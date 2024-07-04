Конфликт с Украиной: основные индикаторы, ответственность, поводы для беспокойства, угроза столкновения с НАТО и применения ядерного оружия

За украинскими событиями продолжают следить довольно внимательно порядка половины опрошенных. Поддержка действий российских вооруженных сил также сохраняется на высоком уровне. Впервые за полгода заметно выросло число сторонников переговоров (до 58%). Большая часть опрошенных считает, что в переговорах больше заинтересована Россия. Две трети опрошенных по-прежнему возлагают ответственность за происходящее на США и НАТО, убежденность в этом за год выросла. Половина допускает перерастание конфликта в прямое столкновение России и НАТО. Военные действия в основном вызывают у россиян гордость за Россию (48%) или тревогу, страх и ужас (33%), эти чувства преобладают у респондентов с начала конфликта. Большинство опрошенных обеспокоены обстрелами российских территорий со стороны Украины, угрозой применения ядерного оружия и поставками западной военной техники. Каждый третий допускает, что применение ядерного оружия Россией в ходе конфликта может быть оправданным.

Внимание к украинским событиям стабилизировалось после небольшого всплеска в марте 2024 года, так, 19% опрошенных очень внимательно следят за ситуацией вокруг Украины, каждый третий – довольно внимательно, ещё 31% следят без особого внимания, 15% респондентов не следят вовсе.

Внимательнее всего следят за ситуацией вокруг Украины мужчины (58%), респонденты старшего возраста (68% в возрастной группе 55 лет и старше), а также телезрители (60%). Менее внимательно следят женщины (49%), опрошенные до 24 лет (30%), респонденты, получающие информацию из социальных сетей, телеграм-каналов, ютуб-каналов (по 49%).

Следите ли Вы за ситуацией вокруг Украины? (полная таблица)

мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 ноя.22 дек.22 янв.23 фев.23 мар.23 апр.23 май.23 июн.23 июл.23 авг.23 сен.23 окт.23 ноя.23 дек.23 янв.24 фев.24 мар.24 апр.24 май.24 июн.24 Очень внимательно 29 26 22 24 25 21 32 23 27 22 24 21 24 21 20 23 17 18 20 18 19 20 20 22 21 19 19 Довольно внимательно 35 33 34 31 31 30 34 35 32 35 32 32 31 33 34 36 31 30 29 35 34 34 31 38 32 36 35 Без особого внимания 27 29 33 32 32 34 25 29 30 32 32 32 32 33 34 31 34 37 35 34 32 35 36 29 34 32 31 Вообще не слежу 8 10 10 13 11 14 8 11 11 11 11 15 13 12 12 9 17 15 15 13 14 11 12 11 12 12 15 Ничего не слышал(а) о ней 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

Уровень поддержки действий российских вооружённых сил в Украине остаётся высоким: 44% – определённо поддерживают, 33% – скорее поддерживают. Не поддерживают – в совокупности 17% россиян.

Чаще других поддерживают действия российской армии опрошенные в возрасте 55 лет и старше (84%), респонденты, которым едва хватает на одежду и которые могут позволить себе товары длительного пользования (по 78%), которые считают, что дела в стране идут в правильном направлении (86%), которые одобряют деятельность В. Путина на посту президента (84%), а также те, кто доверяет информации по телевидению (87%).

Реже остальных поддерживают дейсвия российских военных опрошенные до 24 лет (59%), малообеспеченные россияне (69%), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (41%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (32%), опрошенные, которые доверяют информации из ютуб-каналов (66%).

