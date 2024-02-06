Конфликт с Украиной: оценки конца 2023 – начала 2024 года

За украинскими событиями следят около половины опрошенных. Уровень поддержки действий российских вооружённых сил остаётся устойчиво высоким. При этом половина опрошенных поддерживает идею мирных переговоров, этот показатель незначительно снизился по сравнению с ноябрем прошлого года. Большинство россиян по-прежнему считают, что военные действия продлятся еще долго: почти половина уверена, что больше года. Три четверти считают, что военные действия закончатся победой России. По вопросу о возможной эскалации ситуации в вооруженный конфликт между Россией и НАТО мнения в обществе сегодня разделились поровну, но еще полгода назад такой конфликт казался более вероятным. Около трети опрошенных считают, что такие люди как они, несут моральную ответственность за происходящее, такое распределение ответов сохраняется на протяжении полутора лет. Две трети россиян согласны с тем, что Россия платит слишком высокую цену за участие в специальной военной операции, однако большинство опрошенных не считают ее начало ошибкой.

В январе 20% опрошенных говорили о том, что следят “очень внимательно”, ещё 34% следят “довольно внимательно” за ситуацией вокруг Украины. При этом 35% респондентов следят без особого внимания или вообще не следят (14%). Уровень внимания к украинским событиям значимо не менялся последние три месяца.

Наиболее внимательно следят за событиями в Украине люди в возрасте 65 лет и старше – 75% (35% — очень внимательно, 38% — довольно внимательно).

Следите ли Вы за ситуацией вокруг Украины? (полная таблица)

мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 ноя.22 дек.22 янв.23 мар.23 апр.23 май.23 июн.23 июл.23 авг.23 сен.23 окт.23 ноя.23 дек.23 янв.24 Очень внимательно 29 26 22 24 25 21 32 23 27 22 21 24 21 20 23 17 18 20 18 19 20 Довольно внимательно 35 33 34 31 31 30 34 35 32 35 32 31 33 34 36 31 30 29 35 34 34 Без особого внимания 27 29 33 32 32 34 25 29 30 32 32 32 33 34 31 34 37 35 34 32 35 Вообще не слежу 8 10 10 13 11 14 8 11 11 11 15 13 12 12 9 17 15 15 13 14 11 Ничего не слышал(а) о ней 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Уровень поддержки действий российских войск в Украине с начала конфликта остаётся устойчиво высоким. Большинство опрошенных (77%) поддерживает действия ВС РФ в Украине, не поддерживают – 16% респондентов, еще 8% затрудняются с ответом.

Вы лично поддерживаете или нет действия ВС РФ в Украине? (полная таблица)

фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 янв.23 фев.23 мар.23 апр.23 май.23 июн.23 июл.23 авг.23 сен.23 окт.23 ноя.23 дек.23 янв.24 Определенно да 48 53 45 47 47 48 46 44 44 42 41 45 48 41 43 43 40 45 38 41 45 39 45 42 Скорее да 20 28 29 30 28 28 30 28 29 32 30 30 29 31 32 33 33 30 32 32 31 35 31 35 Скорее нет 8 8 8 8 11 10 8 11 11 11 10 10 10 11 7 10 10 10 12 11 9 11 9 9 Определенно нет 15 6 11 9 9 8 9 10 9 9 11 9 7 9 9 8 9 8 9 9 7 7 9 7 Затрудняюсь ответить 9 6 7 6 5 7 7 8 8 7 8 6 6 8 9 6 8 7 10 8 8 8 7 8

Чаще других говорят о поддержке действий ВС РФ в Украине старшие возрастные группы (81% среди опрошенных 55 лет и старше), те, кто доверяет информации из телевидения (88%), кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (89%), кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (84%).

Уровень поддержки действий российских войск ниже среди младших возрастных групп (61% в возрасте до 24 лет), зрителей ютуб-каналов (64%), тех, кто считает, что страна движется по неверному пути (43%), кто не одобряет действия В. Путина на посту президента РФ (31%).

При этом, как и в предыдущие месяцы (за исключением мая 2023), сторонников перехода к мирным переговорам больше, чем сторонников продолжения военных действий: 52% против 40%. В декабре-январе (по сравнению с ноябрем 2023 года) количество сторонников мирных переговоров несколько снизилось (с 57% до 52%), но в целом укладывается в среднегодовые значения этого показателя.

Мнение о необходимости переходить к мирным переговорам чаще других демонстрируют женщины (58%), молодёжь (60% в возрасте до 24 лет), жители сёл и городов с населением до 100 тысяч человек (по 57% и 55% соответственно), те, кто доверяют информации из телеграм-каналов (58%) и Ютуб-каналов (61%), не одобряют деятельность В. Путина на посту президента РФ (68%), считают, что страна движется по неверному пути (74%), опрошенные с образованием ниже среднего (75%).

