Уровень ксенофобии и межнациональной напряженности, отношение к приезжим

Показатели социальной дистанции в отношении людей разных национальностей меняются под влиянием текущих событий в стране и мире. Наибольший уровень неприязни фиксируется в отношении цыган, приезжих из среднеазиатских республик бывшего СССР и, последние два года, в отношении украинцев. На протяжении 22 лет мониторинга в России постепенно увеличивалось число людей, не поддерживающих ограничения на проживание представителей каких-либо наций. Однако преобладает мнение, что следует «пытаться ограничивать приток приезжих», а нелегальных мигрантов «выдворять за пределы страны». Большинство опрошенных не ощущают межнациональной напряженности и считают, что массовые столкновения на национальной почве сегодня маловероятны.

Наибольшая социальная дистанция в настоящий момент наблюдается в отношении выходцев из Средней Азии – 56% россиян пускали бы в их в Россию только временно или вовсе закрыли бы для них въезд. Наименьшая социальная дистанция наблюдается в отношении евреев и чеченцев: “вблизи” (среди членов семьи, близких друзей, соседей или коллег по работе) их готовы видеть 37% и 26% соответственно. При этом в 2018—2021 годах наблюдалось постепенное снижение неприязни в отношении всех рассматриваемых национальностей. Но на фоне последних событий (конфликт с Украиной и Западом, обострение арабо-израильского конфликта, теракты и происшествия с участием мигрантов) отношение к украинцам, выходцам из среднеазиатских республик бывшего СССР, евреям ухудшилось. Напротив, отношение к чеченцам, китайцам, африканцам улучшалось.

Вероятно, на фоне недавнего теракта в Крокус Сити Холле и происшествий с участием мигрантов из бывших республики Средней Азии, входивших в состав СССР, усиливается неприязнь к приезжим из этих стран. Так, только 22% готовы видеть их среди ближнего круга, и еще 17% — среди жителей России (в 2021 году – 23% и 22% соответственно).

По отношению к цыганам наблюдается один из самых высоких показателей уровня социальной дистанции. В последние годы была заметна тенденция к снижению этого показателя, но в 2024 году наблюдается небольшой всплеск неприязненного отношения.

На фоне текущего российско-украинского конфликта доля опрошенных, не готовых пускать украинцев в Россию, выросла в два раза (с 17% в 2021 году до 33% в 2024 году).

За последние два года почти в два раза (до 7%) выросла доля опрошенных, готовых видеть выходцев из Африки среди членов семьи.

За последние два года (с апреля 2022 года) почти в два раза (до 9%) выросла доля опрошенных, готовых видеть китайцев среди членов семьи. Это также, вероятно, связано с общей геополитической ситуацией, в котором Китай воспринимается как союзник России в конфликте с Западом.

Со времени последнего замера увеличилась доля респондентов, испытывающих неприязненное отношение к евреям.

С начала замеров отмечается постепенный рост тех, кто готов видеть чеченцев в близком круге – среди членов своей семьи, близких друзей, соседей и коллег. Резкий прирост позитивного отношения в адрес чеченцев наблюдался в 2022 году — вероятно, на фоне заметного участия представителей этой нации в «спецоперации».

В целом, в российском обществе остается довольно высоким уровень этнофобии (те, кто называет одну или несколько этнических групп, чье проживание, они хотели бы ограничить на территории России) – на сегодняшний день 62% россиян называют одну или более категорий в данном вопросе. Однако, стоит отметить, что с 2019 года этот показатель снизился на 9 п.п., и на данный момент находится практически на минимальной отметке (меньше было только в замере августа 2017 года – 55%). При этом треть опрошенных ответили, что не следует вводить ограничений на проживание каких-либо наций, это максимальный уровень данного показателя с начала замеров в 2004 году.

При этом большинство опрошенных (69%) считают, что российскому правительству следует ограничивать поток приезжих, четверть россиян (24%) считают, что не следует ставить административных барьеров на пути потока приезжих, а наоборот – пытаться использовать его на благо России. При этом пик поддержки ограничений проходился на 2016 год (80%) и с тех пор этот показатель несколько снизился.

Большинство россиян (68%) считают, что нелегальных иммигрантов из стран «ближнего зарубежья» следует выдворять за пределы России, четверть опрошенных (24%) убеждены, что в таких случаях иммигрантов следует легализовать и помогать получить работу и ассимилироваться в России. При этом в 2015 году доли россиян придерживавшихся этих позиций были практически равны и составляли 43% и 41% соответственно. С тех пор поддержка идеи выдворения нелегальных мигрантов за пределы страны вновь выросла, однако максимальный показатель, наблюдавшийся в 2013 году, пока не достигнут.

Подавляющее большинство россиян (89%) говорят, что они «редко» и «никогда/ практически никогда» чувствуют враждебность к себе со стороны людей других национальностей. И столько же – же 89% «редко» и «никогда/практически никогда» чувствуют враждебность к людям других национальностей. Это самый низкий уровень враждебности с 2002 года, когда 89% не испытывали враждебности к людям других национальностей, и 94% не ощущали такого в свой адрес.

Пиковые значения показателя «враждебности» фиксировались в 2010-2013 годах. В отношении людей других национальностей — на уровне 18-20% (сумма ответов «очень часто» и «довольно часто»). К себе со стороны людей других национальностей — на уровне 16-18% (сумма ответов «очень часто» и «довольно часто»).

Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к себе со стороны людей других национальностей? (Таблица)

Июль 2002 Август 2004 Октябрь 2005 Август 2006 Август 2007 Октябрь 2008 Ноябрь 2009 Август 2010 Август 2011 Сентябрь 2012 Октябрь 2013 Июль 2014 Август 2015 Август 2016 Ноябрь 2016 Июль 2017 Июнь 2018 Апрель 2024 очень часто 1 4 3 2 4 3 1 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 довольно часто 3 10 9 8 11 9 9 13 14 13 13 10 12 16 9 6 7 6 редко 20 29 26 27 29 26 27 25 27 31 35 30 30 41 36 25 21 24 никогда/практически никогда 74 56 61 60 53 57 60 55 50 45 45 53 51 38 51 61 67 65 затрудняюсь ответить 2 1 2 3 3 4 2 4 4 7 4 3 3 3 3 4 2 2

Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к людям других национальностей? (Таблица)

Июль 2002 Август 2004 Октябрь 2005 Август 2006 Август 2007 Октябрь 2008 Ноябрь 2009 Август 2010 Август 2011 Сентябрь 2012 Октябрь 2013 Июль 2014 Август 2015 Август 2016 Ноябрь 2016 Июль 2017 Июнь 2018 Апрель 2024 очень часто 2 4 4 3 3 2 1 4 6 4 6 3 2 0 0 2 3 3 довольно часто 7 13 9 8 9 8 9 15 14 14 14 11 11 0 0 8 8 7 редко 29 29 25 27 31 32 30 25 26 32 39 33 38 0 0 28 24 26 никогда/практически никогда 60 52 60 59 53 55 56 52 49 44 37 50 46 0 0 57 63 63 затрудняюсь ответить 2 2 2 3 3 4 3 4 6 6 4 3 4 0 0 5 3 1

Большинство опрошенных (78%) не ощущают межнациональной напряженности в месте своего проживания. Только каждый пятый (19%) отметил такую напряженность. В целом, еще ни разу с 2005 года доля россиян ощущавших межнациональную напряженность не превышала половины опрошенных. Сильнее всего сближались данные показатели в октябре 2013 года, когда мнения разделялись практически поровну – 43% ощущали напряженность и 52% — нет.

Ощущается ли сейчас в том городе, районе, где Вы живете, межнациональная напряженность? (Таблица)

Ноябрь 2005 Апрель 2006 Ноябрь 2006 Апрель 2007 Декабрь 2008 Декабрь 2010 Декабрь 2011 Ноябрь 2012 Октябрь 2013 Июль 2014 Август 2015 Август 2016 Июль 2017 Декабрь 2018 Апрель 2024 определенно да 5 4 7 4 7 7 3 5 10 3 6 3 2 2 5 скорее да 21 18 23 18 20 19 21 24 33 20 16 15 10 11 14 скорее нет 44 44 39 46 41 46 46 46 39 50 45 46 45 41 31 определенно нет 26 30 24 27 24 20 24 20 13 21 28 33 37 44 47 затрудняюсь ответить 4 4 6 4 7 8 6 6 5 5 5 3 7 2 3

Более половины опрошенных (58%) считает, что «кровопролитные конфликты на национальной почве» в нашей стране маловероятны, со времени последнего замера эта доля несколько снизилась. При этом треть россиян (34%) придерживается противоположного мнения.

С 2002 года только дважды — в 2011 и 2013 году — количество респондентов, которые допускали возможность столкновений на национальной почве превышало долю тех, кто считали, что такие выступления невозможны.

На всем протяжении замеров респонденты демонстрировали довольно сильную убежденность, что в месте проживания респондентов массовые столкновения на национальной почве невозможны (минимальный уровень составлял 63% в 2011 и 2013 годах). На сегодняшний день такого мнения придерживаются 80% россиян.

Возможны ли в настоящее время в России массовые кровопролитные столкновения на национальной почве в России в целом? (Таблица)

Июль 2002 Июль 2007 Октябрь 2008 Ноябрь 2009 Январь 2011 Ноябрь 2011 Ноябрь 2012 Октябрь 2013 Июль 2014 Июль 2015 Август 2016 Июль 2017 Август 2019 Апрель 2024 Определенно да 12 13 10 3 15 11 11 17 5 5 4 4 7 7 Скорее да 37 37 29 20 41 28 32 45 19 20 21 15 24 27 Скорее нет 30 32 32 39 28 39 36 24 46 42 46 42 38 33 Определенно нет 12 8 18 25 6 11 11 5 20 23 22 28 26 25 Затрудняюсь ответить 10 10 11 12 11 11 10 9 10 11 8 11 5 8

Возможны ли в настоящее время в России массовые кровопролитные столкновения на национальной почве в том месте, где вы живёте? (Таблица)

Июль 2002 Июль 2007 Октябрь 2008 Ноябрь 2009 Январь 2011 Ноябрь 2011 Ноябрь 2012 Октябрь 2013 Июль 2014 Июль 2015 Август 2016 Июль 2017 Август 2019 Апрель 2024 Определенно да 5 6 4 2 8 6 3 6 2 3 3 2 3 3 Скорее да 19 16 16 8 22 14 20 19 11 11 9 6 12 12 Скорее нет 43 46 41 38 42 40 45 45 45 43 46 42 38 36 Определенно нет 25 22 30 42 21 28 23 19 31 35 38 42 45 44 Затрудняюсь ответить 9 10 10 10 8 12 9 12 11 9 5 7 3 5

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 18 по 24 апреля 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого федерального округа независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии