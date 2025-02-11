Конфликт с Украиной в январе 2025 года: внимание, поддержка, отношение к переговорам и возможным странам-посредникам, мнение о продолжительности и возможных итогах конфликта.

В январе 2025 года вырос уровень внимания к событиям вокруг Украины. Уровень поддержки действий российских вооружённых сил остаётся устойчиво высоким. Почти двух третей достигла доля опрошенных, выступающих за переход к мирным переговорам — это максимальный показатель за все время измерений. Две трети респондентов уверены, что участие посредников в переговорах между Россией и Украиной облегчит достижение мирного соглашения. В роли стран-посредников опрошенные видят в первую очередь Китай и США, но также Турцию, Венгрию и Индию. За последний год выросло число респондентов, кто считает, что военные действия в Украине закончатся в ближайший год. Три четверти считают, что конфликт завершится победой России.

В январе 2025 года вырос уровень внимания к событиям вокруг Украины – до 55% (на 10 п.п.: сумма ответов «очень внимательно» и «довольно внимательно»). Ещё треть опрошенных следит без особого внимания, а 13% респондентов не следят вовсе.

Внимательнее всего следят за событиями вокруг Украины мужчины (60%), опрошенные старшего возраста (71% в возрасте 55 лет и старше), жители сёл (59%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (60%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (57%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (64%), те, кто поддерживают действия российских вооружённых сил в Украине (62%), те, кто считают, что сейчас нужно продолжать военные действия (73%).

Менее внимательно следят за украинскими событиями женщины (51%), молодёжь до 24 лет (35%), жители Москвы (46%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (44%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (57%), те, кто доверяет ютуб-каналам и социальным сетям как источнику информации (по 49%), те, кто не поддерживает действия ВС РФ в Украине (34%), те, кто считает, что сейчас следует переходить к мирным переговорам (48%).

Уровень поддержки действий российских вооружённых сил остаётся высоким – 78% (43% — определённо поддерживают, 35% скорее поддерживают). Говорят, что не поддерживают действия ВС РФ в Украине 15% опрошенных (6% — определённо нет, 9% — скорее нет).

Уровень поддержки действий российских вооружённых сил выше среди мужчин (83%), опрошенных старшего возраста (86% в возрасте 55 лет и старше), более обеспеченных респондентов (82% среди тех, кто может себе позволить покупку товаров длительного пользования), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (90%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (85%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (87%).

Уровень поддержки действий ВС РФ ниже среди женщин (75%), молодёжи до 24 лет (65%), менее обеспеченных респондентов (71% среди тех, которым едва хватает на еду), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (46%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (35%), тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (69%).

В январе 2025 года была зафиксирована максимальная доля опрошенных, которая считает, что сейчас следует начать мирные переговоры – 61%, одновременно с этим 31% респондентов говорил о необходимости продолжать военные действия (минимальные показатели за всё время наблюдений).

Чаще говорят о том, что сейчас следует начать мирные переговоры, женщины (61%), опрошенные до 39 лет (63%), те, кто проживает в городах с населением до 100 тысяч человек и селе (по 59%), те, кто считает направление дел в стране неправильным (80%), те, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (76%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (62%), те, кто не поддерживает действия российских вооружённых сил в Украине (89%).

Чаще считают, что сейчас следует продолжать военные действия, мужчины (45%), опрошенные старшего возраста (42% среди опрошенных 55 лет и старше), более обеспеченные респонденты (39% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), жители Москвы (65%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (44%), те, кто одобряет деятельность действующего президента (39%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (41%), те, кто поддерживают действия российских вооружённых сил в Украине (38%).

С ноября 2023 года выросла доля респондентов, которая считает, что участие посредников в переговорах между Россией и Украиной облегчит достижение мирного соглашения – до 67% (рост на 23 п.п.). Об обратном говорят только 13% опрошенных, ещё 20% респондентов затруднились с ответом. В роли посредников в переговорах между Россией и Украиной 23% опрошенных называют Китай, 20% — США. Ещё 8% упомянули Турцию, 6% — Венгрию и Индию. Не смогли назвать ни одной страны 28% респондентов (затрудняюсь ответить – 21%, никакая страна – 7%).

За последний год увеличилась доля тех, кто считает, что военные действия в Украине закончатся в ближайший год или ранее, сейчас так думают 43% респондентов. Говорят о том, что конфликт будет длиться больше года каждый третий опрошенный (32%).

Думают, что конфликт в Украине завершится в ближайший год или ранее, чаще мужчины (48%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (49%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (45%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (61%).

Полагают, что военные действия продлятся больше года, чаще москвичи (41%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (45%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (45%).

Большинство россиян считают, что военные действия в Украине закончатся победой России – 76%. Ещё 15% респондентов думают, что ни одна из сторон не сможет взять верх. Про победу Украины говорят менее 1% опрошенных.

Чаще других говорят, что военные действия в Украине завершатся победой России, опрошенные старшего возраста (81% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (84%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (81%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (86%), те, кто поддерживает действия российских вооружённых сил в Украине (86%), те, кто считает, что следует продолжать военные действия (92%).

Чаще других считают, что ни одна из сторон не сможет взять верх, женщины (25%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (32%), те, кто одобряет деятельность действующего президента (42%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (35%), те, кто не поддерживает действия ВС РФ в Украине (42%), те, кто считает, что сейчас следует начать мирные переговоры (21%).

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 23 по 29 января 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1615 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии