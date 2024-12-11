Отношение к российской оппозиции: наиболее яркие фигуры, рейтинг и антирейтинг оппозиционных политиков

Наиболее яркими оппозиционными политиками россияне считают Геннадия Зюганова, Леонида Слуцкого, Сергея Миронова и Михаила Ходорковского*. При этом оппозиционно настроенные граждане чаще называют Геннадия Зюганова, Николая Бондаренко, Сергея Миронова, Илью Яшина* и Владимира Кара-Мурзу*.Наибольшим одобрением россиян пользуются представители парламентской оппозиции, наибольшим антирейтингом — такие политики как Юлия Навальная**, Михаил Ходорковский*, Григорий Явлинский и Гарри Каспаров* **. Среди оппозиционно настроенных граждан наибольшим одобрением пользуются такие политики как Геннадий Зюганов, Павел Грудинин, Леонид Слуцкий, Михаил Ходорковский* и Юлия Навальная**; наибольший антирейтинг — у Григория Явлинского, Юлии Навальной**, Геннадия Зюганова и Михаила Ходорковского*. Большинство опрошенных ничего не знают о прошедших 17 ноября протестных акциях оппозиции в Берлине и других городах. Среди опрошенных преобладает нейтральное отношение к участникам этих акций.

В рамках опроса респондентам было предложено самостоятельно назвать несколько наиболее заметных оппозиционных политиков. Больше половины опрошенных (57%) не назвали ни одной фамилии, еще 17% ответили, что в России нет оппозиционных политиков. Предложенная формулировка открытого вопроса не означает поддержки этих политиков, но позволяет определить круг наиболее заметных представителей российской оппозиции. Так, чаще всего опрошенные упоминали руководителей парламентской оппозиции — Геннадия Зюганова (5%), Леонида Слуцкого (3%), Сергея Миронова (2%), а также Михаила Ходорковского* (2%). По 1% опрошенных упоминали Юлию Навальную**, Илью Яшина*, Григория Явлинского, Николая Бондаренко, Ксению Собчак, Павла Грудинина, Бориса Надеждина, Гарри Каспарова* ** и Максима Каца*.

Среди респондентов, которые считают, что дела в стране идут в правильном направлении (кого можно с оговорками отнести к сторонникам власти), наибольшее число упоминаний получили Геннадий Зюганов (5%), Леонид Слуцкий (3%), Сергей Миронов (2%), а также Михаил Ходорковский* (2%), Юлия Навальная** (2%) и Григорий Явлинский (2%).

Среди опрошенных, которые считают, что страна движется по неверному пути (и кого с определенной долей условности можно отнести к сторонникам оппозиции), наибольшее число упоминаний получили Геннадий Зюганов (6%), Николай Бондаренко (3%), Сергей Миронов (3%), Илья Яшин* (2%) и Владимир Кара-Мурза* (2%).

Также респондентам было предложено выразить свое отношение к нескольким российским оппозиционным политикам из предложенного списка. Этот список не является исчерпывающим (например, он не включает Сергея Миронова или Николая Бондаренко, которых называли в ответах на открытый вопрос), но он позволяет как-то разметить существующее поле российской оппозиции. Ответы на этот вопрос позволяют оценить, кто из указанных политиков более известен, более популярен или, наоборот, имеет наибольший антирейтинг.

Лучше всего опрошенные знают Геннадия Зюганова (только 15% сказали, что не знают его), Юлию Навальную** (не знают 29%), Григория Явлинского (30%), Михаила Ходорковского* (33%), Леонида Слуцкого (34%) и Гарри Каспарова* ** (35%). Хуже всего опрошенные знают таких политиков как Лев Шлосберг* или Игорь Гиркин (Стрелков).

При этом наибольшим одобрением среди всех опрошенных пользуются Геннадий Зюганов (43% одобряют его деятельность), Леонид Слуцкий (28%), 3ахар Прилепин (21%) и Павел Грудинин (20%).

Наибольшим антирейтингом среди населения в целом обладают Юлия Навальная** (53% не одобряют ее деятельность), Михаил Ходорковский* (46%), Григорий Явлинский и Гарри Каспаров* ** (по 43%). Только у троих из приведенного списка доля положительных ответов превышают долю негативных ответов — у Геннадия Зюганова (на 15 п.п), Леонида Слуцкого (на 5 п.п) и 3ахара Прилепина (на 2 п.п).

В группе респондентов, которые считают, что страна движется по неверному пути (и поэтому ближе всего к потенциальным сторонникам российской оппозиции) симпатии распределяются несколько иным образом.

Из предложенного списка политиков наибольшим одобрением среди оппозиционно настроенных граждан пользуются Геннадий Зюганов (30% одобряют его деятельность), Павел Грудинин (25%), Леонид Слуцкий (14%), Михаил Ходорковский* и Юлия Навальная** (по 11%) и Григорий Явлинский (10%). Деятельность Ильи Яшина* одобряют 9%, Бориса Надеждина — 8%, Максима Каца* — 6%.

Наибольшим антирейтингом среди оппозиционно настроенных граждан обладают Григорий Явлинский (46% не одобряют его деятельность), Юлия Навальная** и Геннадий Зюганов (по 44%), Михаил Ходорковский* (42%), Леонид Слуцкий (39%) и Гарри Каспаров* ** (38%).

О проходивших 17 ноября в Берлине и других городах мира протестных акциях российской оппозиции знают 34% опрошенных (следили – 5%, 29% — что-то об этом слышали). Две трети опрошенных не знали об этом.

Доля тех, кто впервые об этом слышал в момент опроса выше среди женщин (69%), молодежи (18-24 года) – 76%, респондентов с средним и ниже среднего образованием (75%), те, кто получают информацию из социальных сетей (70%) и телеграмм-каналов (70%), тех, кто считает, что страна движется по неверному пути (69%).

Большинство опрошенных относятся к участникам протестных акций нейтрально (51%). Положительно относятся 14% опрошенных, отрицательно — 23%.

Отрицательно относятся прежде всего мужчины (25%), опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) – 27%, более обеспеченные (могут позволить себе товары длительного пользования) – 25%, те, кто получают информацию из телеграм-каналов — 27%, те, кто считают, что дела в стране идут в правильном направлении – 25%, те, кто внимательно следили за ситуацией (34%).

Положительно относятся чаще всего мужчины (15%), опрошенные старшего возраста (55 лет и старше) – 21%, менее обеспеченные (едва хватает на еду) – 20%, те, кто получают информацию из ютуб-каналов — 17%, те, кто считают, что дела в стране идут по неверному пути – 25%, те, кто внимательно следили за ситуацией (49%).

* признаны Минюстом РФ иностранным агентом

**внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 21 по 27 ноября 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1602 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии