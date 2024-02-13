Сберегательное поведение россиян в январе 2024 года

Сберегательные установки и поведение россиян в последние месяцы практически не менялись. Растет число респондентов, которые не видят изменений в своих возможностях сберегать. Стабилизируется размер накоплений. Растет привлекательность банковских вкладов и недвижимости как инвестиционного актива.

Очередное исследование уровня социальных настроений указывает на то, что в обществе продолжает укрепляться уверенность в политической и экономической стабильности. Тенденция к улучшению фона общественной жизни прослеживается на протяжении всей второй половины 2023 года и характеризует начало 2024 года. Социальное самочувствие в принципе подвержено сезонности, и для января характерно улучшение показателей.

Индекс социальных настроений: детализация

(март 2008 года - 100%; динамика с 2002 г.)

Индекс Семьи Индекс России Индекс Ожиданий Индекс Власти

09.2002 11.2002 01.2003 03.2003 05.2003 07.2003 09.2003 11.2003 01.2004 03.2004 05.2004 07.2004 09.2004 11.2004 01.2005 03.2005 05.2005 07.2005 09.2005 11.2005 01.2006 03.2006 05.2006 07.2006 09.2006 11.2006 01.2007 03.2007 05.2007 07.2007 09.2007 11.2007 01.2008 03.2008 06.2008 09.2008 12.2008 03.2009 06.2009 08.2009 10.2009 12.2009 02.2010 04.2010 06.2010 08.2010 10.2010 12.2010 02.2011 04.2011 06.2011 08.2011 10.2011 12.2011 02.2012 04.2012 06.2012 08.2012 10.2012 12.2012 02.2013 04.2013 06.2013 08.2013 10.2013 12.2013 02.2014 04.2014 06.2014 08.2014 10.2014 12.2014 02.2015 04.2015 06.2015 08.2015 10.2015 12.2015 02.2016 04.2016 06.2016 08.2016 10.2016 12.2016 02.2017 04.2017 06.2017 08.2017 10.2017 12.2017 02.2018 04.2018 06.2018 08.2018 10.2018 12.2018 02.2019 04.2019 06.2019 08.2019 10.2019 12.2019 02.2020 08.2020 10.2020 01.2021 03.2021 05.2021 07.2021 09.2021 11.2021 01.2022 03.2022 05.2022 07.2022 09.2022 11.2022 01.2023 03.2023 05.2023 07.2023 09.2023 11.2023 01.2024 105 110 109 107 105 105 109 111 114 112 112 110 105 106 106 104 106 116 116 111 115 108 117 121 117 120 119 114 121 122 123 119 128 133 128 126 106 96 103 105 109 111 116 110 121 119 120 118 112 115 122 126 126 122 127 125 126 119 121 122 118 120 122 122 121 124 124 130 130 126 122 109 100 108 113 108 109 103 97 100 108 105 109 106 110 113 115 121 120 124 121 122 110 116 115 112 112 118 118 118 123 120 124 115 110 116 115 118 111 117 111 116 110 117 124 93 112 118 123 123 126 125 126 133 89 86 87 81 82 84 88 88 98 94 94 92 80 84 85 81 88 89 91 90 95 92 100 102 100 103 106 99 105 112 110 112 124 135 132 128 107 102 105 108 108 110 112 109 116 112 117 110 107 105 104 110 109 106 109 111 108 103 108 103 104 108 110 108 106 110 117 127 131 128 125 111 109 120 126 113 122 110 102 110 111 110 118 116 112 114 118 120 122 124 116 121 106 103 104 100 100 106 107 106 112 108 111 107 101 103 104 108 102 103 99 108 116 121 124 109 110 118 123 123 124 121 128 134 95 92 93 88 89 91 97 94 106 106 105 97 91 90 85 89 90 93 94 92 97 93 97 105 97 103 103 97 102 105 101 101 112 131 127 124 97 92 109 105 112 109 113 108 113 105 109 105 101 98 99 105 104 102 109 111 101 100 100 105 96 97 101 96 91 98 94 102 104 100 96 83 83 102 108 93 98 89 85 93 100 94 98 98 98 100 105 103 108 113 103 107 94 93 95 88 90 102 102 97 104 101 108 99 91 102 100 103 94 100 92 98 115 124 126 105 109 118 125 125 121 121 128 135 123 121 116 106 106 112 114 112 124 112 119 113 109 103 108 95 99 104 107 107 109 106 117 116 116 122 123 118 124 129 127 132 148 153 143 152 139 130 143 142 139 143 136 131 139 129 140 136 128 120 116 127 119 111 117 113 112 113 116 112 109 106 110 107 106 112 122 145 145 152 154 146 142 147 151 139 143 142 132 131 134 125 130 128 136 130 135 133 131 134 121 119 104 103 109 104 104 114 116 110 117 113 125 118 120 114 116 121 114 115 115 126 158 158 156 146 149 154 157 155 155 152 159 162

Сберегательные настроения россиян отражают тенденцию к стабилизации, заметную на общих показателях. По сравнению с сентябрем прошлого года на 5 процентных пунктов увеличилась доля россиян, которые считают, что их возможности сберегать не изменятся (50%). Несколько снизилось число «пессимистов», ожидающих снижение своих возможностей (на 4 п.п.; 23%). Эти изменения продолжают тенденцию, появившуюся в 2023 году, – снижение опасений на фоне адаптации к социально-политической обстановке.

Тенденция к нормализации подтверждается и другим созвучным вопросом – «сейчас хорошее или плохое время, для того чтобы сберегать?». За пять месяцев увеличилось число тех, кто ответило «не хорошее, но и не плохое» – с 42% до 47%. Хотя доля «пессимистов» несколько снижается, число тех, кто считает нынешнее время хорошим для сбережений, и полагает, что будет иметь больше возможностей откладываться накопления в будущем, значительно не увеличивается.

Размеры сбережений россиян значительно не менялись на протяжении 2023 года. 35% опрошенных отметили, что не обладают какими-либо сбережениями, у 42% опрошенных россиян имеются сбережения в объеме, не превышающем размер ежемесячного дохода семьи.

ЕСЛИ СРАВНИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ СО СРЕДНИМ ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ ДОХОДОМ ВАШЕЙ СЕМЬИ, ТО ОНИ: (в %)

сен.22 фев.23 сен.23 янв.24 Меньше ежемесячного дохода семьи 27 17 16 16 Примерно равны ежемесячному доходу семьи 29 25 24 26 Равны доходу семьи за 2-3 месяца 10 12 13 11 Равны доходу семьи за 4-12 месяцев 3 4 4 5 Больше семейного дохода за год 2 3 2 3 Нет сбережений 24 35 36 35 затрудняюсь ответить 6 4 5 5

С сентября 2023 года заметно выросла привлекательность хранения сбережений в банке в рублях, а также продолжается рост интереса к недвижимости как способу сохранения средств: по сравнению с августом 2022 года доля россиян, считающих покупку недвижимости лучшим способом распорядиться деньгами, увеличилось с 27% до 38%. Интерес к недвижимости может быть обусловлен привлекательностью льготных ипотечных программ, распространяющихся на значительные группы населения.

Доля россиян, предпочитающих откладывать средства в рублевой наличности, снижается уже несколько месяцев подряд, косвенно подтверждая снижение тревожности в обществе – россияне прибегают к наличным средствам в периоды социально-политической нестабильности и падения доверия к банкам. Привлекательность хранения средств в валюте – наличной или на банковских счетах – заметно снизилась после февраля 2022 года.

Из прочих тенденций можно обратить внимание на некоторое, хоть и статистически малозначительное, возобновление интереса к ценным бумагам, интерес к которым за год вырос на 3 процентных пункта.

КАКИМ СПОСОБОМ СЕЙЧАС ЛУЧШЕ ВСЕГО ХРАНИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ? (в %)

апр.21 авг.21 фев.22 мар.22 июн.22 авг.22 фев.23 сен.23 янв.24 На счете в банке в рублях 31 31 33 32 39 32 37 34 40 В недвижимости 30 32 33 30 30 27 33 34 38 В наличных рублях 22 23 26 35 31 33 30 24 23 В изделиях из драгоценных металлов, антиквариате, картинах 10 11 12 11 9 10 9 11 11 В ценных бумагах 7 8 9 5 6 6 5 7 8 В наличной валюте 9 11 9 6 5 5 5 6 5 В криптовалюте 4 5 6 3 3 3 3 4 4 На счете в банке в валюте 10 9 11 3 3 3 2 3 3 В накопительных страховых полисах 1 1 2 1 1 1 1 1 2 Другое 4 4 3 2 2 3 3 3 3 Затрудняюсь ответить 7 8 6 8 6 10 7 10 8

Заявленные финансовые цели россиян практически не изменились. Около четверти опрошенных копят на недвижимость (23%). В январе 2024 года их число несколько выше, чем годом ранее (19%). Частоты других ответов практически не изменились. На втором месте — накопление на машину (13%), почти столько же (12%) копят на отдых и путешествия.

Есть ли у Вас долгосрочная финансовая цель, для которой Вы сберегаете средства? Если да, то какая?(в %)

сен.22 фев.23 янв.24 Купить квартиру, дом, дачу 20 19 23 Купить машину 10 12 13 На отдых, путешествие 10 — 12 Накопить на медицинские цели 5 7 5 Накопить на образование 4 6 5 Сформировать сбережения на пенсию 4 5 5 Открыть собственное дело 4 4 4 Накопить на переезд в другой город или страну 2 3 2 Другое 6 7 5 Нет финансовых целей 47 47 42 Затрудняюсь ответить 2 1 2

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25-31 января 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1621 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%