Курение в России: октябрь 2024

За последние 20 лет незначительно выросло число людей, которые никогда не курили. Также сокращается и число курильщиков (те, кто курит в настоящее время). Среди молодежи доля некурящих выше, чем среди представителей других возрастов. Реже всего курят молодые женщины. Чаще курят те, у кого среди членов семьи есть курильщики. Большинство курильщиков курят обычные сигареты. Однако растет число потребителей систем нагревания табака, вейпов и одноразовых электронных сигарет.

В последние 10 лет уменьшилась доля респондентов, которые говорят, что курит кто-либо из членов их семьи, с которыми они живут (на 11 п.п. по сравнению с октябрем 2014 года). Сегодня 70% отмечают, что никто из их членов семьи не курит.

Чаще говорят о том, что кто-либо из членов их семьи курит, женщины (36%), молодёжь до 24 лет (44%), респонденты со средним образованием и ниже (36%), более обеспеченные респонденты (32% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования).

Чаще говорят о том, что кто-либо из членов их семьи не курит, мужчины (78%), опрошенные старшего возраста (76% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респондентов с высшим и профессиональным образованием (71% и 72% соответственно), менее обеспеченные респонденты (74% среди тех, которым едва хватает на еду).

На сегодняшний день, каждый третий россиянин (33%) курит в настоящий момент, эта доля практически не меняется после небольшого снижения в 2017 году, еще 16% отвечают, что курили в прошлом. За все время замеров говорят о том, что не курят и никогда не курили около половины опрошенных (51%).

Наблюдается значительная разница по доле курящих мужчин и женщин – половина мужчин курит в настоящий момент, еще 20% курили раньше. Только каждый третий мужчина никогда не курил. Среди женщин ситуация противоположная – 69% женщин сказали, что никогда не курили, и только каждая пятая (19%) курит сейчас.

В целом, доля некурящих увеличивается в зависимости от возраста –меньше курящих в возрастной группе 18-24 года – более половины (52%) никогда не курили.

При этом, если среди женщин младше 55 лет доля курящих практически не меняется в зависимости от возрастной группы, то среди мужчин младше 55 лет наблюдается снижение доли курящих от старшей (40-54 года) к младшей (18-24 года) возрастной группе.

Выше доля тех, кто никогда не курил среди респондентов с высшим образованием (60%), и жителей Москвы (54%).

Доля курящих сейчас выше среди опрошенных со средним образованием и ниже (44%) и жителей сел (37%).

Число тех, кто говорит, что курит сейчас, выше среди опрошенных, у которых кто-то из членов семьи курит. Число тех, кто никогда не курил, выше среди тех опрошенных, у кого нет курящих членов семьи.

Несмотря на то, что подавляющее большинство курильщиков по-прежнему предпочитают обычные сигареты (88%), их доля постепенно снижается (снижение на 11 п.п. с мая 2012 года). Одновременно с этим в последние 12, лет растёт потребление различных альтернатив обычным сигаретам: испарители, вейпы — 7% (рост на 6 п.п. с мая 2012 года), системы нагревания табака — 6%, одноразовые электронные сигареты (5%), самокрутки, кальяны – по 3%, трубка — 2%.

Чаще остальных курят сигареты — мужчины (90%), менее образованные респонденты (94%), опрошенные старшего возраста (96% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), малообеспеченные респонденты (91% среди тех, которым едва хватает на еду), а также сельские жители (92%).

Чаще остальных курят испарители, вейпы (22%), а также кальяны (8%) — молодёжь до 24 лет.

Среди тех, кто пользуется системами нагревания табака, чаще всего использует IQOS — 63%, реже – Glo (ГЛО) и Lil Solid (Лил солид) (24 и 10% соответственно).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 24 по 30 октября 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1617 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии