Пресс-выпуски

Потребительские настроения россиян в декабре 2023 года

Степан Гончаров
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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+

К концу 2023 года потребительские настроения несколько ухудшились. Надежды на будущее сохраняются на высоком уровне, но показатели текущего положения – материальное состояние и готовность к крупным покупкам – оказались ниже, чем в октябре. Выросла обеспокоенность в отношении потребительских цен: россияне чаще стали отмечать их высокие темпы роста и ожидают дальнейшего увеличения. Также снизилась удовлетворенность общим уровнем жизни.

В декабре индекс потребительских настроений зафиксировал разнонаправленные тенденции: индекс оценок будущего продолжил рост, поставив новый максимум за период наблюдений с 2009 года, однако, индекс текущего материального положения снизился, вернувшись к летним показателям. Поскольку данные изменения зафиксированы лишь в ходе одного опроса, проведенного в декабре, говорит о смене тенденции преждевременно. Тем не менее, усиление инфляционного давления и рост цен на продукты питания могут оказывать продолжительное воздействие на настроения россиян.

Отметим, что спад оценок текущего материального положения произошел во всех возрастных группах. При этом в молодежной группе (18-24 лет) также заметно снизилась уверенность в завтрашнем дне. Спад ожиданий произошел в группе тех, кто с неодобрением смотрит на курс движения страны.

Рост цен является одним из важнейших факторов ухудшения экономических и потребительских настроений. К концу 2023 года увеличилось число респондентов, ожидающих рост цен в ближайшие месяцы. В августе по сравнению с мартом оно стало выше на 8 процентных пунктов (возросло с 21% до 29%). В декабре опрос зафиксировал очередной рост до 34%.

По мнению опрошенных в декабре, темпы роста цен за последние двенадцать месяцев существенно возросли: 26% россиян отметили рост цен на уровне от 30% до 50%. Это на 7 процентных пунктов больше, чем в ходе августовского исследования. В то же время большинство россиян (59%) полагают, что цены за последние 12 месяцев росли темпами до 30% в год.

Доля респондентов, вынужденных отказываться от продуктов питания и товаров первой необходимости, к концу года несколько выросла, хотя изменения остались в пределах статистической погрешности. Чаще всего экономить вынуждены россияне старшего возраста, а также люди, ограниченные в средствах. Среди респондентов, кому «денег хватает только на еду», 66% вынуждены отказываться от части необходимых продуктов питания, 73% — от одежды и обуви, 81% — от крупных покупок для дома.

ПРИХОДИЛОСЬ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ… (в %% от всех опрошенных)

 08.202104.202203.202308.202312.2023
НЕОБХОДИМЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ3928292528
НЕОБХОДИМОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ5235393538
НЕОБХОДИМЫХ КРУПНЫХ ПОКУПОК ДЛЯ ДОМА7153565657

В декабре впервые за последние два года зафиксировано снижение доли респондентов, которых скорее устраивает жизнь, которую они ведут: с 55% до 44%. В то же время возросло число россиян, удовлетворенных своей жизнью лишь частично – с 29% до 36%. Доля респондентов, не удовлетворенных собственной жизнью, выросла незначительно (на 3 процентных пункта).

Мнение о том, что жизнь скорее не устраивает, более характерно для респондентов с низким потребительским статусом. За период с апреля по декабрь их доля подросла с 32% до 42%. В более обеспеченных потребительских группах «дрейф» произошел скорее в промежуточную позицию («отчасти устраивает, отчасти нет»). Величина изменений также составила примерно 10 процентных пунктов. Суть изменений свидетельствует о том, что негативные перемены наиболее остро восприняты в среде наиболее уязвимых в материальном отношении россиян. Более обеспеченные группы ощущают меньшие изменения в своей жизни.

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, В КАКОЙ МЕРЕ ВАС УСТРАИВАЕТ СЕЙЧАС ЖИЗНЬ, КОТОРУЮ ВЫ ВЕДЕТЕ? (в %, по потребительским группам)

  Скорее устраиваетОтчасти устраивает, отчасти нетСкорее не устраиваетЗатрудняюсь ответить
Едва хватает на едуапрель 20233730322
декабрь 20232432421
Хватает на одеждуапрель 20235133142
декабрь 20234042171
Можем позволить себе ТДПапрель 2023692290
декабрь 2023613271

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 14 — 20 декабря 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1606 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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