Конфликт с Украиной и нападение на Курскую область: основные показатели в августе 2024 года

Общее внимание к событиям СВО существенно не изменилось с прошлого месяца, за этим более-менее внимательно следят около половины россиян. При этом о событиях в Курской области осведомлены почти все опрошенные. В связи с этим больше всего россиян беспокоит гибель мирных жителей и сам факт нападения на российскую территорию. Большинство опрошенных не ожидают второй волны мобилизации и не видят в ней необходимости, но беспокойство по этому вопросу выросло. Поддержка действий ВС РФ также остается высокой. За последний месяц число сторонников мирных переговоров сократилось, сторонников продолжения военных действий выросло. За последний год четверо из десяти опрошенных собирали вещи или деньги участникам СВО, пятая часть опрошенных участвовали в оказании помощи пострадавшим жителям приграничных регионов.

Уровень внимания к украинским событиям стабилизировался после небольшого всплеска в марте 2024 года, сейчас следят за событиями 52% респондентов (сумма ответов «очень внимательно» и «довольно внимательно»), ещё треть опрошенных (35%) следит без особого внимания, 12% не следят вовсе.

Внимательнее всего следят за ситуацией вокруг Украины мужчины (55%), респонденты старшего возраста (62% в возрастной группе 55 лет и старше), телезрители (60%), а также те, кто поддерживает действия российских войск в Украине (59%). Менее внимательно наблюдают за происходящим женщины (50%), опрошенные до 24 лет (32%), респонденты, получающие информацию из социальных сетей (38%) и те, кто не поддерживает действия ВС РФ в Украине (30%).

Уровень поддержки действий российских вооружённых сил в Украине остаётся достаточно высоким – 78% (43% – определённо поддерживают и 35% – скорее поддерживают). Не поддерживают – в совокупности 17% россиян (7% — определённо нет, 9% — скорее нет).

Выше уровень поддержки действий российской армии среди мужчин (81%), опрошенных в возрасте 40-54 лет (83%), респондентов, которым едва хватает на одежду, и кто может позволить себе товары длительного пользования (79%), жителей Москвы (85%), респондентов, которые считают, что дела в стране идут в правильном направлении (88%), которые одобряют деятельность В. Путина на посту президента (85%), а также те, кто доверяет телевидению как источнику информации (88%).

Ниже уровень поддержки действий российских военных среди женщин (75%), опрошенных в возрасте 18-24 лет (69%), респондентов, которым едва хватает на еду (72%), жителей городов с населением более 500 тысяч человек (73%), тех, кто считает, что страна движется по неверному пути (51%), тех, кто не одобряет деятельность президента (36%), опрошенных, которые доверяют информации из социальных сетей и ютуб-каналов (по 68%).

После непродолжительного снижения в августе 2024 года вновь выросла доля опрошенных, выступающих за продолжение военных действий – 41% (рост на 7 п.п.). Говорит о необходимости перехода к мирным переговорам каждый второй (падение этой доли респондентов на 8 п.п.).

Мнение о необходимости перехода к мирным переговорам чаще остальных групп разделяют женщины (56%), молодые россияне (66% в возрасте от 18 до 24 лет), респонденты со средним образованием и ниже (58%), те, кому едва хватает на еду (55%), жители сёл (54%), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (70%), опрошенные, не одобряющие деятельность В. Путина на посту президента (74%), те, кто доверяет информации из телеграм-каналов (54%) и те, кто не поддерживает действия российских войск в Украине (86%).

Мнение о необходимости продолжения военных действий чаще остальных разделяют мужчины (52%), опрошенные в возрасте 55 лет и старше (47%), респонденты с высшим образованием (47%), более обеспеченные россияне (43% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), москвичи (61%), респонденты, считающие, что дела в стране идут в правильном направлении (49%), одобряющие деятельность действующего президента (44%), те, кто доверяет информации из телевидения (47%) и те, кто поддерживает действия российских войск в Украине (49%).

Сторонники мирных переговоров чаще всего обосновывают мнение тем, что «много жертв, людей гибнет» — 48%, «чтобы закончилась война» и «война никому не нужна, надоела, устали» — по 13%, «людям нужен мир, лучше плохой мир, чем война» — 7%.

