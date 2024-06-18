Массовые представления о санкциях Запада

Обеспокоенность санкциями Запада против России постепенно ослабевает. Больше всего вызывает беспокойство блокировка российских золото-валютных резервов. Постепенно снижается число уверенных в том, что санкции затрагивают большинство населения. Преобладает мнение, что санкции не создали серьёзных проблем для опрошенных и их семей. Те, кто все же говорит о проблемах, отмечают уход брендов, рост цен, ограничение поездок заграницу, блокировку платежных систем, исчезновение ряда лекарств. При этом почти две трети опрошенных считают, что санкции укрепят нашу страну и станут стимулом для её развития. Большинство считает, что Россия должна продолжать свою политику несмотря на санкции.

В последние два года снижается обеспокоеннсть политическими и экономическими санкциями стран Запада в отношении России (на 17 п.п.). Пик беспокойства приходился на март 2014, когда санкции были только введены, тогда выражали свою обеспокоенность более половины россиян (53%).

Более всего обеспокоены санкциями стран Запада респонденты старшего возраста (25% в возрасте 55 лет и старше), опрошенные, кому едва хвататет на еду (34%), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (46%), а также те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента РФ (57%).

Менее всего обеспокоены западными санкциями опрошенные в возрасте от 25 до 39 лет (23%), респонденты, которые могут позволить себе товары длительного пользования (27%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (26%), а также те, кто одобряет деятельность действующего президента РФ (26%).

Постепенно снижается доля тех, кто обеспокоен уходом из РФ ряда западных компаний – 21% (27% в мае 2022), а также платежных систем “Visa” и “MasterCard” – 20% (25% в мае 2022). Остаётся на прежнем уровне беспокойство из-за отмены российских культурных мероприятий за рубежом (26%), ограничений перелётов в западные страны для российских авиакомпаний (19%), персональных санкций против крупных российских бизнесменов (8%). Одновременно с этим несколько выросла доля тех, кто обеспокоен заморозкой части золотовалютных резервов, госсобственности РФ за рубежом – 54% (в июне 2023 – 48%). Нужно отметить, что из перечисленных ограничений именно заморозка золотовалютных резервов и госсобственности по-прежнему беспокоит россиян больше всего.

Мнение россиян разделилось по вопросу о том, кого реально затрагивают западные санкции. Так, 46% опрошенных считают, что санкции затрагивают только узкий круг людей, отвечающих за российскую политику в отношении Украины (доля респондентов, придерживающихся данной позиции растёт с весны 2022 года, тогда так считали 26%), а 45% говорят о том, что они затрагивают широкие слои населения России, доли ответов по данным позициям впервые сравнялись.

Большинство россиян по-прежнему отмечают, что санкции не создали серьёзных проблем для них и их семей (88%), об обратном говорят 11% опрошенных.

Чаще стальных столкнулись с проблемами от введения западных санкций жители Москвы (20%), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (27%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (24%).

Санкции стран Запада не создали никаких проблем в большей для опрошенных 55 лет и старше (75%), жителей сёл и городов до 100 тысяч человек (73%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (73%), тех, кто одобряет деятельность действующего президента РФ (72%).

Опрошенные, для которых санкции стран Запада стран создали какие-либо проблемы, чаще всего отмечали следующее: «уход брендов, невозможность купить товары, закрытие магазинов, заводов» (30%), «рост цент, инфляция» (29%), а также «ограничения на выезд за рубеж» и «закрытие платёжных систем, карт, банков, невозможность оплаты» (по 13% и 12% соответственно).

Большинство россиян считают, что санкции укрепят нашу страну и станут стимулом для её развития (за два года их доля увеличилась на 7%). Почти каждый четвёртый опрошенный придерживается мнения, что санкции никак не повлияли на развитие страны (без изменений за два года наблюдений), ещё 9% говорили о том, что санкции нанесут существенный урон нашей стране (их количество сократилось на 7% с весны 2022 года).

Мнение о том, что санкции нанесут существенный урон нашей стране, распространено среди москвичей (17%), тех, кто считает, что страна движется по неверному пути (31%) и тех, кто не одобряет деятельность президента РФ (37%). Чаще остальных говорят о том, что санкции укрепят страну и станут стимулом к её развитию Москвичи, те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (по 69%), кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (66%).

Большинство россиян считает, что Россия в ответ на санкции должна продолжать свою политику (78%). Придерживаются мнения, что Россия должна искать компромисс и идти на уступки, чтобы уйти из под санкций 14% опрошенных.

Больше всего мнение о том, что Россия должна продолжать свою политику, невзирая на санкции распространено среди опрошенных в возрасте 25-39 лет (80%), респондентов, которые могут позволить себе товары длительного пользования (82%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (86), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (83). О необходимости искать компромисс, идти на уступки, чтобы уйти из под санкций чаще говорили опрошенные до 24 лет (20%), респонденты, которым едва хватает на еду (21%), кто считает, что страна движется по неверному пути (38%), кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (40%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 по 29 мая 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии