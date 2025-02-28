Конфликт с Украиной: внимание, поддержка, отношение к переговорам и возможным уступкам, мнение о различных условиях мирного соглашения в феврале 2025 года

Внимательно следят за событиями вокруг Украины около половины опрошенных. Большинство респондентов поддерживают действия российских военных и считают, что специальная военная операция продвигается успешно. Больше половины опрошенных поддерживают переход к мирным переговорам, прежде всего, чтобы остановить гибель людей. Около трети выступают за продолжение военных действий, прежде всего, чтобы «довести дело до конца» и «закончить начатое». По мнению большинства, за столом переговоров о завершении конфликта, помимо России, должны присутствовать США, каждый второй считает, что в переговорах должна участвовать Украина. Начавшиеся переговоры России и США респонденты оценивают положительно. Около трети опрошенных готовы на уступки ради подписания мирного соглашения. Наиболее предпочтительными условиями мирного договора по мнению респондентов являются: обмен военнопленными, обеспечение прав русскоязычных граждан Украины и защита статуса Русской православной церкви. Недопустимыми условиями опрошенные считают вступление Украины в НАТО и возвращение новых территорий.

Внимание к событиям вокруг Украины практически не изменилось по сравнению с прошлым месяцем: в феврале 2025 года следили за событиями 53% опрошенных (сумма ответов «очень внимательно» и «довольно внимательно»), ещё треть респондентов (31%) следили без особого внимания, а 16% не следили вовсе.

Внимательнее всего следят за событиями вокруг Украины опрошенные старшего возраста (68% среди респондентов в возрасте 55 лет и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (57%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (54%), те, для кого телевидение является источником информации (60%), те, кто поддерживает действия ВС РФ в Украине (58%), а также те, кто считает, что сейчас следует продолжать военные действия, а не переходить к мирным переговорам (70%).

С меньшим вниманием следят за украинскими событиями молодёжь до 24 лет (26%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (39%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (40%), те, кто получает информацию из социальных сетей (48%), те, кто не поддерживает действия российских военных в Украине (30%), и те, кто считает, что сейчас следует переходить к мирным переговорам (45%).

Уровень поддержки действий российских вооружённых достигает 80% (в том числе 48% – определённо поддерживают, а 32% — скорее поддерживают), ранее такой уровень поддержки был зафиксирован в марте 2022 года. Одновременно с этим, минимальных значений достигла доля опрошенных, которые не поддерживают действия ВС РФ в Украине – 13% (5% — определённо не поддерживают, 8% — скорее не поддерживают).

Уровень поддержки российских военных в Украине выше в следующих группах: опрошенные старшего возраста (88% среди респондентов в возраст 55 и старше), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (89%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (85%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (87%), те, кто считает, что сейчас следует продолжать военные действия (95%).

Уровень поддержки российских военных в Украине ниже в следующих группах: молодёжь до 24 лет (68%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (51%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (36%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (59%), те, кто считает, что сейчас следует переходить к мирным переговорам (73%).

С сентября 2024 года растёт доля опрошенных, которые считают, что спецоперация продвигается успешно – 72% (рост на 12 п.п.). Говорят о том, что специальная военная операция продвигается неуспешно 16% респондентов.

Полагают, что спецоперация продвигается успешно чаще те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (83%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (78%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (84%), те, кто поддерживает действия ВС РФ в Украине (81%), те, кто считает, что сейчас следует продолжать военные действия (86%).

Думают, что спецоперация продвигается неуспешно чаще те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (47%), те, кто не одобряет деятельность действующего президента (57%), те, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (38%), те, кто не поддерживает действия российских вооружённых сил в Украине (47%), те, кто считает, что сейчас следует переходить к мирным переговорам (20%).

Более половины опрошенных (59%) считают, что сейчас следует начать мирные переговоры, а не продолжать военные действия. Доля сторонников мирных переговоров остаётся достаточно высокой на протяжении последних двух месяцев. Число сторонников продолжения военных действий по сравнению с прошлым месяцем не изменилось и остаётся на своем минимальном уровне – 31%.

Доля сторонников мирных переговоров выше среди женщин (65%), молодёжи до 24 лет (76%), жителей городов с населением 500 тысяч человек и более, городов с населением до 100 тысяч человек (по 63%), тех, кто считает неправильным направление дел в стране (78%), тех, кто не одобряет деятельность В. Путина на посту президента (76%),тех, кто доверяет ютуб-каналам как источнику информации (77%), не поддерживает действия российских вооружённых сил в Украине (84%).

Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин (38%), опрошенных в возрасте 55 лет и старше (39%), жителей Москвы (43%), тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (35%), тех, кто одобряет деятельность действующего президента (33%), тех, кто доверяет телевидению как источнику информации (34%), тех, кто поддерживает действия ВС РФ в Украине (37%).

Сторонники мирных переговоров мотивируют свою позицию тем, что «много жертв», «много людей гибнет», «большие потери» — 54%, «война никому не нужна», «надоела», устали» — 14%, «чтобы не было войны» – 13%, «людям нужен мир», «плохой мир лучше войны» — 9%.

Те, кто считает, что сейчас необходимо продолжать военные действия чаще всего говорят о необходимости «довести до конца», «закончить начатое», «достичь поставленных целей» — 41%, «искоренить фашизм», «нацизм» и «необходимо победить», «обеда будет за нами» — по 14%, «необходимо вернуть/ присоединить исконно русские территории » – 13%, «мирные переговоры бесполезны», «ни к чему не приведут» — 12%.

В рамках данного опроса вновь был повторён опросный эксперимент, уже проводимый несколько раз ранее. С помощью генератора случайных чисел участники опроса были поделены на две равные группы, каждой из которых задавался вопрос в одной из двух формулировок. В первом случае респондентам предлагалось ответить, поддержали бы они или не поддержали решение президента немедленно прекратить военный конфликт (без каких-либо условий). Во втором случае опрошенным предлагалось ответить, поддержали бы они или не поддержали это же решение, но уже при условии возвращения новых территорий.

Большинство опрошенных (75%) поддержали бы решение В. Путина, если бы он «на этой неделе» решил прекратить военный конфликт с Украиной (плавный рост на 13 п.п. с мая 2023 года). Однако, если бы В. Путин «на этой неделе» решил прекратить конфликт, но с условием возвращения присоединённых территорий, то его решение поддержало бы заметно меньшее число россиян – чуть более четверти опрошенных – 28% (снижение на 3 п.п. с сентября 2024 года).

Трое из десяти опрошенных считают, что ради окончания спецоперации и подписания мирного соглашения между Россией и Украиной России следует пойти на определённые уступки. Об обратном говорят шестеро из десяти респондентов. Стоит отметить, что рост доли опрошенных, которые считают, что России следует пойти на уступки, во многом связан изменением формулировки — ранее в формулировке шла речь об уступках Украине.

Чаще считают, что следует пойти на уступки ради окончания спецоперации и подписания мирного соглашения молодёжь до 24 лет (35%), жители городов с населением до 100 тысяч человек (33%), те, кто считает, что дела в стране идут по неверному пути (49%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (55%), те, кто доверяет информации из ютуб-каналов (48%), те, кто не поддерживает действия российских военных в Украине (61%), те, кто считает, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, а не продолжать военные действия (41%).

Чаще считают, что не нужно идти на уступки ради окончания спецоперации и подписания мирного соглашения мужчины (64%), опрошенные старшего возраста (67% среди респондентов 55 лет и старше), жители Москвы (75%), те, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении (66%), те, кто одобряет деятельность В. Путина на посту президента (64%), те, кто доверяет телевидению как источнику информации (67%), те, кто поддерживает действия ВС РФ в Украине (68%), а также считает, что сейчас следует продолжать военные действия, а не переходить к мирным переговорам (84%).

Также в ходе опроса респондентам было предложено оценить различные варианты условий мирного соглашения.

Так, наиболее предпочтительными условиями заключения мирного соглашения для респондентов являются: обмен российскими и украинскими военнопленными – 92%, обеспечение прав русскоязычных граждан Украины – 83%, защита статуса РПЦ в Украине – 79%, установление в Украине дружественного России правительства – 73%, отмена западных санкций против России – 71%, демилитаризация Украины, сокращение её армии – 70%, немедленное прекращение огня между Россией и Украиной – 69%.

Недопустимыми условиями заключения мирного договора для большинства опрошенных респондентов являются: вступление Украины в НАТО – 81%, возвращение ЛНР и ДНР – 77%, возвращение Херсонской и Запорожской областей в состав Украины – 71%.

Нет однозначного мнения лишь по вопросу о развёртывании миротворческих сил вдоль линии соприкосновения огня: 39% опрошенных считают это недопустимым, 29% — предпочтительным, а 16% — не предпочтительным, но допустимым.

По мнению большинства опрошенных (70%), за столом переговоров о завершении текущего конфликта, помимо России, должны присутствовать США. Каждый второй (49%) считает, что на переговорах должна быть Украина, трое из десяти (29%) говорят о странах Европейского Союза.

Подавляющее большинство опрошенных положительно относятся к проходившим в Саудовской Аравии переговорам между Россией и США о возможном завершении украинского конфликта и возобновлении отношений между странами – 85% (в том числе 45% — определённо положительно, 40% — скорее положительно). Отрицательно отнеслись к дипломатической встрече только 3% респондентов.

МЕТОДОЛОГИЯ Общероссийский опрос Левада-центра проведен 20 по 26 февраля 2025 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1615 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа. Массив данных взвешивается по полу, возрасту, уровню образования по каждому типу населенного пункта (крупные города, средние города, малые города, село) внутри каждого ФО независимо, в соответствии с данными Росстата. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50% 2,9% для показателей, близких к 25% / 75% 2,0% для показателей, близких к 10% / 90% 1,5% для показателей, близких к 5% / 95% Подробнее о методологии