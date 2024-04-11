Пресс-выпуски

Эмиграционные настроения и отношение к уехавшим: март 2024 года

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+

Только 9% россиян хотели бы переехать жить за границу, это минимальный показатель за все время наблюдений. Среди самых молодых россиян таких людей несколько больше, но и здесь число желающих эмигрировать за три года снизилось более чем в три раза. В качестве причин эмиграции в первую очередь называют желание обеспечить детям достойное будущее, политическую и экономическую ситуацию в России, а также интерес к другой культуре. Среди направлений возможной эмиграции респонденты чаще называют США, европейские страны и Турцию. У каждого шестого опрошенного среди родных и знакомых есть люди, уехавшие за границу на постоянное жительство в последние 2-3 года, среди оппозиционно настроенных граждан эта доля выше. В отношении уехавших преобладает негативное или нейтральное отношение.

«Эмиграционные настроения»

Большинство россиян (90%) не хотели бы переехать за границу на постоянное местожительство. Хотели бы эмигрировать 9% опрошенных, этот показатель резко снизился после начала СВО и обострения конфликта с Западом (в середине февраля 2022 хотели бы переехать за границу 19%, но уже через месяц их число снизилось до 10%).

Среди младших возрастных групп доля желающих эмигрировать несколько выше, чем среди старших возрастов — 15% по группам 18-24 года, и 25-39 лет (против 3% среди респондентов 55 лет и старше. Снижение показателя в 2022 году наблюдалось во всех возрастных группах, но среди самых молодых снижение было особенно резким (более чем в три раз за три года).

Хотели бы Вы переехать за границу на постоянное местожительство?  

Определенно да + скорее даОпределенно нет + скорее нетЗатруднились ответить
окт.90116920
апр.92137710
мар.93157214
окт.94117613
апр.0913806
май.1122735
май.1220738
май.1322699
май.1417777
май.1516795
май.1619756
май.1715797
май.1916832
май.2122771
фев.2219792
мар.2210891
фев.2311881
мар.249901

Среди причин переезда респонденты чаще всего упоминают желание обеспечить лучшее будущее своим детям (43%). И за время наблюдений значимость этой причины практически не меняется и остается на 1-2 месте среди других. Упоминание «политической обстановки в России» среди причин переезда в другую страну в последние годы росло и сегодня достигает трети ответов (36%). Пиковое значение для варианта ответа «экономическая обстановка в России» пришелся на 2016 год (после проявления экономических трудностей, вызванных первыми пакетами западных санкций) и с тех пор плавно снижался.

Главными направлениями возможного переезда респонденты называют прежде всего США (11%), Германию (8%), Италию (6%), Турцию (6%) и другие европейские страны.

Обдумывают конкретные возможности переезда в другую страну около 3% респондентов (пик приходился на май 2021 года — 8% россиян). Менее одного процента уже приняли твердое решение уехать или же собирают документы на выезд.

Доля тех, кто обдумывает возможности отъезда или иногда задумывается на эту тему, выше среди более молодых россиян (16% в группе 18-24 года, 18% в группе 25-39 лет), а также среди оппозиционно настроенных граждан (35% среди тех, кто не одобряет деятельность президента).

В какой мере Вы сейчас готовы к тому, чтобы уехать за границу на постоянное жительство?

апр.92апр.09май.11май.12май.13май.14мар.15май.15май.16май.17сен.19май.21фев.22фев.23мар.24
Собираю, оформляю документы на выезд011101111101010
Принял твердое решение уехать012313211211110
Обдумываю возможности выезда336555447768643
Иногда подумываю над этим1819211717131016161616201487
Пока не думал об этом797869687376827673747869788589
Затрудняюсь ответить000643232002030

Отношение к уезжающим из страны

Каждый шестой опрошенный говорит, что среди его родных и знакомых есть люди, которые  переехали за границу на постоянное место жительства за последние два года. Эта доля несколько выше среди москвичей (20%), жителей городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (21%), а также среди тех, кто не одобряет деятельность президента (34%).

По мнению опрошенных, из России прежде всего уезжают «предатели и изменники Родины» (43%), и «те, кто не верит в будущее России» (40%). При этом более молодые опрошенные (18-24 года и 25-39 лет) чаще озвучивают мнение, что уезжают «те, кто страдают от дискриминации» (19% и 20% соответственно). Среди более оппозиционно настроенных россиян последний вариант выбирают заметно чаще — 28%. Респонденты, которые не одобряет деятельность президента также чаще считают, что из России уезжают «те, кто опасается новой мобилизации» (43%) или «кто, хочет добиться большего» (40%).

При этом, к артистам, телеведущим и «селебрити», переехавшим за границу после начала СВО, отношение несколько хуже, чем к россиянам, уехавшим от мобилизации (первую группу осуждают 55%, вторую — 49%). За год отношение к уехавшим «селебрити» несколько ухудшилось: уменьшилась доля респондентов с положительным отношением (на 2 п.п.), и увеличивается – с отрицательным (на 3 п.п.). Тогда как общее отношение к россиянам, уехавшим из-за опасений относительно частичной мобилизации, становится скорее более нейтральным, безразличным (увеличение данной доли на 5 п.п.).

Россияне, которые хотели бы переехать за границу, лучше относятся к обеим группам уехавших: 18% положительно относятся к переехавшим после начала военной операции знаменитостям, 22% — к россиянам, переехавшим от мобилизации, нейтрально относятся  к ним 58% и 61% соответственно.

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 по 27 марта 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1628 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Подробнее о методологии

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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