Массовые представления о союзниках и противниках СССР во Второй мировой войне и о том, какая страна внесла наибольший вклад в победу над Германией

Россияне считают основными союзниками СССР в Великой Отечественной войне США, Великобританию и Францию, основными противниками называют Германию, Японию и Италию. Абсолютное большинство россиян — в отличие от населения западных стран — считают, что именно Советский Союз внёс наибольший вклад в победу над Германией. Три четверти опрошенных говорят, что Советский Союз мог бы победить в войне без помощи союзников.

Среди ключевых союзников СССР в Великой Отечественной Войне россияне называют США (47%), Великобританию (46%), Францию (22%). Однако за последние годы снизилась доля опрошенных, которые относят эти страны к союзникам.

К основным противникам СССР в Великой Отечественной войне россияне причисляют Германию (88%), Японию (33%), Италию (28%). Доля опрошенных, которые относят Японию и Италию к противникам снизилась за 19 лет. Одновременно с этим всё больше россиян воспринимают Польшу и Францию как противников по Великой Отечественной Войне.

К 80-й годовщине высадки союзников в Нормандии социологи из YouGov спросили англичан, американцев, французов и немцев о том, какая страна внесла наибольший вклад в победу над Германией. Мы задали вопрос в сходной формулировке в России.

Так, подавляющее большинство россиян считают, что СССР внёс самый большой вклад в победу над Германией в Великой Отечественной войне – 95%. Напротив, большинство американцев (59%) полагают, что наибольший вклад в победу внесли США, и только 13% говорят в этом отношении об СССР.

Во Франции примерно половина опрошенных думают, что именно США внесли наибольший вклад в победу над Германией, ещё 17% думают, что СССР. Мнение жителей Германии разделилось: треть опрошенных считает, что США внесли самый большой вклад в победу и еще треть опрошенных полагает, что СССР.

В Великобритании большая часть опрошенных (39%) говорят о том, что главенствующую роль в противостоянии с Германией сыграла их собственная страна, каждый пятый полагает, что США, и только 15% – СССР.

В последние годы до 72% увеличилась доля россиян, которые считают, что Советский Союз мог бы победить в Великой Отечественной войне и без помощи союзников. Об обратном сегодня говорят 22% опрошенных. Похожее распределение ответов наблюдалось в конце 1990-х — начале 2000-х гг.

Чаще других считают, что СССР мог бы победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников, опрошенные в возрасте 55 лет и старше (80%), москвичи (81%), респонденты с высшим образованием (75%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (76%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (75%), те, кто доверяет информации по телевидению (77%).

Чаще других думают, что Советский Союз не смог бы победить в Великой Отечественной войне без помощи союзников, опрошенные в возрасте 18-24 лет (54%), жители городов более 500 тыс. человек (25%), респонденты с образованием ниже среднего (28%), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (29%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (31%), те, кто доверяет информации из телеграм-каналов (33%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 по 27 июня 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1627 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии