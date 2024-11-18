Отношение к гомосексуальности, правам ЛГБТ-людей и «пропаганде гомосексуализма»: октябрь 2024

Негативное отношение к ЛГБТ-людям в России растет: сегодня более половины опрошенных говорят об отрицательном отношении, о нейтральном или дружелюбном — чуть больше четверти. Снижается доля россиян, которые считают, что геи и лесбиянки в России должны пользоваться такими же правами, как и другие граждане (с 50% до 30% за двадцать лет).Почти две трети респондентов опасаются, что их дети или внуки могут стать жертвой «пропаганды гомосексуализма».Больше половины россиян стали бы меньше общаться или вовсе прекратили общение со знакомыми, если бы узнали об их гомосексуальности. При этом знакомые геи или лесбиянки есть у десятой доли опрошенных, за десять лет эта цифра удвоилась.

Каждый десятый опрошенный говорит, что среди его знакомых есть люди гомосексуальной ориентации, число таких респондентов постепенно растет с 2015 года, тогда об этом говорили лишь 3% (в 2013 и 2016 — 6%).

Чаще других говорили, что среди знакомых есть люди гомосексуальной ориентации молодёжь до 24 лет (20%), более образованные респонденты (15% среди тех, кто имеет высшее образование), более обеспеченные опрошенные (12% среди опрошенных, которые могут позволить товары длительного пользования), москвичи – 16%, те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (14%), те, кто доверяет телеграм-каналам и ютуб-каналам как источникам информации (17% и 18% соответственно)

Чаще других говорили об отсутствии среди знакомых людей гомосексуальной ориентации опрошенные старшего возраста (89% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), менее образованные респонденты (92% среди тех, кто имеет среднее образование и ниже), малообеспеченные респонденты (88% среди респондентов, которым едва хватает на еду), жители сёл – 89%, те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (88%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (91%).

Четверть опрошенных относятся к людям гомосексуальной ориентацией спокойно, без особых эмоций, доля таких ответов сократилась за два года на 6 п.п., ещё 15% относятся к представителям гомосексуальной ориентации с раздражением, каждый десятый – настороженно. За последние 11 лет (с февраля 2013 года) растет доля россиян, которые говорят, что относятся к людям гомосексуальной ориентации с отвращением или страхом (с 27% до 44%).

Чаще представителей других групп испытывают отвращение или страх к людям с гомосексуальной ориентацией мужчины (46%), опрошенные старшего возраста (54% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), менее образованные респонденты (47% среди тех, кто имеет среднее образование и ниже), малообеспеченные респонденты (54% среди тех, которым едва хватает на еду), также жители сёл (53%), те, у кого нет знакомых гомосексуальной ориентации (48%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (45%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (48%).

Испытывают раздражение к людям с гомосексуальной ориентацией также чаще мужчины (18%) и опрошенные старшего возраста (17% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), жители Москвы (23%), те, у кого нет знакомых гомосексуальной ориентации (16%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (17%), те, кто доверяет интернет-изданиям как источнику информации (20%).

Относятся спокойно, без особых эмоций к людям с гомосексуальной ориентацией чаще женщины (29%), молодёжь до 24 лет (44%), более образованные (30% среди тех, кто имеет высшее образование), опрошенные, которые могут позволить товары длительного пользования (28%), те, кому едва хватает на одежду (28%), те, кто имеет среди знакомых людей гомосексуальной ориентации (64%), а также те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (47%).

Большинство россиян говорят, что на их отношения со знакомыми повлияло бы, если бы они узнали об их гомосексуальной ориентации (59% – сократили бы общение, в том числе 40% — полностью прекратили бы общаться), каждый пятый (19%) продолжил бы общение, но при условии что знакомый не будет рассказывать об этой части своей жизни, и 17% сказали, что это не повлияло бы на отношения, так как ориентация для них не имеет значения.

Чаще других ограничили бы коммуникацию вплоть до прекращения общения мужчины (67%), опрошенные старшего возраста (67% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), менее образованные опрошенные (62% среди тех, кто имеет среднее образование и ниже), те у кого нет знакомых гомосексуальной ориентации (66%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (62%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (67%).

Чаще других не стали бы прекращать общение женщины (42%), молодёжь до 24 лет (52%), более образованные респонденты (43% среди тех, кто имеет высшее образование), а также те, у кого есть знакомые гомосексуальной ориентации (83%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (45%), те, кто доверяет телеграм-каналам и ютуб-каналам как источникам информации (50% и 50% соответственно).

В последние пять лет (с апреля 2019 года) растёт доля россиян, которые не согласны с тем, что геи и лесбиянки в России должны пользоваться такими же правами, как и другие граждане – 62% (рост на 19 п.п.). Считают, что люди гомосексуальной ориентации должны пользоваться в России такими же правами, как и другие граждане, составляет 30% (снижение на 17 п.п. с апреля 2019 года).

Мнение о том, что люди гомосексуальной ориентации не должны пользоваться в России такими же правами, как и другие граждане, больше распространено среди мужчин (68%), опрошенных старшего возраста (67% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), менее образованных респондентов (66% среди тех, кто имеет среднее образование и ниже), те, у кого нет знакомых гомосексуальной ориентации (67%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (65%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (67%).

Мнение о том, что люди гомосексуальной ориентации должны пользоваться в России такими же правами, как и другие граждане, больше распространено среди женщин (35%), молодёжи до 24 лет (42%), более образованных респондентов (40% среди тех, кто имеет высшее образование), те, у кого есть знакомые гомосексуальной ориентации (64%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (42%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источникам информации (47%).

За 10 лет среди россиян выросли опасения относительно того, что их дети или внуки могут стать жертвой «пропаганды гомосексуализма» до 62% (рост на 17 п.п.). Не боятся этого 34% опрошенных (снижение на 8 п.п.). Стоит отметить, что такое распределение ответов схоже с данными замера в феврале 2013 года, тогда боялись, что дети/внуки могут стать жертвой пропаганды 60%, не боялись — 27%.

Чаще других отвечали, что боятся, что их дети или внуки могут стать жертвой «пропаганды гомосексуализма», женщины (65%), опрошенные в возрасте 40 лет и старше (65%), респонденты с профессиональным образованием (66%), те у кого нет знакомых людей гомосексуальной ориентации (65%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (63%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (66%).

Больше других не боятся, что их дети или внуки могут стать жертвой «пропаганды гомосексуализма» мужчины (60%), молодёжь до 24 лет (51%), более образованные респонденты (41% среди тех, кто имеет высшее образование), те, у кого есть знакомые гомосексуальной ориентации (55%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (43%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (58%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 24 по 30 октября 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии