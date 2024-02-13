Сберегательное поведение россиян в январе 2024 года

Сберегательные установки и поведение россиян в последние месяцы практически не менялись. Растет число респондентов, которые не видят изменений в своих возможностях сберегать. Стабилизируется размер накоплений. Растет привлекательность банковских вкладов и недвижимости как инвестиционного актива.
Очередное исследование уровня социальных настроений указывает на то, что в обществе продолжает укрепляться уверенность в политической и экономической стабильности. Тенденция к улучшению фона общественной жизни прослеживается на протяжении всей второй половины 2023 года и характеризует начало 2024 года. Социальное самочувствие в принципе подвержено сезонности, и для января характерно улучшение показателей.
Индекс социальных настроений: детализация
(март 2008 года - 100%; динамика с 2002 г.)
|Индекс Семьи
|Индекс России
|Индекс Ожиданий
|Индекс Власти
|09.2002
|11.2002
|01.2003
|03.2003
|05.2003
|07.2003
|09.2003
|11.2003
|01.2004
|03.2004
|05.2004
|07.2004
|09.2004
|11.2004
|01.2005
|03.2005
|05.2005
|07.2005
|09.2005
|11.2005
|01.2006
|03.2006
|05.2006
|07.2006
|09.2006
|11.2006
|01.2007
|03.2007
|05.2007
|07.2007
|09.2007
|11.2007
|01.2008
|03.2008
|06.2008
|09.2008
|12.2008
|03.2009
|06.2009
|08.2009
|10.2009
|12.2009
|02.2010
|04.2010
|06.2010
|08.2010
|10.2010
|12.2010
|02.2011
|04.2011
|06.2011
|08.2011
|10.2011
|12.2011
|02.2012
|04.2012
|06.2012
|08.2012
|10.2012
|12.2012
|02.2013
|04.2013
|06.2013
|08.2013
|10.2013
|12.2013
|02.2014
|04.2014
|06.2014
|08.2014
|10.2014
|12.2014
|02.2015
|04.2015
|06.2015
|08.2015
|10.2015
|12.2015
|02.2016
|04.2016
|06.2016
|08.2016
|10.2016
|12.2016
|02.2017
|04.2017
|06.2017
|08.2017
|10.2017
|12.2017
|02.2018
|04.2018
|06.2018
|08.2018
|10.2018
|12.2018
|02.2019
|04.2019
|06.2019
|08.2019
|10.2019
|12.2019
|02.2020
|08.2020
|10.2020
|01.2021
|03.2021
|05.2021
|07.2021
|09.2021
|11.2021
|01.2022
|03.2022
|05.2022
|07.2022
|09.2022
|11.2022
|01.2023
|03.2023
|05.2023
|07.2023
|09.2023
|11.2023
|01.2024
|105
|110
|109
|107
|105
|105
|109
|111
|114
|112
|112
|110
|105
|106
|106
|104
|106
|116
|116
|111
|115
|108
|117
|121
|117
|120
|119
|114
|121
|122
|123
|119
|128
|133
|128
|126
|106
|96
|103
|105
|109
|111
|116
|110
|121
|119
|120
|118
|112
|115
|122
|126
|126
|122
|127
|125
|126
|119
|121
|122
|118
|120
|122
|122
|121
|124
|124
|130
|130
|126
|122
|109
|100
|108
|113
|108
|109
|103
|97
|100
|108
|105
|109
|106
|110
|113
|115
|121
|120
|124
|121
|122
|110
|116
|115
|112
|112
|118
|118
|118
|123
|120
|124
|115
|110
|116
|115
|118
|111
|117
|111
|116
|110
|117
|124
|93
|112
|118
|123
|123
|126
|125
|126
|133
|89
|86
|87
|81
|82
|84
|88
|88
|98
|94
|94
|92
|80
|84
|85
|81
|88
|89
|91
|90
|95
|92
|100
|102
|100
|103
|106
|99
|105
|112
|110
|112
|124
|135
|132
|128
|107
|102
|105
|108
|108
|110
|112
|109
|116
|112
|117
|110
|107
|105
|104
|110
|109
|106
|109
|111
|108
|103
|108
|103
|104
|108
|110
|108
|106
|110
|117
|127
|131
|128
|125
|111
|109
|120
|126
|113
|122
|110
|102
|110
|111
|110
|118
|116
|112
|114
|118
|120
|122
|124
|116
|121
|106
|103
|104
|100
|100
|106
|107
|106
|112
|108
|111
|107
|101
|103
|104
|108
|102
|103
|99
|108
|116
|121
|124
|109
|110
|118
|123
|123
|124
|121
|128
|134
|95
|92
|93
|88
|89
|91
|97
|94
|106
|106
|105
|97
|91
|90
|85
|89
|90
|93
|94
|92
|97
|93
|97
|105
|97
|103
|103
|97
|102
|105
|101
|101
|112
|131
|127
|124
|97
|92
|109
|105
|112
|109
|113
|108
|113
|105
|109
|105
|101
|98
|99
|105
|104
|102
|109
|111
|101
|100
|100
|105
|96
|97
|101
|96
|91
|98
|94
|102
|104
|100
|96
|83
|83
|102
|108
|93
|98
|89
|85
|93
|100
|94
|98
|98
|98
|100
|105
|103
|108
|113
|103
|107
|94
|93
|95
|88
|90
|102
|102
|97
|104
|101
|108
|99
|91
|102
|100
|103
|94
|100
|92
|98
|115
|124
|126
|105
|109
|118
|125
|125
|121
|121
|128
|135
|123
|121
|116
|106
|106
|112
|114
|112
|124
|112
|119
|113
|109
|103
|108
|95
|99
|104
|107
|107
|109
|106
|117
|116
|116
|122
|123
|118
|124
|129
|127
|132
|148
|153
|143
|152
|139
|130
|143
|142
|139
|143
|136
|131
|139
|129
|140
|136
|128
|120
|116
|127
|119
|111
|117
|113
|112
|113
|116
|112
|109
|106
|110
|107
|106
|112
|122
|145
|145
|152
|154
|146
|142
|147
|151
|139
|143
|142
|132
|131
|134
|125
|130
|128
|136
|130
|135
|133
|131
|134
|121
|119
|104
|103
|109
|104
|104
|114
|116
|110
|117
|113
|125
|118
|120
|114
|116
|121
|114
|115
|115
|126
|158
|158
|156
|146
|149
|154
|157
|155
|155
|152
|159
|162
Сберегательные настроения россиян отражают тенденцию к стабилизации, заметную на общих показателях. По сравнению с сентябрем прошлого года на 5 процентных пунктов увеличилась доля россиян, которые считают, что их возможности сберегать не изменятся (50%). Несколько снизилось число «пессимистов», ожидающих снижение своих возможностей (на 4 п.п.; 23%). Эти изменения продолжают тенденцию, появившуюся в 2023 году, – снижение опасений на фоне адаптации к социально-политической обстановке.
Тенденция к нормализации подтверждается и другим созвучным вопросом – «сейчас хорошее или плохое время, для того чтобы сберегать?». За пять месяцев увеличилось число тех, кто ответило «не хорошее, но и не плохое» – с 42% до 47%. Хотя доля «пессимистов» несколько снижается, число тех, кто считает нынешнее время хорошим для сбережений, и полагает, что будет иметь больше возможностей откладываться накопления в будущем, значительно не увеличивается.
Размеры сбережений россиян значительно не менялись на протяжении 2023 года. 35% опрошенных отметили, что не обладают какими-либо сбережениями, у 42% опрошенных россиян имеются сбережения в объеме, не превышающем размер ежемесячного дохода семьи.
ЕСЛИ СРАВНИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ СО СРЕДНИМ ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ ДОХОДОМ ВАШЕЙ СЕМЬИ, ТО ОНИ: (в %)
|сен.22
|фев.23
|сен.23
|янв.24
|Меньше ежемесячного дохода семьи
|27
|17
|16
|16
|Примерно равны ежемесячному доходу семьи
|29
|25
|24
|26
|Равны доходу семьи за 2-3 месяца
|10
|12
|13
|11
|Равны доходу семьи за 4-12 месяцев
|3
|4
|4
|5
|Больше семейного дохода за год
|2
|3
|2
|3
|Нет сбережений
|24
|35
|36
|35
|затрудняюсь ответить
|6
|4
|5
|5
С сентября 2023 года заметно выросла привлекательность хранения сбережений в банке в рублях, а также продолжается рост интереса к недвижимости как способу сохранения средств: по сравнению с августом 2022 года доля россиян, считающих покупку недвижимости лучшим способом распорядиться деньгами, увеличилось с 27% до 38%. Интерес к недвижимости может быть обусловлен привлекательностью льготных ипотечных программ, распространяющихся на значительные группы населения.
Доля россиян, предпочитающих откладывать средства в рублевой наличности, снижается уже несколько месяцев подряд, косвенно подтверждая снижение тревожности в обществе – россияне прибегают к наличным средствам в периоды социально-политической нестабильности и падения доверия к банкам. Привлекательность хранения средств в валюте – наличной или на банковских счетах – заметно снизилась после февраля 2022 года.
Из прочих тенденций можно обратить внимание на некоторое, хоть и статистически малозначительное, возобновление интереса к ценным бумагам, интерес к которым за год вырос на 3 процентных пункта.
КАКИМ СПОСОБОМ СЕЙЧАС ЛУЧШЕ ВСЕГО ХРАНИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ? (в %)
|апр.21
|авг.21
|фев.22
|мар.22
|июн.22
|авг.22
|фев.23
|сен.23
|янв.24
|На счете в банке в рублях
|31
|31
|33
|32
|39
|32
|37
|34
|40
|В недвижимости
|30
|32
|33
|30
|30
|27
|33
|34
|38
|В наличных рублях
|22
|23
|26
|35
|31
|33
|30
|24
|23
|В изделиях из драгоценных металлов, антиквариате, картинах
|10
|11
|12
|11
|9
|10
|9
|11
|11
|В ценных бумагах
|7
|8
|9
|5
|6
|6
|5
|7
|8
|В наличной валюте
|9
|11
|9
|6
|5
|5
|5
|6
|5
|В криптовалюте
|4
|5
|6
|3
|3
|3
|3
|4
|4
|На счете в банке в валюте
|10
|9
|11
|3
|3
|3
|2
|3
|3
|В накопительных страховых полисах
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|1
|1
|2
|Другое
|4
|4
|3
|2
|2
|3
|3
|3
|3
|Затрудняюсь ответить
|7
|8
|6
|8
|6
|10
|7
|10
|8
Заявленные финансовые цели россиян практически не изменились. Около четверти опрошенных копят на недвижимость (23%). В январе 2024 года их число несколько выше, чем годом ранее (19%). Частоты других ответов практически не изменились. На втором месте — накопление на машину (13%), почти столько же (12%) копят на отдых и путешествия.
Есть ли у Вас долгосрочная финансовая цель, для которой Вы сберегаете средства? Если да, то какая?(в %)
|сен.22
|фев.23
|янв.24
|Купить квартиру, дом, дачу
|20
|19
|23
|Купить машину
|10
|12
|13
|На отдых, путешествие
|10
|—
|12
|Накопить на медицинские цели
|5
|7
|5
|Накопить на образование
|4
|6
|5
|Сформировать сбережения на пенсию
|4
|5
|5
|Открыть собственное дело
|4
|4
|4
|Накопить на переезд в другой город или страну
|2
|3
|2
|Другое
|6
|7
|5
|Нет финансовых целей
|47
|47
|42
|Затрудняюсь ответить
|2
|1
|2
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25-31 января 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1621 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%