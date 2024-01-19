Россияне о содержании домашних животных

Более половины россиян держат домашних животных, только четверть никогда не имели питомцев. Чаще всего опрошенные содержат кошек. Почти все владельцы домашних животных считают их членами своей семьи. Около половины хозяев брали своих питомцев с рук. Средние затраты на содержание домашних животных составляют почти 3 тысяч рублей в месяц.

57% семей содержат домашних животных. Самые популярные домашние животные – кошки, они живут в 43% семей (как беспородные (28%), так и породистые (18%)), собаки живут в 22% семей. Зачастую россияне содержат несколько разных домашних животных. Так 16% опрошенных отметили более одного варианта, например, 28% владельцев кошек так же имеют в семье собаку (собак).

У 43% россиян в настоящее время нет домашних животных. Никогда их не держали порядка четверти опрошенных (23%).

За 27 лет — с 1996 года — на 10 п.п снизилось количество семей с беспородными кошками, при этом на 13 п.п. увеличилось количество семей с породистыми кошками, причем их популярность выросла за последние 9 лет (на 10 п.п с ноября 2014 г.). Тогда как доля семей с собаками (как породистыми так и не породистыми) уменьшается в последние десятилетия (на 10 п.п. и 4 п.п. соответственно).

Доля хозяев других домашних животных на прошедшие годы практически не изменилась или изменилась незначительно.

Практически все владельцы домашних животных считают их членами своей семьи (97% по группе), по сравнению с 2014 годом эта доля увеличилась на 6 п.п.

Около четверти россиян тратят на содержание домашних животных до 1000 рублей в месяц. При этом, средняя сумма затрат составляет 2825 рублей. Среди владельцев собак эта сумма в среднем выше, чем среди владельцев других животных (3698 рублей в месяц).

Почти половина (47%) тех, у кого есть или когда-либо были домашние животные – брали их у знакомых, с рук на улице или по интернет-объявлениям. Подбирали уличное животное 26%, а 13% взяли питомца в питомнике, у заводчика или на выставке породистых животных.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23-29 ноября 2023 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1625 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%