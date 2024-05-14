Уровень ксенофобии и межнациональной напряженности, отношение к приезжим

Показатели социальной дистанции в отношении людей разных национальностей меняются под влиянием текущих событий в стране и мире. Наибольший уровень неприязни фиксируется в отношении цыган, приезжих из среднеазиатских республик бывшего СССР и, последние два года, в отношении украинцев. На протяжении 22 лет мониторинга в России постепенно увеличивалось число людей, не поддерживающих ограничения на проживание представителей каких-либо наций. Однако преобладает мнение, что следует «пытаться ограничивать приток приезжих», а нелегальных мигрантов «выдворять за пределы страны». Большинство опрошенных не ощущают межнациональной напряженности и считают, что массовые столкновения на национальной почве сегодня маловероятны.
Наибольшая социальная дистанция в настоящий момент наблюдается в отношении выходцев из Средней Азии – 56% россиян пускали бы в их в Россию только временно или вовсе закрыли бы для них въезд. Наименьшая социальная дистанция наблюдается в отношении евреев и чеченцев: “вблизи” (среди членов семьи, близких друзей, соседей или коллег по работе) их готовы видеть 37% и 26% соответственно. При этом в 2018—2021 годах наблюдалось постепенное снижение неприязни в отношении всех рассматриваемых национальностей. Но на фоне последних событий (конфликт с Украиной и Западом, обострение арабо-израильского конфликта, теракты и происшествия с участием мигрантов) отношение к украинцам, выходцам из среднеазиатских республик бывшего СССР, евреям ухудшилось. Напротив, отношение к чеченцам, китайцам, африканцам улучшалось.
Вероятно, на фоне недавнего теракта в Крокус Сити Холле и происшествий с участием мигрантов из бывших республики Средней Азии, входивших в состав СССР, усиливается неприязнь к приезжим из этих стран. Так, только 22% готовы видеть их среди ближнего круга, и еще 17% — среди жителей России (в 2021 году – 23% и 22% соответственно).
По отношению к цыганам наблюдается один из самых высоких показателей уровня социальной дистанции. В последние годы была заметна тенденция к снижению этого показателя, но в 2024 году наблюдается небольшой всплеск неприязненного отношения.
На фоне текущего российско-украинского конфликта доля опрошенных, не готовых пускать украинцев в Россию, выросла в два раза (с 17% в 2021 году до 33% в 2024 году).
За последние два года почти в два раза (до 7%) выросла доля опрошенных, готовых видеть выходцев из Африки среди членов семьи.
За последние два года (с апреля 2022 года) почти в два раза (до 9%) выросла доля опрошенных, готовых видеть китайцев среди членов семьи. Это также, вероятно, связано с общей геополитической ситуацией, в котором Китай воспринимается как союзник России в конфликте с Западом.
Со времени последнего замера увеличилась доля респондентов, испытывающих неприязненное отношение к евреям.
С начала замеров отмечается постепенный рост тех, кто готов видеть чеченцев в близком круге – среди членов своей семьи, близких друзей, соседей и коллег. Резкий прирост позитивного отношения в адрес чеченцев наблюдался в 2022 году — вероятно, на фоне заметного участия представителей этой нации в «спецоперации».
В целом, в российском обществе остается довольно высоким уровень этнофобии (те, кто называет одну или несколько этнических групп, чье проживание, они хотели бы ограничить на территории России) – на сегодняшний день 62% россиян называют одну или более категорий в данном вопросе. Однако, стоит отметить, что с 2019 года этот показатель снизился на 9 п.п., и на данный момент находится практически на минимальной отметке (меньше было только в замере августа 2017 года – 55%). При этом треть опрошенных ответили, что не следует вводить ограничений на проживание каких-либо наций, это максимальный уровень данного показателя с начала замеров в 2004 году.
При этом большинство опрошенных (69%) считают, что российскому правительству следует ограничивать поток приезжих, четверть россиян (24%) считают, что не следует ставить административных барьеров на пути потока приезжих, а наоборот – пытаться использовать его на благо России. При этом пик поддержки ограничений проходился на 2016 год (80%) и с тех пор этот показатель несколько снизился.
Большинство россиян (68%) считают, что нелегальных иммигрантов из стран «ближнего зарубежья» следует выдворять за пределы России, четверть опрошенных (24%) убеждены, что в таких случаях иммигрантов следует легализовать и помогать получить работу и ассимилироваться в России. При этом в 2015 году доли россиян придерживавшихся этих позиций были практически равны и составляли 43% и 41% соответственно. С тех пор поддержка идеи выдворения нелегальных мигрантов за пределы страны вновь выросла, однако максимальный показатель, наблюдавшийся в 2013 году, пока не достигнут.
Подавляющее большинство россиян (89%) говорят, что они «редко» и «никогда/ практически никогда» чувствуют враждебность к себе со стороны людей других национальностей. И столько же – же 89% «редко» и «никогда/практически никогда» чувствуют враждебность к людям других национальностей. Это самый низкий уровень враждебности с 2002 года, когда 89% не испытывали враждебности к людям других национальностей, и 94% не ощущали такого в свой адрес.
Пиковые значения показателя «враждебности» фиксировались в 2010-2013 годах. В отношении людей других национальностей — на уровне 18-20% (сумма ответов «очень часто» и «довольно часто»). К себе со стороны людей других национальностей — на уровне 16-18% (сумма ответов «очень часто» и «довольно часто»).
Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к себе со стороны людей других национальностей? (Таблица)
|Июль 2002
|Август 2004
|Октябрь 2005
|Август 2006
|Август 2007
|Октябрь 2008
|Ноябрь 2009
|Август 2010
|Август 2011
|Сентябрь 2012
|Октябрь 2013
|Июль 2014
|Август 2015
|Август 2016
|Ноябрь 2016
|Июль 2017
|Июнь 2018
|Апрель 2024
|очень часто
|1
|4
|3
|2
|4
|3
|1
|3
|4
|4
|4
|4
|4
|3
|2
|3
|3
|3
|довольно часто
|3
|10
|9
|8
|11
|9
|9
|13
|14
|13
|13
|10
|12
|16
|9
|6
|7
|6
|редко
|20
|29
|26
|27
|29
|26
|27
|25
|27
|31
|35
|30
|30
|41
|36
|25
|21
|24
|никогда/практически никогда
|74
|56
|61
|60
|53
|57
|60
|55
|50
|45
|45
|53
|51
|38
|51
|61
|67
|65
|затрудняюсь ответить
|2
|1
|2
|3
|3
|4
|2
|4
|4
|7
|4
|3
|3
|3
|3
|4
|2
|2
Чувствуете ли Вы в настоящее время враждебность к людям других национальностей? (Таблица)
|Июль 2002
|Август 2004
|Октябрь 2005
|Август 2006
|Август 2007
|Октябрь 2008
|Ноябрь 2009
|Август 2010
|Август 2011
|Сентябрь 2012
|Октябрь 2013
|Июль 2014
|Август 2015
|Август 2016
|Ноябрь 2016
|Июль 2017
|Июнь 2018
|Апрель 2024
|очень часто
|2
|4
|4
|3
|3
|2
|1
|4
|6
|4
|6
|3
|2
|0
|0
|2
|3
|3
|довольно часто
|7
|13
|9
|8
|9
|8
|9
|15
|14
|14
|14
|11
|11
|0
|0
|8
|8
|7
|редко
|29
|29
|25
|27
|31
|32
|30
|25
|26
|32
|39
|33
|38
|0
|0
|28
|24
|26
|никогда/практически никогда
|60
|52
|60
|59
|53
|55
|56
|52
|49
|44
|37
|50
|46
|0
|0
|57
|63
|63
|затрудняюсь ответить
|2
|2
|2
|3
|3
|4
|3
|4
|6
|6
|4
|3
|4
|0
|0
|5
|3
|1
Большинство опрошенных (78%) не ощущают межнациональной напряженности в месте своего проживания. Только каждый пятый (19%) отметил такую напряженность. В целом, еще ни разу с 2005 года доля россиян ощущавших межнациональную напряженность не превышала половины опрошенных. Сильнее всего сближались данные показатели в октябре 2013 года, когда мнения разделялись практически поровну – 43% ощущали напряженность и 52% — нет.
Ощущается ли сейчас в том городе, районе, где Вы живете, межнациональная напряженность? (Таблица)
|Ноябрь 2005
|Апрель 2006
|Ноябрь 2006
|Апрель 2007
|Декабрь 2008
|Декабрь 2010
|Декабрь 2011
|Ноябрь 2012
|Октябрь 2013
|Июль 2014
|Август 2015
|Август 2016
|Июль 2017
|Декабрь 2018
|Апрель 2024
|определенно да
|5
|4
|7
|4
|7
|7
|3
|5
|10
|3
|6
|3
|2
|2
|5
|скорее да
|21
|18
|23
|18
|20
|19
|21
|24
|33
|20
|16
|15
|10
|11
|14
|скорее нет
|44
|44
|39
|46
|41
|46
|46
|46
|39
|50
|45
|46
|45
|41
|31
|определенно нет
|26
|30
|24
|27
|24
|20
|24
|20
|13
|21
|28
|33
|37
|44
|47
|затрудняюсь ответить
|4
|4
|6
|4
|7
|8
|6
|6
|5
|5
|5
|3
|7
|2
|3
Более половины опрошенных (58%) считает, что «кровопролитные конфликты на национальной почве» в нашей стране маловероятны, со времени последнего замера эта доля несколько снизилась. При этом треть россиян (34%) придерживается противоположного мнения.
С 2002 года только дважды — в 2011 и 2013 году — количество респондентов, которые допускали возможность столкновений на национальной почве превышало долю тех, кто считали, что такие выступления невозможны.
На всем протяжении замеров респонденты демонстрировали довольно сильную убежденность, что в месте проживания респондентов массовые столкновения на национальной почве невозможны (минимальный уровень составлял 63% в 2011 и 2013 годах). На сегодняшний день такого мнения придерживаются 80% россиян.
Возможны ли в настоящее время в России массовые кровопролитные столкновения на национальной почве в России в целом? (Таблица)
|Июль 2002
|Июль 2007
|Октябрь 2008
|Ноябрь 2009
|Январь 2011
|Ноябрь 2011
|Ноябрь 2012
|Октябрь 2013
|Июль 2014
|Июль 2015
|Август 2016
|Июль 2017
|Август 2019
|Апрель 2024
|Определенно да
|12
|13
|10
|3
|15
|11
|11
|17
|5
|5
|4
|4
|7
|7
|Скорее да
|37
|37
|29
|20
|41
|28
|32
|45
|19
|20
|21
|15
|24
|27
|Скорее нет
|30
|32
|32
|39
|28
|39
|36
|24
|46
|42
|46
|42
|38
|33
|Определенно нет
|12
|8
|18
|25
|6
|11
|11
|5
|20
|23
|22
|28
|26
|25
|Затрудняюсь ответить
|10
|10
|11
|12
|11
|11
|10
|9
|10
|11
|8
|11
|5
|8
Возможны ли в настоящее время в России массовые кровопролитные столкновения на национальной почве в том месте, где вы живёте? (Таблица)
|Июль 2002
|Июль 2007
|Октябрь 2008
|Ноябрь 2009
|Январь 2011
|Ноябрь 2011
|Ноябрь 2012
|Октябрь 2013
|Июль 2014
|Июль 2015
|Август 2016
|Июль 2017
|Август 2019
|Апрель 2024
|Определенно да
|5
|6
|4
|2
|8
|6
|3
|6
|2
|3
|3
|2
|3
|3
|Скорее да
|19
|16
|16
|8
|22
|14
|20
|19
|11
|11
|9
|6
|12
|12
|Скорее нет
|43
|46
|41
|38
|42
|40
|45
|45
|45
|43
|46
|42
|38
|36
|Определенно нет
|25
|22
|30
|42
|21
|28
|23
|19
|31
|35
|38
|42
|45
|44
|Затрудняюсь ответить
|9
|10
|10
|10
|8
|12
|9
|12
|11
|9
|5
|7
|3
|5
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-Центра проведен 18 по 24 апреля 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого федерального округа независимо, в соответствии с данными Росстата.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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