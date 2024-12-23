Итоги 2024 года: массовые оценки, главные события, герои года, фильмы и сериалы

В числе важнейших событий уходящего года опрошенные называют нападение ВСУ на Курскую область, президентские выборы в России, теракт в Крокус Сити Холле. Большинство опрошенных оценивают уходящий год как «средний». Причем респонденты оценивают прошедший год для себя лично позитивнее, чем для России в целом. По мнению более половины респондентов, человеком 2024 года стал В. Путин, также были упомянуты С. Лавров, Д. Трамп, А. Лукашенко, М. Мишустин, С. Цзиньпин, А. Белоусов и В. Орбан. Лучшим телесериалом 2024 года был назван «Невский», а лучшими полнометражными фильмами назвали «Чебурашку» и «Любовь Советского Союза».
Важнейшим событием 2024 года опрошенные назвали нападение ВСУ на Курскую область – 35%. Трое из десяти (31%) упомянули выборы президента России, столько же — теракт в Крокус Сити Холл в Москве (31%), а также удар ракетой «Орешник» по Южмашу (30%). Также, называли выборы президента США (21%), рост процентной ставки, рост цен, тарифов ЖКХ, курса доллара (21%), атаки беспилотников на территорию России (18%).
Кроме того, в числе важнейших событий уходящего года упоминали саммит БРИКС (16%), продолжение спецоперации (13%), выступления В. Путина (13%), война в Сирии (12%), замедление Ютуб (11%), стихийные бедствия, наводнения, пожары, холода (10%), ужесточения проверок мигрантов, миграционного законодательства (10%), успехи на СВО (10%), конфликт на Ближнем Востоке (10%), антикоррупционные скандалы в Министерстве обороны (10%) и другие события.
В целом, уходящий год россияне оценивают как «средний» – 65% (рост на 24 п.п. с 2020 года). Почти равные доли опрошенных говорят об уходящем годе как о «плохом» – 18% и «хорошем» – 17%.
Чаще оценивают уходящий 2024-й год как «плохой» опрошенные в возрасте 40-54 лет (22%), менее обеспеченные респонденты (31% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (29%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (33%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (25%).
Чаще оценивают уходящий 2024-й год как «средний» женщины (69%), опрошенные старшего возраста (71% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), те, кому едва хватает на еду (71%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (66%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (65%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (71%).
Чаще оценивают уходящий 2024-й год как «хороший» мужчины (20%), молодёжь до 24 лет (36%), более обеспеченные респонденты (23% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (20%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (18%).
Для половины респондентов (55%) 2024 год оказался таким же, как и предыдущий 2023. Для трети опрошенных (35%) – труднее, чем предыдущий, для каждого десятого (10%) – легче.
О том, что уходящий год был «труднее, чем предыдущий» чаще говорили женщины (37%), опрошенные в возрасте 40-54 лет (40%), менее обеспеченные респонденты (52% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (53%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (48%).
Чаще называли 2024 «таким же, как и предыдущий» опрошенные старшего возраста (61% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), более обеспеченные респонденты (60% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (58%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (56%).
Чаще отвечали, что 2024 был «легче, чем предыдущий», молодёжь до 24 лет (28%), более обеспеченные респонденты (15% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (12%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (11%).
В отличие оценок уходящего года для респондента лично/семьи, оценка итогов года для России в целом несколько более пессимистичная: каждый второй (50%) считает, что 2024-й год оказался для страны труднее, чем предыдущий, 39% опрошенных говорят, что таким же, как предыдущий, и ещё 11% полагают что уходящий год был легче, чем 2023-й.
Говорят о том, что 2024-й был труднее для России, чем предыдущий, чаще женщины (53%), менее обеспеченные респонденты (56% среди тех, которым едва хватает на еду), жители сёл (54%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (64%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (64%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (59%).
Думают, что 2024-й был для страны таким же, как предыдущий, чаще жители Москвы (47%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (41%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (40%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (42%).
Полагают, что 2024-й для России был легче, чем предыдущий, чаще мужчины (16%), молодёжь до 24 лет (16%), более обеспеченные респонденты (14% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (14%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (12%).
Более половины респондентов (61%) оценили уходящий год в целом как удачный. Прекратился трехлетний (с 2020 по 2023) рост числа опрошенных, считающих уходящий год удачным (до 61%) – снижение на 3 п.п. к данным прошлогоднего замера. Также наметился рост доли опрошенных, которые считают, что уходящий год был в целом неудачным до 28%.
О том, что уходящий 2024 год сложился удачно чаще отмечают молодёжь до 24 лет (75%), более обеспеченные респонденты (70% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (68%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (62%).
О том, что уходящий 2024 год сложился неудачно, чаще говорят опрошенные в возрасте 40-54 лет (33%), менее обеспеченные респонденты (43% среди тех, которым едва хватает на еду), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (39%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (36%).
По мнению 56% россиян, «человеком 2024-года» можно назвать В. Путина. Первую строчку в этом списке он занимает с 1999 года. Каждый десятый ответил, что человеком года можно назвать С. Лаврова (11%), Д. Трампа (10%) и А. Лукашенко (9%), ещё 6% упомянули М. Мишустина, 5% — Си Цзиньпина, 4% — А. Белоусова, 3% — В. Орбана.
Кого можно назвать «человеком года»? (Таблица)
|1991
|1992
|1993
|1994
|1995
|1996*
|1998*
|1999*
|2000*
|2001*
|2002*
|2003*
|2005*
|2006*
|2007*
|2008*
|2009*
|2010*
|2011 *
|2012*
|2013*
|2014*
|2015*
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|Б. Ельцин
|44
|Б. Ельцин
|23
|В. Жириновский
|16
|В. Жириновский
|11
|В. Листьев
|13
|А. Лебедь
|29
|Е. Примаков
|19
|В. Путин
|38
|В. Путин
|38
|В. Путин
|53
|В. Путин
|46
|В. Путин
|34
|В. Путин
|37
|В. Путин
|35
|В. Путин
|56
|В. Путин
|40
|В. Путин
|37
|В. Путин
|34
|В. Путин
|28
|В. Путин
|28
|В. Путин
|24
|В. Путин
|51
|В. Путин
|56
|В. Путин
|31
|В. Путин
|33
|В. Путин
|26
|В. Путин
|48
|В. Путин
|53
|В. Путин
|56
|Дж. Буш
|12
|Е. Гайдар
|14
|Б. Ельцин
|14
|Б. Ельцин
|10
|В. Жириновский
|11
|Б. Ельцин
|14
|Ю. Лужков
|16
|С. Шойгу
|10
|Б. Клинтон
|4
|ШОЙГУ
|10
|В. Жириновский
|12
|В. Жириновский
|6
|В. Жириновский
|6
|Д. Медведев
|8
|Д. Медведев
|6
|Д. Медведев
|27
|Д. Медведев
|29
|Д. Медведев
|24
|Д. Медведев
|17
|С. Шойгу
|10
|С. Шойгу
|8
|С. Шойгу
|9
|С. Лавров
|10
|В. Зеленский
|7
|М. Мишустин
|13
|А. Навальный
|5
|С. Лавров
|8
|А. Лукашенко
|9
|С. Лавров
|11
|Н. Назарбаев
|11
|Н. Назарбаев
|10
|Е. Гайдар
|11
|С. Мавроди
|8
|Г. Зюганов
|9
|Г. Зюганов
|10
|Г. Зюганов
|9
|Е. Примаков
|9
|Г. Зюганов
|4
|Дж. Буш
|5
|С. Шойгу
|9
|С. Шойгу
|2
|С. Шойгу
|6
|С. Иванов
|7
|В. Жириновский
|6
|Алексий II
|8
|Б. Обама
|7
|С. Шойгу
|4
|В. Жириновский
|5
|Д. Медведев
|8
|Д. Медведев
|4
|С. Лавров
|8
|С. Шойгу
|8
|С. Лавров
|6
|А. Лукашенко
|8
|С. Шойгу
|5
|М. Мишустин
|7
|М. Мишустин
|8
|Д. Трамп
|10
|М. Горбачёв
|8
|А. Руцкой
|10
|А. Руцкой
|8
|Г. Явлинский
|8
|В. Черномырдин
|8
|Ю. Лужков
|6
|Б. Клинтон
|8
|В. Жириновский
|4
|В. Жириновский
|3
|С. Бодров (младший)
|4
|Г. Зюганов
|5
|Г. Зюганов
|2
|С. Иванов
|3
|В. Жириновский
|5
|С. Иванов
|5
|В. Жириновский
|3
|С. Шойгу
|4
|В. Жириновский
|3
|М. Прохоров
|4
|Б. Обама
|5
|Э. Сноуден
|4
|В. Жириновский
|4
|Д. Медведев
|4
|А. Лукашенко
|5
|С. Шойгу
|7
|С. Лавров
|4
|А. Лукашенко
|7
|С. Лавров
|8
|А. Лукашенко
|9
|А. Собчак
|7
|В. Кастро
|9
|Г. Явлинский
|6
|А. Лебедь
|6
|А. Лебедь
|8
|В. Жириновский
|5
|С. Кириенко
|6
|Г. Зюганов
|4
|М. Касьянов**
|3
|И. Кобзон
|4
|С. Глазьев
|4
|Дж. Буш
|2
|Ю. Лужков
|3
|С. Шойгу
|4
|С. Шойгу
|3
|Д. Билан
|3
|Г. Зюганов
|3
|С. Собянин
|3
|Г. Зюганов
|3
|В. Жириновский
|4
|М. Ходорковский**
|3
|Д. Медведев
|4
|А. Лукашенко
|2
|С. Шойгу
|5
|А. Навальный***
|5
|М. Мишустин
|4
|С. Шойгу
|7
|Си Цзиньпин
|7
|М. Мишустин
|6
|Э. Шеварднадзе
|7
|Дж. Буш
|8
|Н. Назарбаев
|5
|Б. Клинтон
|6
|А. Пугачёва
|7
|Б. Клинтон
|5
|А. Лебедь
|6
|А. Лукашенко
|4
|А. Лукашенко
|3
|Г. Зюганов
|3
|М. Ходорковский**
|3
|А. Лукашенко
|2
|А. Тулеев
|3
|А. Лукашенко
|2
|В. Зубков
|3
|А. Солженицын
|3
|В. Жириновский
|3
|Патриарх Кирилл
|2
|С. Миронов
|2
|М. Прохоров
|4
|В. Жириновский
|3
|Б. Обама
|2
|С. Аксёнов
|2
|Д. Трамп
|3
|С. Лавров
|4
|А. Лукашенко
|4
|Р. Кадыров
|5
|Е. Пригожин
|5
|Си Цзиньпин
|5
|А. Руцкой
|4
|Р. Хасбулатов
|6
|В. Черномырдин
|4
|А. Руцкой
|6
|Г. Явлинский
|7
|В. Черномырдин
|5
|А. Лукашенко
|6
|Ю. Лужков
|3
|А. Тулеев
|2
|М. Галкин**
|3
|Б. Грызлов
|3
|В. Ющенко
|2
|А. Лукашенко
|3
|С. Бондарчук
|2
|Г. Зюганов
|3
|Б. Обама
|3
|Патриарх Кирилл
|2
|Ю. Лужков
|2
|Б. Обама
|2
|Г. Зюганов
|2
|С. Собянин
|3
|Г. Зюганов
|2
|В. Жириновский
|1
|С. Собянин
|2
|Д. Трамп
|3
|Д. Муратов**
|2
|В. Жириновский
|5
|С. Шойгу
|4
|А. Белоусов
|4
|Л. Кравчук
|4
|Ю. Клинтон
|5
|Б. Клинтон
|4
|А. Пугачева
|6
|Н. Михалков
|6
|Г. Явлинский
|3
|Г. Явлинский
|5
|С. Кириенко
|3
|М. Березовский
|2
|М. Касьянов**
|3
|Г. Явлинский
|2
|В. Янукович
|2
|М. Ходорковский**
|3
|Д. Билан
|2
|С. Михалков
|1
|А. Лукашенко
|2
|М. Джексон
|2
|А. Лукашенко
|2
|Л. Рошаль
|2
|Ф. Киркоров
|2
|М. Галкин**
|3
|Р. Кадыров
|1
|Р. Кадыров
|1
|В. Жириновский
|2
|С. Фургал
|2
|И. Маск
|2
|В. Зеленский
|3
|В. Орбан
|2
|В. Орбан
|3
|Р. Хасбулатов
|4
|Н. Травкин
|3
|Р. Хасбулатов
|4
|Е. Гайдар
|5
|Б. Ельцин
|4
|Б. Немцов
|3
|А. Солженицин
|3
|С. Доренко
|3
|М. Сафин
|2
|В. Жириновский
|3
|А. Тулеев
|2
|В. Кличко
|2
|М. Евдокимов
|3
|Г. Зюганов
|2
|А. Тулеев
|1
|С. Шойгу
|2
|А. Лукашенко
|2
|Б. Обама
|1
|А. Лукашенко
|2
|А. Малахов
|1
|Б. Обама
|2
|А. Лукашенко
|1
|Г. Зюганов
|1
|Д. Медведев
|2
|С. Собянин
|2
|А. Меркель
|2
|С. Суровикин
|2
|С. Собянин
|2
|И. Маск
|2
|М. Тэтчэр
|3
|М. Горбачёв
|2
|С. Шахрай
|4
|Э. Памфилова
|4
|С. Федоров
|4
|А. Чубайс
|2
|Б. Ельцин
|3
|Б. Клинтон
|2
|Ж. Алфёров
|1
|Ю. Лужков
|3
|Ю. Лужков
|2
|Л. Рошаль
|2
|Л. Рошаль
|3
|А. Тулеев
|2
|Ю. Лужков
|1
|А. Аршавин
|1
|В. Тихонов
|2
|Ф. Киркоров
|1
|А. Кудрин
|2
|И. Олейников
|1
|Г. Зюганов
|2
|С. Собянин
|1
|А. Навальный***
|1
|А. Навальный***
|2
|И. Маск
|2
|В. Жириновский
|2
|Дж. Байден
|2
|Дж. Байден
|2
|С. Собянин
|2
*с 1996 по 2015 задавался дополнительный вопрос «Кого вы можете назвать «женщиной года»?»
** Внесены в реестр иностранных агентов
*** Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Лучшим телесериалом 2024 года был назван «Невский» — 3%. Также были упомянуты «Великолепный век», «Тайны следствия», «След», «Слово пацана: кровь на асфальте» — по 2%.
Лучшими полнометражными фильмами назвали «Чебурашку» и «Любовь Советского Союза» — по 2%. Также были названы «Веном», «Последний Богатырь», «Субстанция» — по 1%.
Не могли бы Вы назвать лучший телесериал года? (таблица)
|2008
|2009
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2017
|2021
|2022
|2023
|2024
|Граф Монте-Кристо
|7
|Кармелита. Цыганская страсть.
|12
|Глухарь
|9
|Глухарь
|7
|Глухарь
|4
|Сваты
|4
|Физрук
|5
|Тихий дон
|7
|Тайны следствия
|3
|Игра в Кальмара
|5
|Жуки
|2
|Слово пацана. Кровь на асфальте
|10
|Невский
|3
|Родные люди
|5
|Папины дочки
|4
|Ефросинья
|5
|Интерны
|5
|Сваты
|4
|Интерны
|4
|Дом с лилиями
|4
|Тайны следствия
|4
|След
|3
|След
|1
|Пёс
|2
|След
|3
|Великолепный век
|2
|Женщина без прошлого
|4
|Сваты
|3
|Сваты
|4
|Сваты
|4
|Интерны
|4
|Ментовские войны
|3
|Мажор
|3
|След
|3
|Серебряный бор
|2
|Тайны следствия
|1
|След
|2
|Тайны следствия
|2
|Тайны следствия
|2
|Глухарь
|2
|Маргоша
|3
|Интерны
|4
|Обручальное кольцо
|3
|Паутина
|3
|След
|3
|След
|3
|Другие зарубежные
|2
|Ольга
|2
|Вертинский
|1
|Тайны следствия
|2
|Пёс
|1
|След
|2
|Огонь любви
|2
|Универ
|3
|Универ
|4
|Ефросинья
|3
|Ефросинья
|3
|Воронины
|3
|Братаны
|3
|Тест на беременность
|2
|Игра престолов
|2
|Знахарь
|1
|Уэнсдей
|2
|Лихач
|1
|Слово пацана: кровь на асфальте
|1
Не могли бы Вы назвать лучший полнометражный фильм года? (таблица)
|1988
|1989
|1990
|2008
|2009
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2017
|2021
|2022
|2023
|2024
|Маленькая вера
|4
|С любовью и болью
|8
|Рабыня Изаура
|6
|Адмирал
|8
|Адмирал
|7
|Аватар
|7
|Высоцкий, спасибо, что живой
|10
|Высоцкий. Спасибо, что живой
|2
|Сталинград
|7
|Интерстеллар
|2
|Битва за Севастополь
|3
|Салют 7
|3
|Человек-паук: нет пути домой
|5
|Сердце Пармы
|3
|Чебурашка
|6
|Чебурашка
|2
|Холодное лето 53-го
|3
|Цыган (и Возвращение Будулая)
|6
|Так жить нельзя
|2
|Двенадцать
|4
|Тарас Бульба
|7
|Брестская крепость
|2
|Утомленные солнцем-2
|3
|Сумерки
|2
|Елки 1,2,3
|4
|Хоббит
|2
|Тихий дон
|3
|Крым
|3
|Небо
|2
|Аватар (цикл)
|2
|Вызов
|5
|Любовь Советского Союза
|2
|Воры в законе
|2
|Интердевочка
|5
|Из жизни Федора Кузькова
|2
|Остров
|3
|2012
|6
|Адмирал
|1
|Аватар
|2
|Аватар
|2
|Легенда № 17
|4
|Солнечный удар
|1
|Звездные войны
|2
|Легенда о Коловрате
|3
|Мстители: финал
|2
|Елки (цикл)
|1
|По щучьему велению
|3
|Веном 3
|1
|Меня зовут Арлекино
|1
|Рабыня Изаура
|3
|Шантаж
|1
|Ирония судьбы 1, 2
|1
|Сумерки\ новолуние
|2
|2012
|1
|Елки 2
|2
|Елки 1,2
|1
|Высоцкий — спасибо, что живой
|1
|Елки
|1
|Левиафан
|1
|Матильда
|2
|Веном/ веном 2
|2
|Непослушник (цикл)
|1
|Оппенгеймер
|2
|Последний Богатырь
|1
|Асса
|1
|Маленькая Вера
|3
|Унесенные ветром
|1
|Своя правда
|1
|Каникулы строгого режима
|2
|Край
|1
|Сумерки
|2
|Хоббит. Нежданное путешествие
|1
|Форсаж
|1
|Сталинград
|1
|Марсианин
|1
|Последний богатырь
|2
|Дюна
|1
|Лучшие в аду
|1
|Аватар/ Аватар 2
|1
|Субстанция
|1
МЕТОДОЛОГИЯ
Общероссийский опрос Левада-центра проведен 12 по 18 декабря 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1624 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата.
Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает:
3,4% для показателей, близких к 50%
2,9% для показателей, близких к 25% / 75%
2,0% для показателей, близких к 10% / 90%
1,5% для показателей, близких к 5% / 95%
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