Выборы президента РФ. Данные опроса 21-28 февраля 2024

В конце февраля 90% россиян знали о предстоящих президентских выборах, при этом около трети опрошенных не следили за ходом избирательной кампании. Три четверти россиян собирались принять участие в президентских выборах. Те, кто собирался голосовать, руководствовался чувством долга и желанием поддержать своего кандидата. Большинство респондентов собирались голосовать за Владимира Путина. Также большинство опрошенных положительно относились к процедурам трехдневного и дистанционного голосования, мотивируя это удобством. Впрочем, это во многом определялось общим отношением респондента к власти.

В соответствии с действующим законодательством Левада-Центр не публиковал результаты своих электоральных исследований во время избирательной кампании. В этом пресс-выпуске мы публикуем имеющиеся данные. Необходимо подчеркнуть, что это не прогнозы результатов, а распределения симпатий на момент опроса. Полученные данные взвешены по полу, возрасту и уровню образования, но без поправки на результаты прошлых голосований.

Подавляющее большинство россиян знали о том, что выборы президента России состоятся в марте 2024 (90%).

Согласно полученным результатам, три четверти россиян (76%) в конце февраля говорили о своих планах пойти голосовать на выборах президента (50% отвечали, что «совершенно точно» будут голосовать, и еще 26% — «скорее всего» собирались голосовать), еще 9% не определились будут они голосовать или нет. Доля готовых принять участие в голосовании возрастала по ходу избирательной кампании.

Те, кто собирались идти на выборы, говорили о своем долге проголосовать (47%) и желании поддержать своего кандидата (27%). Практически каждый пятый сказал о том, что всегда ходит на выборы (22%), 17% сказали, что идут голосовать, повлиять на исход выборов и столько же – чтобы их бюллетень не использовали другие.

Те, кто не собирался идти на выборы, основными причинами своего решения называли уверенность в том, что их голос ничего не решит (37%), и в том, что выборы будут нечестными (21%).

Большинство россиян (79%) на президентских выборах планировали проголосовать на избирательном участке, 16% опрошенных говорили, что будут голосовать электронным способом.

Большинство опрошенных (79%) поддерживают увеличение количества дней для голосования, за последние четыре года доля сторонников данного нововведения выросла на 14 п.п. Не поддерживают увеличение количества дней, отведённых на голосование 14% опрошенных, ещё 7% затруднились с ответом. Поддержка этой процедуры за последние несколько лет постепенно возрастала.

Поддержка увеличения числа дней для голосования сосредоточена среди сторонников В. Путина – 86%. Не поддерживают увеличение дней для голосования 44% опрошенных, кто не одобряет деятельность президента.

Сторонники увеличения количества дней, отведённых на голосование, в первую очередь, говорят об удобстве, возможности выбрать подходящее время – 68%, ещё 20% считают, что так больше людей сможет проголосовать.

Противники увеличения количества дней для голосования говорят, что не видят в этом смысла – 40%, и считают, что это дает больше возможностей для фальсификаций и махинаций – 25%, 11% сказали о лишних затратах из бюджета.

При этом большинство россиян (76%) считают трёхдневное голосование удобным форматом для избирателей. 17% опрошенных согласны с утверждением, что трёхдневное голосование было оправдано только в период пандемии коронавируса, а сейчас оно делает выборы менее прозрачными.

Мнение о том, что трёхдневное голосование было оправдано в период пандемии, а сейчас оно делает выборы менее прозрачными больше распространено среди тех, кому едва хватает на еду – 24%, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента – 47%. Чаще других придерживаются точки зрения, что трёхдневное голосование – это удобный формат для избирателей, более обеспеченные россияне (79% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), россияне, одобряющие деятельность действующего президента 80%.

К дистанционному электронному голосованию (ДЭГ) также большинство опрошенных относятся положительно (64%). Отрицательно относятся 26% опрошенных, ещё 11% затруднились с ответом.

Доля тех, кто относится положительно к электронному голосованию, выше среди молодёжи (80% в возрасте до 24 лет), а также среди опрошенных, считающих, что дела в стране идут в правильном направлении (69%). Доля отрицательно относящихся к ДЭГ выше среди представителей старшего возраста (29% в возрасте старше 55 лет), а также тех, кто считает, что страна движется по неверному пути (46%).

Говоря о причинах положительного отношения к электронному голосованию, респонденты чаще всего называют удобство, наличие возможности проголосовать, не выходя из дома – 88% (среди тех, кто положительно относится к ДЭГ).

В качестве причин своего отрицательного отношения к ДЭГ опрошенные чаще всего называли возможности для фальсификации и общую непрозрачность процедуры – 66% (среди тех, кто отрицательно относится к ДЭГ), ещё 15% респондентов говорят о том, что не у всех есть доступ в интернет, не все умеют им пользоваться.

Две трети опрошенных (65%) считают, что электронное голосование – это удобный формат для избирателей. 26% респондентов придерживаются точки зрения, что электронное голосование было оправдано только в коронавирус, а сейчас оно делает выборы менее прозрачными, ещё 9% затруднились ответить.

Мнение о том, что электронное голосование – это удобный формат для избирателей, в большей степени распространено среди молодёжи (78% в возрасте до 24 лет), более обеспеченных россиян (72% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), тех, кто одобряет деятельность президента – 69% респондентов. Чаще остальных считают, что ДЭГ был оправдан только в пандемию, а сейчас делает выборы менее прозрачными, опрошенные старше 55 лет (29%), тем, кому едва хватает на еду (33%), те, кто не одобряет деятельность президента – 54%.

Доля людей, которые в преддверии президентских выборов внимательно следят за предвыборной кампанией, практически не меняется с президентских выборов 2008 года и в феврале 2024 составила 18%. При этом от выборов к выборам росла доля тех, кто совсем не следит за ходом предвыборной кампании – с 24% в феврале 2008 года до 36% в феврале 2024 года.

По мнению опрошенных, Владимир Путин представляет интересы всего населения (38%), силовиков (33%) и простых людей (22%). Более половины опрошенных затруднились ответить чьи интересы представляют другие кандидаты из избирательного бюллетеня. Но предположили, что Николай Харитонов выражает мнение простых людей (15%) и бедных слоев населения (9%). Леонид Слуцкий – простых людей (11%) и среднего класса (11%). Владислав Даванков – молодежи (9%) и среднего класса (8%). Тем не менее в отношении трех последних политиков больше половины респондентов затруднялись с ответом на вопрос о том, чьи интересы они представляют. Такой же вопрос был задан и в отношении Бориса Надеждина. В отношении этого политика какое-либо определенное мнение сложиться не успело — три четверти опрошенных (75%) затруднились с ответом.

Из всех опрошенных 78% респондентов ответили, что проголосовали бы за Владимира Путина на выборах президента РФ.

При этом, в пересчете от тех, кто ответил, что собирается голосовать (дали любой ответ кроме «затрудняюсь ответить» и «не стал(а) бы голосовать»), доля тех, кто проголосовал бы за Владимира Путина в конце февраля составляла 87%.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 по 28 февраля 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%