Вы лично поддерживаете или нет действия российских вооруженных сил в Украине? (полная таблица)

фев.22 мар.22 апр.22 май.22 июн.22 июл.22 авг.22 сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 янв.23 фев.23 мар.23 апр.23 май.23 июн.23 июл.23 авг.23 сен.23 окт.23 ноя.23 дек.23 янв.24 фев.24 мар.24 апр.24 май.24 июн.24 Определенно да 48 53 45 47 47 48 46 44 44 42 41 45 48 41 43 43 40 45 38 41 45 39 45 42 46 48 45 48 44 Скорее да 20 28 29 30 28 28 30 28 29 32 30 30 29 31 32 33 33 30 32 32 31 35 31 35 30 28 30 31 33 Скорее нет 8 8 8 8 11 10 8 11 11 11 10 10 10 11 7 10 10 10 12 11 9 11 9 9 9 9 9 8 10 Определенно нет 15 6 11 9 9 8 9 10 9 9 11 9 7 9 9 8 9 8 9 9 7 7 9 7 7 7 8 7 7 Затрудняюсь ответить 9 6 7 6 5 7 7 8 8 7 8 6 6 8 9 6 8 7 10 8 8 8 7 8 8 9 9 6 6

Военные действия России в Украине в основном вызывают у россиян гордость за Россию (48%) или тревогу, страх и ужас (33%), эти чувства преобладают у респондентов с начала конфликта. С сентября прошлого года постепенно растёт доля россиян, которые испытывающих гордость за страну (рост на 10 п.п.). Стоит отметить, что в этом вопросе возможен множественный выбор (один человек мог выбрать несколько вариантов ответа), поэтому сумма ответов по столбцу превышает 100%. Также это означает, что нельзя просто складывать полученные ответы. Так, совокупная доля респондентов, отметивших у себя негативные эмоций, в последнем замере составила 44%. Совокупная доля респондентов, отметивших позитивные эмоции, составила 52%.

Какие чувства у Вас вызывают военные действия России в Украине? (полная таблица)

фев.22 мар.22 авг.22 ноя.22 мар.23 июн.23 сен.23 ноя.23 июн.24 Гнев, возмущение 8 8 11 11 10 8 14 10 10 Стыд 5 5 7 6 6 8 6 5 4 Подавленность, оцепенение 6 6 6 7 6 5 6 5 5 Тревогу, страх, ужас 31 31 31 34 35 32 34 32 33 Шок 12 12 12 11 10 11 11 10 9 Удовлетворение, радость 7 7 7 5 5 7 4 5 7 Воодушевление 7 7 8 5 5 6 5 6 7 Гордость за Россию 51 51 48 42 43 43 38 45 48 Другое 4 4 4 3 4 5 2 3 3 Никаких особых чувств 8 8 11 8 10 8 9 10 9

Более половины россиян выступают за проведение мирных переговоров (58%, что является максимальным показателем, предыдущие пики приходились на октябрь 2022 года и ноябрь 2023 года — по 57%). Число сторонников переговоров заметно выросло впервые за полгода — после снижения в конце 2023 года. При этом 37% опрошенных считают, что нужно продолжать военные действия.

Мнение о необходимости перехода к мирным переговорам чаще остальных декларируют женщины (64%), молодые россияне (66% в возрасте от 18 до 24 лет), те, кому едва хватает на еду (64%), жители сёл (65%), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (77%), опрошенные, не одобряющие деятельность В. Путина на посту президента (75%), те, кто доверяет информации из ютуб-каналов (65%).

Мнение о продолжении военных действий чаще остальных декларируют мужчины (47%), опрошенные в возрасте 55 лет и старше (40%), более обеспеченные россияне (40% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители Москвы (56%), респонденты, считающие, что дела в стране идут в правильном направлении (44%), опрошенные, одобряющие деятельность действующего президента (40%), те, кто доверяет информации из телевидения (42%).

Как Вы считаете, сейчас следует продолжать военные действия или начать мирные переговоры? (полная таблица)

сен.22 окт.22 ноя.22 дек.22 фев.23 мар.23 апр.23 май.23 июн.23 июл.23 авг.23 сен.23 окт.23 ноя.23 дек.23 янв.24 фев.24 мар.24 апр.24 май.24 июн.24 Определенно продолжать военные действия 29 22 24 27 27 26 26 30 26 25 24 25 24 21 25 24 26 27 26 26 23 Скорее продолжать военные действия 15 14 17 13 16 16 13 18 14 16 14 14 13 15 15 16 13 13 13 17 14 Скорее начать мирные переговоры 27 31 31 29 29 29 29 28 30 27 27 28 32 33 31 31 29 26 29 30 34 Определенно начать мирные переговоры 21 26 22 21 21 19 23 17 23 24 23 23 24 24 22 21 23 22 22 20 24 Затрудняюсь ответить 8 7 6 10 7 11 11 7 7 8 12 11 7 7 7 9 9 13 10 8 6

За прошедший год практически не изменилось мнение россиян по вопросу о том, кто больше заинтересован в проведении мирных переговоров. Сегодня, как и год назад, около 40% респондентов говорят, что в первую очередь заинтересована Россия, почти каждый четвёртый отвечает, что Украина, и около 30% опрошенных, что обе стороны в равной мере.

Чаще придерживаются мнения, что сейчас больше Россия заинтересована в проведении мирных переговоров, опрошенные в возрастной группе 55 лет и старше (46%), жители сёл и городов до 100 тысяч человек (по 47%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (43%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (43%), а также те, кто доверяет информации по телевидению (47%).

Чаще придерживаются мнения, что Украина более заинтересована в переговорах, чем Россия, опрошенные до 54 лет (по 22% во всех возрастных группах), москвичи (34%), те, кто доверяет информации из ютуб-каналов (30%).

Две трети россиян (65%) возлагают ответственность за гибель людей и разрушения в Украине на США и страны НАТО, за прошедший год доля опрошенных с таким мнением несколько выросла (на 10 п.п.). Каждый десятый считает ответственной Украину, 8% респондентов – никого конкретно, ещё 6% говорят, что ответственность лежит на России.

Ответственность за гибель людей и разрушения в Украине возлагают на США и страны НАТО прежде всего опрошенные в возрасте 55 лет и старше (74%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (72%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (70%), те, кто доверяет информации из телевидения (74%).

Чаще других говорят о том, что ответственность за гибель людей и разрушения в Украине лежит на России, молодые россияне (12% в возрасте 18-24 года), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (20%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (31%), те, кто доверяет информации из ютуб-каналов (12%).

Уверенность в том, что ситуация на Украине может перерасти в вооружённый конфликт между Россией и странами НАТО, к июню 2024 год снова выросла (после снижения в начале года). Доля людей, придерживающихся такого мнения, примерно соответствует уровню июня прошлого года. Больше половины опрошенных (58%) сегодня считают возможным вооруженный конфликт России и НАТО. Об обратном говорят 29% респондентов.

Уровень обеспокоенности в связи с событиями на Украине среди россиян не снижается. Так, более всего опрошенных обеспокоят обстрелы российских территорий (по 95% – обстрелы приграничных и не граничащих с зоной СВО районов). Опрошенные чуть менее обеспокоены угрозой применения ядерного оружия и поставками странами Запада вооружений для украинской армии (по 86%).

В июне 2024 года доля россиян, которые считают, что использование Россией ядерного оружия в ходе текущего конфликта может быть оправданным, увеличилась до трети опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 52% опрошенных.

Чаще других считают, что применение ядерного оружия в ходе текущего конфликта может быть оправданным, респонденты в возрасте 25-39 лет, 55 лет и старше (35%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (36%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (36%), те, кто доверяет информации из телевидения (41%).

Мнение о том, что использование ядерного оружия не может быть оправдано, более распространено среди молодых россиян (63% в возрасте 18-24 года), тех, кто считает, что страна движется по неверному пути (64%), тех, кто не одобряет деятельность действующего президента (72%), тех, кто доверяет информации из ютуб-каналов – 55%.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 по 27 июня 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1627 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии