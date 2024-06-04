Конфликт с Украиной оценки мая 2024 года

Массовые оценки российско-украинского конфликта устойчивы. Более половины опрошенных довольно внимательно следят за ситуацией. Большинство поддерживают действия ВС РФ. Половина опрошенных считают, что следует переходить к мирным переговорам (за продолжение военных действий — 43%, их доля в последние месяцы росла). Однако большинство не готово к уступкам в отношении Украины и эта доля растет. Допустимыми условиями подписания мирного соглашения Россияне считают обмен военнопленными и прекращение огня, совершенно недопустимы – возврат новых регионов и вступление Украины в НАТО. Если бы существовала возможность вернуться в прошлое и отменить или поддержать начало СВО, чуть больше трети опрошенных отменили бы это решение (за последние месяцы их доля несколько сократилась).

Более половины опрошенных (55%) следят в той или иной степени внимательно за ситуацией вокруг Украины (очень внимательно – 19%, довольно внимательно – 36%).

Следят за ситуацией чаще респонденты старшей возрастной группы (55 лет и старше) – 69%, те, кто доверяют телевидению как источнику информации – 62%, жители сел – 60%, те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента – 57%.

О том, что вообще не следят за ситуацией, чаще говорили наиболее молодые респонденты (18-24 года) – 23%, зрители Ютуба – 23%, жители малых городов (менее 100 тысяч человек) – 14%, те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента – 17%.

Большинство опрошенных (79%) поддерживают действия российских вооруженных сил в Украине.

Чаще говорят о поддержке действий ВС России респонденты старшей возрастной группы (55 лет и старше) – 83%, те, кто доверяют телевидению как источнику информации – 87%, жители Москвы – 85%, те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента – 83%.

О том, что не поддерживают действия ВС России, чаще говорили наиболее молодые респонденты (18-24 года) – 26%, зрители Ютуба – 25%, жители малых городов (менее 100 тысяч человек) – 17%, те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента – 54%.

Половина опрошенных (50%) придерживаются мнения, что необходимо начинать мирные переговоры, о необходимости продолжения военных действий говорят 43%.

Чаще говорят о необходимости продолжения военных действий респонденты в возрасте 40-54 лет – 49%, те, кто доверяют телевидению как источнику информации – 49%, жители Москвы – 58%, те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента – 46%.

О том, что необходимо начать мирные переговоры, чаще говорили более молодые респонденты (18-24 года и 25-39 лет) – по 56%, зрители Ютуба – 61%, жители сел – 54%, те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента – 65%.

В рамках опроса был повторно задан вопрос о гипотетической возможности вернуться в прошлое и поддержать или отменить начало СВО. Половина опрошенных сказали, что поддержали бы начало СВО (+ 7 п.п. по сравнению с прошлым замером в октябре 2023).

Чаще говорили о том, что поддержали бы начало СВО, респонденты в возрасте 55 лет и старше – 57%, те, кто доверяют телевидению как источнику информации – 57%, жители Москвы – 61%, те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента – 54%.

О том, что отменили бы начало СВО, чаще говорили более молодые респонденты (18-24 года) – 49%, зрители Ютуба – 53%, жители малых городов (менее 100 тысяч человек) – 43%, те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента – 68%.

Три четверти опрошенных (76%) считают, что Россия не должна идти на уступки Украине ради окончания СВО и подписания мирного соглашения. О том, что России следует пойти на уступки говорят 17%. Это соотношение практически не меняется за последний год с февраля 2023 года.

Чаще говорили о том, что России не следует идти на уступки, респонденты в возрасте 40-54 лет – 79%, те, кто доверяют телевидению как источнику информации – 83%, жители Москвы – 87%, те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента – 82%.

О том, что России следует пойти на уступки, чаще говорили более молодые респонденты (18-24 года) – 23%, зрители Ютуба – 27%, жители сел – 19%, те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента – 45%.

О том какие именно условия заключения мирного соглашения являются предпочтительными, а какие – недопустимыми, вопрос задавался в третий раз, и мнение о прекращении огня, обмене военнопленными и возвращению ЛДНР в состав Украины мало изменялись: подавляющее большинство опрошенных считают предпочтительным или допустимым обмен военнопленными (94%), прекращение огня считают предпочтительным или допустимым более половины (60%) опрошенных, и три четверти опрошенных считают недопустимым возвращение ЛДНР (74%).

По двум другим условиям мнение в обществе менялось – так, с февраля 2023 года на 7 п.п. увеличилась доля опрошенных, считающих недопустимым возвращение Запорожской и Херсонской областей (73% в мае 2024), и на 7 п.п. увеличилась доля опрошенных, считающих недопустимым вступление Украины в НАТО (83% в мае 2024).

Чаще всего о недопустимости прекращения огня между Россией и Украиной говорят респонденты старшего возраста (55 лет и старше) – 31%.

О недопустимости возвращения ЛДНР респонденты в возрасте 55 лет и старше говорят несколько чаще представителей других возрастных групп (79%), такого же мнения придерживаются те, кто одобряют деятельность В.Путина на посту президента – 79%.

О недопустимости возвращения Запорожской и Херсонской областей также чаще говорят респонденты старшего возраста (55 лет и старше) и те, кто одобряет деятельность президента – 75% и 78% соответственно, и те же группы говорят о недопустимости вступления Украины в НАТО – 84% и 86% соответственно.

О допустимости возвращения новых регионов чаще говорят молодые опрошенные (18-24 года) и те, кто не одобряет деятельность В.Путина на посту президента. О допустимости возвращении ЛДНР говорят 31% опрошенных в возрасте 18-24 (9% — предпочтительно) и 33% опрошенных, не одобряющих деятельность президента (в том числе, 19% оценивают это условие как предпочтительное). Возможность возвращения Запорожской и Херсонской областей допускают 27% опрошенных младшей возрастной группы (в том числе 6% — предпочтительно) и 40% тех, кто не одобряет деятельность президента (в т.ч. 28% — предпочтительно). О допустимости вступления Украины в НАТО, как условия мирного соглашения говорили 16% опрошенных в возрасте 18-24 лет (3% — предпочтительно) и 19% опрошенных, не одобряющих деятельность президента (в т.ч. 3% — предпочтительно).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 по 29 мая 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии