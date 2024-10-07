Массовые представления о палестино-израильском конфликте в России и США

Сравнительное исследование Левада-Центра и Chicago Council on Global Affairs показывает, что около половины опрошенных как россиян, так и американцев не выражают симпатии ни одной из сторон палестиено-израильского конфликта, однако поддержка израильской стороны выше в США, а палестинской — в России. Россияне считают действия ХАМАС неоправданными или затрудняются сформулировать свое отношение, в то время как большинство американцев считают действия ХАМАС неоправданными. При этом большинство россиян считают неоправданными действия Израиля, тогда как в американском обществе нет однозначного мнения по этому вопросу. Около половины опрошенных в обеих странах выступают за создание независимого палестинского государства, хотя в США также высока доля респондентов, которые выступают против этого. Опрошенные в России возлагают основную ответственность за происходящее на Ближнем Востоке на США и в меньшей степени на Израиль.

О прошлогоднем обострении палестино-израильского конфликта осведомлены большинство россиян (81%), в том числе каждый пятый (19%) внимательно следит за развитием событий, ещё 62% респондентов что-то слышали, но не в деталях. Впервые об этом узнали в момент проведения исследования 18% опрошенных.

Внимательнее всего следят за развитием событий мужчины (86%), респонденты старшего возраста (55 лет и старше) — 88%, опрошенные с высшим образованием (86%), москвичи (95%).

Четверо из десяти россиян считают действия ХАМАС 7 октября 2023 года неоправданными, об обратном говорит 18% опрошенных, 42% респондентов затрудняются ответить. Иначе выглядит общественное мнение в США, где опрошенные чаще полагают, что действия ХАМАС 7 октября 2023 года были неоправданными (67%) и практически никто не говорит об оправданном характере действий ХАМАС — 3%.

Размышляя о военных действиях Израиля в Газе, большинство россиян (59%), в отличие от американцев, считают, что «Израиль зашёл слишком далеко и его военные действия не оправданы». Опрошенные в США чаще россиян говорят о том, что Израиль защищает свои интересы и его военные действия оправданы (32% и 14% соответственно). Но в целом общественное мнение в США по данному вопросу однозначно не сформировалось, и ни одна из позиций не доминирует, высока доля затруднившихся с ответом.

Россияне чаще возлагают ответственность за продолжение кровопролития и нестабильность на ближнем востоке на США/страны НАТО – 38% (снижение на 7 п.п. с октября 2023) и Израиль – 22% (рост на 10 п.п. с октября 2023 года). Говорят об ответственности ХАМАС/Палестинской стороны 8% опрошенных, ещё 9% респондентов считают, что никто конкретно.

Мнение о том, что США/страны НАТО несут основную ответственность за продолжение кровопролития и нестабильность на Ближнем Востоке, больше других разделяют опрошенные старшего возраста (44% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше) малообеспеченные респонденты (44%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (40%), а также те, кто доверяет информации из телевидения (44%).

Чаще других считают ответственной стороной Израиль мужчины (27%), опрошенные старшего возраста (26% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (25%), а также те, кто доверяет информации из ютуб-каналов (31%).

Больше других возлагают ответственность за происходящее на ХАМАС/Палестинскую сторону молодые опрошенные до 24 лет (13%), более обеспеченные респонденты (10% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (13%), а также те, кто доверяет информации из ютуб-каналов (13%).

На протяжении 26 лет социологических наблюдений большинство россиян не поддерживают ни одну из сторон в палестино-израильском конфликте: в сентябре 2024 года об этом говорили 57% опрошенных. С 2011 года постепенно увеличивается доля респондентов, чьи симпатии на стороне палестинцев – 28% (рост на 22 п.п.) и одновременно с этим снижается число опрошенных, которые поддерживают израильтян – 6% (снижение на 9 п.п. с 2012 года).

В США также половина респондентов (56%) не занимает какую-либо из сторон конфликта, однако опрошенные чаще выражают симпатии израильтянам (31%), чем палестинцам (11%).

О своих симпатиях палестинской стороне чаще говорили мужчины (35%), опрошенные старшего возраста (37% среди опрошенных в возрасте 55 лет), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (32%), те, кто доверяет информации из телевидения и ютуб-каналов (33%).

О симпатиях израильской стороне в России чаще говорят молодые люди до 24 лет (9%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (8%), а также зрители ютуб-каналов (10%).

Половина опрошенных россиян (49%), как и половина респондентов в США (49%), поддерживает создание независимого палестинского государства. Однако среди опрошенных американцев почти половина респондентов выступает против такого решения (41%), в то время как в России об этом говорят лишь 14% опрошенных (при этом в России велика доля затруднившихся с ответом на этот вопрос — 38%).

Половина россиян (51%) сейчас плохо относятся к Израилю, с 2018 года доля респондентов с таким мнением выросла на 34 п.п. О положительном отношении к Израилю говорят 27% опрошенных, с 2018 года количество респондентов, разделяющих такое мнение, снизилось на 32 п.п.

Более позитивно относятся к Израилю молодёжь до 24 лет (36%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (32%), те, кто доверяет социальным сетям как источнику информации (34%).

Более негативно относятся к Израилю опрошенные старшего возраста (60% среди тех, кому 55 лет и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (55%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (55%).

МЕТОДОЛОГИЯ РОССИЙСКОГО ОПРОСА Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 26 сентября по 2 октября 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1606 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%Подробнее о методологии

МЕТОДОЛОГИЯ АМЕРИКАНСКОГО ОПРОСА Опрос Chicago Council проводился компанией Ipsos с 21 июня по 1 июля 2024 года с по общенациональной исследовательской онлайн-панели «KnowledgePanel» на английском и испанском языках среди взвешенной национальной выборки из 2106 человек в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех 50 штатах США и округе Колумбия. Статистическая погрешность для полной выборки составляет ±2,3 процентных пункта.