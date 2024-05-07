Общественное мнение о смертной казни и применении пыток

Более половины опрошенных в целом поддерживают применение смертной казни, треть – не поддерживают. Теракт в Крокус Сити Холле не привел к росту числа сторонников смертной казни — сегодня их число несколько меньше, чем во время предыдущего замера в мае 2021 года. Респонденты, которые поддерживают применение высшей меры наказания мотивируют свою позицию тем, что за тяжкие преступления должно быть справедливое возмездие, а также тем, что суровое наказание будет способствовать поддержанию порядка. Противники смертной казни прежде всего говорят о том, что «это негуманно» и опасаются возможных судебных ошибок. Чуть меньше половины опрошенных допускают пытки задержанных в исключительных случаях и прежде всего к совершившим тяжкие преступления, треть считает, что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах.

В рамках одного исследования в контексте обсуждения теракта в Крокус Сити Холле респондентам были также заданы несколько вопросов об отношении к смертной казни и пытках задержанных. На прямой вопрос об отношении к высшей мере наказания более половины опрошенных (57%) ответили, что они определенно и скорее выступают за смертную казнь, треть — скорее и определенно против (33%), остальные 10% затруднились определиться.

В зависимости от возраста опрошенных и места проживания заметны различия по данному вопросу. Так, старшие возраста (40-54 года и 55 лет и старше) чаще за смертную казнь (59% и 61% соответственно), как и жители малых городов (с населением до 100 тысяч человек) – 61% — за, те кто доверяют телевидению, как источнику информации (59%) и одобряют деятельность В. Путина на посту президента (58%).

В то время как молодежь (18-24 года), жители Москвы и городов с население больше 500 тысяч человек, доверяющие информации из ютуб-каналов, чаще, чем в других группах придерживаются позиции против смертной казни (53%, 39%,39% и 49% соответственно)

Респонденты, которые поддерживают применение высшей меры наказания, мотивируют свою позицию тем, что за тяжкие преступления должно быть справедливое возмездие (36%), а также тем, что суровое наказание будет способствовать поддержанию порядка, «чтобы боялись» (24%).

Противники смертной казни прежде всего говорят о том, что «это негуманно» и опасаются возможных судебных ошибок (по 30%). При этом 16% уверены, что смертная казнь более легкое наказание по сравнению с пожизненным заключением.

В рамках исследования также задавался вопрос об отношении к смертной казни в формулировке, которая позволяет проследить изменение мнений по этой теме в динамике. Предложенные варианты ответов в этом случае сложнее, что может влиять (и повлияло) на полученные результаты, поэтому мы и посчитали необходимым задать вопрос в более простой и прямой формулировке.

Так, по вопросу в данной формулировке за смертную казнь (сумма вариантов «восстановить в прежнем объеме, как в начале 90х» и «расширить применение смертной казни») на сегодняшний день выступает 52% опрошенных (что несколько меньше, по сравнению с более простым и прямым вопросом, чуть больше трети (36%) выступает против (сумма вариантов «полностью отменить» и «сохранить нынешнее положение: исполнение и вынесение смертных приговоров приостановлено»).

При этом пик поддержки приходился 2002 год (68%). Затем вплоть до 2017 года число сторонников смертной казни сокращалось (до 44%), после чего в 2019—2021 годах их количество вновь росло (до 57%). Таким образом по сравнению с предыдущим замером количество сторонников смертной казни несколько снизилось.

Также в контексте вопросов о теракте в Крокус Сити Холле задавался вопрос о допустимости применения пыток к задержанным. О допустимости применения пыток в целом говорят около половины опрошенных (47%), из которых 25% считают, что пытки возможны только тогда, когда можно спасти человеческие жизни, 22% — что пытки могут быть применены только по отношению к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление. Треть россиян (35%) согласны с тем, что пытки не допустимы ни при каких обстоятельствах, ещё у 18% респондентов нет мнения на этот счёт.

О том, что пытки допустимы в определенных ситуациях чаще говорят россияне в возрасте (25-39 лет) – 57% (по сумме «когда это может спасти жизни» + «только к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление»), те, кто считает, что дела идут в правильном направлении (50%), те, кто доверяет социальным сетям в качестве источника информации (56%). Мужчины и женщины придерживаются данных точек зрения в равной мере (по 48%), однако мнение о принципиальной недопустимости пыток несколько чаще высказывают женщины (36% против 32%).

Респонденты старшего возраста — 55 лет и старше (41%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (49%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (46%) – чаще говорят о недопустимости пыток ни при каких обстоятельствах.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 18 по 24 апреля 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого федерального округа независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии