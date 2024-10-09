Конфликт с Украиной: внимание, поддержка, отношение к различным условиям мирного соглашения в сентябре 2024 года

Последние месяцы растёт внимание к украинским событиям. Уровень поддержки действий российской армии остаётся высоким. После существенного снижения доли сторонников переговоров в августе, в сентябре их число подросло. Если бы сегодня президент принял решение прекратить военный конфликт, то его решение поддержало бы большинство россиян, но при условии возвращения присоединённых территорий – только треть опрошенных. Половина респондентов считают, что спецоперация принесло больше вреда, обосновывая это гибелью людей, военными потерями, и большими тратами на СВО. Менее трети считает, что спецоперация принесла больше пользы, имея в виду возвращение территорий, защиту русскоязычного населения Донбасса и укрепление международного положения России. Две трети опрошенных считают, что спецоперация проходит успешно, однако это число снижалось на протяжении года. Большинство россиян не согласны идти на уступки Украине. Предпочтительными условиями мирного договора опрошенные называют обмен военнопленными и немедленное прекращение огня, большинство выступают против возвращения новых территорий и присоединения Украины к НАТО.

Уровень внимания к украинским событиям медленно растёт в последние два месяца после относительно небольшого снижения в июне 2024 года. Сейчас следят за событиями вокруг Украины 55% респондентов (сумма ответов «очень внимательно» и «довольно внимательно»), ещё треть опрошенных (32%) следят без особого внимания, 13% не следят вовсе.

Внимательнее всего следят за ситуацией вокруг Украины мужчины (59%), опрошенные старшего возраста (66% в возрастной группе 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (59%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (58%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (56%), а также телезрители (60%).

С меньшим вниманием следят за происходящим женщины (51%), молодёжь до 24 лет (35%), респонденты со средним образованием и ниже (45%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (48%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (45%), а также получающие информацию из социальных сетей (48%).

Уровень поддержки действий российских вооружённых сил в Украине остаётся устойчиво высоким – 76% (46% – определённо поддерживают и 30% – скорее поддерживают). Не поддерживают – в совокупности 16% россиян (7% — определённо нет, 9% — скорее нет).

Выше уровень поддержки действий российских вооружённых сил среди мужчин (82%), опрошенных старшего возраста (80% в возрастной группе 55 лет и старше), обеспеченных респондентов, (78% среди тех, кому едва хватает на еду), жителей Москвы (84%), респондентов, которые считают, что дела в стране идут в правильном направлении (87%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (83%), а также тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (87%).

Ниже уровень поддержки действий российских военных среди женщин (71%), молодёжи до 24 лет (63%), малообеспеченных респондентов (69% среди тех, кому едва хватает на еду), тех, кто считает, что страна движется по неверному пути (47%), тех, кто не одобряет деятельность президента (35%), опрошенных, которые доверяют информации из ютуб-каналов (66%).

Если в августе 2024 года на фоне нападения на Курскую область доля сторонников мирных переговоров снизилась (с 58% в июле 2024 года до 50%), то в сентябре их число вновь несколько увеличилось – до 54%. Одновременно с этим до 39% снизилось количество сторонников продолжения военных действий.

Мнение о необходимости перехода к мирным переговорам чаще остальных демонстрируют женщины (62%), молодые россияне (64% в возрасте от 18 до 24 лет), малообеспеченные респонденты (60% среди тех, кому едва хватает на еду), жители сёл (60%), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (75%), опрошенные, не одобряющие деятельность В. Путина на посту президента (71%), а также те, кто доверяет информации из социальных сетей (63%).

Мнение о необходимости продолжения военных действий чаще остальных разделяют мужчины (50%), опрошенные старшего возрасте (43% в возрастной группе 55 лет и старше), более обеспеченные россияне (40% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), москвичи (58%), респонденты, считающие, что дела в стране идут в правильном направлении (45%), одобряющие деятельность действующего президента (41%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (46%).

В рамках сентябрьского опроса в очередной раз был повторен эксперимент, проводимый ранее. С помощью генератора случайных чисел участвующие в опросе респонденты были поделены на две равные группы, каждой из которых задавался вопрос в одной из двух формулировок. В первом случае респондентам предлагалось поддержать или не поддержать решение президента немедленно прекратить военный конфликт (без каких либо условий). Во втором случае предлагалось поддержать или не поддержать то же решение, но при условии возвращения новых территорий.

Эксперимент показал, что большинство опрошенных (72%) поддержали бы решение В. Путина, если бы он “на этой неделе” решил прекратить военный конфликт с Украиной (рост с мая 2023 года на 10 п.п.). Однако, если бы В. Путин “на этой неделе” решил прекратить конфликт при условии возвращения присоединённых территорий, то в данном случае его решение поддержала бы уже заметно меньшая доля россиян – около трети (31%).

Стоит отметить, что число россиян, которые бы поддержали решение прекратить конфликт без дополнительных условий медленно, но устойчиво растёт с первого замера в мае 2023 года. Однако нежелание большинства переходить к мирным соглашениям при условии возвращения территорий остается практически неизменным.

За прошедшие почти полтора года выросла доля россиян, которые считают, что проведение специальной военной операции в Украине принесло больше вреда – 47% (рост на 6 п.п. с мая 2023 года), одновременно с этим снизилось число тех, кто говорит, что проведение спецоперации принесло больше пользы — 28% опрошенных (снижение на 10 п.п.).

Чаще остальных говорят, что проведение спецоперации принесло больше вреда, женщины (55%), молодёжь до 24 лет (55%), жители городов с населением до 100 тысяч человек (52%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (77%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (74%).

Чаще остальных говорят, что проведение спецоперации принесло больше пользы, мужчины (38%), опрошенные старшего возраста (34% в возрастной группе 55 лет и старше), москвичи (32%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (35%), те, кто одобряет деятельность действующего президента (31%).

Те, кто говорит, что проведение спецоперации принесло больше вреда, имеют в виду прежде всего гибель людей, общее горе и страдания (52%), военные потери (21%), ухудшение экономической ситуации (18%), общее неприятие войны – 13%, ухудшение отношений с другими странами – 7%, гибель мирного населения – 7%.

Те, кто считает, что проведение спецоперации принесло больше пользы, имеют в виду возвращение территорий, новые территории – 26%, защиту людей Донбасса, русских, русскоязычных – 24%, укрепление положения России в мире – 16%, защиту от фашизма, нацизма – 12%, ограничение расширения НАТО – 11%, укрепление экономики – 10%.

Порядка 60% опрошенных считают, что специальная военная операция продвигается успешно. Их доля постепенно снижалась на протяжении 2024 года (в целом на 10 п.п с февраля 2024 года).

Практически неизменным остаётся общественное мнение относительно вопроса о том, должна ли Россия ради окончания военной операции и подписания мирного соглашения пойти на определённые уступки Украине. Большинство россиян выступит против уступок Украине ради окончания СВО и подписания мирного соглашения, согласен пойти на определённые уступки каждый пятый опрошенный (20%).

Наиболее предпочтительными для россиян условиями для заключения мирного соглашения являются обмен российскими и украинскими военнопленными – 87% (рост на 6 п.п. с августа 2023 года) и немедленное прекращение огня между двумя сторонами – 60% (рост на 15 п.п. с мая 2023 года). Другие возможные условия заключения мирного соглашения выглядят скорее неприемлемыми: возвращение Запорожской, Херсонской областей и Луганской, Донецких областей является предпочтительным лишь для 7% и 5% (снижение на 6 п.п. с ноября 2022 года) респондентов соответственно, согласны на вступление Украины в НАТО при условии заключения мирного договора только 3% опрошенных.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 26 сентября по 2 октября 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1606 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа.Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%Подробнее о методологии