС ЖИЗНЬ, КОТОРУЮ ВЫ ВЕДЕТЕ? (в %, по потребительским группам)

Скорее устраивает Отчасти устраивает, отчасти нет Скорее не устраивает Затрудняюсь ответить Едва хватает на еду апрель 2023 37 30 32 2 декабрь 2023 24 32 42 1 Хватает на одежду апрель 2023 51 33 14 2 декабрь 2023 40 42 17 1 Можем позволить себе ТДП апрель 2023 69 22 9 0 декабрь 2023 61 32 7 1

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 14 — 20 декабря 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1606 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%