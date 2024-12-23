Пресс-выпуски

Итоги 2024 года: массовые оценки, главные события, герои года, фильмы и сериалы

Версия для печати Версия для печати
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНО «ЛЕВАДА-ЦЕНТР». 18+

В числе важнейших событий уходящего года опрошенные называют нападение ВСУ на Курскую область, президентские выборы в России, теракт в Крокус Сити Холле. Большинство опрошенных оценивают уходящий год как «средний». Причем респонденты оценивают прошедший год для себя лично позитивнее, чем для России в целом. По мнению более половины респондентов, человеком 2024 года стал В. Путин, также были упомянуты С. Лавров, Д. Трамп, А. Лукашенко, М. Мишустин, С. Цзиньпин, А. Белоусов и В. Орбан. Лучшим телесериалом 2024 года был назван «Невский», а лучшими полнометражными фильмами назвали «Чебурашку» и «Любовь Советского Союза».

Важнейшим событием 2024 года опрошенные назвали нападение ВСУ на Курскую область – 35%. Трое из десяти (31%) упомянули выборы президента России, столько же — теракт в Крокус Сити Холл в Москве (31%), а также удар ракетой «Орешник» по Южмашу (30%). Также, называли выборы президента США (21%), рост процентной ставки, рост цен, тарифов ЖКХ, курса доллара (21%), атаки беспилотников на территорию России (18%).

Кроме того, в числе важнейших событий уходящего года упоминали саммит БРИКС (16%), продолжение спецоперации (13%), выступления В. Путина (13%), война в Сирии (12%), замедление Ютуб (11%), стихийные бедствия, наводнения, пожары, холода (10%), ужесточения проверок мигрантов, миграционного законодательства (10%), успехи на СВО (10%), конфликт на Ближнем Востоке (10%), антикоррупционные скандалы в Министерстве обороны (10%) и другие события. 

В целом, уходящий год россияне оценивают как «средний» – 65% (рост на 24 п.п. с 2020 года). Почти равные доли опрошенных говорят об уходящем годе как о «плохом» – 18% и «хорошем» – 17%.

Чаще оценивают уходящий 2024-й год как «плохой» опрошенные в возрасте 40-54 лет (22%), менее обеспеченные респонденты (31% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (29%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (33%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (25%).

Чаще оценивают уходящий 2024-й год как «средний» женщины (69%), опрошенные старшего возраста (71% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), те, кому едва хватает на еду (71%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (66%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (65%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (71%).

Чаще оценивают уходящий 2024-й год как «хороший» мужчины (20%), молодёжь до 24 лет (36%), более обеспеченные респонденты (23% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (20%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (18%).

Для половины респондентов (55%) 2024 год оказался таким же, как и предыдущий 2023. Для трети опрошенных (35%) – труднее, чем предыдущий, для каждого десятого (10%) – легче.

О том, что уходящий год был «труднее, чем предыдущий» чаще говорили женщины (37%), опрошенные в возрасте 40-54 лет (40%), менее обеспеченные респонденты (52% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (53%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (48%).

Чаще называли 2024 «таким же, как и предыдущий» опрошенные старшего возраста (61% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), более обеспеченные респонденты (60% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (58%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (56%).

Чаще отвечали, что 2024 был «легче, чем предыдущий», молодёжь до 24 лет (28%), более обеспеченные респонденты (15% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (12%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (11%).

В отличие оценок уходящего года для респондента лично/семьи, оценка итогов года для России в целом несколько более пессимистичная: каждый второй (50%) считает, что 2024-й год оказался для страны труднее, чем предыдущий, 39% опрошенных говорят, что таким же, как предыдущий, и ещё 11% полагают что уходящий год был легче, чем 2023-й.

Говорят о том, что 2024-й был труднее для России, чем предыдущий, чаще женщины (53%), менее обеспеченные респонденты (56% среди тех, которым едва хватает на еду), жители сёл (54%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (64%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (64%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (59%).

Думают, что 2024-й был для страны таким же, как предыдущий, чаще жители Москвы (47%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (41%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (40%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (42%).

Полагают, что 2024-й для России был легче, чем предыдущий, чаще мужчины (16%), молодёжь до 24 лет (16%), более обеспеченные респонденты (14% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (14%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (12%).

Более половины респондентов (61%) оценили уходящий год в целом как удачный. Прекратился трехлетний (с 2020 по 2023) рост числа опрошенных, считающих уходящий год удачным (до 61%) – снижение на 3 п.п. к данным прошлогоднего замера. Также наметился рост доли опрошенных, которые считают, что уходящий год был в целом неудачным до 28%. 

О том, что уходящий 2024 год сложился удачно чаще отмечают молодёжь до 24 лет (75%), более обеспеченные респонденты (70% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (68%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (62%). 

О том, что уходящий 2024 год сложился неудачно, чаще говорят опрошенные в возрасте 40-54 лет (33%), менее обеспеченные респонденты (43% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (39%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (36%).

По мнению 56% россиян, «человеком 2024-года» можно назвать В. Путина. Первую строчку в этом списке он занимает с 1999 года. Каждый десятый ответил, что человеком года можно назвать С. Лаврова (11%), Д. Трампа (10%) и А. Лукашенко (9%), ещё 6% упомянули М. Мишустина, 5% — Си Цзиньпина, 4% — А. Белоусова, 3% — В. Орбана.

Кого можно назвать «человеком года»? (Таблица)

1991 1992 1993 1994  1995 1996*  1998* 1999* 2000* 2001* 2002*  2003*  2005* 2006* 2007* 2008*  2009* 2010* 2011 * 2012* 2013*  2014* 2015*  2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Б. Ельцин44Б. Ельцин23В. Жириновский16В. Жириновский11В. Листьев13А. Лебедь29Е. Примаков19В. Путин38В. Путин38В. Путин53В. Путин46В. Путин34В. Путин37В. Путин35В. Путин56В. Путин40В. Путин37  В. Путин34В. Путин28В. Путин28В. Путин24В. Путин51В. Путин56В. Путин31В. Путин33В. Путин26В. Путин48В. Путин53В. Путин56
Дж. Буш12Е. Гайдар14Б. Ельцин14Б. Ельцин10В. Жириновский11Б. Ельцин14Ю. Лужков16С. Шойгу10Б. Клинтон4ШОЙГУ10В. Жириновский12В. Жириновский6В. Жириновский6Д. Медведев8Д. Медведев6Д. Медведев27Д. Медведев29  Д. Медведев24Д. Медведев17С. Шойгу10С. Шойгу8С. Шойгу9С. Лавров10В. Зеленский7М. Мишустин13А. Навальный5С. Лавров8А. Лукашенко9С. Лавров11
Н. Назарбаев11Н. Назарбаев10Е. Гайдар11С. Мавроди8Г. Зюганов9Г. Зюганов10Г. Зюганов9Е. Примаков9Г. Зюганов4Дж. Буш5С. Шойгу9С. Шойгу2С. Шойгу6С. Иванов7В. Жириновский6Алексий II8Б. Обама7С. Шойгу4В. Жириновский5Д. Медведев8Д. Медведев4С. Лавров8С. Шойгу8С. Лавров6А. Лукашенко8С. Шойгу5М. Мишустин7М. Мишустин8Д. Трамп10
М. Горбачёв8А. Руцкой10А. Руцкой8Г. Явлинский8В. Черномырдин8Ю. Лужков6Б. Клинтон8В. Жириновский4В. Жириновский3С. Бодров (младший)4Г. Зюганов5Г. Зюганов2С. Иванов3В. Жириновский5С. Иванов5В. Жириновский3С. Шойгу4В. Жириновский3М. Прохоров4Б. Обама5Э. Сноуден4В. Жириновский4Д. Медведев4А. Лукашенко5С. Шойгу7С. Лавров4А. Лукашенко7С. Лавров8А. Лукашенко9
А. Собчак7В. Кастро9Г. Явлинский6А. Лебедь6А. Лебедь8В. Жириновский5С. Кириенко6Г. Зюганов4М. Касьянов**3И. Кобзон4С. Глазьев4Дж. Буш2Ю. Лужков3С. Шойгу4С. Шойгу3Д. Билан3Г. Зюганов3С. Собянин3Г. Зюганов3В. Жириновский4М. Ходорковский**3Д. Медведев4А. Лукашенко2С. Шойгу5А. Навальный***5М. Мишустин4С. Шойгу7Си Цзиньпин7М. Мишустин6
Э. Шеварднадзе7Дж. Буш8Н. Назарбаев5Б. Клинтон6А. Пугачёва7Б. Клинтон5А. Лебедь6А. Лукашенко4А. Лукашенко3Г. Зюганов3М. Ходорковский**3А. Лукашенко2А. Тулеев3А. Лукашенко2В. Зубков3А. Солженицын3В. Жириновский3Патриарх Кирилл2С. Миронов2М. Прохоров4В. Жириновский3Б. Обама2С. Аксёнов2Д. Трамп3С. Лавров4А. Лукашенко4Р. Кадыров5Е. Пригожин5Си Цзиньпин5
А. Руцкой4Р. Хасбулатов6В. Черномырдин4А. Руцкой6Г. Явлинский7В. Черномырдин5А. Лукашенко6Ю. Лужков3А. Тулеев2М. Галкин**3Б. Грызлов3В. Ющенко2А. Лукашенко3С. Бондарчук2Г. Зюганов3Б. Обама3Патриарх Кирилл2Ю. Лужков2Б. Обама2Г. Зюганов2С. Собянин3Г. Зюганов2В. Жириновский1С. Собянин2Д. Трамп3Д. Муратов**2В. Жириновский5С. Шойгу4А. Белоусов4
Л. Кравчук4Ю. Клинтон5Б. Клинтон4А. Пугачева6Н. Михалков6Г. Явлинский3Г. Явлинский5С. Кириенко3М. Березовский2М. Касьянов**3Г. Явлинский2В. Янукович2М. Ходорковский**3Д. Билан2С. Михалков1А. Лукашенко2М. Джексон2А. Лукашенко2Л. Рошаль2Ф. Киркоров2М. Галкин**3Р. Кадыров1Р. Кадыров1В. Жириновский2С. Фургал2И. Маск2В. Зеленский3В. Орбан2В. Орбан3
Р. Хасбулатов4Н. Травкин3Р. Хасбулатов4Е. Гайдар5Б. Ельцин4Б. Немцов3А. Солженицин3С. Доренко3М. Сафин2В. Жириновский3А. Тулеев2В. Кличко2М. Евдокимов3Г. Зюганов2А. Тулеев1С. Шойгу2А. Лукашенко2Б. Обама1А. Лукашенко2А. Малахов1Б. Обама2А. Лукашенко1Г. Зюганов1Д. Медведев2С. Собянин2А. Меркель2С. Суровикин2С. Собянин2И. Маск2
М. Тэтчэр3М. Горбачёв2С. Шахрай4Э. Памфилова4С. Федоров4А. Чубайс2Б. Ельцин3Б. Клинтон2Ж. Алфёров1Ю. Лужков3Ю. Лужков2Л. Рошаль2Л. Рошаль3А. Тулеев2Ю. Лужков1А. Аршавин1В. Тихонов2Ф. Киркоров1А. Кудрин2И. Олейников1Г. Зюганов2С. Собянин1А. Навальный***1А. Навальный***2И. Маск2В. Жириновский2Дж. Байден2Дж. Байден2С. Собянин2

*с 1996 по 2015 задавался дополнительный вопрос «Кого вы можете назвать «женщиной года»
** Внесены в реестр иностранных агентов
*** Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Лучшим телесериалом 2024 года был назван «Невский» — 3%. Также были упомянуты «Великолепный век», «Тайны следствия», «След», «Слово пацана: кровь на асфальте» — по 2%.

Лучшими полнометражными фильмами назвали «Чебурашку» и «Любовь Советского Союза» — по 2%. Также были названы «Веном», «Последний Богатырь», «Субстанция» — по 1%.

Не могли бы Вы назвать лучший телесериал года? (таблица)

2008200920102011201220132014201520172021202220232024
Граф Монте-Кристо7Кармелита. Цыганская страсть.12Глухарь9Глухарь7Глухарь4Сваты4Физрук5Тихий дон7Тайны следствия3Игра в Кальмара5Жуки2Слово пацана. Кровь на асфальте10Невский3
Родные люди5Папины дочки4Ефросинья5Интерны5Сваты4Интерны4Дом с лилиями4Тайны следствия4След3След1Пёс2След3Великолепный век2
Женщина без прошлого4Сваты3Сваты4Сваты4Интерны4Ментовские войны3Мажор3След3Серебряный бор2Тайны следствия1След2Тайны следствия2Тайны следствия2
Глухарь2Маргоша3Интерны4Обручальное кольцо3Паутина3След3След3Другие зарубежные2Ольга2Вертинский1Тайны следствия2Пёс1След2
Огонь любви2Универ3Универ4Ефросинья3Ефросинья3Воронины3Братаны3Тест на беременность2Игра престолов2Знахарь1Уэнсдей2Лихач1Слово пацана: кровь на асфальте1

Не могли бы Вы назвать лучший полнометражный фильм года? (таблица)

1988198919902008200920102011201220132014201520172021202220232024
Маленькая вера4С любовью и болью8Рабыня Изаура6Адмирал8Адмирал7Аватар7Высоцкий, спасибо, что живой10Высоцкий. Спасибо, что живой2Сталинград7Интерстеллар2Битва за Севастополь3Салют 73Человек-паук: нет пути домой5Сердце Пармы3Чебурашка6Чебурашка2
Холодное лето 53-го3Цыган (и Возвращение Будулая)6Так жить нельзя2Двенадцать4Тарас Бульба7Брестская крепость2Утомленные солнцем-23Сумерки2Елки 1,2,34Хоббит2Тихий дон3Крым3Небо2Аватар (цикл)2Вызов5Любовь Советского Союза2
Воры в законе2Интердевочка5Из жизни Федора Кузькова2Остров320126Адмирал1Аватар2Аватар2Легенда № 174Солнечный удар1Звездные войны2Легенда о Коловрате3Мстители: финал2Елки (цикл)1По щучьему велению3Веном 31
Меня зовут Арлекино1Рабыня Изаура3Шантаж1Ирония судьбы 1, 21Сумерки\ новолуние220121Елки 22Елки 1,21Высоцкий — спасибо, что живой1Елки1Левиафан1Матильда2Веном/ веном 22Непослушник (цикл)1Оппенгеймер2Последний Богатырь1
Асса1Маленькая Вера3Унесенные ветром1Своя правда1Каникулы строгого режима2Край1Сумерки2Хоббит. Нежданное путешествие1Форсаж1Сталинград1Марсианин1Последний богатырь2Дюна1Лучшие в аду1Аватар/ Аватар 21Субстанция1

МЕТОДОЛОГИЯ

Общероссийский опрос Левада-центра проведен 12 по 18 декабря 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1624 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:

3,4% для показателей, близких к 50%

2,9% для показателей, близких к 25% / 75%

2,0% для показателей, близких к 10% / 90%

1,5% для показателей, близких к 5% / 95%

Подробнее о методологии

РАССЫЛКА ЛЕВАДА-ЦЕНТРА

Подпишитесь, чтобы быть в курсе последних исследований!

Выберите список(-ки):