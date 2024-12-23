Итоги 2024 года: массовые оценки, главные события, герои года, фильмы и сериалы

В числе важнейших событий уходящего года опрошенные называют нападение ВСУ на Курскую область, президентские выборы в России, теракт в Крокус Сити Холле. Большинство опрошенных оценивают уходящий год как «средний». Причем респонденты оценивают прошедший год для себя лично позитивнее, чем для России в целом. По мнению более половины респондентов, человеком 2024 года стал В. Путин, также были упомянуты С. Лавров, Д. Трамп, А. Лукашенко, М. Мишустин, С. Цзиньпин, А. Белоусов и В. Орбан. Лучшим телесериалом 2024 года был назван «Невский», а лучшими полнометражными фильмами назвали «Чебурашку» и «Любовь Советского Союза».

Важнейшим событием 2024 года опрошенные назвали нападение ВСУ на Курскую область – 35%. Трое из десяти (31%) упомянули выборы президента России, столько же — теракт в Крокус Сити Холл в Москве (31%), а также удар ракетой «Орешник» по Южмашу (30%). Также, называли выборы президента США (21%), рост процентной ставки, рост цен, тарифов ЖКХ, курса доллара (21%), атаки беспилотников на территорию России (18%).

Кроме того, в числе важнейших событий уходящего года упоминали саммит БРИКС (16%), продолжение спецоперации (13%), выступления В. Путина (13%), война в Сирии (12%), замедление Ютуб (11%), стихийные бедствия, наводнения, пожары, холода (10%), ужесточения проверок мигрантов, миграционного законодательства (10%), успехи на СВО (10%), конфликт на Ближнем Востоке (10%), антикоррупционные скандалы в Министерстве обороны (10%) и другие события.

В целом, уходящий год россияне оценивают как «средний» – 65% (рост на 24 п.п. с 2020 года). Почти равные доли опрошенных говорят об уходящем годе как о «плохом» – 18% и «хорошем» – 17%.

Чаще оценивают уходящий 2024-й год как «плохой» опрошенные в возрасте 40-54 лет (22%), менее обеспеченные респонденты (31% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (29%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (33%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (25%).

Чаще оценивают уходящий 2024-й год как «средний» женщины (69%), опрошенные старшего возраста (71% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), те, кому едва хватает на еду (71%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (66%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (65%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (71%).

Чаще оценивают уходящий 2024-й год как «хороший» мужчины (20%), молодёжь до 24 лет (36%), более обеспеченные респонденты (23% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (20%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (18%).

Для половины респондентов (55%) 2024 год оказался таким же, как и предыдущий 2023. Для трети опрошенных (35%) – труднее, чем предыдущий, для каждого десятого (10%) – легче.

О том, что уходящий год был «труднее, чем предыдущий» чаще говорили женщины (37%), опрошенные в возрасте 40-54 лет (40%), менее обеспеченные респонденты (52% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (53%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (48%).

Чаще называли 2024 «таким же, как и предыдущий» опрошенные старшего возраста (61% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), более обеспеченные респонденты (60% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (58%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (56%).

Чаще отвечали, что 2024 был «легче, чем предыдущий», молодёжь до 24 лет (28%), более обеспеченные респонденты (15% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (12%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (11%).

В отличие оценок уходящего года для респондента лично/семьи, оценка итогов года для России в целом несколько более пессимистичная: каждый второй (50%) считает, что 2024-й год оказался для страны труднее, чем предыдущий, 39% опрошенных говорят, что таким же, как предыдущий, и ещё 11% полагают что уходящий год был легче, чем 2023-й.

Говорят о том, что 2024-й был труднее для России, чем предыдущий, чаще женщины (53%), менее обеспеченные респонденты (56% среди тех, которым едва хватает на еду), жители сёл (54%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (64%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (64%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (59%).

Думают, что 2024-й был для страны таким же, как предыдущий, чаще жители Москвы (47%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (41%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (40%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (42%).

Полагают, что 2024-й для России был легче, чем предыдущий, чаще мужчины (16%), молодёжь до 24 лет (16%), более обеспеченные респонденты (14% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (14%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (12%).

Более половины респондентов (61%) оценили уходящий год в целом как удачный. Прекратился трехлетний (с 2020 по 2023) рост числа опрошенных, считающих уходящий год удачным (до 61%) – снижение на 3 п.п. к данным прошлогоднего замера. Также наметился рост доли опрошенных, которые считают, что уходящий год был в целом неудачным до 28%.

О том, что уходящий 2024 год сложился удачно чаще отмечают молодёжь до 24 лет (75%), более обеспеченные респонденты (70% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (68%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (62%).

О том, что уходящий 2024 год сложился неудачно, чаще говорят опрошенные в возрасте 40-54 лет (33%), менее обеспеченные респонденты (43% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (39%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (36%).

По мнению 56% россиян, «человеком 2024-года» можно назвать В. Путина. Первую строчку в этом списке он занимает с 1999 года. Каждый десятый ответил, что человеком года можно назвать С. Лаврова (11%), Д. Трампа (10%) и А. Лукашенко (9%), ещё 6% упомянули М. Мишустина, 5% — Си Цзиньпина, 4% — А. Белоусова, 3% — В. Орбана.

Кого можно назвать «человеком года»? (Таблица) 1991 1992 1993 1994 1995 1996* 1998* 1999* 2000* 2001* 2002* 2003* 2005* 2006* 2007* 2008* 2009* 2010* 2011 * 2012* 2013* 2014* 2015* 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Б. Ельцин 44 Б. Ельцин 23 В. Жириновский 16 В. Жириновский 11 В. Листьев 13 А. Лебедь 29 Е. Примаков 19 В. Путин 38 В. Путин 38 В. Путин 53 В. Путин 46 В. Путин 34 В. Путин 37 В. Путин 35 В. Путин 56 В. Путин 40 В. Путин 37 В. Путин 34 В. Путин 28 В. Путин 28 В. Путин 24 В. Путин 51 В. Путин 56 В. Путин 31 В. Путин 33 В. Путин 26 В. Путин 48 В. Путин 53 В. Путин 56 Дж. Буш 12 Е. Гайдар 14 Б. Ельцин 14 Б. Ельцин 10 В. Жириновский 11 Б. Ельцин 14 Ю. Лужков 16 С. Шойгу 10 Б. Клинтон 4 ШОЙГУ 10 В. Жириновский 12 В. Жириновский 6 В. Жириновский 6 Д. Медведев 8 Д. Медведев 6 Д. Медведев 27 Д. Медведев 29 Д. Медведев 24 Д. Медведев 17 С. Шойгу 10 С. Шойгу 8 С. Шойгу 9 С. Лавров 10 В. Зеленский 7 М. Мишустин 13 А. Навальный 5 С. Лавров 8 А. Лукашенко 9 С. Лавров 11 Н. Назарбаев 11 Н. Назарбаев 10 Е. Гайдар 11 С. Мавроди 8 Г. Зюганов 9 Г. Зюганов 10 Г. Зюганов 9 Е. Примаков 9 Г. Зюганов 4 Дж. Буш 5 С. Шойгу 9 С. Шойгу 2 С. Шойгу 6 С. Иванов 7 В. Жириновский 6 Алексий II 8 Б. Обама 7 С. Шойгу 4 В. Жириновский 5 Д. Медведев 8 Д. Медведев 4 С. Лавров 8 С. Шойгу 8 С. Лавров 6 А. Лукашенко 8 С. Шойгу 5 М. Мишустин 7 М. Мишустин 8 Д. Трамп 10 М. Горбачёв 8 А. Руцкой 10 А. Руцкой 8 Г. Явлинский 8 В. Черномырдин 8 Ю. Лужков 6 Б. Клинтон 8 В. Жириновский 4 В. Жириновский 3 С. Бодров (младший) 4 Г. Зюганов 5 Г. Зюганов 2 С. Иванов 3 В. Жириновский 5 С. Иванов 5 В. Жириновский 3 С. Шойгу 4 В. Жириновский 3 М. Прохоров 4 Б. Обама 5 Э. Сноуден 4 В. Жириновский 4 Д. Медведев 4 А. Лукашенко 5 С. Шойгу 7 С. Лавров 4 А. Лукашенко 7 С. Лавров 8 А. Лукашенко 9 А. Собчак 7 В. Кастро 9 Г. Явлинский 6 А. Лебедь 6 А. Лебедь 8 В. Жириновский 5 С. Кириенко 6 Г. Зюганов 4 М. Касьянов** 3 И. Кобзон 4 С. Глазьев 4 Дж. Буш 2 Ю. Лужков 3 С. Шойгу 4 С. Шойгу 3 Д. Билан 3 Г. Зюганов 3 С. Собянин 3 Г. Зюганов 3 В. Жириновский 4 М. Ходорковский** 3 Д. Медведев 4 А. Лукашенко 2 С. Шойгу 5 А. Навальный*** 5 М. Мишустин 4 С. Шойгу 7 Си Цзиньпин 7 М. Мишустин 6 Э. Шеварднадзе 7 Дж. Буш 8 Н. Назарбаев 5 Б. Клинтон 6 А. Пугачёва 7 Б. Клинтон 5 А. Лебедь 6 А. Лукашенко 4 А. Лукашенко 3 Г. Зюганов 3 М. Ходорковский** 3 А. Лукашенко 2 А. Тулеев 3 А. Лукашенко 2 В. Зубков 3 А. Солженицын 3 В. Жириновский 3 Патриарх Кирилл 2 С. Миронов 2 М. Прохоров 4 В. Жириновский 3 Б. Обама 2 С. Аксёнов 2 Д. Трамп 3 С. Лавров 4 А. Лукашенко 4 Р. Кадыров 5 Е. Пригожин 5 Си Цзиньпин 5 А. Руцкой 4 Р. Хасбулатов 6 В. Черномырдин 4 А. Руцкой 6 Г. Явлинский 7 В. Черномырдин 5 А. Лукашенко 6 Ю. Лужков 3 А. Тулеев 2 М. Галкин** 3 Б. Грызлов 3 В. Ющенко 2 А. Лукашенко 3 С. Бондарчук 2 Г. Зюганов 3 Б. Обама 3 Патриарх Кирилл 2 Ю. Лужков 2 Б. Обама 2 Г. Зюганов 2 С. Собянин 3 Г. Зюганов 2 В. Жириновский 1 С. Собянин 2 Д. Трамп 3 Д. Муратов** 2 В. Жириновский 5 С. Шойгу 4 А. Белоусов 4 Л. Кравчук 4 Ю. Клинтон 5 Б. Клинтон 4 А. Пугачева 6 Н. Михалков 6 Г. Явлинский 3 Г. Явлинский 5 С. Кириенко 3 М. Березовский 2 М. Касьянов** 3 Г. Явлинский 2 В. Янукович 2 М. Ходорковский** 3 Д. Билан 2 С. Михалков 1 А. Лукашенко 2 М. Джексон 2 А. Лукашенко 2 Л. Рошаль 2 Ф. Киркоров 2 М. Галкин** 3 Р. Кадыров 1 Р. Кадыров 1 В. Жириновский 2 С. Фургал 2 И. Маск 2 В. Зеленский 3 В. Орбан 2 В. Орбан 3 Р. Хасбулатов 4 Н. Травкин 3 Р. Хасбулатов 4 Е. Гайдар 5 Б. Ельцин 4 Б. Немцов 3 А. Солженицин 3 С. Доренко 3 М. Сафин 2 В. Жириновский 3 А. Тулеев 2 В. Кличко 2 М. Евдокимов 3 Г. Зюганов 2 А. Тулеев 1 С. Шойгу 2 А. Лукашенко 2 Б. Обама 1 А. Лукашенко 2 А. Малахов 1 Б. Обама 2 А. Лукашенко 1 Г. Зюганов 1 Д. Медведев 2 С. Собянин 2 А. Меркель 2 С. Суровикин 2 С. Собянин 2 И. Маск 2 М. Тэтчэр 3 М. Горбачёв 2 С. Шахрай 4 Э. Памфилова 4 С. Федоров 4 А. Чубайс 2 Б. Ельцин 3 Б. Клинтон 2 Ж. Алфёров 1 Ю. Лужков 3 Ю. Лужков 2 Л. Рошаль 2 Л. Рошаль 3 А. Тулеев 2 Ю. Лужков 1 А. Аршавин 1 В. Тихонов 2 Ф. Киркоров 1 А. Кудрин 2 И. Олейников 1 Г. Зюганов 2 С. Собянин 1 А. Навальный*** 1 А. Навальный*** 2 И. Маск 2 В. Жириновский 2 Дж. Байден 2 Дж. Байден 2 С. Собянин 2 *с 1996 по 2015 задавался дополнительный вопрос «Кого вы можете назвать «женщиной года»?»

** Внесены в реестр иностранных агентов

*** Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Лучшим телесериалом 2024 года был назван «Невский» — 3%. Также были упомянуты «Великолепный век», «Тайны следствия», «След», «Слово пацана: кровь на асфальте» — по 2%.

Лучшими полнометражными фильмами назвали «Чебурашку» и «Любовь Советского Союза» — по 2%. Также были названы «Веном», «Последний Богатырь», «Субстанция» — по 1%.

Не могли бы Вы назвать лучший телесериал года? (таблица) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2021 2022 2023 2024 Граф Монте-Кристо 7 Кармелита. Цыганская страсть. 12 Глухарь 9 Глухарь 7 Глухарь 4 Сваты 4 Физрук 5 Тихий дон 7 Тайны следствия 3 Игра в Кальмара 5 Жуки 2 Слово пацана. Кровь на асфальте 10 Невский 3 Родные люди 5 Папины дочки 4 Ефросинья 5 Интерны 5 Сваты 4 Интерны 4 Дом с лилиями 4 Тайны следствия 4 След 3 След 1 Пёс 2 След 3 Великолепный век 2 Женщина без прошлого 4 Сваты 3 Сваты 4 Сваты 4 Интерны 4 Ментовские войны 3 Мажор 3 След 3 Серебряный бор 2 Тайны следствия 1 След 2 Тайны следствия 2 Тайны следствия 2 Глухарь 2 Маргоша 3 Интерны 4 Обручальное кольцо 3 Паутина 3 След 3 След 3 Другие зарубежные 2 Ольга 2 Вертинский 1 Тайны следствия 2 Пёс 1 След 2 Огонь любви 2 Универ 3 Универ 4 Ефросинья 3 Ефросинья 3 Воронины 3 Братаны 3 Тест на беременность 2 Игра престолов 2 Знахарь 1 Уэнсдей 2 Лихач 1 Слово пацана: кровь на асфальте 1

Не могли бы Вы назвать лучший полнометражный фильм года? (таблица) 1988 1989 1990 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2021 2022 2023 2024 Маленькая вера 4 С любовью и болью 8 Рабыня Изаура 6 Адмирал 8 Адмирал 7 Аватар 7 Высоцкий, спасибо, что живой 10 Высоцкий. Спасибо, что живой 2 Сталинград 7 Интерстеллар 2 Битва за Севастополь 3 Салют 7 3 Человек-паук: нет пути домой 5 Сердце Пармы 3 Чебурашка 6 Чебурашка 2 Холодное лето 53-го 3 Цыган (и Возвращение Будулая) 6 Так жить нельзя 2 Двенадцать 4 Тарас Бульба 7 Брестская крепость 2 Утомленные солнцем-2 3 Сумерки 2 Елки 1,2,3 4 Хоббит 2 Тихий дон 3 Крым 3 Небо 2 Аватар (цикл) 2 Вызов 5 Любовь Советского Союза 2 Воры в законе 2 Интердевочка 5 Из жизни Федора Кузькова 2 Остров 3 2012 6 Адмирал 1 Аватар 2 Аватар 2 Легенда № 17 4 Солнечный удар 1 Звездные войны 2 Легенда о Коловрате 3 Мстители: финал 2 Елки (цикл) 1 По щучьему велению 3 Веном 3 1 Меня зовут Арлекино 1 Рабыня Изаура 3 Шантаж 1 Ирония судьбы 1, 2 1 Сумерки\ новолуние 2 2012 1 Елки 2 2 Елки 1,2 1 Высоцкий — спасибо, что живой 1 Елки 1 Левиафан 1 Матильда 2 Веном/ веном 2 2 Непослушник (цикл) 1 Оппенгеймер 2 Последний Богатырь 1 Асса 1 Маленькая Вера 3 Унесенные ветром 1 Своя правда 1 Каникулы строгого режима 2 Край 1 Сумерки 2 Хоббит. Нежданное путешествие 1 Форсаж 1 Сталинград 1 Марсианин 1 Последний богатырь 2 Дюна 1 Лучшие в аду 1 Аватар/ Аватар 2 1 Субстанция 1

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 12 по 18 декабря 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1624 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии