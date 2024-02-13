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Сберегательное поведение россиян в январе 2024 года

Степан Гончаров
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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+

Сберегательные установки и поведение россиян в последние месяцы практически не менялись. Растет число респондентов, которые не видят изменений в своих возможностях сберегать. Стабилизируется размер накоплений. Растет привлекательность банковских вкладов и недвижимости как инвестиционного актива.

Очередное исследование уровня социальных настроений указывает на то, что в обществе продолжает укрепляться уверенность в политической и экономической стабильности. Тенденция к улучшению фона общественной жизни прослеживается на протяжении всей второй половины 2023 года и характеризует начало 2024 года. Социальное самочувствие в принципе подвержено сезонности, и для января характерно улучшение показателей.

Индекс социальных настроений: детализация

(март 2008 года - 100%; динамика с 2002 г.)

 
Индекс Семьи
Индекс России
Индекс Ожиданий
Индекс Власти
09.200211.200201.200303.200305.200307.200309.200311.200301.200403.200405.200407.200409.200411.200401.200503.200505.200507.200509.200511.200501.200603.200605.200607.200609.200611.200601.200703.200705.200707.200709.200711.200701.200803.200806.200809.200812.200803.200906.200908.200910.200912.200902.201004.201006.201008.201010.201012.201002.201104.201106.201108.201110.201112.201102.201204.201206.201208.201210.201212.201202.201304.201306.201308.201310.201312.201302.201404.201406.201408.201410.201412.201402.201504.201506.201508.201510.201512.201502.201604.201606.201608.201610.201612.201602.201704.201706.201708.201710.201712.201702.201804.201806.201808.201810.201812.201802.201904.201906.201908.201910.201912.201902.202008.202010.202001.202103.202105.202107.202109.202111.202101.202203.202205.202207.202209.202211.202201.202303.202305.202307.202309.202311.202301.2024
105110109107105105109111114112112110105106106104106116116111115108117121117120119114121122123119128133128126106961031051091111161101211191201181121151221261261221271251261191211221181201221221211241241301301261221091001081131081091039710010810510910611011311512112012412112211011611511211211811811812312012411511011611511811111711111611011712493112118123123126125126133
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Сберегательные настроения россиян отражают тенденцию к стабилизации, заметную на общих показателях. По сравнению с сентябрем прошлого года на 5 процентных пунктов увеличилась доля россиян, которые считают, что их возможности сберегать не изменятся (50%). Несколько снизилось число «пессимистов», ожидающих снижение своих возможностей (на 4 п.п.; 23%). Эти изменения продолжают тенденцию, появившуюся в 2023 году, – снижение опасений на фоне адаптации к социально-политической обстановке.

Тенденция к нормализации подтверждается и другим созвучным вопросом – «сейчас хорошее или плохое время, для того чтобы сберегать?». За пять месяцев увеличилось число тех, кто ответило «не хорошее, но и не плохое» – с 42% до 47%. Хотя доля «пессимистов» несколько снижается, число тех, кто считает нынешнее время хорошим для сбережений, и полагает, что будет иметь больше возможностей откладываться накопления в будущем, значительно не увеличивается.

Размеры сбережений россиян значительно не менялись на протяжении 2023 года. 35% опрошенных отметили, что не обладают какими-либо сбережениями, у 42% опрошенных россиян имеются сбережения в объеме, не превышающем размер ежемесячного дохода семьи.

ЕСЛИ СРАВНИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ ВАШЕЙ СЕМЬИ СО СРЕДНИМ ЕЖЕМЕСЯЧНЫМ ДОХОДОМ ВАШЕЙ СЕМЬИ, ТО ОНИ: (в %)

 сен.22фев.23сен.23янв.24
Меньше ежемесячного дохода семьи27171616
Примерно равны ежемесячному доходу семьи29252426
Равны доходу семьи за 2-3 месяца10121311
Равны доходу семьи за 4-12 месяцев3445
Больше семейного дохода за год2323
Нет сбережений24353635
затрудняюсь ответить6455

С сентября 2023 года заметно выросла привлекательность хранения сбережений в банке в рублях, а также продолжается рост интереса к недвижимости как способу сохранения средств: по сравнению с августом 2022 года доля россиян, считающих покупку недвижимости лучшим способом распорядиться деньгами, увеличилось с 27% до 38%. Интерес к недвижимости может быть обусловлен привлекательностью льготных ипотечных программ, распространяющихся на значительные группы населения.

Доля россиян, предпочитающих откладывать средства в рублевой наличности, снижается уже несколько месяцев подряд, косвенно подтверждая снижение тревожности в обществе – россияне прибегают к наличным средствам в периоды социально-политической нестабильности и падения доверия к банкам. Привлекательность хранения средств в валюте – наличной или на банковских счетах – заметно снизилась после февраля 2022 года.

Из прочих тенденций можно обратить внимание на некоторое, хоть и статистически малозначительное, возобновление интереса к ценным бумагам, интерес к которым за год вырос на 3 процентных пункта.

КАКИМ СПОСОБОМ СЕЙЧАС ЛУЧШЕ ВСЕГО ХРАНИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ? (в %)

 апр.21авг.21фев.22мар.22июн.22авг.22фев.23сен.23янв.24
На счете в банке в рублях313133323932373440
В недвижимости303233303027333438
В наличных рублях222326353133302423
В изделиях из драгоценных металлов, антиквариате, картинах1011121191091111
В ценных бумагах789566578
В наличной валюте9119655565
В криптовалюте456333344
На счете в банке в валюте10911333233
В накопительных страховых полисах112111112
Другое443223333
Затрудняюсь ответить78686107108

Заявленные финансовые цели россиян практически не изменились. Около четверти опрошенных копят на недвижимость (23%). В январе 2024 года их число несколько выше, чем годом ранее (19%). Частоты других ответов практически не изменились. На втором месте — накопление на машину (13%), почти столько же (12%) копят на отдых и путешествия.

Есть ли у Вас долгосрочная финансовая цель, для которой Вы сберегаете средства? Если да, то какая?(в %)

 сен.22фев.23янв.24
Купить квартиру, дом, дачу201923
Купить машину101213
На отдых, путешествие1012
Накопить на медицинские цели575
Накопить на образование465
Сформировать сбережения на пенсию455
Открыть собственное дело444
Накопить на переезд в другой город или страну232
Другое675
Нет финансовых целей474742
Затрудняюсь ответить212

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 25-31 января 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1621 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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