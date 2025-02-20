Массовые представления о внешней политике в России и США

Сравнительное исследование Левада-Центра и Chicago Council on Global Affairs показывает, что россияне чаще американцев выступают за активное участие своих стран в мировых делах. Самым эффективным подходом для достижения внешнеполитических целей большинство опрошенных в обеих странах называют военное превосходство, также по две трети респондентов заявили об эффективности оказания финансовой помощи другим странам и установления тарифов на ввоз товаров из недружественных стран. Восприятие мощи и влияния страны в мире различается у жителей США и России: американцы чаще считают, что большее значение играет экономическая мощь, нежели военная. Тогда как среди россиян мнения разделились поровну.

Россияне чаще американцев выступают за более активную политику их страны на международной арене. Так, большинство респондентов в России (70%) считают, что для будущего страны будет лучше, если она будет принимать активное участие в мировых делах, думают, что лучше в них не вмешиваться трое из десяти опрошенных. Среди американцев нет однозначного мнения на этот счёт, почти равные доли опрошенных придерживаются разных позиций: 56% говорят, что Америке стоит активно принимать участие в мировых делах, а 43% респондентов говорят об обратном.

Сторонников ведения более активной внешней политики больше среди россиян в следующих группах: опрошенные старшего возраста (78% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), более обеспеченные респонденты (73% среди тех, кто может себе позволить товары длительного пользования), респонденты с высшим образованием (73%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (75%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (73%), те, кто поддерживает действия российских вооружённых сил в Украине (76%), а также те, кто считает, что нужно продолжать военные действия (80%).

Сторонников невмешательства в мировые дела больше среди россиян в следующих группах: молодёжь до 24 лет (42%), менее обеспеченные респонденты (41% среди тех, которым едва хватает на еду), респонденты со средним образованием и ниже (38%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (45%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (46%), те, кто не поддерживает действия ВС РФ в Украине (53%), те, кто считает, что следует начать мирные переговоры (37%).

Самым эффективным подходом для достижения внешнеполитических целей опрошенные из России и Америки считают военное превосходство – 92% (69% — очень эффективно и 23% — в некоторой степени эффективно) и 84% (48% — очень эффективно и 36% — в некоторой степени эффективно) соответственно. Также две трети респондентов говорят об эффективности оказания финансовой помощи другим странам (россияне – 64%, американцы – 63%) и установления тарифов на ввоз товаров из недружественных стран (россияне – 68%, американцы – 64%).

Восприятие общей мощи и влияния страны в мире различается у жителей США и России. Американцы чаще считают, что большее значение играет экономическая мощь (73%), нежели военная (23%). Тогда как среди россиян мнения разделились: 55% опрошенных говорят, что важна военная мощь, 45% — экономическая.

Среди россиян, доля тех, кто считает, что экономическая мощь более значима для определения влияния страны в мире, выше среди молодёжи до 24 лет (54%), жителей села (49%), тех, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (51%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (56%), тех, кто доверяет ютуб-каналм как источнику информации (65%), тех, кто не поддерживает действия российских вооружённых сил в Украине (59%), тех, кто считает, что следует начать мирные переговоры (49%).

Среди россиян, доля тех, кто считает, что мировое влияние определяется больше военной мощью, выше среди представителей старшего возраста (59% среди опрошенных в возрасте 55 лет и старше), жителей Москвы (64%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (57%), тех, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (58%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (60%), тех, кто поддерживает действия ВС РФ в Украине (59%), тех, кто считает, что следует продолжать военные действия (62%).

МЕТОДОЛОГИЯ РОССИЙСКОГО ОПРОСА Общероссийский опрос Левада-центра проведен с 26 сентября по 2 октября 2024 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1606 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии

МЕТОДОЛОГИЯ АМЕРИКАНСКОГО ОПРОСА Опрос Chicago Council проводился компанией Ipsos с 21 июня по 1 июля 2024 года с по общенациональной исследовательской онлайн-панели «KnowledgePanel» на английском и испанском языках среди взвешенной национальной выборки из 2106 человек в возрасте 18 лет и старше, проживающих во всех 50 штатах США и округе Колумбия. Статистическая погрешность для полной выборки составляет ±2,3 процентных пункта.