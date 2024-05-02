Теракт в Крокус Сити Холле в общественном мнении

Практически все опрошенные знают о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл. Большинство россиян внимательно следили за ситуацией, в особенности респонденты старшего возраста и с высшим образованием, а также москвичи. Половина опрошенных считают, что за терактом в Крокус Сити Холле стоят украинские спецслужбы, еще более трети респондентов возлагают ответственность на западные спецслужбы. Около половины опрошенных видят причины успеха террористов в том, что они пользовались поддержкой иностранных спецслужб, четверть считает причиной неадекватную организацию безопасности в концертном зале. После случившегося в Крокус Сити Холле серьезно возросли опасения оказаться жертвой теракта.

Большинство россиян (70%) внимательно следили за происходящим, более пристальное внимание уделяли респонденты в возрасте 55 лет и старше (78%), жители Москвы (83%), респонденты с высшим образованием (77%) и те, кто доверяет телеграм-каналам как источнику новостей (78%).

Отметим, что в опросе, который проходил с 21 по 27 марта 56% опрошенных упоминали теракт при ответе на открытый (без подсказок) вопрос о наиболее запомнившихся событиях .

Половина опрошенных считают, что за терактом в Крокус Сити Холл стоят украинские спецслужбы. Версию, что за терактом стоят украинские спецслужбы или западные спецслужбы чаще поддерживают респонденты старшего возраста (от 55 лет и старше) (56% – считают, что украинские, и 45% – что западные), жители Москвы (48% отметили версию о причастности западных спецслужб), а также те, кто одобряют деятельность В. Путина на посту президента (55% и 40%, соответственно) и респонденты, доверяющие телевидению (60% и 43%). При этом жители сел чаще разделяют точку зрения об ответственности украинских спецслужб (52%), но реже — западных спецслужб (34%).

Мнение о том, что за терактом могут стоять радикальные исламисты, чаще встречается среди молодежи (18-24 года) – 18%, жителей Москвы – 14%, тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (18%) и тех, кто доверяет ютуб-каналам (27%). Возложить ответственность за произошедшее на российские спецслужбы готовы 4% респондентов, но среди оппозиционно настроенных граждан (которые не одобряют работу В. Путина на посту президента) — 18%.

Почти половина опрошенных (48%) считают, что причиной, по которой террористы смогли организовать теракт, стало то, что они пользовались поддержкой иностранных спецслужб. Данную точку зрения поддерживают респонденты, одобряющие деятельность В. Путина (51%). При этом, те респонденты, которые не одобряют деятельность президента, чаще по сравнению с другими группами, отвечают, что данная трагедия произошла по вине неадекватной, несвоевременной работы российских спецслужб (44%). Еще около четверти опрошенных видят причину произошедшего в неадекватной организации безопасности в концертном зале. Доля тех, кто считает, что это было трагическое стечение обстоятельств выше всего среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет (18%).

После случившегося в Крокус Сити Холле доля тех, кто опасается стать жертвой теракта или того, что жертвой могут стать близкие люди, возросла на 18 п.п. (55% – 2023г., 73% – 2024г.). Это пиковое значение после довольно долгого снижения данного показателя (в апреле 2017 после теракта в Петербургском метрополитене так отвечали 78%). Сегодня 33% опрошенных россиянин очень боятся и 40% в какой-то мере опасаются оказаться в подобной ситуации. Больше всего опасений у москвичей – 80% по сумме ответов «очень боюсь» и «в какой-то мере опасаюсь», при этом доля респондентов, которые отмечают, что очень боятся оказаться жертвами теракта, выше среди жителей сел (37%) и городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (36%). А женщины (79%) говорят о своих опасениях чаще, чем мужчины (69%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 18 по 24 апреля 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого федерального округа независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии