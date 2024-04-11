Эмиграционные настроения и отношение к уехавшим: март 2024 года

Только 9% россиян хотели бы переехать жить за границу, это минимальный показатель за все время наблюдений. Среди самых молодых россиян таких людей несколько больше, но и здесь число желающих эмигрировать за три года снизилось более чем в три раза. В качестве причин эмиграции в первую очередь называют желание обеспечить детям достойное будущее, политическую и экономическую ситуацию в России, а также интерес к другой культуре. Среди направлений возможной эмиграции респонденты чаще называют США, европейские страны и Турцию. У каждого шестого опрошенного среди родных и знакомых есть люди, уехавшие за границу на постоянное жительство в последние 2-3 года, среди оппозиционно настроенных граждан эта доля выше. В отношении уехавших преобладает негативное или нейтральное отношение.

«Эмиграционные настроения»

Большинство россиян (90%) не хотели бы переехать за границу на постоянное местожительство. Хотели бы эмигрировать 9% опрошенных, этот показатель резко снизился после начала СВО и обострения конфликта с Западом (в середине февраля 2022 хотели бы переехать за границу 19%, но уже через месяц их число снизилось до 10%).

Среди младших возрастных групп доля желающих эмигрировать несколько выше, чем среди старших возрастов — 15% по группам 18-24 года, и 25-39 лет (против 3% среди респондентов 55 лет и старше. Снижение показателя в 2022 году наблюдалось во всех возрастных группах, но среди самых молодых снижение было особенно резким (более чем в три раз за три года).

Хотели бы Вы переехать за границу на постоянное местожительство?

Определенно да + скорее да Определенно нет + скорее нет Затруднились ответить окт.90 11 69 20 апр.92 13 77 10 мар.93 15 72 14 окт.94 11 76 13 апр.09 13 80 6 май.11 22 73 5 май.12 20 73 8 май.13 22 69 9 май.14 17 77 7 май.15 16 79 5 май.16 19 75 6 май.17 15 79 7 май.19 16 83 2 май.21 22 77 1 фев.22 19 79 2 мар.22 10 89 1 фев.23 11 88 1 мар.24 9 90 1

Среди причин переезда респонденты чаще всего упоминают желание обеспечить лучшее будущее своим детям (43%). И за время наблюдений значимость этой причины практически не меняется и остается на 1-2 месте среди других. Упоминание «политической обстановки в России» среди причин переезда в другую страну в последние годы росло и сегодня достигает трети ответов (36%). Пиковое значение для варианта ответа «экономическая обстановка в России» пришелся на 2016 год (после проявления экономических трудностей, вызванных первыми пакетами западных санкций) и с тех пор плавно снижался.

Главными направлениями возможного переезда респонденты называют прежде всего США (11%), Германию (8%), Италию (6%), Турцию (6%) и другие европейские страны.

Обдумывают конкретные возможности переезда в другую страну около 3% респондентов (пик приходился на май 2021 года — 8% россиян). Менее одного процента уже приняли твердое решение уехать или же собирают документы на выезд.

Доля тех, кто обдумывает возможности отъезда или иногда задумывается на эту тему, выше среди более молодых россиян (16% в группе 18-24 года, 18% в группе 25-39 лет), а также среди оппозиционно настроенных граждан (35% среди тех, кто не одобряет деятельность президента).

В какой мере Вы сейчас готовы к тому, чтобы уехать за границу на постоянное жительство?

апр.92 апр.09 май.11 май.12 май.13 май.14 мар.15 май.15 май.16 май.17 сен.19 май.21 фев.22 фев.23 мар.24 Собираю, оформляю документы на выезд 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 Принял твердое решение уехать 0 1 2 3 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 0 Обдумываю возможности выезда 3 3 6 5 5 5 4 4 7 7 6 8 6 4 3 Иногда подумываю над этим 18 19 21 17 17 13 10 16 16 16 16 20 14 8 7 Пока не думал об этом 79 78 69 68 73 76 82 76 73 74 78 69 78 85 89 Затрудняюсь ответить 0 0 0 6 4 3 2 3 2 0 0 2 0 3 0

Отношение к уезжающим из страны

Каждый шестой опрошенный говорит, что среди его родных и знакомых есть люди, которые переехали за границу на постоянное место жительства за последние два года. Эта доля несколько выше среди москвичей (20%), жителей городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (21%), а также среди тех, кто не одобряет деятельность президента (34%).

По мнению опрошенных, из России прежде всего уезжают «предатели и изменники Родины» (43%), и «те, кто не верит в будущее России» (40%). При этом более молодые опрошенные (18-24 года и 25-39 лет) чаще озвучивают мнение, что уезжают «те, кто страдают от дискриминации» (19% и 20% соответственно). Среди более оппозиционно настроенных россиян последний вариант выбирают заметно чаще — 28%. Респонденты, которые не одобряет деятельность президента также чаще считают, что из России уезжают «те, кто опасается новой мобилизации» (43%) или «кто, хочет добиться большего» (40%).

При этом, к артистам, телеведущим и «селебрити», переехавшим за границу после начала СВО, отношение несколько хуже, чем к россиянам, уехавшим от мобилизации (первую группу осуждают 55%, вторую — 49%). За год отношение к уехавшим «селебрити» несколько ухудшилось: уменьшилась доля респондентов с положительным отношением (на 2 п.п.), и увеличивается – с отрицательным (на 3 п.п.). Тогда как общее отношение к россиянам, уехавшим из-за опасений относительно частичной мобилизации, становится скорее более нейтральным, безразличным (увеличение данной доли на 5 п.п.).

Россияне, которые хотели бы переехать за границу, лучше относятся к обеим группам уехавших: 18% положительно относятся к переехавшим после начала военной операции знаменитостям, 22% — к россиянам, переехавшим от мобилизации, нейтрально относятся к ним 58% и 61% соответственно.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 по 27 марта 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1628 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии