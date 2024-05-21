Представления о бедности и богатстве, «нормальном» доходе и прожиточном минимуме

Массовые представления россиян об уровне бедности и богатства, «нормальном» доходе и прожиточном минимуме меняются с течением времени. При этом субъективные представления людей отличаются от нормативных.

Приводимые показатели основаны на оценках респондентами своих расходов в расчете на 1 члена семьи и отражают субъективные представления по этим показателям. Приводятся усредненные данные за год, если в году было проведено несколько замеров. Также респондентам задавался вопрос о среднедушевых доходах семьи за прошедший месяц. Для расчета соответствующего показателя из массива были удалены верхний и нижний процентиль.

Мартовский опрос зафиксировал значительный рост всех субъективных оценок доходов по отношению к предыдущему году. На 17 процентных пунктов возросла сумма, которую респонденты считают необходимой для обеспечения прожиточного минимума, на 14 п.п. – сумма, достаточная (по мнению респондентов) для нормального уровня жизни. Также с лета 2023 года существенно возросли доходы, декларируемые самими респондентами в ходе опроса: рост среднедушевых доходов семьи составил 19 процентных пунктов по сравнению с предыдущим замером.

Стоит обратить внимание на разницу между субъективными представлениями о «прожиточном минимуме» и официальными нормативами, которые устанавливаются Росстатом. При этом в 2015-2021 гг расхождение между этими показателями росло особенно быстро.

Массовые представления о «нормальном» доходе и прожиточном минимуме в сравнении со среднедушевым доходом и официальными нормативами (средние значения, тыс. руб.)

Сколько денег нужно в расчете на одного человека в месяц, чтобы жить «нормально»? Какой доход в расчете на одного человека в месяц обеспечивает прожиточный минимум? Среднедушевой доход семьи в месяц (рассчитан по результатам данного опроса) Официальный прожиточный минимум (Росстат) 2024 56,8 (+14%) 32,6 (+17%) 28,7 (+19%) 15,5 2023 49,8 (+7%) 27,8 (+3%) 24,0 (+8%) 14,4 2022 46,5 (+7%) 26,9 (+9%) 22,3 (+14%) 13,9 2021 43,6 24,6 18,6 (2020 -17,7) 11,7 2019 38,1 21,0 16,8 11,2

Соотношение оценок «нормального» дохода (на одного человека) и фактических среднедушевых доходов семьи снижается на протяжении длительного времени. Меньшее соотношение между показателями свидетельствует о сокращении разрыва между уровнем дохода, который россияне считают «нормальным» для жизни, и фактическими показателями собственного дохода.

Разница между границами «богатства» и «бедности» характеризует восприятие социального расслоения. В 2022 и 2023 годах граница «богатства» заметно отодвинулась, сделав этот уровень жизни менее доступным. Граница бедности также поднимается, хотя и заметно меньшими темпами.

При каком среднемесячном денежном доходе в расчете на одного человека семью можно считать … (средние значения, тыс. руб.)

… богатой … бедной 2024 223,1 18,4 2023 195,9 15,9 2022 176,9 16,1 2021 172 13,6 2019 152,7 12,5

В 2024 году 32% россиян оценили собственный доход выше того, который они считают собственным прожиточным минимумом. Этот показатель рассчитывается как доля респондентов, которые располагают большим среднедушевым доходом, чем, по их мнению, необходимо, чтобы обеспечить необходимый уровень жизни. Рост этого показателя, наблюдавшийся с 2021 по 2023 годы, косвенно указывает на увеличение доли респондентов, которые в той или иной степени удовлетворены своим доходом.

В 2024 году, несмотря на быстрый рост доходов россиян, подтвержденный не только выборочными опросами, но и данными Росстата , мы не видим увеличения доли респондентов с доходами, превышающими их субъективные оценки. По-видимому, рост зарплат в значительной степени нивелируется инфляцией.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 по 27 марта 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1628 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии