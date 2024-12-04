Конфликт с Украиной в ноябре 2024 года: внимание, поддержка, отношение к переговорам, трудности и успехи СВО, столкновение России и НАТО, применение ядерного оружия.

Общий уровень внимания к украинским событиям не меняется, при этом главным событием прошлого месяца россияне назвали запуск ракеты «Орешник». Уровень поддержки военных действий остаётся высоким. Число сторонников идеи мирных переговоров медленно увеличивается после снижения в августе. Более двух третей опрошенных полагают, что спецоперация продвигается успешно. По сравнению с прошлым годом снизилась доля уверенных, что связанные с СВО трудности «ещё впереди». Более половины респондентов полагают, что конфликт на Украине может перерасти в вооружённое противостояние с НАТО. Среди опрошенных растет уверенность, что применение ядерного оружия в текущем конфликте может быть оправдано.

Внимание к украинским событиям медленно снижается последние несколько месяцев, так, сейчас следят за событиями 51% респондентов (сумма ответов «очень внимательно» и «довольно внимательно»), ещё треть опрошенных (35%) следит без особого внимания, 14% не следят вовсе.

Внимательнее всего следят за ситуацией мужчины (52%), опрошенные старшего возраста (66% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), респонденты с высшим образованием (55%), менее обеспеченные респонденты (58% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (55%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (52%), телезрители (59%).

Менее внимательно следят за событиями вокруг Украины женщины (49%), молодёжь до 24 лет (25%), опрошенные со средним образованием и ниже (46%), более обеспеченные респонденты (49% среди тех, которым, едва хватает на одежду и тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (39%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (40%) и те, кто получает информацию из социальных сетей (45%).

По данным открытого (без подсказок) вопроса о том, какие события последних четырех недель запомнились более всего, наибольшее количество упоминаний относится к удару “Орешником” по Южмашу (20%), те или иные события, связанные с СВО называли 12% опрошенных (а если включить события связанные с атаками беспилотников и применением “Орешника”, то треть опрошенных — 32% назвали события, так или иначе связанные с конфликтом). Кроме того, респонденты упоминали выборы в США (8%) и разрешение Украине использовать дальнобойные орудия, предоставленные западными странами (5%). Стоит отметить, что по-прежнему значительная доля людей не смогли назвать никаких запомнившихся событий (41%, в октябре так отвечали 45%).

Уровень поддержки действий российских вооружённых сил в Украине значимо не меняется и остаётся высоким – 77% (44% — определённо поддерживают, 33% — скорее поддерживают). Не поддерживают – 14% опрошенных (7% — определённо не поддерживают, 9% — скорее не поддерживают).

Выше уровень поддержки действий российских военных среди мужчин (81%), опрошенных старшего возраста (82% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), москвичей (82%), опрошенных с высшим образованием (81%), более обеспеченных опрошенных (78% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (87%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (84%) и тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (87%).

Ниже уровень поддержки среди женщин (74%), молодёжи до 24 лет (59%), респондентов со средним образованием и ниже (73%), менее обеспеченных опрошенных (73% среди опрошенных, которым едва хватает на еду), жителей городов с населением более 500 тысяч человек (74%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (46%), тех, кто не одобряет деятельность действующего президента (33%) и тех, кто доверяет ютуб каналам как источнику информации (36%).

Число сторонников идеи мирных переговоров продолжает расти после снижения в августе (на фоне событий в Курской области) — в ноябре 2024 года их доля составила 57%. Доля сторонников продолжения военных действий снижается – до 35%.

Чаще других говорят о том, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, женщины (63%), молодёжь до 24 лет (70%), опрошенные с высшим образованием (60%), менее обеспеченные респонденты (58% среди тех, которым едва хватает на еду и тех, которым едва хватает на одежду), жители городов населением более 500 тысяч человек (61%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (78%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (82%) и те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (68%).

О необходимости продолжать военные действия, чаще других мужчины (34%), опрошенные старшего возраста (40% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), опрошенные с высшим образованием (40%), более обеспеченные респонденты (37% среди тех, кто может позволить себе товары длительного пользования), москвичи (61%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (42%), те, кто одобряет деятельность действующего президента (38%), те, кто доверяет телевидению и телеграм-каналам как источнику информации (по 38%).

Меняется и мнение о трудностях, связанных со спецоперацией, так за прошедшие полтора года уменьшилось число тех, кто считает, что основные трудности ещё впереди (снижение на 14 п.п.). Одновременно с этим увеличилось число тех, кто считает, что они уже позади – 15% (рост на 5 п.п.) или мы переживаем их сейчас – 33% (рост на 6 п.п.).

О том, что основные трудности, связанные со спецоперацией уже позади, чаще говорят молодёжь до 24 лет (20%), более обеспеченные респонденты (19% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (18%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (17%), те, кто доверяет телевидению и интернет-изданиям как источнику информации (по 18%).

О том, что переживаем сейчас основные трудности, связанные с СВО, чаще говорят опрошенные в возрасте 18-24 года и в возрасте 25-39 лет (по 35% в каждой группе), более обеспеченные респонденты (35% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (36%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (34%), те, кто доверяет интернет-изданиям как источнику информации (39%).

О том, что основные трудности, связанные с СВО, еще впереди чаще говорят опрошенные старшего возраста (43% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (47% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (57%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (59%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (45%).

С февраля 2024 года постепенно уменьшалось число тех, кто считает, что специальная военная операция продвигается успешно, однако в ноябре их доля вновь выросла до 70% (в сентябре 2024 года – 60%). Придерживаются обратного мнения 15% опрошенных.

Мнение о том, что спецоперация продвигается успешно, чаще высказывают опрошенные 40 лет и старше (71%), более обеспеченные респонденты (73% тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (82%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (77%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (85%).

Мнение о том, что спецоперация продвигается неуспешно, чаще озвучивают молодые опрошенные (16% среди респондентов до 24 лет), менее обеспеченные респонденты (18% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (17%), респонденты, которые считают, что дела в стране идут по неверному пути (46%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (53%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (27%).

Более половины (56%) опрошенных россиян разделяют мнение о том, что ситуация на Украине может перерасти в вооружённый конфликт между Россией и НАТО. Данная точка зрения преобладает на протяжении практически всех замеров с начала СВО, исключение составил только замер в январе 2024 года, когда мнение о возможности СВО перерасти в вооруженный конфликт между Россией и странами НАТО разделилось примерно поровну.

На протяжении последних полутора лет растёт доля россиян, считающих, что использование ядерного оружия в ходе текущего конфликта в Украине может быть оправдано – 39% (29% в апреле 2023 года), в том числе 11% — «определённо может» и 28% — «скорее может». Об обратном говорят 45% опрошенных, в том числе 21% — «определённо не может», 24% — «скорее не может».

Мнение о том, что использование ядерного оружия в текущем конфликте на Украине может быть оправдано, чаще разделяют мужчины (42%), опрошенные в возрасте 40–54 лет (44%), москвичи (44%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (43%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (42%).

Мнение о том, что использование ядерного оружия в текущем конфликте на Украине не может быть оправдано, чаще разделяют молодёжь до 24 лет (58%), жители городов с населением более 500 человек (48%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (55%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (62%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 по 27 ноября 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1602 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии