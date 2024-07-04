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Конфликт с Украиной: основные индикаторы, ответственность, поводы для беспокойства, угроза столкновения с НАТО и применения ядерного оружия

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+

За украинскими событиями продолжают следить довольно внимательно порядка половины опрошенных. Поддержка действий российских вооруженных сил также сохраняется на высоком уровне. Впервые за полгода заметно выросло число сторонников переговоров (до 58%). Большая часть опрошенных считает, что в переговорах больше заинтересована Россия. Две трети опрошенных по-прежнему возлагают ответственность за происходящее на США и НАТО, убежденность в этом за год выросла. Половина допускает перерастание конфликта в прямое столкновение  России и НАТО. Военные действия в основном вызывают у россиян гордость за Россию (48%) или тревогу, страх и ужас (33%), эти чувства преобладают у респондентов с начала конфликта. Большинство опрошенных обеспокоены обстрелами российских территорий со стороны Украины, угрозой применения ядерного оружия и поставками западной военной техники. Каждый третий допускает, что применение ядерного оружия Россией в ходе конфликта может быть оправданным.

Внимание к украинским событиям стабилизировалось после небольшого всплеска в марте 2024 года, так, 19% опрошенных очень внимательно следят за ситуацией вокруг Украины, каждый третий – довольно внимательно, ещё 31% следят без особого внимания, 15% респондентов не следят вовсе.

Внимательнее всего следят за ситуацией вокруг Украины мужчины (58%), респонденты старшего возраста (68% в возрастной группе 55 лет и старше), а также телезрители (60%). Менее внимательно следят женщины (49%), опрошенные до 24 лет (30%), респонденты, получающие информацию из социальных сетей, телеграм-каналов, ютуб-каналов (по 49%).

Следите ли Вы за ситуацией вокруг Украины? (полная таблица)

мар.22апр.22май.22июн.22июл.22авг.22сен.22ноя.22дек.22янв.23фев.23мар.23апр.23май.23июн.23июл.23авг.23сен.23окт.23ноя.23дек.23янв.24фев.24мар.24апр.24май.24июн.24
Очень внимательно292622242521322327222421242120231718201819202022211919
Довольно внимательно353334313130343532353232313334363130293534343138323635
Без особого внимания272933323234252930323232323334313437353432353629343231
Вообще не слежу810101311148111111111513121291715151314111211121215
Ничего не слышал(а) о ней221111111111111111111111110

Уровень поддержки действий российских вооружённых сил в Украине остаётся высоким: 44% – определённо поддерживают, 33% – скорее поддерживают. Не поддерживают – в совокупности 17% россиян.

Чаще других поддерживают действия российской армии опрошенные в возрасте 55 лет и старше (84%), респонденты, которым едва хватает на одежду и которые могут позволить себе товары длительного пользования (по 78%), которые считают, что дела в стране идут в правильном направлении (86%), которые одобряют деятельность В. Путина на посту президента (84%), а также те, кто доверяет информации по телевидению (87%).

Реже остальных поддерживают дейсвия российских военных опрошенные до 24 лет (59%), малообеспеченные россияне (69%), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (41%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (32%), опрошенные, которые доверяют информации из ютуб-каналов (66%).

Вы лично поддерживаете или нет действия российских вооруженных сил в Украине? (полная таблица)

фев.22мар.22апр.22май.22июн.22июл.22авг.22сен.22окт.22ноя.22дек.22янв.23фев.23мар.23апр.23май.23июн.23июл.23авг.23сен.23окт.23ноя.23дек.23янв.24фев.24мар.24апр.24май.24июн.24
Определенно да4853454747484644444241454841434340453841453945424648454844
Скорее да2028293028283028293230302931323333303232313531353028303133
Скорее нет888811108111111101010117101010121191199999810
Определенно нет156119989109911979989899779777877
Затрудняюсь ответить967657788786689687108887889966

Военные действия России в Украине в основном вызывают у россиян гордость за Россию (48%) или тревогу, страх и ужас (33%), эти чувства преобладают у респондентов с начала конфликта. С сентября прошлого года постепенно растёт доля россиян, которые испытывающих гордость за страну (рост на 10 п.п.). Стоит отметить, что в этом вопросе возможен множественный выбор (один человек мог выбрать несколько вариантов ответа), поэтому сумма ответов по столбцу превышает 100%. Также это означает, что нельзя просто складывать полученные ответы. Так, совокупная доля респондентов, отметивших у себя негативные эмоций, в последнем замере составила 44%. Совокупная доля респондентов, отметивших позитивные эмоции, составила 52%.

Какие чувства у Вас вызывают военные действия России в Украине? (полная таблица)

фев.22мар.22авг.22ноя.22мар.23июн.23сен.23ноя.23июн.24
Гнев, возмущение881111108141010
Стыд557668654
Подавленность, оцепенение666765655
Тревогу, страх, ужас313131343532343233
Шок12121211101111109
Удовлетворение, радость777557457
Воодушевление778556567
Гордость за Россию515148424343384548
Другое444345233
Никаких особых чувств881181089109

Более половины россиян выступают за проведение мирных переговоров (58%, что является максимальным показателем, предыдущие пики приходились на октябрь 2022 года и ноябрь 2023 года — по 57%). Число сторонников переговоров заметно выросло впервые за полгода — после снижения в конце 2023 года. При этом 37% опрошенных считают, что нужно продолжать военные действия.

Мнение о необходимости перехода к мирным переговорам чаще остальных декларируют женщины (64%), молодые россияне (66% в возрасте от 18 до 24 лет), те, кому едва хватает на еду (64%), жители сёл (65%), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (77%), опрошенные, не одобряющие деятельность В. Путина на посту президента (75%), те, кто доверяет информации из ютуб-каналов (65%).

Мнение о продолжении военных действий чаще остальных декларируют мужчины (47%), опрошенные в возрасте 55 лет и старше (40%), более обеспеченные россияне (40% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), жители Москвы (56%), респонденты, считающие, что дела в стране идут в правильном направлении (44%), опрошенные, одобряющие деятельность действующего президента (40%), те, кто доверяет информации из телевидения (42%).

Как Вы считаете, сейчас следует продолжать военные действия или начать мирные переговоры? (полная таблица)

сен.22окт.22ноя.22дек.22фев.23мар.23апр.23май.23июн.23июл.23авг.23сен.23окт.23ноя.23дек.23янв.24фев.24мар.24апр.24май.24июн.24
Определенно продолжать военные действия292224272726263026252425242125242627262623
Скорее продолжать военные действия151417131616131814161414131515161313131714
Скорее начать мирные переговоры273131292929292830272728323331312926293034
Определенно начать мирные переговоры212622212119231723242323242422212322222024
Затрудняюсь ответить8761071111778121177799131086

За прошедший год практически не изменилось мнение россиян по вопросу о том, кто больше заинтересован в проведении мирных переговоров. Сегодня, как и год назад, около 40% респондентов говорят, что в первую очередь заинтересована Россия, почти каждый четвёртый отвечает, что Украина, и около 30% опрошенных, что обе стороны в равной мере.

Чаще придерживаются мнения, что сейчас больше Россия заинтересована в проведении мирных переговоров, опрошенные в возрастной группе 55 лет и старше (46%), жители сёл и городов до 100 тысяч человек (по 47%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (43%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (43%), а также те, кто доверяет информации по телевидению (47%).

Чаще придерживаются мнения, что Украина более заинтересована в переговорах, чем Россия, опрошенные до 54 лет (по 22% во всех возрастных группах), москвичи (34%), те, кто доверяет информации из ютуб-каналов (30%).

Две трети россиян (65%) возлагают ответственность за гибель людей и разрушения в Украине на США и страны НАТО, за прошедший год доля опрошенных с таким мнением несколько выросла (на 10 п.п.). Каждый десятый считает ответственной Украину, 8% респондентов – никого конкретно, ещё 6% говорят, что ответственность лежит на России.

Ответственность за гибель людей и разрушения в Украине возлагают на США и страны НАТО прежде всего опрошенные в возрасте 55 лет и старше (74%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (72%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (70%), те, кто доверяет информации из телевидения (74%).

Чаще других говорят о том, что ответственность за гибель людей и разрушения в Украине лежит на России, молодые россияне (12% в возрасте 18-24 года), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (20%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (31%), те, кто доверяет информации из ютуб-каналов (12%).

Уверенность в том, что ситуация на Украине может перерасти в вооружённый конфликт между Россией и странами НАТО, к июню 2024 год снова выросла (после снижения в начале года). Доля людей, придерживающихся такого мнения, примерно соответствует уровню июня прошлого года. Больше половины опрошенных (58%) сегодня считают возможным вооруженный конфликт России и НАТО. Об обратном говорят 29% респондентов.

Уровень обеспокоенности в связи с событиями на Украине среди россиян не снижается. Так, более всего опрошенных обеспокоят обстрелы российских территорий (по 95% – обстрелы приграничных и не граничащих с зоной СВО районов). Опрошенные чуть менее обеспокоены угрозой применения ядерного оружия и поставками странами Запада вооружений для украинской армии (по 86%).

В июне 2024 года  доля россиян, которые считают, что использование Россией ядерного оружия в ходе текущего конфликта может быть оправданным, увеличилась до трети опрошенных. Противоположного мнения придерживаются 52% опрошенных.

Чаще других считают, что применение ядерного оружия в ходе текущего конфликта может быть оправданным, респонденты в возрасте 25-39 лет, 55 лет и старше (35%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (36%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (36%), те, кто доверяет информации из телевидения (41%).

Мнение о том, что использование ядерного оружия не может быть оправдано, более распространено среди молодых россиян (63% в возрасте 18-24 года), тех, кто считает, что страна движется по неверному пути (64%), тех, кто не одобряет деятельность действующего президента (72%), тех, кто доверяет информации из ютуб-каналов – 55%.

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 по 27 июня 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1627 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Подробнее о методологии

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

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