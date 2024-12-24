Ожидания от 2025 года: надежды, оценки личного положения, ситуации в экономике и политике

Большинство опрошенных считают, что по сравнению с уходящим годом, наступающий 2025-й год будет лучше. Три четверти респондентов смотрят в новый год с надеждой – чуть больше, чем в прошлом году, при этом это максимальный показатель за 12 лет. Порядка двух третей опрошенных считают, что следующий год будет напряжённым для политической и экономической жизни страны, но для них самих — скорее спокойным. Почти такие же оценки наблюдались и в прошлом декабре. В целом имеют более позитивные ожидания от наступающего года — молодёжь, более обеспеченные респонденты, лояльно относящиеся к политике власти опрошенные. Наоборот, более негативные представления о наступающем 2025 годе демонстрируют опрошенные старшего возраста, менее обеспеченные респонденты, а также оппозиционно настроенные граждане. Наоборот, более негативные представления о наступающем 2025 годе демонстрируют опрошенные старшего возраста, менее обеспеченные респонденты, а также оппозиционно настроенные граждане.

Большинство опрошенных (71%) надеются, что в сравнении с 2024 годом наступающий 2025 год будет лучше: 13% — безусловно лучше, 58% — очень надеются, что будет лучше. Ещё 13% думают, что будет не хуже, 9% – вряд ли что-нибудь изменится, а 3% — что новый год будет хуже, чем уходящий.

Чаще других считают, что новый год будет лучше, молодёжь до 24 лет (84%), более обеспеченные респонденты (76% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (75%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (73%), те, кто доверяет телеграм-каналам как источнику информации (77%).

До 76% выросла доля россиян, которые смотрят в наступающий год с надеждой. Это максимальный показатель за 12 лет наблюдений, однако по сравнению с прошлым годом рост составил всего 1 п.п.. С тревогой смотрят в наступающий год 15% опрошенных, с неуверенностью – 6%.

Доля тех, кто смотрит в наступающий год с надеждой, выше среди молодёжи до 24 лет (86%), более обеспеченных респондентов (83% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жителей Москвы (87%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (82%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (80%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (81%).

Доля тех, кто смотрит в наступающий год с тревогой, выше среди опрошенных старшего возраста (20% среди опрошенных 55 лет и старше), менее обеспеченных респондентов (24% среди тех, которым едва хватает на еду), жителей сёл (19%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (26%), тех, кто не одобряет деятельность действующего президента (29%), тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (24%).

Последние два года растёт число опрошенных, которые считают, что для них и их семей наступающий год будет спокойным – до 65% (рост на 10 п.п. с декабря 2022 года). Вместе с этим снижается доля респондентов, полагающих, что для них и их семей новый год будет напряжённым – до 28% (снижение на 12 п.п. с декабря 2022 года).

Мнение о том, что наступающий год будет спокойным, чаще разделяют: молодёжь до 24 лет (79%), более обеспеченные респонденты (76% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (69%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (71%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (68%), те, кто доверяет телеграм-каналам как источнику информации (71%).

Мнение о том, что наступающий год будет напряжённым, чаще разделяют опрошенные старшего возраста (36% среди опрошенных 55 лет и старше), менее обеспеченные респонденты (41% среди тех, которым едва хватает на еду), жители городов с населением более 500 тысяч человек (31%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (41%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (45%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (44%).

Почти две трети опрошенных думают, что наступающий год будет напряжённым для экономики России, по сравнению с прошлым годом, число респондентов с таким мнением незначительно выросло (на 3 п.п.). Считают, что новый год будет спокойным для экономики страны 29% опрошенных (незначительное снижение на 3 п.п.).

Чаще других думают, что наступающий год для экономики России будет напряжённым, опрошенные старшего возраста (64% среди опрошенных 55 лет и старше), респонденты, которым едва хватает на одежду (65%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (77%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (83%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (75%).

Чаще других думают, что наступающий год для экономики страны будет спокойным, молодёжь до 24 лет (44%), более обеспеченные респонденты (35% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (36%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (32%), те, кто доверяет социальным сетям как источнику информации (37%).

Более половины опрошенных (59%) считают, что наступающий год будет напряжённым для политической жизни России, считают, что она будет спокойной 29% респондентов.

Разделяют мнение, что наступающий год будет напряжённым для политической жизни страны, чаще женщины (63%), опрошенные в возрасте 40-54 лет (63%), респонденты, которым едва хватает на одежду (61%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (74%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (71%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (72%).

Разделяют мнение, что будущий год будет спокойным для политической жизни России, чаще мужчины (34%), молодёжь до 24 лет (44%), более обеспеченные респонденты (35% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (35%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (32%), те, кто доверяет социальным как источнику информации (35%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 12 по 18 декабря 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1624 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии