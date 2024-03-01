Массовые представления об Алексее Навальном

Смерть Алексея Навального стала вторым по числу упоминаний запомнившимся событием февраля — после взятия Авдеевки российскими войсками. Большинство опрошенных слышали о смерти политика, о своем сочувствии и переживаниях по этому поводу говорят почти четверть опрошенных. Об одобрении деятельности Алексея Навального сегодня говорит лишь каждый десятый — в два раза меньше, чем в 2020-21 годах. Сторонники политика прежде всего отмечают, что он «говорил правду», противопоставлял себя власти, боролся с коррупцией, был смелым. Противники видят в нем прежде всего проводника «интересов Запада», «болтуна», смущавшего молодежь. К людям, которые выходят почтить память политика каждый пятый относится положительно, почти столько же отрицательно, но большинство — безразлично.

Смерть Алексея Навального стала вторым по упоминаемости событием февраля (ее отметили 13% респондентов, вопрос был открытым, варианты ответа не предлагались, ответы записывались со слов респондентов), заслонив тем самым интервью Владимира Путина Такеру Карлсону (5%). Однако самым упоминаемым событием стало взятие Авдеевки российскими войсками (21%); другие события СВО упоминали 10% опрошенных. Большая доля опрошенных (40%) не называли никаких запомнившихся им событий, а 7% отметили события личного характера.

Большинство россиян (78%) слышали о смерти Алексея Навального. В том числе, каждый четвертый (24%) отметил, что много об этом слышал, а половина (54%) – «что-то слышали, но лишь в общих чертах». Более информированы о случившемся оказались читатели телеграм-каналов (39% сказали, что много об этом слышали). Менее осведомлены о произошедшем оказались телезрители.

Сочувствие, переживание и шок в связи со смертью политика испытали в сумме около 23% опрошенных. Около 6% говорили о раздражении и даже удовлетворении от случившегося. Однако у большинства (69%) сообщение о смерти не вызвало никаких особых чувств.

О сочувствии чаще говорят те, кто «много слышал о сучившемся» (35%), люди помоложе (28%) и, прежде всего, оппозиционно настроенные граждане (до 50%, в т.ч. 17% в этой группе испытали «гнев и возмущение»).

Порядка 11% респондентов ответили, что они одобряли деятельность Алексея Навального, что примерно в 2 раза меньше, чем в конце 2020 года. Кроме того с середины 2021 года начало нарастать число респондентов, которые ничего не знали о политике.

Об одобрении деятельности Алексея Навального чаще говорили более молодые россияне (14% в группе 25-39 лет) и те, кто не одобряют деятельность президента (45% респондентов).

Уровень неодобрения его деятельности выше среди старших возрастных групп (55% среди опрошенных 55+), жителей Москвы — 69%, а также тех, кто одобряет деятельность президента РФ (53%).

Среди тех, кто одобрял деятельность Навального, чаще всего говорили, что он им нравился из-за своей честности, прямоты (31%), 28% – потому что он был оппозиционером и 19% отмечали, что он им нравился тем, что боролся с коррупцией.

Те, кто не одобрял деятельность политика, чаще говорили о том, что он не нравился потому, что он «проплачен Западом» (22%), выступал против власти или просто «болтал, и ничего не делал» (по 15%), вовлекал в политику молодежь (13%)

Половина опрошенных (53%) считают, что Алексей Навальный не сыграл никакой особой в истории страны. О том, что политик сыграл скорее положительную роль говорят 11% опрошенных, скорее отрицательную — 19%.

Чаще других говорили, что Навальный сыграл скорее положительную роль, москвичи (16%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента. Мнение о том, что Навальный сыграл скорее отрицательную роль в большей степени разделяют те, кто не одобряет деятельность действующего президента.

Отношение к людям, которые выходили почтить память Алексея Навального в основном нейтральное (59%). Однако, в возрастной группе 55 лет и старше – отрицательное отношение (25% по группе) преобладает над положительным (16% по группе). Положительное отношение к людям, вышедшим возложить цветы к памятникам жертв политических репрессий, преобладает среди оппозиционно настроенных граждан (57%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 по 28 февраля 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%