Чаще других считают, что следует продолжать военные действия, мужчины (49%), респонденты 55 лет и старше (48%), те, кто доверяет информации из телевидения (49%) и те, кто одобряет деятельность президента (43%), а также москвичи (56%) и опрошенные с высшим образованием (43%).

Как Вы считаете, сейчас следует продолжать военные действия или начать мирные переговоры? (полная таблица)

сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 фев.23 мар.23 апр.23 май.23 июн.23 июл.23 авг.23 сен.23 окт.23 ноя.23 дек.23 янв.24 Определенно продолжать военные действия 29 22 24 27 27 26 26 30 26 25 24 25 24 21 25 24 Скорее продолжать военные действия 15 14 17 13 16 16 13 18 14 16 14 14 13 15 15 16 Скорее начать мирные переговоры 27 31 31 29 29 29 29 28 30 27 27 28 32 33 31 31 Определенно начать мирные переговоры 21 26 22 21 21 19 23 17 23 24 23 23 24 24 22 21 Затрудняюсь ответить 8 7 6 10 7 11 11 7 7 8 12 11 7 7 7 9

Треть россиян считают, что такие люди как они несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине (10% — безусловно несут, 21% — несут в какой-то мере), обратной позиции придерживаются 62% опрошенных. Такое распределение ответов устойчиво и сохраняется на протяжении последних полутора лет. Моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине более склоны испытывать зрители Ютуб-каналов (45%), те, кто считают, что страна движется по неверному пути (42%).

Также у россиян сохраняется и уверенность в том, что военные действия в Украине будут длится долго. Так почти половина опрошенных (45%) считают, что военные действия продлятся больше года, ещё 23% предполагают, что от полугода до года. Год назад — в январе 2023 года — так считало 43% и 25% соответственно; в мае 2022 года, когда этот вопрос задавался впервые — 21% и 23% соответственно.

Однозначной уверенности в возможности перерастания ситуации в Украине в вооружённый конфликт между Россией и НАТО у россиян нет, мнения разделились поровну. Однако по сравнению с июнем прошлого года, снизилась доля респондентов, считающих, что ситуация в Украине может привести к столкновению с НАТО, сейчас таких – 44% опрошенных (снижение на 16 п.п.).

Большинство опрошенных (77%) считают, что военные действия в Украине закончатся победой России, это на 6 п.п. больше, чем год назад и примерно соответствует настроениям мая 2022 года. При этом 14% опрошенных сегодня считают, что ни одна из сторон не сможет одержать верх. О победе Украины сегодня говорят менее 1% опрошенных.

Мнение о том, что военные действия закончатся победой России в большей степени распространено среди более старших возрастных групп (82% опрошенных 55 лет и старше), телезрителей (88%), жителей сёл и городов с населением до 100 тысяч человек (80% и 82% соответственно), считающих, что дела в стране идут в правильном направлении (85%), одобряющих деятельность В. Путина на посту президента (83%).

Чаще говорят о том, что ни одна из сторон не сможет одержать верх, опрошенные в возрасте до 24 лет, жители Москвы (по 19%), те, кто считают, что страна движется по неверному пути (33%), те, кто не одобряют деятельность президента РФ (42%) и те, кто доверяют информации из Ютуб-каналов (24%).

Две трети россиян (66%) согласны с тем, что Россия платит слишком высокую цену за участие в специальной военной операции, не согласен с таким утверждением каждый четвёртый опрошенный (25%). Чаще всего соглашались с этим утверждением в июле 2023 года (тогда в сумме 82%), за полгода этот показатель снизился на 16 п.п.

Мнение о высокой плате России за участие в специальной военной операции, чаще остальных разделяют женщины (71%), те, кому едва хватает на еду (69%), кто считает, что страна движется по неверному пути (75%). Обратную позицию декларируют скорее мужчины (33%), те, кто может позволить себе товары длительного пользования (31%), кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (29%).

Две трети россиян (64%) не считают, что Россия совершила ошибку, начав специальную военную операцию на Украине, при этом по сравнению с сентябрем прошлого года этот показатель плавно вырос на 6 п.п.

Считают начало СВО ошибкой порядка 22% опрошенных. Чаще других так думают респонденты, которые не одобряют политику президента России (55%) и зрители Ютуб-каналов (40%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 14-20 декабря 2023 года и 25-31 января 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1606 и 1621 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ соответственно. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%