Те, кто считает, что сейчас необходимо продолжать военные действия чаще всего говорят о необходимости «довести до конца, закончить начатое» — 42%, «уничтожить, искоренить фашизм, нацизм» — 18%, «мирные переговоры бесполезны, ник чему не приведут» — 17%, «необходимо защитить, обезопасить Россию» — 10%.

Собирали деньги, вещи в помощь участникам спецоперации, как и год назад, 40% россиян. Каждый пятый опрошенный собирал деньги, вещи в помощь жителям приграничных российских регионов, пострадавшим от военных действий, ещё 15% респондентов собирали деньги, вещи в помощь беженцам из Украины и новых регионов.

Абсолютное большинство россиян (94%) знают о недавней атаке вооружённых сил Украины на Курскую область: 51% респондентов внимательно следят за развитием событий, 43% опрошенных что-то слышали, но не в деталях, ещё 6% ничего об этом не слышали.

Почти всех опрошенных беспокоит атака со стороны вооружённых сил Украины на Курскую область – 91% (очень беспокоит – 63%, скорее беспокоит – 28%), не беспокоят данные события в совокупности 9% респондентов. В первую очередь причинами для беспокойства выступают «жертвы среди мирного населения» (41%), «нападение на территорию России» (25%), а также «слабость и неподготовленность властей» (11%).

За полгода несколько выросла доля россиян, которые ожидают объявления второй волны мобилизации в ближайшие месяцы – 24% (+ 6 п.п.), говорят об обратном более половины опрошенных – 57%, их число сократилось на 8 п.п., ещё 19% затруднились с ответом на вопрос.

Чаще других ожидают объявления второй волны мобилизации в ближайшие месяцы респонденты, кому едва хватает на еду (32%), те, кто считают, что дела в стране идут по неверному пути (37%), те, кто не одобряют деятельность В. Путина на посту президента (40%), те, кто доверяют информации из ютуб-каналов (40%), те, кто не поддерживают действия российских вооружённых сил в Украине (33%).

Большинство россиян (60%) не видят необходимости в ближайшие месяцы начинать вторую волну мобилизации, однако их число снизилось на 9 п.п. по сравнению с февралём 2024 года. Считают, что такая необходимость есть 18% опрошенных.

Больше других говорят о необходимости начать в ближайшие месяцы вторую волну мобилизации опрошенные в возрасте 55 лет и старше (20%), респонденты, которым едва хватает на еду (22%), те, кто поддерживает действия российских вооружённых сил в Украине (19%)

Больше говорят о том, что необходимости начать в ближайшие месяцы мобилизации нет опрошенные до 24 лет (12%), респонденты, которые могут позволить себе товары длительного пользования (15%), те, кто не поддерживает действия ВС РФ в Украине (16%).

Вырос уровень опасения объявления всеобщей мобилизации в России на фоне военных действий в Украине – 46%, однако пик опасений приходился на сентябрь 2022 тогда, тогда о своих опасениях говорили две трети россиян. Не опасаются объявления всеобщей мобилизации почти половина опрошенных – 48%.

Чаще других опасаются возможной всеобщей мобилизации женщины (58%), молодые опрошенные до 24 лет (55%), респонденты, которым едва хватает на еду (49%), те, кто считают, что дела в стране идут по неверному пути (60%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (58%), те, кто доверяет информации из ютуб-каналов (54%), те, кто не поддерживают действия ВС РФ в Украине (55%).

Около половины россиян считают, что наличие у кандидата боевого опыта СВО никак не повлияет на его шансы быть избранным (47%), ещё 40% опрошенных полагают, что это скорее повышает его шансы и только 5% респондентов ответили, что боевой опыт скорее понизит его шансы быть избранным.

Мнение о том, что наличие у кандидата на выборах боевого опыта СВО скорее повысит его шансы быть избранным больше распространено среди респондентов в возрасте 55 лет и старше (47%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (46%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (42%), телезрителей (47%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 22 по 28августа 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1619 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии